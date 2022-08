US-Kongressabgeordneter: Die „Tyrannei“ kommt sehr, sehr bald in jedermanns Wohnzimmer

Der republikanische Abgeordnete Scott Perry aus Pennsylvania warnte am Sonntag, dass jeder Amerikaner mit dem Einzug der „Tyrannei“ in Form von Bundesbeamten rechnen müsse, wenn er sich weigere, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Perry, der Vorsitzende des House Freedom Caucus, berichtete, wie das FBI kürzlich sein Telefon beschlagnahmte, nur wenige Stunden nach der Razzia in Präsident Trumps Mar-a-Lago-Komplex.

„Einen Tag nach der Razzia im Haus des Präsidenten tauchten FBI-Agenten auf, als ich mit meiner Familie, meiner Frau und unseren beiden kleinen Kindern, meinen Schwiegereltern und meiner Großfamilie unterwegs war“, sagte Perry bei einem Auftritt auf Fox News.

Der Kongressabgeordnete erzählte, wie das FBI „auftauchte und mein Handy verlangte, sie sagten, sie würden die Daten kopieren, sie würden es nicht durchsuchen, und dann gaben sie es schließlich doch zurück.“

Perry, der im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses sitzt, erklärte weiter, dass er „die Strafverfolgung immer unterstützt hat. Ich habe das immer getan, wir haben das FBI verehrt, aber dies ist ein Machtmissbrauch.“

„Es gab keine Rechenschaftspflicht“, fuhr Perry fort und erklärte, dass „James Comey, der Direktor des FBI, geheime Informationen missbräuchlich verwendet hat, um einen zweiten Sonderermittler zu bekommen, nein, nein, keine Rechenschaftspflicht dafür.“

„Ob es John Eastman ist, ob es Scott Perry ist, ob es Präsident Trump ist, und mit der Verabschiedung eines Gesetzes, das die Einstellung von 87.000 IRS-Agenten finanziert, wird die Tyrannei sehr, sehr bald in jedermanns Wohnzimmer Einzug halten“, erklärte Perry.

Während die Zahl 87.000 umstritten ist, hat der Senat letzte Woche fast 80 Milliarden Dollar für die IRS bewilligt, davon 45,6 Milliarden Dollar für die „Durchsetzung“.

Hier geht es darum, jeden einzuschüchtern, der sich weigert, vor dem Narrativ zu beugen“, warnte der Kongressabgeordnete weiter. Das ist ein Machtmissbrauch, behauptete Perry, und natürlich benutzen sie diese Steuertaktiken, um Leute einzuschüchtern, um Leute zu zwingen

In Bezug auf Hillary Clinton sagte Perry: „Leute, die ihre Daten auf dem Telefon löschen und mit Hämmern auf sie einschlagen und solche Dinge, haben etwas zu verbergen. Leute, die eineinhalb Jahre nach der Wahl das gleiche Telefon behalten, machen sich keine Sorgen darüber, was auf ihrem Telefon ist, und das bin ich, aber anscheinend wollen sie mich politisch zerstören.“

„Jeder, der nicht in die Knie geht, der sich nicht einschüchtern lässt, der nicht das Narrativ nachplappert, ist jetzt politisch dieser Art von Drittwelt-Bananenrepublik-Taktik ausgesetzt“, betonte Perry.

An anderer Stelle des Interviews erklärte Perry den Zuschauern, dass es für jeden, der in den letzten fünf Jahren am Leben war, ziemlich offensichtlich sein sollte, dass die Familie Biden von der Kommunistischen Partei Chinas vollständig kompromittiert ist.“