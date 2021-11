US-Gesundheitsbehörde gibt stillschweigend grünes Licht für die vierte COVID-Impfung und die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ könnte daher enden

childrenshealthdefense.org: Immungeschwächte Erwachsene, die eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten haben, haben sechs Monate nach der dritten Dosis Anspruch auf eine vierte Auffrischungsimpfung, teilten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mit.

„In solchen Situationen können Menschen, die mäßig und stark immungeschwächt sind, insgesamt vier Impfdosen erhalten“, wobei die vierte Dosis mindestens sechs Monate nach der dritten Dosis verabreicht werden sollte, heißt es in den neuen Richtlinien der CDC.

Im August genehmigte die CDC für bestimmte immungeschwächte Personen ab 18 Jahren eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech oder des mRNA-Impfstoffs von Moderna, nicht aber des Adenovirus-Impfstoffs von Johnson und Johnson (J&J).

Eine dritte Dosis gilt jedoch jetzt als Teil der ersten Impfserie und nicht mehr als Auffrischungsimpfung.

Immungeschwächte Personen, die eine dritte mRNA-Impfung erhalten haben, können frühestens im Februar eine vierte Dosis als Auffrischungsimpfung erhalten. Die Behörde teilte mit, dass diese Auffrischungsimpfung aus einem der drei in den USA erhältlichen COVID-Impfstoffe, einschließlich J&J, ausgewählt werden kann.

In den neuen Empfehlungen heißt es außerdem, dass eine vierte Dosis des Moderna-Impfstoffs nur halb so groß sein sollte wie eine normale Dosis und dass immungeschwächte Erwachsene, die die J&J-Impfung erhalten haben, mindestens zwei Monate nach der ersten Impfung eine weitere Dosis eines der drei Impfstoffe erhalten sollten.

Die Forschung hat gezeigt, dass Menschen mit geschwächtem Immunsystem nach der Impfung keine ausreichende Immunreaktion zeigen – der Zweck der dritten Dosis war es, ihre Immunität auf das Niveau anzuheben, das bei Menschen mit normalem Immunsystem nach zwei Dosen erreicht wird.

Das Ziel dieser vierten Dosis ist die „Bekämpfung der nachlassenden Immunität“. Sie würde demselben Zweck dienen wie eine Auffrischungsdosis, die Menschen ohne Immunschwäche sechs Monate nach der Erstimpfung verabreicht wird.

Einige Experten sind besorgt über die Auswirkungen der Verabreichung einer vierten Impfstoffdosis an immungeschwächte Menschen, die weder auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit hin untersucht noch von der FDA oder den Impfstoffsicherheitsberatern der CDC abgesegnet wurde.

„Die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen ist im Hinblick auf die Anreicherung des Spike-Proteins im menschlichen Körper besorgniserregend“, sagte Dr. Peter McCullough, ein Berater und Kardiologe.

McCullough erklärte:

Bei jeder Injektion kommt es zu einer unkontrollierten Produktion des pathogenen SARS-CoV-2-Spike-Proteins, die sich über Wochen oder Monate hinzieht. Jüngste Erkenntnisse bei der SARS-CoV-2-Atemwegsinfektion haben gezeigt, dass das S1-Segment des Spike-Proteins in menschlichen Monozyten über ein Jahr nach der Erkrankung wiederherstellbar ist.

Bei wiederholter Verabreichung der COVID-19-Impfstoffe wird sich das Spike-Protein nach und nach im Gehirn, im Herzen und in anderen lebenswichtigen Organen anreichern, sodass die Ausscheidungsrate überschritten wird. Es ist bekannt, dass das Spike-Protein Krankheiten wie Herzmuskelentzündungen und neurologische Schäden verursacht, die Blutgefäße verletzt und die Blutgerinnung fördert.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University, erklärte gegenüber The Defender:

Da die CDC nun eine vierte Dosis des COVID-19-Impfstoffs empfiehlt, befinden wir uns in Bezug auf die Wirksamkeit des Impfstoffs und unerwünschte Ereignisse auf unbekanntem Terrain. Ein sensibilisiertes Immunsystem immer wieder mit demselben Erreger herauszufordern, könnte mit jeder weiteren Impfung zu einem exponentiellen Anstieg der Impfschäden führen.

CDC-Direktorin deutet an, dass sich die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ ändern könnte, wenn mehr Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten

Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC, sagte am 22. Oktober, dass die USA möglicherweise ihre Definition von „vollständig geimpft“ gegen COVID ändern müssen, da immer mehr Amerikaner Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben werden.

„Im Moment sind noch nicht alle Menschen zur Auffrischungsimpfung berechtigt“, sagte Walensky während einer Pressekonferenz des COVID-19-Reaktionsteams im Weißen Haus. „Wir haben also die Definition von vollständig geimpft noch nicht geändert. Wir werden diese Frage weiter prüfen. Möglicherweise müssen wir unsere Definition von vollständig geimpft in der Zukunft aktualisieren.

Hooker stellte jedoch in Frage, dass die CDC bei der Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ die Torpfosten verschiebt. „Wenn die ersten zwei oder drei Impfungen nicht gewirkt haben, warum sollte dann die vierte Impfung wirken? Der Satz ‚Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versuche es noch einmal‘ gilt nicht für das Immunsystem.“

CDC sagt jetzt, dass Menschen mit „Stimmungsstörungen“ für Auffrischungsimpfungen in Frage kommen

Die CDC hat am 14. Oktober Stimmungsstörungen in die Liste der Erkrankungen aufgenommen, die ein hohes Risiko für eine schwerwiegende COVID-Erkrankung bergen, so dass Millionen von Menschen allein aufgrund ihrer psychischen Diagnose für eine Auffrischungsimpfung in Frage kommen, berichtet die Washington Post.

Die CDC fügte „psychische Erkrankungen“ zu einer langen Liste von meist körperlichen Erkrankungen hinzu, die dazu führen, dass jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird, ein Beatmungsgerät benötigt oder an COVID stirbt.

„Dies ist eine Bevölkerungsgruppe, die aufgrund der Art und Weise, wie COVID-19 mit den Diagnosen interagiert, wirklich gefährdet ist“, sagte Lisa Dailey, Geschäftsführerin des Treatment Advocacy Center. „Solange die CDC diese Gruppe von Störungen nicht auf ihre Liste gesetzt hat, haben sie das nicht gewusst“.

Die Änderung bedeutet, dass Menschen mit „Stimmungsstörungen, einschließlich Depressionen und Schizophrenie-Spektrum-Störungen“ laut CDC mit Erstdosen und Auffrischungen geimpft werden können.

Im Jahr 2019 hatten mehr als 19 Millionen Menschen – fast 8 % – der Erwachsenen in den USA mindestens eine depressive Episode, und bei mindestens der Hälfte von ihnen wurde eine Depression, bipolare Störung oder Schizophrenie diagnostiziert, so die Bundesdaten.

Einer in diesem Monat im Lancet veröffentlichten Studie zufolge wird die Pandemie im Jahr 2020 weltweit 53 Millionen zusätzliche Fälle von Depressionen auslösen – ein Anstieg um 28 % gegenüber dem Vorjahr.

Befürworter auf lokaler und nationaler Ebene setzten sich monatelang bei der CDC dafür ein, psychische Erkrankungen in die Hochrisikoliste aufzunehmen, die bereits Störungen des Substanzkonsums wie Alkohol-, Opioid- oder Kokainabhängigkeit umfasst.