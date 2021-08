USA: Schüler haben genug und versammeln sich bei der Sitzung der Schulbehörde von Tennessee und skandiert „Keine weiteren Masken“! (Video)

Hunderte von Eltern und Schülern versammelten sich am Dienstag bei einer Sitzung des Schulausschusses in Williamson County, Tennessee, um gegen die Maskenpflicht zu protestieren.

Die Eltern mussten aus dem Gebäude eskortiert werden, nachdem der Superintendent sich für ein Mandat ausgesprochen hatte, über das sie während der Sitzung abstimmen sollten.

In grandstanding fashion, @ClayTravis tells parents to refuse to send their kids to school in masks. 😷 #WilcoBoardMeeting pic.twitter.com/MQOYJAkDPb — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) August 10, 2021

Es waren so viele Menschen, dass die meisten nicht einmal in das Gebäude gelangen, konnten.

Die Menge, von denen viele Anti-Masken-Schilder trugen, füllte den gesamten Raum.

„Es ist die Entscheidung der Eltern, medizinische Entscheidungen für ihr Kind zu treffen, nicht die Entscheidung der Schule, medizinische Entscheidungen für uns zu treffen“, sagte Kristin Benton, Elternteil aus Williamson County, gegenüber Fox 17.

Die riesige Menschenmenge draußen skandierte „Keine Masken mehr“.

The anti mask at schools revolution is underway in Tennessee. These are the people who couldn’t get in the meeting tonight. They’ve never seen a crowd this big before for a school board meeting. pic.twitter.com/GXTDmPks6A — Clay Travis (@ClayTravis) August 11, 2021

Der ehemalige Quarterback der Chicago Bears, Jay Cutler, der seine Kinder in Tennessee großzieht, twitterte ein Video der Menge und schrieb: „Damit das klar ist. Niemand will zu einer Schulratssitzung gehen. Das spricht also Bände.“

Let’s be clear. No one wants to go to a school board meeting. So this speaks volumes. https://t.co/MzeLKhdWor — Jay Cutler (@JayHasTweets) August 11, 2021

Eine Entscheidung über das Mandat war um 20.15 Uhr Ortszeit noch nicht gefallen.