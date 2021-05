USA: Todesfälle und Nebenwirkungen nach Impfungen steigen deutlich an

childrenshealthdefense.org: Die heute veröffentlichten VAERS-Daten zeigen das vom 14. Dezember bis zum 23. April 2021 mehr als 118’902 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen gegeben hat, darunter 3’544 Todesfälle und 12’619 schwere Verletzungen.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten über die Anzahl der Verletzungen und Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach COVID-Impfstoffen gemeldet wurden, zeigten einen signifikanten Anstieg der Berichte über Verletzungen und Todesfälle im Vergleich zu den Zahlen der letzten Woche.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die bei VAERS eingereichten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 23. April insgesamt 118’902 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 3’544 Todesfälle – ein Anstieg von 358 gegenüber der Vorwoche – und 12’619 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 2’467 gegenüber der Vorwoche.

In den USA wurden bis zum 23. April 222 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Dies beinhaltet 97 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 117 Millionen Dosen von Pfizer und 8 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson &Johnson (J&J).

Von den 3’544 Todesfällen, die bis zum 23. April gemeldet wurden, traten 25 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 17 % innerhalb von 24 Stunden und 40 % bei Menschen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

In dieser Woche wurden drei Todesfälle bei Jugendlichen unter 18 Jahren gemeldet, darunter zwei 15-Jährige und eine 16-Jährige, die 11 Tage nach der ersten Pfizer-Dosis unerwartet an einem Blutgerinnsel starb.

Eine 15-jährige Frau starb an Herzstillstand, nachdem sie die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs erhalten hatte, und ein 15-jähriger Mann starb zwei Tage nach Erhalt des Pfizer-Impfstoffs an Herzversagen.

Die VAERS-Daten von dieser Woche zeigen:

21% der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

54% der Verstorbenen waren männlich, 44% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen betrug 75 Jahre, und zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehörten zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573 ) und ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942). Es gab weitere gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 16 Jahren, die nicht bestätigt werden konnten oder offensichtliche Fehler enthielten.

Bis zum 23. April meldeten 598 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 170 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 1099 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 51% der Fälle nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet, 39% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 131 Fälle oder 12% der Bell’s Palsy wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

Es gab 121 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 44% der Fälle auf Pfizer, 43% auf Moderna und 17% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 33’673 Berichte über Anaphylaxie, wobei 39% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 44% auf Moderna und 16% auf J&J zurückgeführt wurden.

CDC ignoriert The Defender, keine Antwort nach 53 Tagen

Laut der CDC-Website „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Der Defender wandte sich am 8. März an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, dem Status laufender Untersuchungen, über die in den Medien berichtet wurde, ob Autopsien durchgeführt werden, dem Standard für die Feststellung, ob eine Verletzung kausal mit einem Impfstoff zusammenhängt, und Aufklärungsinitiativen zur Förderung und Erleichterung einer korrekten und genauen Berichterstattung.

Wir haben zahlreiche Versuche unternommen, die CDC per Telefon und E-Mail zu kontaktieren. Mit Stand vom 30. April, 53 Tage nach unserer ersten Anfrage, haben wir immer noch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten.

Erster ‚bestätigter‘ Fall von J&J-Blutgerinnseln bei einem Mann

Am 27. April berichtete The Defender, dass ein 30-jähriger Mann aus Kalifornien mit Blutgerinnseln ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er den COVID-Impfstoff von J&J erhalten hatte. Es ist das erste Mal, dass US-Gesundheitsbehörden das „impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie-Syndrom“ bei einem Mann, der die Impfung von J&J erhalten hatte, ausdrücklich bestätigen.

Die Nachricht kam wenige Tage, nachdem ein unabhängiges Beratungsgremium für die CDC am 23. April mit 10 zu 4 Stimmen die weitere Verwendung des J&J-Impfstoffs ohne Einschränkungen empfohlen hatte, nachdem ein „möglicher Zusammenhang“ zwischen dem Impfstoff und seltenen Blutgerinnungsstörungen, meist bei jungen Menschen, festgestellt worden war. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen.

Children’s Health Defense hat die VAERS-Daten nach einer Reihe von unerwünschten Ereignissen abgefragt, die mit der Entstehung von Blutgerinnungsstörungen und anderen verwandten Zuständen in Verbindung gebracht werden. VAERS ergab insgesamt 1845 Berichte für alle drei Impfstoffe vom 14. Dezember 2020 bis zum 23. April.

Von den 1845 gemeldeten Fällen entfielen 655 Meldungen auf Pfizer, 577 auf Moderna und 608 auf J&J – ein Anstieg von 448 J&J-bezogenen Fällen in nur einer Woche. Die US-Gesundheitsbehörden bestätigten am 16. April nur 15 Fälle von Blutgerinnseln, die mit dem J&J-Impfstoff in Verbindung gebracht wurden.

Kinder im Alter von 6 Monaten in COVID-Impfstoffversuchen

Am 27. April berichtete ABC News, dass bereits Kinder im Alter von 6 Monaten an COVID-Impfstoffversuchen teilnehmen. Dr. Zinaida Good, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Immunologin am Stanford Medicine Cancer Center, hat ihre beiden Söhne in die Pfizer-Studie am Stanford Hospital eingeschrieben. Good sagte, sie und ihr Mann seien von der Sicherheit des Impfstoffs überzeugt.

„Es wäre wunderbar, wenn wir wüssten, wie wir die Vorteile des Impfstoffs und seine Sicherheit besser kommunizieren könnten. Die Daten sind sehr eindeutig“, sagte Good. „Diejenigen, die solche Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, bekommen, sind zumindest geschützt, und sie haben keine wirklichen Nebenwirkungen, keine wirklichen Langzeitfolgen.“

Dr. Angelica Lacour’s 3-jährige Tochter, Eloise, ist auch die Teilnahme an der Studie für kleine Kinder. Lacour sagte, sie wurde über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt. „Sie sagten, es sei unglaublich selten, aber jeder könne eine anaphylaktische Reaktion darauf haben. Aber es ist so selten, dass sie uns nicht einmal ein Beispiel nennen konnten“, sagte Lacour. „Also [Nebenwirkungen waren] nicht etwas, worüber ich sehr besorgt war.“

Es ist nicht bekannt, ob Pfizer die Eltern über mögliche Nebenwirkungen jenseits von „Anaphylaxie“ informiert hat. Laut VAERS-Daten wurden 45’508 der insgesamt 118’902 gemeldeten unerwünschten Ereignisse auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt. Von diesen 45’508 unerwünschten Ereignissen waren 13’116 mit anaphylaktischen Reaktionen verbunden.

Möglicher Zusammenhang zwischen Pfizer-Impfstoff und Herzentzündung

Der Defender berichtete am 26. April über Details aus einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums, der bei Experten Bedenken über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Pfizer-Impfstoff und Herzmuskelentzündungen weckte.

Der vorläufige Bericht fand 62 Fälle von Myokarditis, darunter zwei Todesfälle, bei Menschen, die den Pfizer-Impfstoff erhielten. Sechsundfünfzig der Fälle traten nach der zweiten Dosis des Impfstoffs auf, und 55 Fälle traten bei Männern auf – die meisten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.

Der israelische Koordinator für die Pandemiebekämpfung, Nachman Ash, bestätigte, dass „Dutzende von Fällen“ von Myokarditis bei geimpften Personen aufgetreten seien, hauptsächlich nach der zweiten Dosis, betonte aber, dass das Gesundheitsministerium noch keine Schlussfolgerungen ziehen könne.

Pfizer sagte, es habe keine ähnlichen Befunde im Rest der Welt festgestellt, werde das Phänomen aber genauer untersuchen. Eine Suche nach „Myokarditis“ in VAERS ergab jedoch 75 Fälle von Myokarditis, wobei 73% bei Personen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren auftraten. Von den gemeldeten Fällen wurden 33 nach dem Impfstoff von Pfizer gemeldet.

COVID-Impfstoffe und Störung des Menstruationszyklus

Forscher forderten diese Woche klinische Studien, um Menstruationsveränderungen bei geimpften Frauen zu verfolgen und zu dokumentieren, nachdem einige Frauen über Veränderungen ihrer Menstruationszyklen nach Erhalt eines COVID-Impfstoffs berichteten, berichtete The Defender am 28. April.

Frauen haben über hämorrhagische Blutungen mit Gerinnseln, verzögerte oder ausbleibende Perioden, plötzliche prämenopausale Symptome, monatelange Perioden und schwere unregelmäßige Blutungen berichtet, nachdem sie mit einer oder beiden Dosen eines COVID-Impfstoffs geimpft wurden.

Es gibt keine Daten, die COVID-Impfstoffe mit Veränderungen der Menstruation in Verbindung bringen, da in klinischen Studien die Menstruationszyklen nicht verfolgt wurden. Aber zwei Experten der Yale University schrieben letzte Woche in der New York Times, dass es einen Zusammenhang geben könnte.

„Es gibt viele Gründe, warum eine Impfung die Menstruation verändern könnte“, schrieben Alice Lu-Culligan, eine M.D./Ph.D.-Studentin an der Yale School of Medicine, und Dr. Randi Epstein, Writer in Residence an der Yale School of Medicine.

„Perioden involvieren das Immunsystem, da die Verdickung und Ausdünnung der Gebärmutterschleimhaut durch verschiedene Teams von Immunzellen und Signalen, die sich in und aus dem Fortpflanzungstrakt bewegen, ermöglicht wird“, erklärten Lu-Culligan und Epstein. „Impfstoffe sind so konzipiert, dass sie eine Immunantwort auslösen, und der weibliche Zyklus wird durch das Immunsystem unterstützt, so dass es möglich ist, dass Impfstoffe den normalen Ablauf der Ereignisse vorübergehend verändern.“

Um herauszufinden, ob der COVID-Impfstoff wirklich den Menstruationszyklus stört, muss laut Experten eine kontrollierte Studie mit einer Placebogruppe durchgeführt werden. Anstatt den Menstruationszyklus als unwichtig oder zu kompliziert zu behandeln, sollten Forscher die Verfolgung der Periode in zukünftigen Studien als eine potentielle Chance sehen, so Lu-Culligan und Epstein. Klinische Studien sollten Menstruationsveränderungen verfolgen und dokumentieren, so wie sie es auch mit anderen möglichen Nebenwirkungen tun.

Regierung erwägt COVID-Impfpflicht für US-Truppen

Präsident Joe Biden sagte heute, dass er nicht ausgeschlossen hat, dass alle US-Truppen den COVID-Impfstoff erhalten müssen, nachdem die Schüsse die endgültige Freigabe von den Bundesbehörden erhalten haben, aber er warnte, dass eine solche Entscheidung eine „harte Entscheidung“ sein würde, berichtete Politico.