Versteckt im verborgenen – Der Laborursprung von SARS-CoV-2 wurde 2015 veröffentlicht.

Von John Leake

Eines der auffälligsten Merkmale der korrupten Pandemiebekämpfung ist, dass die unzähligen Elemente von Betrug, Täuschung, Vergehen, Verfassungswidrigkeit und fahrlässiger Tötung NICHT verschwiegen werden. Da diese kriminellen Elemente nicht von den Mainstream-Medien berichtet werden, bleiben sie den meisten Menschen unbekannt. Wie Kieselsteine, die auf einen frisch gemähten Rasen geworfen werden, sind sie nicht sofort sichtbar, wohl aber für jeden, der etwas genauer hinschaut.

Das ist kein wirkliches Verschweigen; es geht nur darum, nicht auf etwas aufmerksam zu machen. Dennoch führen solche systematischen Auslassungen zu Unwissenheit bei denjenigen, die daran gewöhnt sind, ihre Informationen aus den Mainstream-Medien zu beziehen. Diese Unwissenheit wird durch den Konsum der täglichen Mainstream-Nachrichten noch verstärkt, wodurch das Bewusstsein für eine bestimmte Geschichte, die sich über einen längeren Zeitraum entwickelt, verringert wird.

Eine verblüffende Form dieser Täuschung durch Unterlassung ist es, wenn Beamte, Wissenschaftler und die Medien so tun, als würden sie extrem schädliches und sogar kriminelles Verhalten nicht bemerken, das für jeden, der sich die Mühe macht, hinzuschauen, erkennbar ist. Beamte und Reporter haben keine Ausrede, nicht hinzusehen, denn es ist ihre Aufgabe, hinzusehen. Ihr Versäumnis ist vergleichbar mit der Entscheidung eines Polizeiermittlers, sich eine Videoüberwachungsaufzeichnung einer Bank nicht anzusehen, die gerade von einem Mann ausgeraubt wurde, der keine Maske trug. Diejenigen, die gefährliche und sogar kriminelle Handlungen begangen haben, können sich auf diese Weise im Verborgenen halten.

Ein eindrucksvolles Beispiel ist die histrionische Debatte darüber, ob NIH-Zuschussempfänger Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren betrieben haben. Der Höhepunkt dieses Theaters waren die Wortgefechte zwischen Senator Rand Paul und Dr. Anthony Fauci bei den Anhörungen des Gesundheitsausschusses des Senats, bei denen Dr. Fauci vehement darauf bestand, dass seine Behörde KEINE Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren finanziert. Abgesehen von Senator Paul stellten nur wenige im Senat und wenige, wenn überhaupt, in den Mainstream-Medien Dr. Faucis Behauptungen infrage.

Um jedoch zu sehen, dass das NIH tatsächlich Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren finanzierte, muss man nur die Studie von Veneet Menachery, Zhengli-Li Shi, Ralph Baric et al. aus dem Jahr 2015 mit dem Titel A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (Ein SARS-ähnlicher Cluster zirkulierender Fledermaus-Coronaviren hat das Potenzial, auch beim Menschen aufzutreten) lesen. In dieser Studie heißt es eindeutig, dass die Autoren Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren betrieben, um sie für primäre menschliche Atemwegsepithelzellen infektiös zu machen.

Dr. Zhengli-Li Shi, auch bekannt als „Bat Woman“ und Mitarbeiterin von Dr. Ralph Baric

Gegen Ende des Dokuments kommt der Leser zu folgendem Abschnitt:

Biologische Sicherheit und biologische Unbedenklichkeit.

Die berichteten Studien wurden eingeleitet, nachdem der institutionelle Ausschuss für biologische Sicherheit der University of North Carolina das Versuchsprotokoll genehmigt hatte (Projekttitel: Generierung infektiöser Klone von Fledermaus-SARS-ähnlichen CoVs; Laborsicherheitsplan ID: 20145741; Schedule G ID: 12279). Diese Studien wurden vor der von der US-Regierung verhängten Finanzierungspause für ausgewählte Gain-of-Function-Forschungen mit Influenza-, MERS- und SARS-Viren eingeleitet (http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/gain-of-function.pdf). Dieses Papier wurde von der finanzierenden Behörde, den NIH, geprüft. Die Fortführung dieser Studien wurde beantragt und von den NIH genehmigt.

Man beachte, dass der Grund für die Unterbrechung der Gain-of-Function-Forschung die Feststellung war, dass die Risiken den potenziellen Nutzen überwiegen. Die juristische Behauptung, dass diese spezielle Gain-of-Function-Forschung fortgesetzt werden dürfe, steht im Widerspruch zur Risikobewertung. Diese Forschung wurde im Jahr 2014 als zu gefährlich für die Menschheit eingestuft, und tatsächlich war sie (wie wir jetzt wissen) zu gefährlich. Dass die Forschung von Professor Baric vor dieser negativen Risikobewertung genehmigt wurde, ist unerheblich.

Das Papier aus dem Jahr 2015 und andere Dokumente zeigen, dass Ralph Baric und sein chinesischer Kollege Zhengli-Li Shi in einem Labor am Wuhan Institute of Virology tatsächlich SARS-ähnliche Fledermaus-Coronaviren entwickelten, um sie für den Menschen hochinfektiös zu machen. Heute erfahren wir, dass Dr. Andrew Huff, ehemaliger Vizepräsident der EcoHealth Alliance und Wissenschaftler, gerade ein Buch mit dem Titel The Truth about Wuhan veröffentlicht hat: Wie ich die größte Lüge der Geschichte aufdeckte.

Wir begrüßen den Bericht von Dr. Huff, obwohl wir vermuten, dass er nichts enthüllen wird, was wir nicht schon wissen.