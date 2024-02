US-Spionage-Community will Personen und Fahrzeuge mit KI und Videodaten autonom verfolgen

Das Video-LINC-Programm der IARPA könnte umgewidmet werden, um Demonstranten auszuspionieren und die Einhaltung der 15-Minuten-Vorschriften für intelligente Städte durchzusetzen: Perspektive

Die Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) stellt ein Forschungsprogramm für die US-Spionagegemeinschaft zusammen, um Personen und ihre Fahrzeuge über große Entfernungen und Zeiträume hinweg autonom zu identifizieren, zu verfolgen und zu orten.

In der vergangenen Woche hat die IARPA, der Forschungsförderungsarm der US-Geheimdienste, den technischen Entwurf für ihr Forschungsprogramm Video Linking and Intelligence from Non-Collaborative Sensors (Video LINCS) veröffentlicht.

Der neu aktualisierte Entwurf der Bekanntmachung und der Finanzierungsmöglichkeit beschreibt, wie die US-Spionagegemeinschaft Personen, Fahrzeuge und Objekte autonom identifizieren, verfolgen und aufspüren will, indem sie KI einsetzt, um Videomaterial zu analysieren, das von CCTV-Kameras, Drohnen und möglicherweise Webcams und Handys aufgenommen wurde (wie in der Abbildung des Video-LINCS-Programmdesigns unten zu sehen ist).

„Das Programm beginnt mit der ReID von Personen, geht über zur ReID von Fahrzeugen und endet mit der ReID von allgemeinen Objekten in einer Videosammlung.“ IARPA Video LINCS Programm

Die offiziellen Gründe für die Entwicklung dieses Programms haben mit der Reaktion auf „tragische Vorfälle“ zu tun, die „forensische Analysen“ erfordern, und mit der „Analyse von Mustern für Anomalien und Bedrohungen„.

IARPA-Programmdirektor Dr. Reuven Meth erwähnte in dem Video unten auch, dass Video LINCS zur „Erleichterung der intelligenten Stadtplanung“ eingesetzt werden soll.

Aber fragen Sie sich selbst, warum sollte der Finanzierungsarm der US-Spionagebehörde Werkzeuge für die Planung intelligenter Städte entwickeln wollen?

„Video LINCS wird arbeitsintensive Arbeitsabläufe automatisieren, um forensische Analysen, proaktive Bedrohungserkennung und intelligente Stadtplanung zu erleichtern.“ IARPA-Programmleiter Dr. Reuven Meth

The Sociable hat bereits am 9. Januar 2024 über die ursprüngliche Ankündigung des Video-LINCS-Programms berichtet, als nur wenige Informationen öffentlich verfügbar waren. Letzte Woche hat die IARPA ihre technischen Spezifikationen aktualisiert, die uns einen detaillierteren Einblick geben, wie tief der US-Spionageapparat bei seinen Überwachungsbemühungen zu gehen bereit ist.

Das Video-LINCS-Programm besteht aus zwei technischen Bereichen (TAs):

Re-Identifizierung (ReID) : Autonome und automatische Zuordnung desselben Objekts (Person, Fahrzeug oder allgemeines Objekt) in einem Videokorpus.

: Autonome und automatische Zuordnung desselben Objekts (Person, Fahrzeug oder allgemeines Objekt) in einem Videokorpus. Objekt-Geolokalisierung: Geolokalisierung von Objekten, um die Positionen aller Objekte in einem gemeinsamen Weltreferenzrahmen zu bestimmen.

ReID bedeutet laut IARPA „den Prozess des Abgleichs desselben Objekts in einer Videosammlung, um festzustellen, wo das Objekt im Video erscheint“.

„Das Ziel des Video LINCS-Programms ist die Entwicklung von Algorithmen zur Re-Identifizierung (reID), um Objekte über verschiedene, nicht kollaborative Videosensoraufnahmen hinweg autonom zuzuordnen und neu identifizierte Objekte einem einheitlichen Koordinatensystem zuzuordnen (Geolokalisierung).“ IARPA Video LINCS Programm

Das Video-LINCS-Programm wird, wenn es tatsächlich zu einem voll finanzierten Forschungsprogramm wird, aus drei Phasen bestehen, die sich über 48 Monate erstrecken:

In Phase 1 werden die Teams die Machbarkeit der ReID für Personen in einem Videokorpus und die Geolokalisierung von Objekten demonstrieren, um alle Bewegungen der Personen in einem gemeinsamen Referenzrahmen zu erfassen. Die Kleidung jeder Person bleibt gleich (kurzfristige/zeitnahe reID) und die bereitgestellten Metadaten (z. B. Zeitstempel und Kameraposition, soweit verfügbar) sind rauschfrei.

(kurzfristige/zeitnahe reID) und die bereitgestellten Metadaten (z. B. Zeitstempel und Kameraposition, soweit verfügbar) sind rauschfrei. In Phase 2 wird die reID auf Personen mit veränderter Kleidung (langfristige / zeitlich entfernte reID) ausgeweitet, Fahrzeuge werden einbezogen, es werden Funktionen für generische Objekte benötigt, zusätzliche Sensortypen und Erfassungsgeometrien werden in die Auswertungen einbezogen und Rauschen wird in die bereitgestellten Metadaten aufgenommen.

(langfristige / zeitlich entfernte reID) ausgeweitet, Fahrzeuge werden einbezogen, es werden Funktionen für generische Objekte benötigt, zusätzliche Sensortypen und Erfassungsgeometrien werden in die Auswertungen einbezogen und Rauschen wird in die bereitgestellten Metadaten aufgenommen. In Phase 3 wird sich die Evaluierung stärker auf die ReID von generischen Objekten konzentrieren, es wird eine zeitlich entfernte ReID von Fahrzeugen durchgeführt, zusätzliche Sensortypen und Erfassungsgeometrien werden in die Evaluierung einbezogen, und es wird eine größere Unsicherheit bei der Kameraposition geben.

Das Video-LINCS-Programm dient der Re-Identifizierung von Personen, Fahrzeugen und Objekten über große Entfernungen und Zeiträume hinweg, wobei ein Kaleidoskop von Technologien zum Einsatz kommt:

Künstliche Intelligenz

Computer Vision, einschließlich Objekterkennung, Verfolgung, Modellierung von Personen/Fahrzeugen/Objekten, allgemeines Bildverarbeitungslernen

Tiefes Lernen

Geometrische Kameraprojektionen und inverse Projektionen

Geolokalisierung von Bildern und Videos

Maschinelles Lernen

Modellierung und Simulation

Klassifizierung offener Mengen

Re-Identifizierung

Weiche Biometrie

Software-Entwicklung

Software-Integration

Systemintegration

Sammlung von verifizierten Videodaten, Beschriftung (Verifizierung sowohl anonymisierter Identitäten als auch des Geostandorts), einschließlich potenzieller Forschung am Menschen

Fahrzeug-Fingerprinting

Generierung von Videodaten (einschließlich Simulation, generative Modellierung)

„Das System muss die Objekte automatisch lokalisieren und zuordnen – über Maßstab, Aspekt, Dichte, Menschenmenge, Verdunkelung usw. – ohne dass es zu falschen Erkennungen und falschen Übereinstimmungen kommt.“ IARPA Video LINCS Programm

Neben der Erkennung von Bedrohungen, forensischen Analysen und intelligenter Stadtplanung gibt es noch viele andere potenzielle Anwendungsfälle, die von diesem Spionageprogramm in Zukunft ausgehen könnten.

Zum Beispiel könnten die Werkzeuge und Taktiken von Video LINCS hypothetisch in der Lage sein, zu identifizieren, wer bei einer Kundgebung, einem Protest oder einem Aufruhr – wie dem in Washington, DC am 6. Januar 2021 – anwesend war, und jeden ihrer Schritte auf dem Weg nach Hause zu verfolgen, selbst wenn sie sich umziehen.

Ein weiteres Beispiel wäre die Verfolgung von Einwanderern an den Land-, Luft- und Seegrenzen.

Und es wäre von unschätzbarem Wert für Regierungen, die in Zukunft Abriegelungen oder emissionsarme Zonen in 15-Minuten-Smart Cities durchsetzen wollen, da die Behörden in der Lage wären, die Personen zu identifizieren, die gegen das Protokoll verstoßen haben, und gleichzeitig jeden ihrer Schritte zu verfolgen, damit die Strafverfolgungsbehörden sie zur Strecke bringen können.

All dies würde autonom und automatisch erfolgen.

Aber hey! vielleicht bin ich ja überdramatisch.

Immerhin hat die Regierung gesagt, dass sie für die Sicherheit der Menschen sorgen soll, und die Regierung hat uns noch nie im Stich gelassen, weil sie immer nur unser Bestes im Sinn hatte.