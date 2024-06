“Digitale Tötungsketten”: Die dunkle Seite der Technologie in der Kriegsführung

Von Anis Raiss

Nutzen Palantir Technologies, Starlink und andere Tech-Giganten die Gelegenheit, die Kriegsanwendungen ihrer Produkte an der Zivilbevölkerung in Gaza zu testen und den belagerten Gazastreifen zu einem Versuchsgelände für ihre Technologie zu machen?

In den letzten Jahren ist die Schnittstelle zwischen Technologie und Kriegsführung in den Fokus der Öffentlichkeit geraten und hat tiefgreifende ethische und rechtliche Fragen zum staatlichen militärischen Einsatz fortschrittlicher technischer Hilfsmittel aufgeworfen. Die Rolle fortschrittlicher Datenanalyse und künstlicher Intelligenz (KI) in modernen Konflikten wird intensiv geprüft, insbesondere wenn das Leben von Zivilisten auf dem Spiel steht.

Mit dem Fortschreiten des Völkermords im Gazastreifen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Unternehmen, deren Technologien die täglichen Gräueltaten Israels möglicherweise erleichtern, darunter auch das US-Unternehmen Palantir Technologies.

Während sich der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit dem Vorwurf des Völkermords befasst, bleiben die Tech-Barone, die die Werkzeuge der Kriegsführung entwickeln und liefern, weitgehend unbehelligt.

Seit dem 8. Oktober wurden mehr als 36.000 Palästinenser in einem brutalen Konflikt getötet, der in den letzten zwei Jahren mehr Opfer gefordert hat als alle anderen Kriege zusammen. Dieser erschütternde Verlust an unschuldigen Menschenleben hat die Aufmerksamkeit auf die Technologien gelenkt, die fälschlicherweise und systematisch auf Zivilisten statt auf Kämpfer abzielen.

Die Integration von Palantir in Israel

Unternehmen wie Palantir Technologies, angeführt von CEO Alex Karp, sind in die Ermöglichung einiger dieser Gräueltaten verwickelt worden. Ihre fortschrittlichen Datenanalyse- und KI-Tools, die angeblich ein „präzises Targeting“ ermöglichen, töten massenhaft Zivilisten und haben die Kriegsführung in eine kalkulierte und systematische Vernichtungskampagne mit wenig menschlicher Aufsicht verwandelt.

Das 2003 von Karp und Peter Thiel gegründete Unternehmen Palantir Technologies hat sich von einem geheimnisvollen Datenanalyse-Startup zu einem Eckpfeiler moderner Militär- und Geheimdienstoperationen entwickelt. Ursprünglich vom Risikokapitalarm der CIA, In-Q-Tel, finanziert, sind die Technologieprodukte von Palantir heute fester Bestandteil zahlreicher US-Regierungsbehörden, darunter das FBI, das Verteidigungsministerium und verschiedene Polizeibehörden.

Diese enge Verflechtung mit US-Geheimdiensten und militärischen Einrichtungen ebnete den Weg für die strategische Ausrichtung von Palantir auf Israel.

Das Engagement des Tech-Giganten in Israel reicht viele Jahre vor den offiziellen Vereinbarungen zurück. Das Unternehmen eröffnete 2015 ein Büro in Tel Aviv, das strategisch günstig mit Blick auf den Rothschild Boulevard auf der einen und die Yehuda Halevy Street auf der anderen Seite liegt.

Dieser Standort unterstreicht die tiefe Integration des Unternehmens in das israelische Tech-Ökosystem. Karp selbst hob die starken Verbindungen von Palantir zu Israel in einem Interview mit Fox Business im Dezember 2023 hervor: „Wir sind in Israel sehr bekannt. Israel schätzt unser Produkt.”

Formalisierung der Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen Palantir und dem israelischen Militär wurde am 12. Januar 2024 – drei Monate nach dem Beginn des Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen – mit der Unterzeichnung eines formellen Abkommens gefestigt, das im Anschluss an einen Besuch von Führungskräften des Unternehmens in Israel unterzeichnet wurde, bei dem sie ihre erste Vorstandssitzung des Jahres in Tel Aviv abhielten.

Josh Harris, Executive Vice President von Palantir, erklärte: „Beide Parteien haben sich darauf geeinigt, die fortschrittliche Technologie von Palantir zur Unterstützung von Kriegseinsätzen zu nutzen“ – ein Euphemismus für das, was als Ermöglichung von Völkermord bezeichnet wurde.

Das technologische Arsenal von Palantir – das digitalen Massenvernichtungswaffen gleichkommt – wird derzeit von der Besatzungsarmee eingesetzt und lässt keinen Zweifel an der Mitschuld des Unternehmens am laufenden Völkermord.

Die brutale Realität der Präzision

Das jüngste Blutbad in Rafah am 26. Mai, bei dem Israel ein Flüchtlingslager bombardierte und Dutzende von Palästinensern tötete, sowie der Tod von sieben Mitarbeitern der World Central Kitchen im April bei Luftangriffen verdeutlichen den brutalen Missbrauch der so genannten „Präzisions“-Technologie von Palantir.

Das TITAN-System des Unternehmens, das als hochpräzises KI-Modell zur Verbesserung der Zielgenauigkeit angepriesen wird, steht stellvertretend für die Probleme mit den behaupteten hohen Genauigkeitsfähigkeiten von Palantir. Auch wenn es keine direkten Beweise dafür gibt, dass TITAN speziell von Israel genutzt wird, sind die technologischen Behauptungen des Unternehmens integraler Bestandteil seines breiteren Produktangebots, von dem einige von Tel Aviv eingesetzt werden.

Das TITAN-System von Palantir wird als ein System vermarktet, das in Echtzeit verwertbare Informationen liefert und Sensordaten für punktgenaue Präzision integriert. Im Gazastreifen hat der Einsatz der Palantir-Technologie jedoch keine zivilen Opfer und Zerstörungen in großem Umfang verhindert, sondern vielmehr begünstigt. Die Tragödien in Rafah und der Tod von Helfern zeigen die groteske Ironie und die verheerenden menschlichen Kosten einer solchen „Genauigkeit“.

Die Zusammenarbeit hat Palantir tief in die militärische Infrastruktur Israels eingebettet und ein technologisches oder „digitales“ Rückgrat für die Grausamkeiten in Gaza und anderen besetzten palästinensischen Gebieten geschaffen.

Tech-Titanen in der Kriegsführung

Angesichts der Tatsache, dass Palantir seit 2015 in Israel aktiv ist, wirft der Zeitpunkt des strategischen Abkommens, das als „Partnership for Battle Tech“ bezeichnet wird, Anfang 2024 ernste Fragen auf.

War dies ein kalkulierter Schachzug von Palantir, um den verschärften Konflikt als Gelegenheit zu nutzen, seine KI-Modelle an Zivilisten zu testen und den Gazastreifen zu einem grausamen Versuchsgelände für seine Technologie zu machen? Diese Vermutung würde einen weiteren dunklen Schatten auf die Ethik von Palantir werfen und nahelegen, dass die Geschäftsstrategie des Unternehmens darin bestehen könnte, menschliches Leid für den technologischen Fortschritt auszunutzen.

Palantirs tiefe Verstrickung in die militärische Infrastruktur Israels ist Teil eines breiteren, beunruhigenden Musters von Technologie, die Kriegsführung ermöglicht. Diese Verbindung erstreckt sich auch auf einen anderen Tech-Giganten – Starlink von SpaceX, das von Elon Musk geleitet wird. Um zu verstehen, wie moderne Konflikte zunehmend von fortschrittlichen, von Privatunternehmen entwickelten Technologien angetrieben werden, ist es wichtig, diese komplizierte Beziehung zu verstehen.

Die Zusammenarbeit zwischen Palantir und Starlink in der Ukraine veranschaulicht deutlich die tiefgreifenden Auswirkungen integrierter Technologien auf die Kriegsführung. Die KI-Modelle von Palantir versorgen das ukrainische Militär mit wichtigen Datenanalysen und verwandeln Rohbilder von Drohnen, Satelliten und Bodenberichten in Echtzeit in verwertbare Informationen.

Dieser Prozess, den Palantir-CEO Karp kühl als „digitale Tötungskette“ bezeichnet, ist für die ukrainische Verteidigungsstrategie von zentraler Bedeutung, da er eine präzise Zielerfassung und Schlachtfeldbewertung ermöglicht. Gleichzeitig sorgt Elon Musks Starlink für die ununterbrochene Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte und damit für einen kontinuierlichen Fluss wichtiger Informationen, die für die moderne Kriegsführung unerlässlich sind.

Der Krieg in der Ukraine hat sich natürlich als katastrophal erwiesen. Die Zahl der ukrainischen Militärangehörigen hat sich in erstaunlicher Weise erhöht, während Präsident Wolodymyr Zelenskij – trotz der Unterstützung durch Spitzentechnologien von Technologiebaronen – und seine Verbündeten in den westlichen Hauptstädten das Gegenteil behaupten.

Nun scheint Israels Krieg gegen den Gazastreifen in einen ähnlichen Sumpf abzugleiten. Premierminister Benjamin Netanjahu scheint, wie Zelensky, politisch von der düsteren militärischen Realität vor Ort abgekoppelt zu sein und verlässt sich, wie es scheint, auf die falsche Illusion von Kontrolle, die ihm die Technologiebarone durch „ausgeklügelte“ technologische Unterstützung vermitteln.

Die umstrittene Genehmigung von Starlink in Gaza

Am 12. Januar genehmigte die israelische Regierung die Nutzung von Starlink-Diensten im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, angeblich zu medizinischen Zwecken.

Diese Genehmigung sollte nicht als rein humanitäre Geste betrachtet werden. Vielmehr legt sie den Grundstein für eine weitere potenzielle heimtückische Verflechtung von Palantir und Starlink, die ihre Zusammenarbeit in der Ukraine widerspiegelt.

Durch die Ermöglichung fortschrittlicher Satellitenkommunikation unterstützt die Zulassung von Starlink in Gaza potenziell militärische Operationen, was auf die Einrichtung einer „digitalen Tötungskette“ hinter dem Feigenblatt der humanitären Hilfe hindeutet.

Die brutale Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses durch die israelischen Streitkräfte, bei der es zu schweren Gräueltaten gegen Zivilisten und medizinisches Personal kam, steht in krassem Widerspruch zu den angeblich altruistischen Absichten, die hinter dem Einsatz von Starlink stehen. Nach einer zweiwöchigen Belagerung, die am 1. April endete, war das Al-Shifa-Krankenhaus größtenteils zerstört, und Hunderte von toten Palästinensern wurden in und um das Krankenhaus herum gefunden, auch in Massengräbern.

Es stellt sich die Frage: War die öffentlichkeitswirksame Zulassung von Starlink im Shifa-Krankenhaus eine sanfte PR-Salve, die den Grundstein für die Integration der Produkte des Unternehmens in israelische Militäroperationen im Gazastreifen legte? Der Zeitpunkt und der Kontext dieser Entwicklungen werfen beunruhigende Fragen über die tatsächlichen Absichten sowohl von Starlink als auch von Tel Aviv auf.

Auftritt Musk

Musks vielbeachteter Besuch in Israel am 27. November 2023, bei dem er mit Netanjahu zusammentraf, war alles andere als ein rein diplomatisches Ereignis. Musk, der sich durch die Übernahme der Social-Media-Plattform X ein Image als Verfechter der freien Meinungsäußerung erarbeitet hat – eine Rolle, die er wie eine sorgfältig geschneiderte glänzende Rüstung pflegt -, fand sich in einer von Israel inszenierten Propagandaschau wieder.

Dieses Szenario erinnert an den Mythos von Ikarus, der trotz der Hitze mit Flügeln aus Wachs und Federn zu nah an die Sonne flog.

In ähnlicher Weise droht Musks Verstrickung mit Netanjahu und der israelischen Regierung inmitten der zunehmenden Untersuchung von Kriegsverbrechen sein sorgfältig aufgebautes Image zu zerstören. Rückblickend wirft dieses Treffen angesichts der zunehmenden Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen einen langen Schatten auf Musks sorgfältig gepflegte Persönlichkeit.

Tech-Führungskräfte zur Rechenschaft ziehen

Jüngste Klagen wie die des International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) gegen britische Minister verdeutlichen die zunehmenden Bemühungen, die Verursacher von Völkermord zur Rechenschaft zu ziehen.

Doch prominente Persönlichkeiten aus der Technologiebranche bleiben auffallend unbehelligt. Aber warum? Diese Situation erinnert an die strafrechtliche Verfolgung von Personen in Nazi-Deutschland, die den Holocaust durch ihre technologische und logistische Unterstützung ermöglichten, und unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Rechenschaftspflicht in der heutigen Zeit.

In den Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (ICTR) werden ausdrücklich verschiedene Formen der Mittäterschaft anerkannt. Dazu gehören Beihilfe und Anstiftung, die die Bereitstellung der notwendigen Werkzeuge und Unterstützung für die Begehung von Kriegsverbrechen und Völkermord umfassen.

Dieser Rechtsrahmen impliziert, dass Tech-Führungskräfte, deren Innovationen groß angelegte Gewalt erleichtern, nach internationalem Recht zur Rechenschaft gezogen werden sollten.

Die Überschneidung von Spitzentechnologie und Kriegsführung, die von mächtigen Tech-Magnaten vorangetrieben wird, zeigt eine erschreckende Realität: Die Werkzeuge, die für die Verbindung und den Schutz entwickelt wurden, werden zur Zerstörung und Verwüstung umfunktioniert. Schlimmer noch, es scheint, dass Kriegsgebiete wie der Gazastreifen als relativ risikoloses Testgelände für diese technischen Systeme angesehen werden. Es ist an der Zeit, die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Völkermördern zu einem risikoreichen Unterfangen zu machen, und diese Bemühungen müssen im Gerichtssaal beginnen.