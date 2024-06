USA erwägen nukleare Marschflugkörper auf U-Booten zur Abschreckung Chinas

Eskalationsschritt würde Langstreckenraketen auf Angriffs-U-Booten der Virginia-Klasse nach vorn verlegen, um eine Abschreckungslücke gegenüber China zu schließen

Die USA stehen vor der wichtigen Entscheidung, ob sie nuklear bestückte Marschflugkörper auf U-Booten stationieren. Dieser Schritt könnte ihre Abschreckungsstrategie angesichts wachsender Spannungen mit China und Russland neu definieren.

Diesen Monat berichtete USNI News, dass die USA erwägen, nuklear bewaffnete U-Boot-Marschflugkörper (SLCM-N) von modifizierten Atom-U-Booten der Virginia-Klasse (SSN) aus zu stationieren.

Vizeadmiral Johnny Wolfe, Direktor für Strategische Systemprogramme der US-Navy, hat bei einer Anhörung vor dem US-Senat in diesem Monat auf die Komplexität und die Unwägbarkeiten hingewiesen, die mit der Umrüstung der Angriffs-U-Boote der Virginia-Klasse auf SLCM-Ns verbunden sind. Wolfe wies auf den vorläufigen Charakter der Kostenschätzungen und die Notwendigkeit von Flexibilität im Programm hin.

Senator Mark Kelly äußerte sich besorgt über die möglichen Nachteile solcher Änderungen, insbesondere über die Auswirkungen auf die Torpedofähigkeiten und andere strategische Waffenprogramme. Die Zeugenaussage unterstrich das empfindliche Gleichgewicht, das für die effektive Durchführung des SLCM-N-Programms angesichts des begrenzten Pools an erfahrenem Regierungspersonal und des schlechten Zustands der Kernwaffenindustrie erforderlich ist.

USNI News erwähnte die Auswirkungen der Verzögerungen bei den mit ballistischen Raketen bestückten Atom-U-Booten der Columbia-Klasse (SSBN) auf die britischen SSBN-Modernisierungsbemühungen und die Notwendigkeit, die “No Fail”-Mission der SSBN der Ohio-Klasse bis 2042 aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus betonte Senatorin Deb Fischer die Notwendigkeit, verschiedene Optionen gegenüber nuklear bewaffneten Gegnern zu haben.

Die USA befänden sich in einem nuklearen Tauziehen und müssten ihre Strategie der nuklearen Abschreckung überdenken, während China und Russland mit taktischen Kurzstreckenwaffen aufrüsteten.

Im Juni 2023 berichtete die AsiaTimes, dass Amerikas seegestützte Atomwaffen derzeit nur aus strategischen ballistischen U-Boot-Raketen (SLBM) bestehen. In der Zwischenzeit konzentrieren sich China und Russland auf die Entwicklung taktischer Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft, die unterhalb der Ebene strategischer Nuklearwaffen angesiedelt sind und konventionelle militärische Operationen unterstützen sollen.

Die ausschließliche Konzentration auf die strategische Abschreckung hat möglicherweise zu einer Abschreckungslücke zwischen den USA und ihren engsten Rivalen geführt, da die SLCM-N eine taktische nukleare Schlagkraft bieten, die ein Gegengewicht zu den taktischen Nuklearwaffen Chinas und Russlands darstellt.

Die Bestrebungen, die SLCM-N wieder in Dienst zu stellen, könnten auch auf größere Lücken in der konventionellen Abschreckung der USA hindeuten, bei der nukleare Waffen mit geringer Sprengkraft die Lücken in den konventionellen Fähigkeiten ausgleichen.

Angesichts der zunehmenden Spannungen könnten die USA erwägen, ihre Marinestrategie zu ändern und zur Abschreckung der wachsenden militärischen Kapazitäten Chinas auch nukleare Kurzstreckenwaffen auf See einzusetzen.

In einem Artikel in Real Clear Defense vom Mai 2024 plädiert Joe Varner dafür, dass die USA zur Abschreckung Chinas und anderer potenzieller Aggressoren nukleare Kurzstreckenwaffen auf See einsetzen sollten. Varner argumentiert, dass die USA eine Kriegsführungsdoktrin einführen müssen, die vorwärts gerichtete taktische Nuklearwaffen auf Kriegsschiffen vorsieht.

Angesichts der wachsenden territorialen Ansprüche und militärischen Drohungen Chinas gegenüber seinen Nachbarn, darunter auch US-Verbündete wie Südkorea, Japan, Taiwan und die Philippinen, sei ein solcher Wandel unausweichlich. Er verwies auch auf die bedeutenden militärischen Fortschritte Chinas, wie den Ausbau seiner Atomsprengköpfe, Raketen, Marine und Luftwaffe.

Die USA stünden vor dem Dilemma, ihre Streitkräfte im Vorfeld gegen chinesische Raketenangriffe zu verstärken oder sich auf weniger verwundbare Positionen zurückzuziehen und damit möglicherweise ihre asiatischen Verbündeten zu gefährden. Er kritisiert die nach dem Ende des Kalten Krieges getroffene Entscheidung, die Atomwaffen von den US-Kriegsschiffen zu entfernen, und plädiert dafür, sie zur Stärkung der Abschreckung wieder einzusetzen.

Er argumentiert, dass Chinas Nuklearwaffenpolitik des “No First Use” unzuverlässig sei und der Einsatz von Nuklearwaffen auf See den USA ermöglichte, die Eskalation zu kontrollieren und Aggressionen abzuschrecken, ohne auf strategische Nuklearwaffen zurückgreifen zu müssen. Die USA müssten gemeinsam mit ihren Verbündeten zurückschlagen und taktische Nuklearwaffen als Teil ihrer Kriegsstrategie in Betracht ziehen.

Die potenziell zentrale Rolle der SLCM-N bei der Stärkung der nuklearen Abschreckung der USA würde einen bedeutenden Wandel in der Nuklearstrategie seit dem Kalten Krieg darstellen.

In einem Artikel des Atlantic Council vom April 2024 unterstreicht Robert Soofer die Bedeutung der SLCM-N für die Aufrechterhaltung einer glaubwürdigen nuklearen Abschreckung. Laut Soofer wäre die SLCM-N die erste neue US-Nuklearwaffe seit dem Kalten Krieg, die ein starkes Signal der Abschreckung und Beruhigung an die Verbündeten senden würde.

Soofer skizziert kritische Überlegungen, die der Kongress anstellen sollte, um den Erfolg des Programms zu gewährleisten, wie z.B. die Überprüfung bestehender Raketen im Hinblick auf ihre Anpassungsfähigkeit, die Vermeidung übermäßig strenger militärischer Anforderungen und die Gewährleistung eines effektiven U-Boot-Einsatzes. Er betont auch die Notwendigkeit einer zielgerichteten Führung und Verwaltung, um eine Unterbrechung anderer nuklearer Modernisierungsprogramme zu vermeiden.

Kritiker argumentieren, dass der von den USA vorgeschlagene Einsatz von SLCM-N mehr Schaden als Nutzen bringen könnte und schlagen vor, sich stattdessen auf diplomatisches Engagement und strategische Stabilität zu konzentrieren.

Die Washington Post argumentiert in einem Artikel vom August 2023 , dass die Installation von SLCM-N an Bord von US-U-Booten die Hauptaufgabe der U-Boote, das Aufspüren feindlicher Schiffe, erschweren und wertvollen Platz für die U-Boot-Abwehr beanspruchen würde. Ferner würde die Präsenz von nuklearen Marschflugkörpern Marineübungen mit Verbündeten und Hafenaufenthalte in Ländern, die nukleare Plattformen ablehnen, einschränken.

Die Washington Post weist auch auf die finanziellen Auswirkungen der SLCM-N hin und erklärt, dass der Unterhalt der Rakete und ihrer Sprengköpfe über ein Jahrzehnt 10 Milliarden US-Dollar kosten würde. Dem Bericht zufolge verfügen die USA bereits über drei taktische nukleare Trägersysteme: die schwere B61-Bombe, den luftgestützten Marschflugkörper W80 und die SLBM Trident W76-2.

Darüber hinaus weist der Bericht der Washington Post auf Probleme bei der Einsatzbereitschaft der US-U-Bootflotte hin: 40% der US-Schnellangriffs-U-Boote warten derzeit auf eine Wartung. Der Bericht spricht sich gegen eine Wiederbelebung des SLCM-N aus und plädiert stattdessen für eine Modernisierung der nuklearen Triade der USA bei gleichzeitiger Lösung der Wartungsprobleme der US-Navy.

In einem Artikel für das Bulletin of Atomic Scientists vom Oktober 2023 argumentiert Andrew Facini, dass die Fixierung der USA auf Hardware und militärische Fähigkeiten, um Chinas wachsendem Atomwaffenarsenal zu begegnen, aufgrund des Stabilitäts-Instabilitäts-Paradoxons zu Instabilität und einem möglichen Atomkrieg führen könnte. Stattdessen, so Facini, sollten die USA gegenseitiges Verständnis und Maßnahmen zur Risikominderung mit China entwickeln, um eine Eskalation zu vermeiden.

Er kritisiert die Förderung von SLCM-N und anderen taktischen Nuklearwaffen, die seiner Meinung nach den Ausgang von Konflikten komplizieren und das Risiko eines schnellen nuklearen Gegenschlags erhöhen. Er weist auch auf die Gefahren einer Eskalationsdominanz hin, die von Gegnern wie China als Auslöser für schnelle Reaktionen verstanden werden könnte.

Facini plädiert für eine Strategie, die potenzielle Schwachstellen auf bestimmten Ebenen in Kauf nimmt, um schlimmere Konflikte zu vermeiden, und betont die Bedeutung von Rüstungskontrolle und Kommunikation für die strategische Stabilität. Er argumentiert, dass die USA mit China zusammenarbeiten sollten, um Spannungen abzubauen und einen Atomkrieg zu verhindern, und betont die Notwendigkeit nachhaltiger Investitionen in die Zivilgesellschaft und in Regierungsprozesse, um die Abschreckung aufrechtzuerhalten.