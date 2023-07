Versteht Putin, dass sich Russland im Krieg befindet?

Paul Craig Roberts

Heute Morgen berichteten russische Medien, dass ein ukrainischer Folgeangriff auf die Brücke der Krim mit 28 Drohnen von der russischen Luftabwehr abgewehrt wurde. Als Reaktion darauf hat Russland die Produktionsstätten der Drohnen und die Treibstofflager, die das ukrainische Militär mit Treibstoff versorgen, zerstört. Die beiden Worte „als Reaktion“ sagen uns, was an Putins Kriegsführung falsch ist. Warum bedurfte es eines ukrainischen Angriffs auf die Krim, damit Russland das tat, was jedes andere Land im Krieg schon längst getan hätte – die Zerstörung der Rüstungsbetriebe und Treibstoffdepots seines Feindes? Es ist, als befände sich Russland nicht im Krieg. Die Offensivinitiativen gehen von der Ukraine aus. Alles, was Russland tut, ist, auf ukrainische Angriffe zurückzuschlagen.

So führt der Kreml einen sinnlosen Krieg. Es ermutigt die amerikanischen Neokonservativen, den Konflikt fortzusetzen und auszuweiten. Russland hätte Odessa schon vor langer Zeit abriegeln müssen. Es war sinnlos, der Ukraine Stützpunkte am Schwarzen Meer zu überlassen, von denen aus sie Angriffe auf die Krim-Brücke starten konnte. Wenn Putin den Krieg so führen würde, wie er geführt werden sollte, wären die Eltern des jungen Mädchens noch am Leben.

Das russische Außenministerium scheint ebenso wie der Kreml und das Verteidigungsministerium nicht zu begreifen, dass ein Krieg im Gange ist. Russland bezeichnete den Angriff auf die Brücke als „Terroranschlag“. Die Brücke ist ein legitimes militärisches Ziel. Es war Putins begrenzte Operation, die der Ukraine die Mittel und den Flottenstützpunkt zur Verfügung stellte, um die Brücke anzugreifen. Die Bezeichnung „Terroranschlag“ ist ein Vorwand, um zu verbergen, dass kein Krieg im Gange ist.

Vielleicht wird die russische Regierung eines Tages zur Vernunft kommen und begreifen, dass ein Krieg schon zu lange im Gange ist, und die Entscheidung treffen, ihn zu beenden. Wie Prigoschin sagte, fordert das russische Verteidigungsministerium seine Wagner-Truppen zum Sterben auf, ohne ihnen eine Aussicht auf einen Sieg zu bieten.

Putins Weigerung, einen Krieg zu führen, wird dazu führen, dass die russische Bevölkerung dessen überdrüssig wird. Warum spielt Putin Washington so sehr in die Hände?

Putins Weigerung zu kämpfen hat sogar seinen chinesischen Verbündeten davon überzeugt, dass Russland den Konflikt mit der Ukraine nicht gewinnen kann. Gestern hat der chinesische UN-Vertreter Geng Shuang vor dem UN-Sicherheitsrat jede Aussicht auf einen russischen Sieg abgeschrieben: „Die Entwicklung der Lage auf dem Schlachtfeld zeigt, dass militärische Mittel die Krise in der Ukraine nicht lösen können, und die Fortsetzung des Konflikts wird nur noch mehr Leid über die Zivilbevölkerung bringen und kann sogar zu unvorhersehbaren und irreparablen Situationen führen.“ Shuang stimmt mit mir überein, dass der nicht enden wollende Konflikt Gefahr läuft, „außer Kontrolle zu geraten“.

Es muss für Putin, das russische Militär und das russische Volk äußerst peinlich sein, als zu schwach und unentschlossen angesehen zu werden, um eine Militärmacht der Dritten Welt zu besiegen. Die Ermutigung, die Putin den Neokonservativen in Washington gegeben hat, immer härter gegen Russland vorzugehen, führt, wie ich befürchte, zu einem größeren Konflikt, der das organisierte Leben auf der Erde zerstören könnte.

Update:

Eine weitere Konsequenz für Putin, wenn er es nicht schafft, den Konflikt zu beenden

Putin kann nicht persönlich an einem BRICS-Treffen teilnehmen, ohne seine Verhaftung zu riskieren.