Krebs-Explosion nach Auffrischungsimpfung? Was Sie jetzt wissen müssen!

Professor für Onkologie an der St. George’s Hospital Medical School in London, Angus Dalgleish, äußerte sich besorgt über die Auffrischungsimpfungen: „Ende des letzten Jahres habe ich von Melanompatienten berichtet, die jahrelang stabil waren und nach ihrer ersten Auffrischungsimpfung (dritte Injektion) Rückfälle zeigten. Man sagte mir, es sei Zufall. Es war jedoch schwierig, darüber Stillschweigen zu bewahren, da die Zahl der betroffenen Patienten stetig anstieg. Erst in der vergangenen Woche habe ich zwei weitere Krebsrückfälle nach Auffrischungsimpfungen bei meinen Patienten festgestellt.

Onkologen aus aller Welt, einschließlich Australien und den USA, haben sich an mich gewandt. Der allgemeine Tenor ist, dass nicht nur Melanome, sondern auch Lymphome, Leukämien und Nierenkrebs in erhöhter Zahl nach Auffrischungsimpfungen auftreten. Weiterhin berichten Kollegen im Darmkrebsbereich von einer Zunahme explosiver Krebsarten, die sich in der Leber und anderswo durch multiple Metastasen ausbreiten. Auffällig ist, dass diese Krebsarten vorwiegend bei Patienten auftreten, die die Covid-Auffrischimpfung erhielten – viele taten dies, um reisen zu können.

Warum treten diese Krebserkrankungen auf? Anfangs dachte ich an die Unterdrückung von T-Zellen, da Immuntherapien bei diesen Krebsarten sehr effektiv sind. Nun müssen wir jedoch auch die Rolle von DNA-Plasmiden und SV40 sowie Berichte berücksichtigen, nach denen das mRNA-Spike-Protein an p53 und andere Krebssuppressorgene bindet. Es ist offensichtlich und beunruhigend, dass diese Impfstoffe bei einigen Patienten, die andere häufige Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe vermeiden, Krebs begünstigen könnten.

Mit dem aktuellen Wissensstand Auffrischungsimpfungen zu empfehlen, ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Wenn man dies trotz dieser Informationen tut, kann das als Fahrlässigkeit gewertet werden, die strafrechtliche Konsequenzen haben könnte.

Es ist klar: mRNA-Impfstoffe müssen reevaluiert und möglicherweise gestoppt werden.“

