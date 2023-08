US-Spionagegemeinschaft will Bedrohungen durch die Technologie hinter ChatGPT und großen Sprachmodellen identifizieren

Die US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) hat ein Informationsersuchen (RFI) veröffentlicht, um potenzielle Bedrohungen und Schwachstellen zu ermitteln, die von großen Sprachmodellen (LLMs) ausgehen können.

Das RFI „Characterizing Large Language Model Biases, Threats and Vulnerabilities“ der IARPA ist zwar noch kein offizielles Forschungsprogramm, zielt aber darauf ab, „Rahmenbedingungen für die Kategorisierung und Charakterisierung von Schwachstellen und Bedrohungen im Zusammenhang mit LLM-Technologien zu ermitteln, insbesondere im Hinblick auf ihren potenziellen Einsatz in der Geheimdienstanalyse„.

Viele Schwachstellen und potenzielle Bedrohungen sind bereits bekannt.

Sie können ChatGPT zum Beispiel bitten, ein bestimmtes Thema zusammenzufassen oder Schlussfolgerungen zu ziehen, und es kann seine Datenbank durchforsten, um Ihnen eine Erklärung zu geben, die überzeugend klingt.

Allerdings können diese Erklärungen auch völlig falsch sein.

Wie OpenAI es beschreibt, „schreibt ChatGPT manchmal plausibel klingende, aber falsche oder unsinnige Antworten“.

Die von LLMs ausgehenden Risiken gehen jedoch weit über unsinnige Erklärungen hinaus, und der Forschungsfinanzierungsarm der US-Spionagebehörden sucht nach Bedrohungen und Schwachstellen, die in den kürzlich von der OWASP Foundation veröffentlichten „Top 10 for LLM“ möglicherweise nicht vollständig abgedeckt wurden.

Letzte Woche warnte der UC Berkeley-Professor Dr. Stuart Russell den Justizausschuss des Senats vor einigen der Risiken in der OWASP-Top-10-Liste, darunter die Offenlegung sensibler Informationen, Overreliance und Modelldiebstahl.

Russell erwähnte zum Beispiel, dass man allein durch die Art der Fragen, die man stellt, sensible Informationen preisgeben könnte; und dann könnte der Chatbot möglicherweise sensible oder geschützte Informationen eines Konkurrenten zurückspucken.

'If you're in a company […] and you want the [AI] system to help you with some internal operation, you're going to be divulging company proprietary information to the chatbot to get it to give you the answers you want': Prof Stuart Russell @JudiciaryDems @SenJudiciaryGOP pic.twitter.com/xDutS8zlJC