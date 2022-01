USA: Dutzende von Polizeibeamte nötigen ein Kind aus dem Restaurant, weil es keinen Impfpass hat

Wie TFTP berichtete, hat der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio Anfang des Monats das bereits tyrannische „Key to NYC“-Programm ausgeweitet, das eine Impfpflicht für Angestellte und Kunden von Restaurants, Fitness-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsorten in Innenräumen vorsieht. Jeder, der einen öffentlichen Ort betreten wollte, musste dort zunächst einen Einblick in seine persönliche Krankenakte gewähren, indem er nachwies, dass er sich gegen Covid-19 geimpft hatte.

Seit letzter Woche wurde diese diskriminierende und unwissenschaftliche Praxis auf Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren ausgeweitet, die nun ebenfalls gezwungen sind, einen Impfnachweis vorzulegen, um öffentliche Einrichtungen zu betreten.

„New York City wird im Kampf gegen COVID-19 nicht einen Zentimeter nachgeben. Die Impfung ist der Ausweg aus dieser Pandemie, und dies sind mutige, landesweit einmalige Maßnahmen, um die New Yorker zu ermutigen, sich und ihre Gemeinden zu schützen“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio. „Von Vorschriften am Arbeitsplatz über Anreize in Höhe von 100 Dollar bis hin zu mobilen und häuslichen Impfangeboten – nirgendwo in der Nation wurde mehr getan, um die COVID-Ära zu beenden. Und wenn Sie diesen Schritt noch nicht getan haben: Es gibt keinen besseren Tag als heute, um sich für Ihre Stadt einzusetzen.“

Offensichtlich hat Bill nicht auf die Daten geschaut und die Schlagzeilen aus der ganzen Welt gelesen, die zeigen, dass selbst in Orten mit 100-prozentigen Impfraten ein massiver Anstieg der COVID-Fälle zu verzeichnen ist – einschließlich New York City, auf das derzeit 10 % aller gemeldeten Fälle im ganzen Land entfallen -, obwohl dort ein Covid-Polizeistaat errichtet wurde.

Nichtsdestotrotz führt die Regierung das tyrannische Mandat aus, und jetzt haben es die Polizisten auch auf Kinder abgesehen. In dem folgenden Video ist ein kleiner Junge traumatisiert, als Polizisten ihn und seine Mutter in einem New Yorker Restaurant überfallen, weil sie versucht haben, ohne Papiere zu essen.

Es waren nicht nur ein oder zwei Polizisten, die auf den Vorfall reagierten. Mehr als ein Dutzend Polizisten wurden losgeschickt, um sich um einen unschuldigen kleinen Jungen und seine Mutter zu kümmern, die es wagten, einen Happen zu essen, ohne ihre persönliche Krankengeschichte öffentlich zu zeigen.

Noch vor zwei Jahren hätte eine Szene wie diese die Welt schockiert. Wenn eine Mutter und ihr Kind von einem Dutzend bewaffneter Staatsbediensteter bedrängt und aus einem Restaurant geworfen worden wären, weil sie ihre Krankengeschichte nicht offengelegt hatten, hätten Nachrichtenagenturen weltweit darüber berichtet.

Nun aber ist dies im Land der coviden Dystopie gang und gäbe. Achten Sie beim Betrachten des Videos unten auf die filmende Frau. Sie fragt die Polizisten immer wieder, ob sie sich das ausgesucht haben.

„Ist es das, wofür ihr euch verpflichtet habt? Ist es das, wonach Gerechtigkeit für Sie aussieht? Ist es das, wovon ihr geträumt habt, als ihr Polizist werden wolltet?“

Offensichtlich ist es diesen Beamten völlig egal, wie Gerechtigkeit aussieht. Sie tun lediglich „ihren Job“ und führen blindlings die Befehle der tyrannischen Klasse aus.

Wenn Sie es unterstützen, dass Menschen aufgrund ihrer persönlichen medizinischen Entscheidungen so behandelt werden, verdienen Sie den höllischen Polizeistaat, der unweigerlich folgen wird. Die Impfpassbefürworter glauben, dass sie im Moment sicher sind, weil die Polizei durchsetzt, was sie wollen.

Leider ist ihnen aufgrund ihrer Unkenntnis der Geschichte nicht bewusst, dass die Regierung niemals ihre Macht aufgibt und einmal aufgegebene Freiheiten nie wieder zurückgegeben werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diejenigen, die eine solche autoritäre Segregation befürworten, genau der Politik zum Opfer fallen, die sie bejubelt haben, als sie davon profitiert haben. Sie wurden gewarnt.

What a lovely new world we are living in when you go out for a meal and a squad of police barge in, persecute a little boy then demand to see everyone else’s papers. This is the vax passport world so many are begging for. #NotAboutAVirus #NOVAXPASSPORTS pic.twitter.com/ZQFnybs4ly