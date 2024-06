In einer weiteren Stellungnahme erklärt Premierminister Benjamin Netanjahu, dass es keinen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza geben wird, solange die militärischen und regierenden Kapazitäten der Hamas nicht zerstört sind. Diese Aussage folgt auf die Bemerkung von US-Präsident Joe Biden, dass Israel ein dreiphasiges Abkommen für einen Waffenstillstand in Gaza vorgeschlagen hat, das die Freilassung von Geiseln durch die Hamas beinhaltet.