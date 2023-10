USA unterstützen Anti-Assad-Demonstranten in Südsyrien

Die USA versuchen, mehr Druck auf Assad auszuüben, da immer mehr Länder ihre Beziehungen zu Syrien normalisieren

Dave DeCamp

Ein US-Vertreter sprach mit einem geistlichen Führer der Drusen, um seine Unterstützung für die Proteste gegen die Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im südlichen Gouvernement Suwayda zum Ausdruck zu bringen.

Die US-Botschaft in Syrien schrieb auf X, dass der stellvertretende stellvertretende Außenminister Ethan Goldrich „mit dem spirituellen Führer der Drusen, Sheikh Hekmat al-Hajari, gesprochen und dabei unsere Unterstützung für die Meinungsfreiheit der Syrer, einschließlich der friedlichen Proteste in Suwayda, bekräftigt hat“.

Nach Angaben von The Cradle brachen die Proteste in Suwayda, einem Gebiet mit drusischer Bevölkerungsmehrheit, am 16. August aus, nachdem die syrische Regierung die Gehälter für Beamte erhöht und gleichzeitig die Treibstoffsubventionen gekürzt hatte, nachdem der Wert des syrischen Pfunds eingebrochen war. Die Demonstrationen gehen seitdem weiter und fordern den Sturz Assads.

Drei Mitglieder des Kongresses sprachen kürzlich mit al-Hajari, um ihre parteiübergreifende Unterstützung für die Proteste zu bekunden: Abg. Joe Wilson (R-SC), Brendan Boyle (D-PA), und French Hill (R-AR). Boyle sagte letzte Woche gegenüber The National, dass er während seines Gesprächs mit al-Hajari „die Unterstützung des Kongresses für die friedlichen Proteste in Suwayda bekräftigt“ habe.

Die Unterstützung der Proteste kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA versuchen, mehr Druck auf die Assad-Regierung auszuüben, da immer mehr Länder ihre Beziehungen zu Syrien normalisieren. Vor kurzem reiste Assad zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges in Syrien im Jahr 2011 nach China. Im Mai stimmte die Arabische Liga trotz des Widerstands der USA für die Wiederaufnahme Syriens.

Am Mittwoch brachten die Senatoren Marco Rubio (R-FL) und Jim Risch (R-ID) den Assad Regime Anti-Normalization Act of 2023 ein, einen Gesetzentwurf, der die Sanktionen gegen Syrien ausweiten würde, um weitere Länder von einer Normalisierung der Beziehungen zu Damaskus abzuhalten.

Während US-Politiker behaupten, das syrische Volk zu unterstützen, zielen die US-Sanktionen gegen Syrien speziell darauf ab, den Wiederaufbau des Landes zu verhindern, und hatten verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, indem sie die wirtschaftlichen Bedingungen schufen, die die Proteste in Suwayda auslösten. Zusätzlich zu den Sanktionen unterstützen die USA die kurdisch geführten SDF in Syrien, was es den USA ermöglicht, etwa ein Drittel des syrischen Territoriums im Osten zu besetzen, wo sich die meisten Öl- und Getreideressourcen des Landes befinden.