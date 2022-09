VIDEO: Bauernprotest weitet sich auf Belgien und Deutschland aus

Landwirte protestieren gegen Klimapläne in Belgien.

Es begann in den Niederlanden, wo Zehntausende von Landwirten mit großen Protesten gegen die neuen Klimapläne der Regierung zur Reduzierung der Stickstoffemissionen protestierten.

Um die Klimaziele in den Niederlanden zu erreichen, müssen sage und schreibe 11 200 landwirtschaftliche Betriebe schließen, worüber die Landwirte sehr unglücklich sind.

Landwirte in den Niederlanden haben aus Protest sogar Gülle auf das Rathaus gesprüht! Sie können meinen früheren Artikel darüber hier lesen und auch das Video sehen.

Doch jetzt protestieren die Landwirte in Belgien.

Nicht nur Landwirte, sondern auch Gärtner und Studenten der Abteilung Landwirtschaft und Gartenbau des VITO versammelten sich mit Traktoren in Hoogstraten, um zu protestieren. Die flämische Regierung hat einen Plan ausgearbeitet, um die Stickstoffemissionen in Zukunft zu reduzieren und zu begrenzen. Mit anderen Worten, genau wie die Niederlande sind sie aus einem Grund plötzlich sehr besorgt über Stickstoff.

Und die Landwirte sind diejenigen, die von diesen Plänen am meisten betroffen sind. Die meisten Gemeinderäte haben sich jedoch dagegen ausgesprochen. Die Stadt Hoogstraten war jedoch eine der wenigen in der Region, die sich positiv zu diesem Stickstoffplan geäußert hat, was bei den Landwirten Empörung hervorrief.

Sie errichteten eine Blockade im Stadtzentrum, und als der Stadtrat beschloss, seine positive Stellungnahme zu den Stickstoffplänen nicht zurückzuziehen, brach eine Gruppe von Menschen in das Rathaus ein, um zu protestieren, woraufhin die Polizei eingreifen musste (Haftungsausschluss, dieser Artikel duldet kein Eindringen in Rathäuser).

BREAKING: Belgian farmers blockade the town center of Hoogstraten and try to invade the Town Hall to protest against a nitrogen plan by the government which could lead to many farm closures 🚨



🔊 pic.twitter.com/rkbTWhpsEQ — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 31, 2022

Welches Signal senden wir auf diese Weise an die begeisterten Junglandwirte? Es scheint wenig Glaube an die Landwirtschaft zu geben. Wir würden gerne glauben, dass die Stadt das Beste für die Landwirte will… Eine Stadt wie Hoogstraten sollte hinter den Landwirten stehen“, so die Landwirte und Gärtner.

Aber das ist nicht nur in Belgien so.

Auch in Deutschland sind heute Landwirte auf die Straße gegangen, um zu protestieren.

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir in Europa mit einer massiven Energiekrise konfrontiert sind. Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir es auch mit einer Lebensmittelkrise zu tun. Wir erleben eine massive Inflation und die Lebensmittelpreise steigen und steigen.

Dennoch wollen sie die landwirtschaftlichen Betriebe schließen. Das ergibt keinen Sinn. Die Lebensmittel werden nur noch teurer werden. Schauen Sie sich nur die Energiekrise an, die wir jetzt als Ergebnis des Klimawandel-Fanatismus haben. Anstatt mehr Atomkraft zu bauen, haben sie unzuverlässige Windkraftanlagen gebaut, und jetzt haben wir irrsinnige Strompreise.

Lassen Sie mich Ihnen sagen, was als Nächstes passieren wird. Sie werden eine Fleischsteuer einführen, um die C02-Emissionen zu reduzieren. Fleisch wird so teuer werden, dass es zu einem Luxusgut für die Elite wird. In der Zwischenzeit kann man billige Käfer und Insekten essen…

Let me tell you what will happen next.



They will introduce a meat tax to reduce C02 emissions.



Meat will become so expensive it will be a luxury item for the elite.



Meanwhile you get to eat cheap bugs and insects… — PeterSweden (@PeterSweden7) August 29, 2022

Das Gleiche wird mit Lebensmitteln passieren, wenn die Klimawandel-Fanatiker diese Pläne durchsetzen, die die Landwirte lahmlegen werden. Die Lebensmittelpreise werden noch mehr steigen, als sie es ohnehin schon tun.

Aber vielleicht wollen sie das ja, vielleicht wollen sie, dass Fleisch so teuer wird, dass die Menschen es sich nicht mehr leisten können, es zu essen (die Reichen und die Elite werden natürlich weiterhin Fleisch essen). In der Zwischenzeit kann man die Käfer und Insekten essen…

Das Interessante an den Protesten der Landwirte ist, dass sie in den englischsprachigen Medien kaum Erwähnung gefunden haben. Und warum?

