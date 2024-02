US-Truppen im Irak sollen sich auf Gaza-Krieg vorbereiten

Das Personal der US-Luftwaffe im Irak wurde angewiesen, in Bereitschaft zu bleiben, falls die USA in den Krieg zwischen Israel und der Hamas verwickelt werden“, heißt es in einem Memo des Pentagon. Obwohl der Öffentlichkeit gesagt wurde, dass eine Aggression „am Boden“ möglich sei, behauptet Washington, es habe keine Pläne, in Palästina einzumarschieren.

In einem Memo des Pentagon, das Anfang des Monats kursierte, wurden Anweisungen an eine unbekannte Anzahl von Truppen gegeben. Sie sollen „in Bereitschaft versetzt werden, um Truppen zu unterstützen, falls die USA am Boden in den Krieg zwischen Israel und der Hamas eingreifen“, berichtet The Intercept. Der Bereitschaftsbefehl gilt für Truppen, die seit letztem Jahr im Irak stationiert sind, wie aus einem separaten Pentagon-Dokument hervorgeht, das The Intercept einsehen konnte.

Die USA reagierten auf den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit der sofortigen Entsendung von zwei Flugzeugträgern in die Region und der Bereitstellung von 2.000 zusätzlichen Soldaten für den Einsatz im Nahen Osten, aber der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, sagte Reportern am 10. Oktober, dass es „keine Absicht gibt, US-Stiefel auf den Boden“ in Israel oder Gaza zu setzen.

US-Spezialeinheiten sind jedoch seit Oktober in Israel aktiv, und ein hochrangiger Beamter, Christopher Maier, sagte Reportern, dass amerikanische Kommandotruppen „den Israelis aktiv bei einer Reihe von Dingen helfen“. Das Pentagon hat auch zugegeben, dass es Spionagedrohnen über dem Gazastreifen fliegt, „um die Geiselbefreiung zu unterstützen“. So RT.com

Amerikanische Schiffe und Kampfflugzeuge haben auch mehrere Angriffe gegen militante Huthis im Jemen geflogen, um die Blockade der Huthis gegen „mit Israel verbundene“ Handelsschiffe zu durchbrechen, die das Rote Meer passieren.

Die Huthis reagierten mit Angriffen auf US-amerikanische Handels- und Militärschiffe in der Region. Am Mittwoch gaben die Kämpfer bekannt, mehrere Raketen auf den Zerstörer USS Gravely abgefeuert zu haben.