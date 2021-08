USA ruft landesweiten Terroralarm aus

Die US-Regierung macht wieder einmal klar: Wer unsere Propaganda nicht glaubt, nicht gehorcht oder einfach nur eine dumme Frage hat, der ist ein Terrorist. Wer das wiederum nicht glaubt, der darf hier gerne seinen eigenen Augen trauen:

Video: NBC Nightly News Full Broadcast – August 13th, 2021

Der US-Sender NBC meldet in seiner Sendung „NBC Nightly News“ vom 13.8.2021 – oben das am 14.8. hochgeladene Youtube-Video dazu – Nationalen Terroralarm in den Vereinigten Staaten: „National Terrorism Alert Ahead of 9/11 20th Aniversary“.

Was dabei laut NBC und US-Heimatschutzministerium als Terrorismus-Gefahr (terror threat) zählt, wird in einer Schautafel dargestellt:

„Opposition zu Corona-Maßnahmen“

„Behauptung von Wahlfälschung / Glaube an eine Wiedereinsetzung Trumps“

„9/11-Jubiläum und religiöse Feiertage“

Dass den regierenden Psychopathen „der Arsch auf Grundeis geht“ vor dem nahenden 20. Jahrestag der Terrorattacken des 11. September 2001 in Shanksville, Arlington und New York, dürfte angesichts solcher Bilder klar sein: