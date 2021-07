Verbreitet sich die Delta-Variante nur in geimpften Ländern? Nein.

Ein hochviraler Tweet von „Corona Realism“ behauptet folgendes : „Es passiert etwas wirklich Seltsames: In Europa sehen wir an vielen Orten, wo der Großteil der Bevölkerung bereits geimpft ist, einen Anstieg. Gleichzeitig scheinen die 15 am wenigsten geimpften Länder kein Problem zu haben. Irgendwann wird es schmerzhaft, dieses Problem zu leugnen.“ Der Tweet wurde von vielen Koryphäen der Nicht-Experten-Szene der Covid-Skeptiker geteilt.



In Wirklichkeit sind die oben gezeigten „am wenigsten geimpften Länder“ einfach die osteuropäischen Länder, deren Infektionszyklus sich im Vergleich zu Westeuropa immer verzögert hat. Sie haben bereits die erste Frühjahrswelle 2020 verpasst, was zu der