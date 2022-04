USA stellen der Ukraine Ausrüstung zum Schutz vor chemischen und biologischen Waffen zur Verfügung

Nach Angaben der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bereiten sich die USA darauf vor, der Ukraine Schutzausrüstungen für chemische und biologische Waffen zu liefern. Sie sagte nicht, warum Moskau angesichts seiner militärischen Dominanz in Bezug auf Personal und Ausrüstung so drastische Maßnahmen ergreifen sollte.

Psaki kündigte die Hilfsmaßnahmen am Freitag an, gab aber nicht an, was genau nach Kiew transportiert wird. Sie sagte weiter, dass die Unterstützung der Ukraine die Fähigkeit der USA, auf ähnliche Angriffe zu reagieren, nicht gefährden werde.

Psaki hatte vor einigen Wochen angedeutet, dass Moskau bereit sein könnte, chemische oder biologische Waffen gegen die Ukraine einzusetzen. Ursprünglich hatte sie diese Behauptung als Reaktion auf russische Dokumente aufgestellt, in denen behauptet wurde, dass in von den USA unterstützten Einrichtungen in der Ukraine Biowaffen hergestellt würden. Psakis Behauptungen wurden durch keinerlei Beweise untermauert.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern.