Warum die Biowaffenforschungsindustrie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt

Von einem Arzt aus dem Mittleren Westen

und was die WHO unternimmt, um diesen Betrug zu schützen, jetzt, da die Öffentlichkeit davon erfährt.

Die Geschichte auf einen Blick:

-Die Oberschicht ist allmählich dazu übergegangen, die Bevölkerung durch wirtschaftliche Versklavung, die Angst vor einer ökologischen Katastrophe und die Angst vor einer verheerenden Pandemie, die um jeden Preis gestoppt werden muss, zu kontrollieren.

-Um diese Ängste herum wurde eine immens profitable Industrie aufgebaut. Viele notorische Karrierewissenschaftler (z. B. Fauci und Hotez) sind von diesem Betrug abhängig. Schlimmer noch, diese Ängste wurden benutzt, um die Rechtfertigung zu schaffen, die wir brauchen, um eine endlose Menge an Biowaffenforschung durchzuführen, um die nächste Pandemie zu „verhindern“.

-Diese Forschung ist extrem gefährlich und führt regelmäßig zu katastrophalen Lecks in den Labors, die die Menschen, die den Erregern ausgesetzt sind, krank machen und manchmal sogar töten. COVID-19 war zwar das folgenreichste Laborleck, aber ihm gingen noch viele weitere voraus, und vor der Pandemie (bei der alles zensiert wurde) wurde das Problem der Laborlecks in der wissenschaftlichen Gemeinschaft breit diskutiert.

-Anstatt das Problem anzuerkennen (und die lukrative Biowaffenforschung zu stoppen), hat die Industrie die Bedeutung ihrer Forschung verdoppelt. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie sie eigentlich Möglichkeiten zur Behandlung dieser Krankheiten mit bestehenden Technologien entdeckt hat (z. B. Hydroxycholoroquin für SARS), aber all das auf die lange Bank geschoben hat, damit der Öffentlichkeit lukrativere Therapien verkauft werden konnten, sobald eine echte Pandemie (COVID-19) ausbrach.

-Da der Öffentlichkeit allmählich bewusst wird, was das COVID-Kartell uns angetan hat, gehen sie zu weitaus totalitäreren Methoden über, um sicherzustellen, dass sie ihren Betrug fortsetzen können. Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment, um das zu verhindern, und deshalb wurde diese Serie geschrieben.

Kürzlich habe ich eine Serie über die geistesgestörten Wahnvorstellungen und totalitären Bestrebungen von Peter Hotez abgeschlossen. Als ich sie beendete, stieß ich auf ein Interview, das Brett Weinstein mit Tucker Carlson führte, und mir wurde sofort klar, dass der Zweck von Hotez‘ Kampagne darin bestand, den Weg für den abscheulichen Plan der WHO für die Welt zu ebnen.

Nachdem ich den Film gesehen hatte, sprach ich mit einem Kollegen darüber, der bemerkte: „Wusstest du, dass Meryl Nass eine gemeinnützige Organisation finanziert, um das Pandemie-Abkommen der WHO zu stoppen, dass sie ununterbrochen vor Parlamenten spricht und dass sie eine Regierung nach der anderen erfolgreich davon überzeugt, aus dem Abkommen auszusteigen?“

Ich fand das bemerkenswert und beschloss, eine Serie darüber zu verfassen. Nachdem ich nun alles durchgegangen bin, bin ich zu drei wichtigen Schlussfolgerungen gekommen.

Was die WHO für uns plant, ist wirklich erschreckend (und gleichzeitig aus soziologischer Sicht ziemlich faszinierend). Weil so viele Interessengruppen in den Pandemievertrag der WHO eingebunden sind, hat dieses Schiff viel Wind in den Segeln. Das Pandemiekartell befindet sich in einer ziemlich prekären Lage. Aus diesem Grund haben wir die einmalige Gelegenheit, ihre Pläne zu durchkreuzen, was Nass und andere bisher mit Bravour gemeistert haben.

Hinweis: Ein großer Teil dieses Artikels stammt aus dem Substack von Meryl Nass. Bitte erwägen Sie ein Abonnement und unterstützen Sie ihre kritische Arbeit.

Die Eroberung durch die Milliardäre

Ich betrachte die Welt unter anderem aus dem Blickwinkel des „wirtschaftlichen Feudalismus“, der davon ausgeht, dass die herrschende Klasse versucht, den Rest der Welt zu versklaven, indem sie ihn so verarmen lässt, dass er keine andere Wahl hat, als die Anweisungen seiner Konzernoberen zu befolgen (z. B. impfen oder seinen Job und die Möglichkeit, seine Familie zu ernähren, verlieren).

Wenn man die Welt durch diese Linse betrachtet, ist es wirklich bemerkenswert, wie methodisch die Milliardärsklasse im Laufe der Jahrzehnte den Reichtum der Welt monopolisiert hat und wie viele verschiedene Institutionen sie gestützt hat, die alle ihre Agenda unterstützen (man bedenke z. B., wie viel unkontrollierte Macht ihre transnationalen Konzerne haben).

Dies hat dazu geführt, dass viele der Rechte, Freiheiten und Funktionen, die wir von Demokratien (oder demokratischen Republiken) erwarten, in Mitleidenschaft gezogen wurden, parallel zu einer Flutwelle zerstörerischer Korruption, die fast jede Institution befallen hat. In früheren Epochen wurde beispielsweise selbst bei soziopathischen Regierungen, die ihre Bürger als völlig entbehrlich ansahen, die Korruption ausgemerzt, wenn sie so weit ging, dass sie die Stabilität des Landes bedrohte. Doch in den letzten Jahren haben wir erlebt, wie eine Politik nach der anderen verabschiedet wurde, die der Milliardärsklasse auf Kosten aller anderen zugute kam (z. B. ist unsere Volkswirtschaft seit COVID-19 viel schwächer geworden).

Infolgedessen wurden verschiedene Institutionen (z. B. das Weltwirtschaftsforum) geschaffen, die von der Milliardärsklasse kontrolliert werden und gleichzeitig in den „Demokratien“ der Welt eine große Macht ausüben, aber gleichzeitig niemandem außer den reichsten Mitgliedern der Gesellschaft Rechenschaft ablegen. Wie nicht anders zu erwarten, wird immer mehr Reichtum der Welt von diesen Oligarchen gehortet, während alle anderen immer weiter in die Armut abrutschen.

Ein Beispiel dafür ist die COVID-Reaktion, für die sich die Milliardäre eingesetzt haben:

Wir haben den größten Vermögenstransfer der Geschichte erlebt. Von 2020 bis 2021 stieg der Anteil der Milliardäre am globalen Haushaltsvermögen von etwas über 2 % auf 3,5 %.

Ein Drittel der amerikanischen Kleinunternehmen wurde geschlossen. Dabei handelte es sich oft um Quellen des Generationenreichtums und, was noch wichtiger ist, um eine Alternative zur unternehmerischen Leibeigenschaft (Versklavung).

Es gab einen „historisch beispiellosen Anstieg der weltweiten Armut“ um fast 100 Millionen Menschen und einen weltweiten Anstieg der extremen Armut um 11,6 %. Die Auswirkungen dieser Entwicklung lassen sich kaum in Worte fassen.

150 Millionen Menschen verfügten nicht mehr über die notwendigen Nahrungsmittel. Das Ausmaß dieser Welle des weltweiten Hungers ist ebenfalls kaum in Worte zu fassen.

Anmerkung: Diese Personen werden gemeinhin als „Globalisten“ bezeichnet, weil sie dafür sind, dass globale Institutionen (die sie kontrollieren und damit den demokratischen Prozess umgehen) so viel Macht wie möglich haben. Ich glaube auch, dass die Globalisten keine Loyalität zu einer bestimmten Nation haben, was erklärt, warum sie ihren eigenen Interessen Vorrang vor den nationalen Interessen einräumen.

Peter Hotez

Peter Hotez hat sich häufig den Zorn der Impfstoffsicherheitsbewegung zugezogen, weil er öffentlich darauf bestand, dass es keinen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Hirnschäden (z. B. Autismus) gibt, und weil ihm ständig eine unkontrollierte Plattform für die Verbreitung seiner Überzeugungen geboten wurde. Ein großer Teil davon basierte auf seinen Behauptungen, dass seine autistische Tochter keinen Autismus durch eine Impfung entwickelt habe (obwohl sein Buch zeigt, dass er die klassischen klinischen Anzeichen einer durch eine Impfung verursachten Hirnschädigung übersehen hat, die zufällig vor ihrer Entwicklung von Autismus auftraten).

Hinweis: Die Beweise, dass Impfstoffe Autismus verursachen, und die Mechanismen, durch die sie dies tun (die zur erfolgreichen Behandlung von Autismus eingesetzt wurden), werden hier weiter erörtert.

Nachdem er damit verständlicherweise viele Menschen mit impfgeschädigten Kindern verärgert hatte, nutzte Hotez die ihm entgegengebrachte Feindseligkeit, um sich als Experte der Anti-Impf-Bewegung zu rechtfertigen. Es dauerte nicht lange, bis er sich auf eine Vortragsreise begab (daher stammt z. B. sein berüchtigter Joe-Rogan-Clip), um zu argumentieren, dass jeder, der Anti-Impf-Ansichten vertritt, aus dem Amazon-Buchladen und dem Internet zensiert werden müsse.

This might be my all time favorite Joe Rogan moment.



In just a few minutes, Peter Hotez inadvertently shows the world exactly what has gone wrong with our medical system and why his endless push for more vaccines will never create health. pic.twitter.com/Zye715BL0y — Pierre Kory, MD MPA (@PierreKory) December 25, 2022

Damals hielt ich ihn für einen Clown (siehe z. B. das obige Video) und machte mir keine großen Gedanken über ihn. Doch nicht lange nach seiner Tournee geschah COVID, und die beispiellose Zensur, zu der Hotez aufgerufen hatte, wurde im gesamten Internet durchgesetzt, was wiederum dazu führte, dass die Darstellung der Regierung (die völlig im Widerspruch zur Realität stand) zum akzeptierten Evangelium wurde, während kritisch wichtige Informationen (z. B. sichere und wirksame Behandlungen für COVID oder die unzähligen Gefahren der Impfstoffe) von der Öffentlichkeit ferngehalten wurden.

Während Trumps Präsidentschaft verhielt sich Hotez relativ ruhig, und das meiste, was er sagte, war Kritik an der COVID-Reaktion der Regierung (z. B. sagte er vor dem Kongress aus und gab Medieninterviews, in denen er erklärte, warum es eine schlechte Idee war, einen übereilten Coronavirus-Impfstoff herzustellen). Gegen Ende von Trumps Präsidentschaft verfasste er jedoch einen Artikel, in dem er argumentierte, dass die Präsidentschaftsverwaltung einen nationalen Sprecher ernennen müsse, der die nationale Impfpolitik vorantreibt, um die Öffentlichkeit von der Impfung zu überzeugen.

Nachdem Biden Präsident geworden war, wurde Hotez zu einem ständigen Gast im nationalen Fernsehen, der die aktuellen Argumente zum Thema Impfstoffe wiederholte (z. B. dass sich jeder impfen lassen muss, egal wie) und sich, wie viele beobachtet haben, wiederholt selbst widersprach (was auch nötig war, da er der Öffentlichkeit ein betrügerisches Produkt anbot). Im Gegenzug wurde Hotez (der ganz und gar nicht fotogen war) von der politischen Rechten zum Gegenstand des Spotts.

Leider ging Hotez dann dazu über, nicht einfach nur Produkte anzupreisen, sondern jeden direkt anzugreifen, der sie nicht kaufen wollte, und begann zu verkünden, dass die „Anti-Vaxxer“ Massenmörder seien (da sie die Menschen daran hinderten, die „lebensrettenden Impfstoffe“ zu bekommen).

Anmerkung: Die meisten Beweise für diese Behauptung stammten aus der Entscheidung der CDC, viele geimpfte Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, als „ungeimpft“ einzustufen, was nicht überraschend dazu führte, dass weit mehr Todesfälle bei den „Ungeimpften“ auftraten, da Krankenhäuser die häufigste Todesursache bei COVID-19 waren.

Es dauerte nicht lange, da ging er dazu über zu fordern, dass die Kritik an prominenten Wissenschaftlern (z. B. Fauci, der ähnlich wie Hotez gelogen hat) zu einem föderalen Hassverbrechen werden sollte. Schließlich beschlossen wir über Weihnachten 2022, dass wir etwas unternehmen mussten, nachdem die WHO einen professionell produzierten Tweet von Hotez veröffentlicht hatte, in dem er die Regierungen der Welt aufrief, gegen die „Anti-Vaxxer“ zu mobilisieren und die von uns ausgehende Bedrohung zu neutralisieren. Dies veranlasste mich, Hotez‘ Hintergrund zu recherchieren (wir haben z. B. den berüchtigten Clip von ihm mit Joe Rogan verschickt).

Dabei fand ich Folgendes heraus:

Hotez‘ gesamte Karriere wurde von der Pharmaindustrie und den berüchtigtsten Globalisten (z. B. der Gates-Stiftung) finanziert.

Er hatte über 100 Millionen Dollar an Zuschüssen erhalten, um „Impfstoffe gegen die Armut“ zu entwickeln, obwohl diese Forschung nach Jahrzehnten immer noch nichts gebracht hatte.

Hotez benutzte ständig all die klassischen bedeutungslosen Schlagworte, die in der linken akademischen Welt üblich sind, und vertrat häufig deren utopische (aber wahnhafte) Ideologien.

Während Hotez lautstark jeden angriff, der behauptete, COVID-19 sei aus einem Labor ausgetreten, war er vor COVID-19 Empfänger eines NIH-Zuschusses in Höhe von 6,1 Millionen zur Entwicklung eines SARS-Impfstoffs für den Fall, dass ein waffenfähiges SARS-Virus versehentlich aus einem Labor ausgetreten war. Zufälligerweise finanzierte er im Rahmen dieser „Forschung“ auch die Erforschung von Funktionsgewinnen (Biowaffen) im Labor in Wuhan.

Aus all dem schloss ich, dass Hotez‘ Hauptmotivation für alles ähnlich war, wie man es in der gesamten akademischen Welt beobachten kann (wo das Lebenselixier eines Wissenschaftlers die Zuschüsse sind, die er erhält) – er wollte einfach so viel Geld wie möglich für seine Projekte bekommen. Indem er ständig die Möglichkeit hatte, sich in den linken Netzwerken zu präsentieren und sich als der arme Wissenschaftler darzustellen, der von den „Anti-Vaxxern“ schikaniert wird, und als humanitärer Mensch, der gegen alle Widrigkeiten kämpft, um lebensrettende Impfstoffe für die Dritte Welt zu produzieren, war er sich sicher, reiche liberale Geldgeber anzulocken, die keine Ahnung hatten, was für eine Geldgrube seine Forschung war.

Anmerkung: Aus diesem Grund lehnte Hotez meines Erachtens Joe Rogans Angebot ab, RFK Jr. öffentlich zu debattieren und im Gegenzug 2,62 Millionen Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl zu spenden, da dies von Hotez (der niemals Fragen eines kritischen Publikums annimmt) verlangt hätte, sich selbst zu entlarven und seine weitaus lukrativere Gaunerei zu gefährden.

Hotez und Co.

Als ich mich mit Hotez beschäftigte, störte mich eine Sache immer wieder. Da er ungepflegt, eindeutig ungesund und sozial unbeholfen ist, macht er jedes Mal, wenn er öffentlich spricht, keine gute Figur – bis zu dem Punkt, an dem er so unglaubwürdig erscheint, dass es ihm oft gelingt, die Leute vom Gegenteil dessen zu überzeugen, was er vorschlägt (z. B. wurde der zuvor gezeigte Rogan-Clip von über zehn Millionen Menschen gesehen und endete unbeabsichtigt als eines der überzeugendsten Argumente gegen Impfungen in der modernen Geschichte).

Dies wiederum wirft eine einfache Frage auf. Warum unterstützen ihn alle (das Ausmaß, in dem die Medien und die Wissenschaft um Hotez einen Bogen machen, ist erstaunlich), anstatt einfach einen besseren nationalen Impfsprecher zu finden, der die Menschen tatsächlich zum Impfen bringt?

Als ich mich durch Meryls Recherchen wühlte, fand ich endlich die Antwort – es gibt eine Menge anderer (viel weniger sichtbarer) Menschen in prominenten Positionen im gesamten medizinisch-industriellen Komplex, die genau wie Hotez sind. Da diese Personen einen massiven Einfluss sowohl auf die Wissenschaft als auch auf die Medien (einschließlich Big Tech) haben, halten sie eine Stammesloyalität zum Schutz von Hotez.

Unter anderem neigen diese Personen dazu,:

Sie stecken bis zum Hals in katastrophalen GoF-Forschungen (gain of function).

Sie verwenden bedeutungslose progressive Schlagworte, um ihre Agenda zu fördern.

Sie werden von unseren Institutionen trotz ihrer schlechten (und oft katastrophalen) Leistungen wiederholt belohnt und gefördert. Der letzte Punkt ist wichtig, denn wir gehen davon aus, dass unsere Experten auf der Grundlage ihrer Kompetenz ausgewählt werden, aber in Wirklichkeit ist ein Großteil ihrer Auswahl das Ergebnis ihrer Loyalität gegenüber Geschäftsinteressen.

Die katastrophalen Abriegelungen, die über die Welt hereinbrachen, basierten beispielsweise auf den düsteren Modellen, die ein angesehener Epidemiologe (Neil Ferguson) von einer renommierten (von Gates finanzierten) Einrichtung vorlegte und die besagten, dass Millionen Menschen sterben würden, wenn keine strengen Abriegelungen durchgeführt würden. In Wirklichkeit waren die Prognosen von Ferguson völlig ungenau (wie sich später herausstellte, überschätzten sie das Todesrisiko um 298 % bis 1798180 %), Ferguson hatte eine lange Vorgeschichte mit völlig überzogenen Prognosen über aufkommende Infektionskrankheiten, und wenn man sein COVID-Abriegelungsmodell einer grundlegenden Prüfung unterzog, wurde klar, dass es unsinnig war.

Dennoch wurde niemandem zugehört, der eindeutige Einwände gegen die Unzulänglichkeiten seines Modells vorbrachte, und in vielen Fällen wurden Menschen, die alternative (und viel vernünftigere) Optionen vorschlugen, stattdessen sowohl von der Regierung als auch von der Presse unerbittlich angegriffen. Da sich Ferguson jedoch im Gegensatz zu Hotez nicht vor den Medien in Szene gesetzt hat, sind sich die meisten Menschen weder seiner Person noch der Tatsache bewusst, dass er der Welt weitaus mehr Schaden zugefügt hat als Hotez es je getan hat.

Da es keine eindeutige Bezeichnung für diese „progressiven“ Betrüger gibt, die ihr Land bereitwillig an den medizinisch-industriellen Komplex verkaufen, habe ich beschlossen, sie als Hotez et al. zu bezeichnen (zumal viele von ihnen befreundet sind und häufig als Co-Autoren an gemeinsamen Papieren mitarbeiten).

Ewige Kriege

Im Laufe der Jahrzehnte habe ich ein Dokument nach dem anderen gelesen, das angeblich von einem elitären Think Tank (einer politischen Planungsgruppe) verfasst wurde und in dem argumentiert wird, dass der effektivste Weg zur Kontrolle einer Bevölkerung ein Krieg ist. Der Grund dafür ist, dass ein Krieg dazu führt, dass die Wirtschaft auf die Kriegsproduktion umgestellt wird (was für diejenigen, die in der Lage sind, davon zu profitieren, sehr profitabel ist), und dass die Bevölkerung leicht dazu gebracht werden kann, sich hinter dem eigenen Krieg zu vereinen, anstatt sich auf ihre eigenen Interessen zu konzentrieren (z. B. Nein zu sagen zur Regierung, die sie ausbeutet).

Das Problem bei diesem Ansatz war, dass es aufgrund der immer leistungsfähigeren Kriegstechnologie (z. B. Atomwaffen) einfach nicht mehr möglich ist, groß angelegte Kriege zu führen, ohne dass sie für beide Seiten katastrophale Folgen haben. Infolgedessen wurde der allgemeine Ansatz verfolgt, von realen Kriegen zu abstrakten Kriegen überzugehen, da diese alle Vorteile eines anhaltenden Krieges bieten, ohne die Interessen der herrschenden Klasse zu gefährden.

Die drei Kandidaten, die ich immer wieder für diesen Krieg vorgeschlagen sah, waren:

Eine (in der Regel ansteckende) Krankheit oder Seuche.

Terrorismus.

Eine Umweltkatastrophe.

Anmerkung: Ich habe zwar nie gesehen, dass in diesen Dokumenten „Rassismus“ oder „Bigotterie“ vorgeschlagen wurden, aber angesichts des kulturellen Vorstoßes für DEI vermute ich, dass dies inzwischen zu einer ernsthaften Überlegung geworden sein könnte. Umgekehrt erfüllen die Drogenprohibition und die Verhinderung der illegalen Einwanderung zwar die notwendigen Kriterien, um zu einem Pseudokrieg zu werden, aber ich glaube nicht, dass dies der Fall ist, weil die Milliardäre zu sehr davon profitieren, dass sie fortbestehen.

Während meines gesamten Lebens haben die Medien tagtäglich versucht, die Angst vor einer Umweltkatastrophe oder einer tödlichen Seuche zu schüren, die über die Welt hereinbricht, und in jüngerer Zeit (nach dem 11. September) haben sie dasselbe mit dem Terrorismus getan.

Bei jeder dieser Aktionen wurde mir klar, dass das Ziel nie darin bestand, das Problem zu lösen, sondern es so vage wie möglich zu definieren, damit es sich in das verwandeln konnte, was die herrschende Klasse brauchte, um ihre Agenda zu erfüllen. Wie bereits erwähnt, gibt es zum Beispiel seit Jahrzehnten umweltfreundliche Energietechnologien, die der Welt problemlos Zugang zu sauberer und erschwinglicher Energie verschaffen könnten. Jede dieser Technologien wurde jedoch abgewürgt, und stattdessen wurde eine Vielzahl von teuren (und umweltschädlichen) Technologien von unseren Institutionen unerbittlich gefördert.

Anmerkung: Dies ist vergleichbar mit der rücksichtslosen Unterdrückung zahlloser wirksamer (und bewährter) Behandlungsmethoden für noch „ungelöste“ Krankheiten durch die etablierte Medizin, während unzählige lukrative (aber unsichere und unwirksame) Therapien den Zulassungsprozess beschleunigen. Ich habe zwar „Hotez“ (und seine Mitstreiter) wegen Betrugs angeprangert, aber die Realität ist, dass es in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem weitaus größere Betrüger gibt.

Doppelsinn

George Orwells Klassiker 1984 beschreibt den totalitären Alptraum, den er vorhersah, als der Kommunismus mit moderner Technologie verschmolz, die eine beispiellose Massenüberwachung ermöglichte. In dieser Gesellschaft mussten die Bürger ständig mit absoluter Überzeugung Dinge glauben, von denen sie wissen mussten, dass sie falsch waren.

Zum Beispiel kontrollierte die Regierung ihres Landes die Bevölkerung, indem sie sich ständig im Krieg mit einer der beiden benachbarten Supermächte befand (was wiederum einen brodelnden Hass auf den Feind erforderte), aber häufig wechselte ihre Nation in den Krieg mit dem anderen Land (während ihr früherer Feind zu ihrem Verbündeten wurde). Im Gegenzug mussten die Bürger legitimerweise glauben, dass „wir uns schon immer im Krieg mit Eastasia befunden haben“, wenn man es ihnen sagte.

Anmerkung: Dies ist vergleichbar mit der Frage, warum so viele Menschen immer noch Hotez oder Fauci vertrauen, obwohl beide sie während der gesamten Pandemie eindeutig belogen haben, oder warum einige sich immer noch impfen lassen, obwohl die Impfstoffe nicht das halten, was ihnen versprochen wurde (was bemerkenswerterweise viele jetzt leugnen, obwohl sie zuvor genau dieselben Lügen ihren Mitmenschen aufgedrängt hatten).

Ein Schlüsselaspekt der Doppelzüngigkeit bestand darin, dass Sätze das Gegenteil von dem bedeuteten, was sie sagten, und dass das Unterbewusstsein jedes Sprechers (oder Zuhörers) die tatsächliche Bedeutung erfasste (so dass sie das tun konnten, was die Regierung brauchte), ohne dass ihnen bewusst war, was sie taten.

In den letzten Jahrzehnten haben wir erlebt, wie ein sich progressiv entwickelnder Diskurs (der ursprünglich als „Postmoderne“ bekannt war) die akademische Welt infiziert hat und sich allmählich in die breitere Kultur verbreitet hat. Wie die Doppelsprache verwendet dieser dialektische Stil eine Vielzahl schön klingender (und schwer zu verstehender) Schlagworte, um eine Vielzahl verdorbener Ideen zu verbergen (z. B. dass die traditionellen sozialen Strukturen, die uns lange Zeit geschützt haben, abgeschafft werden müssen, dass die traditionellen Europäer und Amerikaner eine Geißel für die Welt sind und dass ein Großteil der menschlichen Bevölkerung zum Wohle der Allgemeinheit ausgemerzt werden muss).

Übrigens: Eine der vielen schädlichen „Doppelzüngigkeiten“, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, ist die Biowaffenforschung, die euphemistisch als „gain of function“-Forschung bezeichnet wird.

Um diese moderne Form der Doppelzüngigkeit zu verankern, hat die Milliardärsklasse viel Arbeit in den Aufkauf der akademischen Welt und der Medien gesteckt. So befinden sich beispielsweise die meisten Medien der Welt im Besitz von sechs Konzernen (deren CEOs den globalistischen Organisationen der Milliardäre angehören), und ebenso stehen, wie Forscher kürzlich entdeckten, alle wichtigen medizinischen Informationsquellen (wie die Zeitschriften, die sich während der Pandemie ständig weigerten, lebensrettende Informationen zu veröffentlichen) unter dem Einfluss des WEF.

Diese Ressourcen wurden wiederum genutzt, um ein Konstrukt nach dem anderen zu schaffen, das ihre utopische Form der doppelten Sprache in der Welt fest etablierte. Als ich zum Beispiel begann, die Arbeit von Hotez et. al. zu überprüfen, fiel mir auf, dass sie ähnliche Terminologien verwendeten und sich oft gegenseitig referenzierten, um die Gültigkeit dieser Begriffe zu belegen.

Man beachte: Bis vor kurzem war es mit diesen Mitteln ebenfalls möglich, sicherzustellen, dass keine abweichende Darstellung, die die Legitimität dieser neuen Doppeldeutigkeit bedroht, jemals der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte.

Kurz gesagt, die „öffentliche Gesundheit“ hat sich in ein globales Erpressungsunternehmen verwandelt, in dem es für legitime Wissenschaft, die die Menschheit voranbringt, sehr schwierig ist, das Licht der Welt zu erblicken (daher sind bahnbrechende Innovationen in der Wissenschaft weitgehend verschwunden, obwohl wir jetzt viel mehr für unseren wissenschaftlichen Apparat ausgeben). Das öffentliche Gesicht dieser Operation sind Hotez und seine Mitstreiter, während das private (und tatsächliche) Gesicht dieser Operation die Oligarchen sind, die sie finanzieren. Abgesehen davon, dass es sich um die größte Operation dieser Art in der Geschichte handelt, ist sie auch deshalb so einzigartig, weil sie sehr schwer zu durchschauen ist, weil sie sorgfältig hinter einer Menge Doppeldeutigkeiten verborgen ist, die so aussehen, als ob nur ein guter Mensch sie unterstützen würde (z. B. wer will nicht, dass arme Menschen gesund sind?).

„One Health“

Im Jahr 2004 fand eine internationale (globalistische) Konferenz statt, auf der erklärt wurde, dass die öffentliche Gesundheit in das Umweltmanagement integriert werden müsse (One Health“ genannt). Das Hauptthema dieser Konferenz war, dass angesichts der Dringlichkeit der ökologischen und biologischen Bedrohungen, mit denen wir konfrontiert sind, alle wichtigen „One Health“-Entscheidungen von einem Gremium aus multidisziplinären Experten getroffen werden müssen.

Oberflächlich betrachtet (vor allem in Anbetracht der utopischen Sprache, die verwendet wurde) klingt dies nach einer großartigen Idee. Angesichts der Tatsache, wie leicht sich Experten kaufen lassen (wie wir alle während der Pandemie gesehen haben), war jedoch jedem erfahrenen Beobachter klar, dass „One Health“ lediglich ein Versuch war, den Krieg gegen Infektionskrankheiten mit dem Krieg gegen künftige Umweltkatastrophen zu verschmelzen und „One Health“ die Fähigkeit des einfachen Volkes, sich dagegen auszusprechen, zu usurpieren – denn nach der unglaublich weit gefassten Definition von „One Health“ war fast jeder Aspekt unseres Lebens etwas, das unter diesem Begriff geregelt werden konnte (z. B., Sie können hier nicht leben, weil Sie dadurch mit einem wilden Tier in Kontakt kommen könnten, das eine Pandemie auslösen könnte).

Seitdem wurden immer mehr Anstrengungen unternommen, um die One Health-Marke der WHO zu fördern, und der Begriff hat nach und nach alle „Elite“-Publikationen infiziert. Das Traurigste daran ist, dass diese Korruption dazu geführt hat, dass viele der „wohltätigen“ Nichtregierungsorganisationen, auf die sich die Welt verlässt, sich in solche verwandelt haben, die den Menschen, denen sie dienen, schaden.

Zum Beispiel:

Die Gates-Stiftung (und viele andere ähnliche Organisationen) haben versucht, den Hunger in der Welt zu „beheben“, indem sie ihre traditionellen (und nachhaltigen) Formen der Landwirtschaft durch chemieintensive GVO-basierte Landwirtschaft ersetzt haben. Dies führt häufig zu Nahrungsmittelknappheit (da diese Produkte viel teurer sind), bringt aber den amerikanischen Konzernen, die diese Produkte anpreisen, eine Menge Geld ein, indem sie ihnen den Reichtum zukommen lassen, der zuvor an die lokalen Landwirte gegangen wäre. Anmerkung: Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie traditionelle (und ökologisch nachhaltige) Formen der Nahrungsmittelproduktion wie grasgefüttertes Rindfleisch und sogar der Anbau im eigenen Garten von den globalistischen Publikationen unerbittlich verteufelt werden, während weit weniger gesunde (und gleichzeitig umweltschädlichere) Ansätze wie Käfer oder Soja kontinuierlich gefördert werden.

Wie Freunde, die bei der WHO arbeiten, erzählten, hat die WHO früher eine Vielzahl wichtiger Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit in der Dritten Welt bereitgestellt (z. B. Moskitonetze oder sauberes Wasser). Nachdem jedoch globalistisches Geld in die Organisation geflossen ist (z. B. ist Bill Gates jetzt ihr größter Sponsor), hat sich dieser Schwerpunkt dahingehend verändert, dass der Dritten Welt so viele Impfstoffe wie möglich zur Verfügung gestellt werden, während gleichzeitig zahlreiche andere wichtige Strategien für die öffentliche Gesundheit vernachlässigt werden.

Die UNO wurde ursprünglich mit dem Ziel gegründet, ein internationales Gremium zu schaffen, das den Dialog (und die Politik) zur Verhinderung künftiger Kriege erleichtern sollte. Anstatt jedoch ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen (z. B. gaben die UN grünes Licht für die betrügerische Invasion des Irak, während die UN in jüngster Zeit wiederholt Russlands Bitten an die Ukraine ignorierten, ihre Aktionen einzustellen, die die nationale Sicherheit Russlands direkt bedrohten – was schließlich dazu führte, dass Russland einen Krieg begann, um diese Aktionen zu stoppen), hat sich die UN stattdessen darauf konzentriert, eine Reihe von „fortschrittlichen“ Idealen voranzutreiben (z. B. der Welt One Health aufzuzwingen), die nichts mit dem zu tun haben, wofür sie ursprünglich geschaffen wurde.

Kurz gesagt, hinter der One Health Agenda steckt viel Geld und Macht. So enthielt das amerikanische Verteidigungsgesetz 2023 eine Bestimmung zur Förderung des „One Health“-Ansatzes und sah mindestens eine Milliarde pro Jahr vor, um neben ein paar verwandten globalistischen Organisationen zu unterstützen.

Leider ist, wie wir in der zweiten Hälfte dieser Serie erörtern werden, der größte Teil von „One Health“ eine Reihe von trügerischen Versprechungen, die in Doppeldeutigkeit verpackt sind und lediglich der Milliardärsklasse dienen und alles andere als die Gesundheit fördern.

Biowaffenforschung

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs „begnadigten“ die USA viele Nazi-Wissenschaftler und Japaner, damit sie für uns arbeiten konnten. In diesem Prozess brachten wir viele berüchtigte Biowaffenspezialisten mit (z. B. gab es eine japanische Einheit, die regelmäßig an chinesischen Gefangenen experimentierte), aus denen ein amerikanisches Biowaffenprogramm hervorging.

Schließlich entschied Nixon, dass ein internationaler Vertrag geschaffen werden müsse, um den Einsatz von Biowaffen zu verbieten (was vielleicht ein Produkt seiner Weisheit war, oder, wie andere argumentieren, weil biologische Waffen der einzige Bereich waren, in dem die USA keinen Vorsprung vor dem Rest der Welt hatten, so dass es zu unserem Nachteil war, wenn die Technologie weit verbreitet wurde). Leider hatte das Übereinkommen über biologische Waffen ein großes Schlupfloch – es erlaubte die Fortsetzung der Biowaffenarbeit, wenn sie „prophylaktischen, schützenden oder anderen friedlichen Zwecken“ diente.

Infolgedessen haben die USA nie aufgehört, Biowaffen zu erforschen (wir haben z. B. eine Militäreinrichtung, die sich damit befasst). Schließlich ermöglichte es die moderne Gentechnik, weitaus fortschrittlichere Biowaffen zu entwickeln (z. B. genetisch gezielte), und der Prozess wurde so komplex, dass wir auf diesem Gebiet wieder eine technologische Überlegenheit erlangten, was viele (z. B. Hotez und andere) dazu veranlasste, Mittel zu erhalten, um alle möglichen Wege zu erforschen, auf denen ein Krankheitserreger anderen schaden könnte, und wie er genetisch verändert werden könnte, um noch gefährlicher zu werden.

Ein großes Problem bei diesem Ansatz war, dass die Biowaffenforscher ihre Experimente oft ziemlich rücksichtslos durchführten und es immer wieder dazu kam, dass das, was sie herstellten, entweder die allgemeine Bevölkerung erreichte oder eine große Katastrophe nur knapp abgewendet wurde. Ein Beispiel:

1950 versprühte die US-Marine heimlich ein vermeintlich harmloses Bakterium auf Testgeländen in der San Francisco Bay Area, um herauszufinden, wie leicht sich ein Biowaffenwirkstoff gegen ein Bevölkerungszentrum einsetzen lässt. Dann stellte sich heraus, dass das Bakterium nicht harmlos war und eine Vielzahl tödlicher Infektionen verursachte. Seitdem ist es in der Region endemisch geworden (es gedeiht z. B. in warmen und feuchten Umgebungen wie Whirlpools). Im Jahr 1977 (als es immer noch zu Infektionen kam) wurde eine Anhörung im Senat durchgeführt, bei der festgestellt wurde, dass das US-Militär zwischen 1949 und 1969 80 Freilufttests mit Bakterien durchgeführt hatte, die damals als harmlos galten .

. 1966 infizierte ein Leck eines weniger gefährlichen Pockenstammes aus einem englischen Biolabor eine Person, die daraufhin 65 weitere ansteckte. Zwölf Jahre später kam es in demselben Labor zu einem weiteren Leck, bei dem ein Mitarbeiter über dem Labor getötet wurde. In ähnlicher Weise entwichen 1971 waffenfähige Pocken aus einem sowjetischen Labor und töteten drei Menschen.

1975 trat die Lyme-Borreliose in unmittelbarer Nähe einer Einrichtung der US-Regierung auf, in der an der Bewaffnung mit denselben Bakterien gearbeitet wurde, die die Krankheit verursachten. Hinweis: Es spricht einiges dafür, dass die Lyme-Borreliose ein Laborleck war.

1977 tauchte das H1N1-Grippevirus, das für die verheerende spanische Grippepandemie von 1918 verantwortlich gemacht wurde, in China auf und breitete sich über den gesamten Globus aus. Wissenschaftler führten diesen Ausbruch auf das Entweichen einer rekonstruierten Spanischen Grippe aus einem Laborgefrierschrank in der südlichen UdSSR oder in Nordchina zurück.

1979 wurden waffenfähige Milzbrandsporen versehentlich aus einer sowjetischen militärischen Forschungseinrichtung freigesetzt. Mindestens 68 Zivilisten starben, obwohl die Gesamtzahl der Todesopfer nie bekannt sein wird, da die Regierung dies vertuschte.

Im Jahr 2001 zirkulierten mit Anthrax verseuchte Briefe in den USA, wobei 5 Menschen starben und 17 erkrankten. Als der Erreger in diesen Briefen untersucht wurde, stellte sich heraus, dass es sich um einen waffenfähigen Stamm handelte, der nur in einigen wenigen US-Biowaffenlabors existierte.

Seit dem ersten Auftreten von SARS im Jahr 2002 sind zahlreiche Lecks in Labors aufgetreten, von denen sich einige zu größeren Ausbrüchen entwickelten.

Hinweis: Coronaviren (wie SARS) gehören zu den Viren, die sich am einfachsten für die GoF-Forschung eignen, und daher zu den am häufigsten modifizierten Erregern.

Man kann davon ausgehen, dass die verheerenden Ebola-Ausbrüche von 2014 und 2016 von einem CDC-Labor in Afrika ausgingen, das diese Erreger untersuchte.

Auch die Affenpocken stammen aus einem Labor, denn es wurde festgestellt, dass sie zu 99,9 % mit dem israelischen Laborstamm von 2018 identisch sind. Darüber hinaus gibt es verheerende Lecks, von denen wir bis heute betroffen sind, auch außerhalb der Biowaffenforschung. Zum Beispiel:

Zwischen 1955 und 1961 verbreitete sich das krebserregende SV-40-Virus durch kontaminierte Polio-Impfstoffe in der Bevölkerung. Obwohl die Regierung vor diesem Virus gewarnt wurde, gab sie den Impfstoff dennoch frei (da sie sich voll und ganz dem Impfprogramm verpflichtet fühlte). Nachdem SV-40 in die Bevölkerung gelangt war, beobachteten viele Ärzte eine deutliche Zunahme von soliden Tumoren (z. B. Sarkomen) und Nierenerkrankungen.

Im Jahr 1956 tauchte RSV auf (das Virus, das die Impfstoffindustrie jetzt zu Geld machen will). Im Jahr zuvor war in einer Schimpansenkolonie in einer militärischen Forschungseinrichtung ein Atemwegsvirus ausgebrochen, das einen Laboranten mit einem neuen Atemwegsvirus infizierte, das er auf andere Personen übertrug. Kurz darauf trat die menschliche Krankheit RSV auf, die sich kaum von der ersten Infektion ein Jahr zuvor unterschied.

Im Jahr 1967 kam es in Deutschland und Serbien zu lokalen Ausbrüchen des hochgradig tödlichen Marburg-Virus (das dem Ebola-Virus sehr ähnlich ist), als gleichzeitig Labordaten aus afrikanischen grünen Affenkolonien austraten.

Es spricht auch viel dafür, dass HIV durch kontaminierte Impfstoffe in Afrika, Haiti und New York entstanden ist (die Londoner Times schrieb sogar einen Artikel darüber).

Anmerkung: Um dem obigen Video einen weiteren Kontext zu geben, hatte ich einen Kollegen, der einige der Teilnehmer an den ursprünglichen Hepatitis-B-Impfstoffversuchen kannte. Er erzählte, dass die Studie sehr geheim durchgeführt wurde, was seine Freunde misstrauisch machte, dass sie wegen einer unbekannten Nebenwirkung überwacht wurden, und dass die schwule Gemeinschaft für den ersten Test des Impfstoffs ausgewählt wurde, da es unwahrscheinlicher war, dass sie Familienmitglieder hatten, die sich über unerwünschte Wirkungen beschweren würden. Eine der interessantesten Entdeckungen, die sie machten, war, dass HIV kurz nach den Hepatitis-B-Versuchen in denselben Städten auftauchte, in denen die Hepatitis-B-Versuche durchgeführt wurden.

Wie jeder der oben genannten Fälle zeigt, sind undichte Stellen in Labors keine Einzelfälle. Wie aus vielen offiziellen Quellen hervorgeht, sind undichte Stellen in Labors leider keine Seltenheit, werden aber nur selten gemeldet (z. B. wurden in einem kürzlich erschienenen Lancet-Artikel die zwischen 2000 und 2021 in einigen Sprachen veröffentlichten Arbeiten untersucht, und es wurden 309 dokumentierte Laborinfektionen, 16 Laborausbrüche und mehrere Todesfälle festgestellt).

Um das Ausmaß dieses Problems zu quantifizieren, schätzte die Cambridge Working Group im Jahr 2014, dass es allein in den USA durchschnittlich zweimal pro Woche zu potenziell gefährlichen Leckagen in Laboren kommt, und im Jahr 2018 war diese Zahl auf durchschnittlich vier Mal pro Woche gestiegen. Meryl Nass bringt dies mit dieser Folie auf den Punkt:

Anmerkung: Vor COVID-19 war sich die wissenschaftliche Gemeinschaft sehr wohl bewusst, wie gefährlich die GoF-Forschung war, und nachdem in kurzer Zeit einige prominente (und zugegebene) Laborlecks auftraten, wandte sich die wissenschaftliche Gemeinschaft in einer Petition an Präsident Obama und bat ihn inständig, diese Forschung zu stoppen. Obama erhörte die Forderung und stellte 2014 alle Bundesmittel für die GoF-Forschung ein (und wies noch einmal auf die Gefahr der GoF beim SARS-Virus hin). Fauci (der wahrscheinlich von der Durchführung der Forschung für das Verteidigungsministerium profitierte) umging dieses Problem, indem er die Forschung nach Wuhan auslagerte. Bemerkenswerterweise haben die Medien den größten Teil der Welt vergessen gemacht, dass vor COVID-19 undichte Stellen in den Labors ein häufiges und legitimes Problem darstellten.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass (wie wir bei COVID-19 gesehen haben) diese katastrophale Forschung oft weitreichende geopolitische Folgen hat. So hat Russland vor dem Beginn des folgenreichsten Krieges der letzten 50 Jahre bei den Vereinten Nationen wiederholt drei große Bedenken angemeldet. Ich bin davon überzeugt, dass Russland sich der hohen Kosten eines Einmarsches in die Ukraine bewusst war, sich aber letztlich dazu entschlossen hat, weil es nach russischer Auffassung keine andere Möglichkeit gab, die nationale Sicherheit des Landes zu schützen.

Eine der Sorgen Russlands war die Anwesenheit amerikanischer Biolabors in der Ukraine, von denen Russland behauptete, sie setzten die Ukraine und Russland gefährlichen Infektionskrankheiten aus. Während dies zunächst vehement bestritten wurde, gab das Außenministerium später versehentlich zu, dass es Biolabors in der Ukraine gibt, und bestätigte später in einer offiziellen Antwort auf den Vorwurf, wir würden gegen den Biowaffenvertrag verstoßen, das Vorhandensein dieser „friedlichen“ Einrichtungen (die zugegebenermaßen mit gefährlichen Mikroben arbeiten).

Während sich die meisten Debatten zu diesem Thema auf die Idee konzentrierten, dass dies alles entweder russische Kriegspropaganda war, um ihre Invasion zu rechtfertigen, oder auf die noch spekulativere Behauptung, dass die USA absichtlich Biowaffen vor den Toren Russlands herstellten, um sie heimlich anzugreifen, gibt es noch eine dritte, selten in Betracht gezogene (und plausiblere) Möglichkeit. Dieselbe katastrophale „friedliche“ Forschung, die wir überall auf der Welt beobachten konnten, wurde auch in der Ukraine durchgeführt, und da die Vorschriften dort laxer waren (da es sich um einen Ort handelte, den man nicht sehen konnte), kam es auch hier zu versehentlichen Lecks.

Hinweis: Die detaillierteste Zusammenfassung der Verbindungen zwischen der US-Regierung und den ukrainischen Biolabors, die ich gefunden habe, finden Sie hier (z. B. waren viele Mitglieder der Exekutive und des US-Militärs an diesen Einrichtungen beteiligt). Wichtig ist die Feststellung, dass in diesen Labors zwar „gefährliche Krankheitserreger“ gelagert wurden, dass es aber für die meisten von ihnen eine „friedliche“ Rechtfertigung gab. Dies wird jedoch durch die Tatsache überlagert, dass Lecks in den Labors häufig vorkommen, selbst wenn die Einrichtungen dies nicht beabsichtigen.

Die Biowaffen-Industrie

All dies wirft wiederum eine ziemlich einfache Frage auf. Wenn diese Forschung so gefährlich ist, warum macht man sie dann weiter?

Ich glaube, dass es im Moment vor allem um Geld geht. Da das wissenschaftliche Establishment (im Gleichschritt mit den Medien) eine große Angst vor diesen Krankheiten geschürt hat, wird immer viel Geld in die Forschung gesteckt, um uns vor ihnen zu „schützen“.

Anmerkung: Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie die CDC (mit Hilfe der Medien) dem Kongress jedes Jahr Angst vor der nächsten Grippesaison macht, um die erneute Bereitstellung ihres aufgeblähten Budgets zu rechtfertigen – auch wenn die CDC Jahr für Jahr nichts unternimmt, um die Auswirkungen der Grippesaison zu verringern.

Da so viel Geld in den Aufbau der Einrichtungen (und die Ausbildung einer ganzen Generation von Wissenschaftlern für die dortige Forschung) investiert wurde, gibt es eine große Gemeinschaft, die ein ureigenes Interesse daran hat, diese Forschung so lange wie möglich fortzusetzen (und sich Begründungen dafür einfallen zu lassen, warum ihre Beschäftigung weiterhin notwendig ist). Darüber hinaus ist eine viel breitere Industrie entstanden, die Gegenmaßnahmen gegen diese biologischen Agenzien entwickelt (z. B. gibt es im Verteidigungsministerium ein großes Kontingent von Leuten, deren Karrieren sich darum drehen – die u. a. vor COVID-19 für die katastrophalen und völlig unnötigen Milzbrand-Impfstoffe verantwortlich waren, die etwa 250.000 Soldaten dauerhaft arbeitsunfähig machten).

In einem früheren Artikel habe ich versucht, die Gefahren der Statin-Medikamente aufzuzeigen. Um es zusammenzufassen:

Es gibt nur sehr wenige Beweise dafür, dass Cholesterin Herzkrankheiten verursacht.

Es gibt nur sehr wenige Beweise dafür, dass Statin-Medikamente Herzkrankheiten vorbeugen oder das Leben verlängern (wenn man z. B. den stark voreingenommenen Studien der Industrie „vertraut“, verlängert die lebenslange Einnahme von Statinen die Lebensdauer bestenfalls um ein paar Tage).

Da Cholesterin ein essenzieller Nährstoff ist, verursachen Statin-Medikamente häufig erhebliche Nebenwirkungen wie Herzschäden, Muskelschmerzen, Schwäche, Gefühlsverlust im Körper und vor allem kognitive Beeinträchtigungen, die ein Vorbote von Demenz sein können.

In Anbetracht all dessen ist es bemerkenswert, dass Statine ungeachtet der vorgebrachten Kritik nach wie vor zu den profitabelsten Medikamenten gehören (da sie zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten gehören). Eine der besten Erklärungen, die ich für diesen Zustand gesehen habe, ist, dass die medizinische Industrie niemals von dieser Investition lassen wird, weil so viel Geld (und Zeit) in die Schaffung des Mythos investiert wurde, dass Cholesterin Herzkrankheiten verursacht. Ich glaube, dass dies mit der Situation identisch ist, die wir jetzt innerhalb des pandemischen Industriekomplexes haben, da im Laufe der Jahrzehnte so viel Geld in seine Mythologie investiert wurde. Bedenken Sie, wie viele Menschen derzeit unbewusst glauben, dass bald eine tödliche Seuche aus der Natur auftauchen wird, die die Menschheit auslöschen wird, ein Glaube, der meines Erachtens viele uninformierte Staatsoberhäupter der Welt letztlich dazu gebracht hat, ihr Land abzuriegeln, um die katastrophalen Vorhersagen der unsinnigen COVID-19-Modelle von Ferguson zu verhindern.

Anmerkung: Diese Situation wird auch durch den Satz beschrieben, dass man sich auf keine Industrie (oder Sache) verlassen kann, wenn es darum geht, tatsächlich eine Lösung für ein Problem zu finden, mit dem sie beauftragt ist. Stattdessen kommen sie einfach mit einem Grund nach dem anderen, um zu rechtfertigen, dass ihnen viele Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um einen stückweisen Ansatz zur „Verbesserung“ (aber niemals zur Lösung) des Problems zu verfolgen (und es stattdessen oft zu einem größeren Problem werden zu lassen).

Von den undichten Stellen in den Labors gab es wahrscheinlich die stärksten Beweise, die COVID-19 mit dem Labor in Wuhan in China in Verbindung brachten. So gab es zum Beispiel viele Warnungen (z. B. diplomatische Kabel des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2018), dass dort wahrscheinlich ein Leck auftreten würde, der Ausbruch ereignete sich in der Nähe des Labors in Wuhan (in dem es vor dem Ausbruch eine Reihe von verdächtigen Unfällen gab), das Virus wies zahlreiche Merkmale auf, die nicht natürlich waren, 2018 wurde dem Verteidigungsministerium ein Vorschlag unterbreitet, in Wuhan GoF-Forschungsarbeiten zum Coronavirus durchzuführen, und das Labor [und US-Forscher, die mit dem Labor in Verbindung stehen] hatten zahlreiche Arbeiten veröffentlicht, in denen die Schaffung genau derselben unnatürlichen Mutationen beschrieben wurde, die später im Virus gefunden wurden (z. g., siehe hier und hier).

Anmerkung: Vieles davon war bereits bekannt und wurde von unabhängigen Forschern nur wenige Monate nach Beginn von COVID-19 zusammengestellt. Eine der aktuellsten (und detailliertesten) Zusammenfassungen, die ich dazu gefunden habe, finden Sie hier (aber sie enthält ebenfalls nicht alles, da es so viele Daten gibt, die COVID-19 mit dem Labor in Wuhan in Verbindung bringen).

Leider gab es aufgrund der politischen Implikationen des Eingeständnisses, dass die verheerendste Pandemie in der Geschichte mit US-Mitteln ausgelöst wurde, im Gegensatz zu den zuvor zugegebenen SARS-Leaks, jeden Anreiz, zu leugnen, dass diese Pandemie aus einem Labor stammt.

Eines der entscheidenden Narrative, von denen die Biosicherheitsagenda abhängt, ist die existenzielle Bedrohung, die von Tierkrankheiten ausgeht, die auf den Menschen übergreifen. Diese Bedrohung rechtfertigt es, viel Geld dafür zu bezahlen, Tiere an den abgelegensten Orten der Erde einzufangen (und dann an ihnen zu experimentieren) (z. B. reiste der Leiter des Labors in Wuhan oft in fast unzugängliche Höhlen mitten im Nirgendwo, um Coronaviren von Fledermäusen zu sammeln) und vor allem endlose GoF-Forschung zu betreiben.

Das ist zum Beispiel der Grund, warum uns alle globalistischen Institutionen und die Mainstream-Medien ständig vor der schrecklichen Bedrohung warnen, die von „Krankheit X“ ausgeht, und vor den außergewöhnlichen Anstrengungen, die „mutige“ Forscher unternehmen, um die Erde nach dem möglichen Aufenthaltsort dieses Virus abzusuchen.

All dies basiert auf der Vorstellung, dass ein hohes Risiko besteht, dass Tiere, denen Menschen begegnen, eine tödliche Pandemie auf sie übertragen. In Wirklichkeit gibt es jedoch kaum Beweise dafür, dass natürliche zoonotische Übertragungen stattfinden, sondern wie oben gezeigt, sind diese Übertragungen in der Regel das Ergebnis von (unvermeidlichen) Laborunfällen. Doch anstatt dieses Problem aufzuklären, werden wir ständig mit Meldungen wie dieser bombardiert:

Anmerkung: Ich stimme voll und ganz zu, dass Umweltzerstörung und der Verlust von Lebensräumen ein großes Problem sind. Wenn die Menschen jedoch anfangen zu lügen, indem sie behaupten, dies führe zu einer Seuche, ist es unvermeidlich, dass sie ihre Lüge auch dazu nutzen, um grundlegende Menschenrechte zu verletzen (z. B. willkürlich zu entscheiden, welche Lebensmittel man im Namen von „One Health“ essen darf, oder zu entscheiden, wo man leben darf).

Jahrzehnte des Versagens

Wie bereits erwähnt, hat sich, seit die Milliardäre die Kontrolle über unseren medizinischen Apparat erlangt haben, ein allmählicher Trend dahingehend abgezeichnet, dass Personen auf der Grundlage ihrer Loyalität gegenüber Geschäftsinteressen für ihre Position ausgewählt werden und nicht auf der Grundlage ihrer Kompetenz, ihre Arbeit gut zu machen. Wie zu erwarten, haben sie trotz des vielen Geldes, das sie erhalten haben, ihre Arbeit nicht besonders gut gemacht:

Während COVID haben wir jedoch etwas Bemerkenswertes erlebt. Nicht nur, dass die Pandemieprävention schlechte Arbeit geleistet hat (z. B. erhalten sie tonnenweise Geld, um potenzielle Pandemien zu untersuchen, aber sie sagten Amerika noch im Februar [als COVID Europa heimsuchte], dass COVID nichts sei, worüber wir uns Sorgen machen müssten), schlimmer noch, sie sabotierten aktiv die Versuche, die Situation angemessen anzugehen.

Es ist beispielsweise allgemein bekannt, dass die beste Art und Weise, mit einer Pandemie umzugehen, darin besteht, ein bereits vorhandenes (von der FDA zugelassenes) Medikament umzuwidmen, denn im Gegensatz zu einem neuen Medikament oder Impfstoff ist das umgewidmete Medikament:

Erfordert kein langwieriges Genehmigungsverfahren.

Erfordert keine großen Investitionen des Herstellers, bevor es auf den Markt kommen kann.

Es ist bereits als sicher bekannt, so dass sich die Tests auf die Wirksamkeit konzentrieren können.

Seine kritischen Arzneimittelwechselwirkungen sind bereits bekannt.

Ein verfügbares Angebot ist bereits vorhanden.

Es lässt sich leicht in Massenproduktion herstellen, da die Produktionskapazität bereits vorhanden ist.

Es ist erschwinglich.

Anmerkung: Bevor Robert Malone mit den Gefahren der Impfstoffe an die Öffentlichkeit ging, war er maßgeblich daran beteiligt, mit der bestehenden Infrastruktur für die Pandemievorsorge zusammenzuarbeiten, damit ein neu entwickeltes Medikament zur Standardbehandlung für COVID-19 wird.

Faucis Behörde (NIAID) zum Beispiel war sich des Wertes von neu entwickelten Medikamenten durchaus bewusst. Dies teilte Fauci auch in einem Artikel der Washington Post vom Dezember 2011 mit, der zur Rechtfertigung der GoF-Forschung verfasst worden war:

Darüber hinaus kann die Bestimmung der molekularen Achillesferse dieser [GoF]-Viren den Wissenschaftlern ermöglichen, neue Zielstrukturen für antivirale Medikamente zu identifizieren, die zur Verhinderung von Infektionen bei Risikogruppen oder zur besseren Behandlung von Infizierten eingesetzt werden könnten. Aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir, dass die Weitergabe von Informationen aus der biomedizinischen Forschung an seriöse Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden eine wichtige Grundlage für die Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen und letztlich für den Schutz der öffentlichen Gesundheit darstellt.

Faucis Behörde (und das NIH) hatten ihrerseits eingehend untersucht, welche Medikamente bei einem SARS-Ausbruch eingesetzt werden könnten (man erinnere sich, dass vor COVID bekannt war, dass es unmöglich war, einen wirksamen Impfstoff gegen SARS herzustellen), und kamen schließlich zu dem Schluss, dass Hydroxychloroquin ein idealer Kandidat für die Behandlung von SARS war.

Doch als COVID anlief, tat Fauci alles, was er konnte, um die frühere Forschung seiner Behörde zu verheimlichen, während er gleichzeitig versuchte, alle Daten in Zweifel zu ziehen, die zur Behandlung von COVID-19 auftauchten. Schließlich, am 19. März 2020, beschloss Trump (dessen Regierung von Fauci ständig von dem Medikament weggedrängt wurde), mit der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, woraufhin das gesamte Establishment des öffentlichen Gesundheitswesens einen Kreuzzug begann, um zu verhindern, dass Hydroxychloroquin [HCQ] ihren Profit stört (denn wenn COVID behandelbar geworden wäre, wären die Billionen, die die Milliardäre während der Pandemie erhalten haben, niemals für sie verfügbar gewesen).

Eine der bemerkenswertesten Methoden, wie dies geschah, war die Durchführung klinischer Studien durch die WHO (und ihr nahestehende Organisationen), die darauf ausgelegt waren, die Probanden zu verletzen (oder zu töten), die sich freiwillig dafür gemeldet hatten. Dies wurde erreicht durch:

Die Patienten sollten HCQ erst dann erhalten, wenn sie schwer krank waren (z. B. im Krankenhaus). Dies geschah, weil bekannt war, dass HCQ in erster Linie dann wirkt, wenn es zu Beginn der Krankheit verabreicht wird, und nicht später. Indem man also „bewies“, dass es spät in der Krankheit nicht wirkte, konnte man unaufrichtig argumentieren, dass es überhaupt nicht wirkte und es daher „unethisch“ war, es früh in der Krankheit zu geben (was leider funktionierte).

Man gab den Patienten viel höhere HCQ-Dosen (in einer Höhe, die bereits als toxisch bekannt war), so dass die Patienten, die das Medikament erhielten, nicht nur nicht davon profitierten, sondern auch schlechter abschnitten als die Placebogruppe. Dies wiederum wurde genutzt, um erfolgreich zu argumentieren, dass HCQ extrem gefährlich sei und daher nicht an Patienten verabreicht werden dürfe (obwohl es bei anderen Erkrankungen weit verbreitet war und lange Zeit als äußerst sicher galt).

Hinweis: Die Durchführung absichtlich verpfuschter klinischer Studien ist eine langjährige Praxis, um alternative Therapien zu diskreditieren, die die lukrativeren Behandlungsformen bedrohen. Traurigerweise war dies schon lange vor COVID-19 ein Thema.

Paul Marik konnte beispielsweise nachweisen, dass die Verabreichung von intravenösem Vitamin C das Risiko, an einer Sepsis zu sterben (die weltweit eine der häufigsten Todesursachen ist), drastisch verringert. Das funktionierte jedoch nur, wenn es in den ersten 6-12 Stunden nach Ankunft in der Notaufnahme verabreicht wurde. Wie zu erwarten, wurde also bei allen Studien das intravenös verabreichte Vitamin C erst lange nach diesem kritischen Zeitpunkt verabreicht, was wiederum als Argument für die fehlende Wirkung herangezogen wurde. Aus diesem Grund glauben die meisten Krankenhausärzte, dass es keine Beweise für die Wirkung von Vitamin C bei Sepsis gibt, und weigern sich daher, es zu verabreichen (selbst wenn die Patienten ausdrücklich darum bitten), so dass viele Menschen unnötigerweise an Sepsis gestorben sind.

In ähnlicher Weise war in den 1970er Jahren eine vielversprechende alternative Krebstherapie, Laetril, sehr umstritten (so sehr, dass die FDA die Durchführung von Experimenten damit verbot). Als schließlich genügend öffentlicher Druck die Durchführung von Studien erzwang, entschied sich Sloan-Kettering dafür, 1/50 der Dosis zu verwenden, die sich zuvor als wirksam erwiesen hatte, verheimlichte die Dosis und warb dann unnachgiebig damit, dass ihre Laetril-Studie keinen Nutzen gezeigt habe (woraufhin sie eine Vielzahl anderer Taktiken anwandten, um die positiven Ergebnisse von Laetril zu verheimlichen, nachdem sie durch Proteste von außen gezwungen worden waren, die korrekte Dosis zu verwenden).

Wie wir alle wissen, war die HCQ-Kampagne erfolgreich, und wie bei vielen anderen Therapien, die sich bewährt haben, konnten die Patienten (zumindest diejenigen, die dem medizinischen System vertrauten) sie nie bekommen. Eines der traurigsten Beispiele dafür stammt von Rechtsanwalt Ralph Lorigo, der 80 Klagen im Namen von Patienten einreichte, die aufgrund der bestehenden COVID-Behandlungsprotokolle ins Krankenhaus eingeliefert wurden und voraussichtlich sterben würden, um die Krankenhäuser zu zwingen, ihnen Ivermectin zu geben. In 40 Fällen gewann er, und 38 dieser Patienten überlebten, während in den 40 Fällen, die er verlor, 2 überlebten – ein trauriger Beweis dafür, dass die Klage gegen ein Krankenhaus zu den erfolgreichsten medizinischen Innovationen in der Geschichte der Menschheit gehört.

Da es (zumindest auf dem Papier) keine wirksame Behandlung für COVID-19 gab, ebnete dies wiederum den Weg für die mRNA-Spike-Protein-Impfstoffe, die trotz unzähliger Sicherheits- und Wirksamkeitsprobleme, die immer größer wurden, je länger sie auf dem Markt waren, auf den Markt kamen. Dieses Schaubild veranschaulicht, wie schlecht diese Idee war, vor allem wenn man bedenkt, dass wir fast 200 Milliarden Dollar ausgegeben haben, um sie allen zugänglich zu machen:

Darüber hinaus wurde für COVID-19 die langjährige Praxis des Einsatzes neu entwickelter Medikamente aufgegeben, ebenso wie viele andere Leitlinien, die die WHO eingeführt hatte. Nehmen wir zum Beispiel diesen Leitfaden, den sie im Jahr 2019 erstellt hat:

Hinweis: Eine ausführlichere Diskussion über den Wert des Einsatzes von UV-Licht zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 finden Sie hier.

Schließlich sah sich die WHO gezwungen, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zu bewerten, und machte dabei eine recht „bemerkenswerte“ Entdeckung. Je besser ein Land die Anweisungen der WHO befolgte (z. B. viel Geld für die COVID-19-Masche ausgeben), desto mehr Menschen starben.

Diese belastenden Ergebnisse veranlassten die WHO, selbst zu ermitteln, und wie Sie sich denken können, hat sie es versäumt, sich für die größte Katastrophe der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte verantwortlich zu machen.

Schlussfolgerung

Da die Pandemie-Industrie weitgehend aus den Augen und aus dem Sinn geblieben war, schenkte niemand wirklich der Tatsache Beachtung, dass sie das Geld der Öffentlichkeit an sich riss und keine Ergebnisse vorweisen konnte. Da COVID-19 jedoch jeden betraf und die Öffentlichkeit gezwungen war, sich immer wieder ihre Lügen anzuhören, ohne sie in Frage stellen zu dürfen, motivierte dies viele Menschen dazu, zu untersuchen, was wirklich vor sich ging.

Ein riesiges Netz unabhängiger Journalisten (finanziert von Bürgern, die verständlicherweise besorgt über die Geschehnisse waren) förderte nach und nach alle Beweise zutage, die zeigten, wie gefährlich und unethisch der Pandemie-Schwindel war. Die Öffentlichkeit (die nach der Wahrheit dürstete) hörte zu, und allmählich wurde das Vertrauen gebrochen, auf das sich die Industrie lange verlassen hatte.

Infolgedessen wurde vieles von dem, was ursprünglich geplant war (und wofür eine Menge Geld ausgegeben wurde), nie verwirklicht. So war zum Beispiel geplant, dass alle Menschen jährliche COVID-Auffrischungsimpfungen nehmen sollten, doch drei Jahre später nimmt nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung diese Auffrischungsimpfungen vor.

Dieser Vertrauensverlust ist ein großes Problem für die Industrie, da so viele ihrer Zukunftspläne davon abhängen, dass die Öffentlichkeit ihr Vertrauen in sie behält. Wenn die Pandemie-Industrie das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen will, muss sie zeigen, dass sie ihre Aufgabe tatsächlich erfüllt und künftige Pandemien verhindert. Dies könnte zum Beispiel erreicht werden durch:

Verbot der GoF-Forschung.

Verpflichtung zur Verwendung von wiederverwendeten Medikamenten zur Behandlung neu auftretender Pandemien und Bereitstellung einer Möglichkeit zum Schutz der Rechte von Ärzten und Patienten, die sich für die Verwendung dieser Medikamente entscheiden.

Leider würde beides voraussetzen, dass die Industrie ihren Betrug aufgibt – und wie Sie sich vorstellen können, ist beides nicht erwünscht. In der zweiten Hälfte dieser Serie werden wir erörtern, was stattdessen getan wird, und die heldenhafte Arbeit, die Einzelpersonen wie Meryl Nass geleistet haben, um dies zu verhindern.