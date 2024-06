Verkauft an den Meistbietenden: Trump gibt für Wahlkampfspenden grünes Licht für israelische Annexion

Der ehemalige Präsident Donald Trump, der wegen laufender Rechtsstreitigkeiten vor dem finanziellen Ruin steht, ist bereit, die amerikanische Außenpolitik für Wahlkampfspenden zu verkaufen. Die israelfreundliche Milliardärin Miriam Adelson bietet an, seine Kandidatur zu finanzieren, wenn er Israel das Westjordanland annektieren lässt.

Nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz will die pro-israelische Milliardärin Miriam Adelson den Wahlkampf von Donald Trump unter der Bedingung finanzieren, dass dieser die Annexion des Westjordanlandes unterstützt.

Adelson, die sechstreichste Frau der Vereinigten Staaten, erbte ihr Vermögen vom verstorbenen Sheldon Adelson, einem prominenten Großspender der Republikanischen Partei. Im Jahr 2017 sagte Sheldon Adelson bekanntlich: “Ich habe nur ein Thema. Und dieses Thema ist Israel.”

Als Präsident wurde Trump als der israelfreundlichste Führer in der amerikanischen Geschichte bezeichnet und prahlte häufig mit seiner Unterstützung für Tel Aviv. Im November 2017 kündigte die Trump-Regierung an, das besetzte Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Damit brach sie mit dem internationalen Konsens und versetzte der sogenannten Zweistaatenlösung einen Schlag.

Die Eröffnung der neuen US-Botschaft in Jerusalem im Mai 2018 fiel mit einem Massaker an etwa 60 unbewaffneten palästinensischen Demonstranten im Gazastreifen während der gewaltfreien Massenproteste des Großen Marsches der Rückkehr zusammen.

Trump unterstützte die Idee, Jerusalem zur ungeteilten Hauptstadt Israels zu machen, obwohl Ostjerusalem 1980 illegal annektiert worden war, was von den Vereinten Nationen abgelehnt wurde. Er erkannte auch die illegal besetzten syrischen Golanhöhen, die Israel 1981 annektiert hatte, offiziell als Teil des jüdischen Staates an.

Außerdem ernannte er David Friedman zu seinem Botschafter in Israel. Friedman weigerte sich, die von den Palästinensern besetzten Gebiete als solche zu bezeichnen und sprach stattdessen von einer “angeblichen Besatzung”.

Neben der Billigung des Abkommens, das er als “Deal des Jahrhunderts” bezeichnete, unterstützte Trump einen Plan zur Lösung des Konflikts zwischen Palästina und Israel, indem er versuchte, ein Abkommen umzusetzen, das den Palästinensern eine echte Autonomie verweigern und das besetzte Ost-Jerusalem gegen Abu Dis als geplante “Hauptstadt Palästinas” austauschen würde. Das Abkommen wurde von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ausgearbeitet, dessen Familienstiftung illegale Siedlungen im Westjordanland und extremistische zionistische Jeschiwas finanziert hatte.

Später wurde bekannt, dass Trump im Gegenzug für die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv ins besetzte Jerusalem von Sheldon Adelson umfangreiche Wahlkampfspenden erhalten hatte. Adelson “spendete 20 Millionen Dollar an einen Super-PAC, der sich für seine Wahl einsetzte”, wobei er davon ausging, dass der Super-PAC im Gegenzug eine pro-israelische Haltung und Politik einnehmen würde.

Irgendwann während Trumps Präsidentschaft wurde es dem von ihm ernannten Botschafter in Israel, dem ehemaligen Insolvenzanwalt David Friedman, erlaubt, “überzulaufen” und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu fälschlicherweise mitzuteilen, dass die Trump-Regierung die Annexion von Gebieten im Westjordanland unterstützen würde, wie Jared Kushner in seinem 2022 erschienenen Buch “Breaking History” berichtet.

Während der ehemalige US-Präsident inmitten von vier großen Rechtsstreitigkeiten um Spenden kämpfte, wurden Befürchtungen laut, dass Trump die israelische Annexion des Westjordanlandes anerkennen könnte, sollte die in Israel geborene Miriam Adelson seine wichtigste Wahlkampfspenderin werden.

2019 kündigte Netanyahu seine Absicht an, das Jordantal im besetzten Westjordanland zu annektieren, und erhielt dafür viel Unterstützung von der Siedlerbewegung und seiner rechten Basis. Später zog er sein Annexionsversprechen zurück und berief sich auf die Normalisierungsabkommen der Trump-Regierung (“Abraham-Abkommen”), die zur Aufnahme von Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und Israel führten. Später schlossen sich auch der Sudan und Marokko diesen Abkommen an.

Sollte Israel de jure die Kontrolle über das Westjordanland erlangen, ist es unwahrscheinlich, dass das gesamte Gebiet annektiert wird. Stattdessen würde das als Zone C bekannte Gebiet, das etwa 60% der besetzten Westbank ausmacht, in das sogenannte “eigentliche Israel” integriert. Der Grund dafür ist, dass die meisten israelischen Siedlungen und Siedlungsaußenposten in diesem Gebiet liegen, das Israel bereits vollständig militärisch kontrolliert.

In den Zonen A und B der Westbank, in denen die Mehrheit der 3,3 Millionen Palästinenser lebt, übt die Palästinensische Autonomiebehörde eine Teilkontrolle aus und verfügt über eigene Sicherheitskräfte.

*

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, UK, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung “Palestine Files”. Er ist der Regisseur von ‘Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe”. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47