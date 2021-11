VAERS-Daten zum COVID-Impfstoff zeigen einen Anstieg der Berichte über schwere Verletzungen, da nun 5-Jährige die ersten Impfungen erhalten

Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 875.653 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 18.461 Todesfälle und 135.400 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 5. November 2021 eingetreten sind.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 5. November 2021 insgesamt 875.653 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 18.461 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 383 gegenüber der Vorwoche – und 135.400 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 7.943 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 5. November 2021 insgesamt 643.957 unerwünschte Ereignisse, darunter 8.456 Todesfälle und 53.780 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 5. November gemeldeten 8.456 Todesfällen in den USA traten 10 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 26 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 5. November 427,6 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 250 Millionen Dosen von Pfizer, 162 Millionen Dosen von Moderna und 16 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen meldet.

Die Zahlen dieser Woche enthalten noch keine Berichte über die Zulassung des pädiatrischen COVID-Impfstoffs von Pfizer für die Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren. Die derzeit in VAERS vorliegenden Berichte für Kinder unter 12 Jahren sind auf die „Verabreichung des Produkts an Patienten ungeeigneten Alters“ zurückzuführen.

Während einer Sitzung des Impfstoffgremiums der US-Arzneimittelbehörde FDA am 26. Oktober sagte Dr. Jessica Rose, eine Virusimmunologin und Biologin, dass Zehntausende von Berichten an das Vaccine Adverse Event Reporting System für Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren übermittelt wurden und dass 60 Kinder gestorben sind – 23 von ihnen waren unter 2 Jahre alt.

„Es ist beunruhigend festzustellen, dass in dieser Altersgruppe 5.510 Mal ein Produkt gemeldet wurde, das Patienten in einem ungeeigneten Alter verabreicht wurde“, sagte Rose. Zwei Kinder wurden unsachgemäß injiziert, vermutlich von einer medizinischen Fachkraft, und starben anschließend. Das ist Amtsmissbrauch.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

22 782 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 1 400, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 29 gemeldete Todesfälle. Zwei der 29 Todesfälle waren Selbstmorde.

Der jüngste Todesfall betrifft eine 17-jährige Frau aus Washington (VAERS ID 1828901), die Berichten zufolge am 29. Oktober an einem Herzleiden starb, nachdem sie ihre zweite Dosis von Pfizer erhalten hatte. Dem VAERS-Bericht zufolge war das Mädchen im August mit COVID behandelt worden und hatte sich vollständig erholt. Sie erhielt ihre erste Dosis von Pfizer am 3. September und ihre zweite Dosis am 15. September.

Am 23. Oktober stellte sie sich mit Brustschmerzen und erhöhtem Troponin in der Notaufnahme vor. Sie hatte ein abnormales Echokardiogramm, ein abnormales EKG und wurde zunehmend tachykard. Dann erlitt sie einen Herzstillstand.

„Leider konnte sie nicht mehr reanimiert werden und starb“, heißt es in dem Bericht. „Die Todesursache ist möglicherweise eine akute Myokarditis.

Zu den weiteren Todesfällen gehören ein 12-jähriges Mädchen aus South Carolina (VAERS-Identifikationsnummer 1784945), das 22 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer blutete, ein 13-jähriges Mädchen aus Maryland (VAERS-Identifikationsnummer 1815096), das 15 Tage nach der Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an einer Herzerkrankung starb, und eine 17-jährige Frau aus Texas (VAERS-Identifikationsnummer 1815295), die 33 Tage nach der Impfung eine akute hyperglykämische Krise erlitt.

59 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

552 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 542 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

131 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 5. November 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 5. November meldeten 4.260 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.337 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.123 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

723 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.093 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

10.857 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.790 Berichte Pfizer, 3.864 Berichte Moderna und 2.149 Berichte J&J zugeschrieben.

3.071 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.922 Fälle Pfizer, 1.016 Fälle Moderna und 123 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Teenager mit Guillain-Barré-Syndrom nach COVID-Impfung diagnostiziert

Ein 17-jähriges Mädchen wurde wegen des Guillain-Barré-Syndroms (GBS) – einer seltenen Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die Nerven angreift – ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie einen COVID-Impfstoff erhalten hatte. Shelby Allen sagte, sie sei dankbar, dass sie nicht gelähmt ist und nicht gestorben ist.

Allen hatte nach der Impfung mit Rückenschmerzen und Kribbeln in den Armen begonnen. Die Symptome verschlimmerten sich, bis sie beim Bowling mit ihrer Schulmannschaft ihre Arme und Beine nicht mehr spüren konnte. Allens Eltern brachten sie zum Arzt in Jackson, Tennessee, wo sie mit GBS diagnostiziert und auf die Intensivstation eingeliefert wurde.

Allens Arzt wusste sofort, dass ihre Reaktion durch einen COVID-Impfstoff ausgelöst wurde, empfahl aber dennoch, sich impfen zu lassen. Allen hofft, dass sie bis zu ihrem Highschool-Abschluss im März wieder laufen kann.

Taiwan stoppt vorübergehend die zweite Dosis Pfizer-Impfstoff wegen Bedenken wegen Myokarditis

Das Central Epidemic Command Center (CECC) teilte am Mittwoch mit, dass ein Expertengremium die zweite Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren aufgrund von Bedenken über ein erhöhtes Myokarditis-Risiko aussetzt.

Bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren, die mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft wurden, sind Fälle von Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung der äußeren Auskleidung des Herzens) gemeldet worden.

Der CECC zitierte US-Statistiken, die zeigen, dass das Risiko einer Herzentzündung nach einer zweiten Dosis zehnmal höher ist als nach der ersten Dosis.

Chen Shih-chung, Leiter des CECC, sagte, dass der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken des Ministeriums für Gesundheit und Soziales die zweite Dosis von Pfizer für zwei Wochen ausgesetzt hat. In dieser Zeit werden Experten und CDC-Ärzte 16 Fälle von Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen nach einer Impfung mit Pfizer untersuchen, bevor eine Entscheidung über die zweite Dosis getroffen wird.

In Hongkong erhalten Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nur eine einzige Dosis, während das Vereinigte Königreich für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren nur eine Impfung empfiehlt.

Weitere Länder schränken Moderna-Impfstoff aufgrund von Berichten über Myokarditis ein

Die französische Gesundheitsbehörde empfahl Menschen unter 30 Jahren den Impfstoff COVID von Pfizer anstelle von Moderna, da bei jungen Erwachsenen ein höheres Risiko für Herzprobleme besteht, wie Reuters berichtete.

Die Haute Autorite de Sante (HAS), ein unabhängiger Berater des französischen Gesundheitssektors, verwies auf „sehr seltene“ Risiken im Zusammenhang mit Myokarditis, die durch eine am Montag veröffentlichte französische Studie bestätigt wurden.

„In der Bevölkerung unter 30 Jahren scheint dieses Risiko bei der Comirnaty-Impfung von Pfizer etwa fünfmal geringer zu sein als bei der Spikevax-Impfung von Moderna“, so HAS.

Das deutsche Beratungsgremium, die STIKO, sagte am Mittwoch, dass Menschen unter 30 Jahren nur den Impfstoff von Pfizer erhalten sollten, da er bei jüngeren Menschen weniger Fälle von Herzentzündungen verursacht. Die STIKO empfahl außerdem, dass schwangere Frauen unabhängig von ihrem Alter nur den Impfstoff von Pfizer erhalten sollten.

Die Empfehlungen stützen sich auf neue Sicherheitsdaten des Paul-Ehrlich-Instituts, der deutschen Behörde für Impfstoffe, und auf neue Daten.

Die Entscheidung kam, nachdem mehrere andere Länder die Verwendung von Moderna auf ältere Bevölkerungsgruppen beschränkt hatten, darunter Kanada, Finnland, Dänemark und Schweden. Die französische Arzneimittelbehörde empfahl am 15. Oktober, für Auffrischungsimpfungen nur den Impfstoff von Pfizer zu verwenden, obwohl die EU-Arzneimittelbehörde im vergangenen Monat die Auffrischungsimpfung von Moderna für alle Altersgruppen über 18 Jahren genehmigt hatte.

Pfizer bittet die FDA, die dritte Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 18 Jahren zuzulassen

Wie The Defender am 10. November berichtete, baten Pfizer und BioNTech am Dienstag die FDA, eine dritte Dosis ihres COVID-Impfstoffs für alle Menschen ab 18 Jahren zu genehmigen, obwohl Beratungsgremien der FDA und der CDC im September einen ähnlichen Antrag mit überwältigender Mehrheit abgelehnt hatten.

Die Unternehmen begründen ihren neuen Antrag mit den Ergebnissen einer von Pfizer und BioNTech durchgeführten Studie, die weder veröffentlicht noch von Experten begutachtet wurde. Nach Angaben der Unternehmen zeigte die Studie mit mehr als 10 000 Freiwilligen eine Wirksamkeit des Impfstoffs gegen symptomatische Infektionen von 95 % oder mehr bei Personen, die die Auffrischungsimpfung erhielten.

Pfizer gab nicht bekannt, wie viele Teilnehmer eine asymptomatische Infektion erlitten oder ob die klinische Studie – wie auch die klinische Studie von Pfizer für 5 bis 11-Jährige – Personen mit einer natürlichen Immunität einschloss, die durch eine frühere SARS-CoV-2-Infektion erworben wurde.