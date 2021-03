Verzweifelter israelischer Politiker: Es ist verrückt was hier passiert!

In Israel entwickelt sich rasch eine getrennte Gesellschaft, in der Menschen, die sich nicht impfen lassen, zu Bürgern zweiter Klasse werden. Ein besorgter Israeli schreit alarmiert auf.

„Es ist sehr intensiv hier in Israel. Ich weiß nicht, wie viel Sie sehen“, sagt die Politikerin Ilana Rachel Daniel in einem Video, das am 3. März auf BitChute erschien. „Es ist schrecklich. Es ist eine sehr, sehr, sehr beängstigende Situation.“

„Sie schaffen einen grünen Pass, wo die Hälfte der Bevölkerung, wenn man nicht geimpft ist, nicht in Kinos oder Einkaufszentren und ähnliche Dinge besuchen kann. Sie führen eine medizinische Apartheid ein“, sagte Daniel.

Fitnesscenter, Kinos, Hotels, Restaurants, Universitäten und Gymnasien sind nur für Personen mit einem grünen Pass zugänglich, der nachweist, dass Sie geimpft sind. „Das ist der erste Schritt zurück zu einem normalen Leben“, sagte der israelische Gesundheitsminister Yuli Edelstein.

Nur mit einem grünen Pass haben Sie Zugang zur Universität. Menschen, die sich nicht impfen lassen, müssen Online-Kurse belegen. Restaurants erlauben nur geimpften Personen den Zutritt. Nicht geimpfte Personen können nur im Freien essen. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld von umgerechnet 1.200 Euro geahndet.

Edelstein sagte, dass „Impfungen nicht obligatorisch sind“, aber dass Menschen, die Impfzeugnisse fälschen, „ins Gefängnis gehen sollten“. Der Minister sagte auch, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter alle 48 Stunden impfen oder testen lassen sollten.

Am 24. Februar verabschiedete das israelische Parlament ein drakonisches Gesetz, das es der Regierung erlaubt, Namen, Adressen und Telefonnummern von Menschen, die den Corona-Impfstoff nicht genommen haben, an andere Behörden weiterzugeben.

„Sie zwingen die Leute, nach einer Reise eine Fußfessel – ein Sicherheitsband – zu tragen“, sagte Daniel, der der Rappeh-Partei angehört, was „heilen“ bedeutet. „Es ist völlig verrückt.“

Die elektronischen Fußfesseln, die denen ähneln, die von Gefangenen getragen werden, ermöglichen es den Behörden, genau zu sehen, wohin jemand geht, und die Person muss nicht unter Quarantäne gestellt werden.

„Wir nennen es ein ‚Freiheitsband‘, weil wir niemanden einsperren, sondern den Leuten die Möglichkeit geben, nach Hause zu gehen“, sagt Ordan Trabelsi von SuperCom, der Firma hinter diesem Überwachungssystem.

Dies wird überall passieren

„Sie zensieren uns und greifen uns an. Sie haben unserem Parteichef die ärztliche Approbation entzogen“, sagte Daniel. Ein Richter entschied, dass der Arzt, Aryeh Avni, „eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Gesundheit darstellt.

„Sie haben uns von Facebook entfernt und jetzt dürfen die Medien nicht einmal mehr über uns schreiben. Wenn ich daran denke, muss ich weinen“, sagte Daniel, woraufhin sie in Tränen ausbrach. „Wir werden weiter kämpfen, so gut wir können“, sagte sie.

„Wir brauchen die Hilfe aller, denn das wird überall passieren“, sagte sie. „Wir kämpfen also für uns selbst und für die ganze Welt.“

Flavio Pasquino hat mit ihr gesprochen: