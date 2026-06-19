USA und Iran werden sich nicht in der Schweiz treffen … Israel bringt die Verhandlungen zum Entgleisen

von Larry C. Johnson

Nun, das hat nicht lange gedauert. Wenn Sie bei Polymarket darauf gewettet haben, dass Iran und die USA sich am Freitag nicht in der Schweiz treffen würden, dann holen Sie Ihren Gewinn ab und schicken Sie mir ein Trinkgeld. Israel ignorierte Donald Trumps Bitte, die Militäroperationen im Libanon einzustellen, und entschied sich stattdessen, seine Angriffe südlich des Litani-Flusses zu eskalieren. Heftige Zusammenstöße finden am Stadtrand von Nabatieh im Libanon zwischen der Hisbollah und israelischen Streitkräften statt. Der Ball liegt nun in Donald Trumps Händen … Wird er verlangen, dass Israel stoppt oder die Konsequenzen trägt, oder wird er Bibi nachgeben? Trump hat die Macht, Netanyahu zur Unterwerfung zu zwingen, indem er die Lieferung kritischer Militärhilfe stoppt oder verzögert und US-Luftverteidigungssysteme, also Patriot und THAAD, abzieht.

Der Middle East Spectator berichtet, dass Iran in Erwägung ziehen wird, sich aus dem Memorandum of Understanding zurückzuziehen, wenn Israel nicht unverzüglich einen Waffenstillstand im Libanon umsetzt und seine Vorstöße entlang aller Frontabschnitte stoppt.

Der Oberste Nationale Sicherheitsrat Irans veröffentlichte am späten Donnerstag eine Erklärung zum MoU:

„Unter sorgfältiger Überwachung des Verhandlungsprozesses wird, falls auf amerikanischer Seite irgendein Verstoß oder Vertragsbruch erfolgt, gemäß dem zuvor festgelegten Plan eine Gegenmaßnahme ergriffen.“

Die Erklärung betont das „vollständige Misstrauen gegenüber dem verräterischen und vertragsbrüchigen Feind“ sowie die Bereitschaft zur Reaktion.

Und Irans halboffizielle Nachrichtenagentur Fars berichtete:

Das Treffen der iranischen Delegation mit den USA in Genf wird verschoben, bis es einen Waffenstillstand im Libanon gibt. Bis dahin wird Iran seine Verpflichtungen aus dem Memorandum of Understanding nicht einseitig umsetzen – solange die USA nicht dasselbe tun.

Iran wird nicht emotional oder irrational handeln. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf und Außenminister Aragchi werden mit Sicherheit ihre pakistanischen, chinesischen und russischen Amtskollegen konsultieren, bevor sie militärische Maßnahmen gegen Israel ergreifen. Die Situation bleibt fragil und volatil.

Irans Oberster Führer, Seyyed Mojtaba Khamenei, veröffentlichte am Donnerstag außerdem die folgende Botschaft:

„O leidenschaftliche und treue Nation Irans! Wie ihr erfahren habt, wurde ein Memorandum of Understanding zwischen den Präsidenten Irans und der Vereinigten Staaten unterzeichnet.

Auf dem Weg zu diesem Stadium haben die verantwortlichen Amtsträger aus Sorge und mit guten Absichten viele Anstrengungen unternommen, und tatsächlich war es dieser amerikanische Präsident, der aus Verzweiflung verschiedene Hebel nutzte, um diese Angelegenheit zu erreichen.

Ich hatte grundsätzlich eine andere Meinung. Aber aufgrund der Verpflichtung, die der ehrenwerte Präsident als Vorsitzender des Obersten Nationalen Sicherheitsrats in seinem eigenen Namen und im Namen der anderen Mitglieder übernommen hat, die Rechte der iranischen Nation und der Widerstandsfront zu wahren, und weil er ausdrücklich die Verantwortung dafür übernahm, erteilte ich meine Genehmigung.

Sie erklärten außerdem ausdrücklich, dass sie, falls die amerikanische Seite versucht, überzogene Forderungen zu stellen, diese nicht akzeptieren werden.

Von diesem Moment an werden wir – das heißt ihr, die stolze Nation, und dieser bescheidene Diener – auf die Verwirklichung der genannten Bedingungen warten.

Es ist jedoch offensichtlich, dass die direkten Verhandlungen, die künftig stattfinden werden, nicht bedeuten, die Sichtweise des Feindes zu akzeptieren. Wir hoffen, dass die guten Gebete unseres Meisters – möge Gott seine edle Wiederkehr beschleunigen – der ehrenwerten Nation Irans verschiedene Siege und Triumphe bringen werden.“

Wie Sie der vorstehenden Botschaft entnehmen können, sitzt Präsident Peseschkian in der Klemme – nicht wörtlich –, falls die USA ihr Versprechen nicht einhalten, Israel zu zügeln und einen echten Waffenstillstand zu sichern. Wir werden sehen, was der morgige Tag bringt. Persönlich denke ich, dass Iran der Hisbollah helfen wird, die IDF aus dem Südlibanon zu vertreiben.