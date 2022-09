Paul Craig Roberts: Michail Gorbatschow R.I.P.

Paul Craig Roberts

Michail Gorbatschow war der erste Präsident der Sowjetunion und der letzte sowjetische Führer. Er war der beste der jüngeren Generation von Mitgliedern der Kommunistischen Partei, die wie US-Präsident Ronald Reagan die Sinnlosigkeit des Kalten Krieges und die unnötige Bedrohung durch ein nukleares Armageddon verstanden. Gorbatschow verstand auch, dass die Repressionen und Härten der sowjetischen Jahre unnötig waren, und er versuchte zusammen mit seinen Beratern, von denen ich einige traf und mit ihnen diskutierte, das sowjetische System zu reformieren. Es steht außer Frage, dass er ein großer Mann und ein aufrichtiger Führer der sowjetischen Völker war.

Präsident Reagan erkannte die Größe Gorbatschows. Reagan erkannte auch, dass Gorbatschow in seiner Fähigkeit, den Kalten Krieg zu beenden, durch misstrauische Elemente im Politbüro eingeschränkt war. Präsident Reagans Plan, an dem ich beteiligt war, bestand darin, die US-Wirtschaft aus der „Stagflation“ zu befreien und dann die Sowjetunion durch ein drohendes Wettrüsten – Star Wars – unter Druck zu setzen, um Gorbatschows Position zugunsten der Beendigung des Kalten Krieges zu stärken, anstatt die angeschlagene sowjetische Wirtschaft einem Wettrüsten mit einer wiedererstarkten US-Wirtschaft auszusetzen.

Reagan führte seinen Plan trotz des Widerstands der CIA und des US-Militär-/Sicherheitskomplexes nicht durch, um den Kalten Krieg zu gewinnen, sondern, wie Reagan wiederholt gegenüber allen Beteiligten betonte, um den Kalten Krieg zu beenden. Keiner von uns, auch nicht Reagan, hatte eine Vorstellung vom Zusammenbruch der Sowjetunion. Unser Ziel war es, einen grundlosen Konflikt zu beenden, der die Menschheit mit einem nuklearen Armageddon bedrohte.

Was wir nicht wussten, war, dass Hardliner in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion der Meinung waren, dass Gorbatschow dem Westen zu früh zu viele Zugeständnisse machte, ohne ausreichende Gegenleistungen und Garantien zu erhalten. Offensichtlich war Gorbatschow selbst das nicht klar.

Reagan ging mit Bedacht vor. Er lud Gorbatschow in das Weiße Haus ein. Reagan überzeugte den angesehenen amerikanischen Pianisten Van Cliburn, aus dem Ruhestand zu kommen und für Gorbatschow im Weißen Haus zu spielen. Van Cliburn hatte 1958 mit Zustimmung Chruschtschows den ersten Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau gewonnen. Neben Klassikern russischer Komponisten erfreute Van Cliburn Gorbatschow auch mit russischen Volksliedern. Präsident Reagan verbot absolut jede abfällige Erwähnung der Sowjetunion. Nichts, nicht einmal die CIA, sollte das Ende des Kalten Krieges verhindern.

Nach dem Ende von Reagans zweiter Amtszeit hatte ich weniger Kontakt zu seinem Nachfolger, seinem ehemaligen Vizepräsidenten George H. W. Bush, aber ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass Außenminister James Baker Gorbatschow versicherte, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde, wenn Gorbatschow die Wiedervereinigung Deutschlands zuließe. Daran besteht kein Zweifel, auch wenn die amerikanischen Neokonservativen und die Vertreter des Clinton-Regimes dies leugnen.

Die Sowjetunion ist nicht wegen Reagan zusammengebrochen, sondern weil die Hardliner unter den Kommunisten, die verständlicherweise durch Gorbatschows Vertrauen in Washingtons Wort gestört waren, einen Putschversuch unternahmen und Gorbatschow unter Hausarrest stellten. Diese Fehleinschätzung führte zum Zusammenbruch der sowjetischen Regierung und zum Aufstieg Jelzins, der – ob gewollt oder nicht – im Wesentlichen unter der Kontrolle Washingtons stand.

Gorbatschow, der wie Reagan an die Sinnlosigkeit des Kalten Krieges glaubte, vertraute darauf, dass der Konflikt beendet sei. Gorbatschows Fehler war, dass er Washington nicht verstanden hat. Ein amerikanischer Präsident kann ein Abkommen schließen, das von einem Nachfolger wieder aufgehoben werden kann. Das ist auch dann der Fall, wenn es unterzeichnete Dokumente gibt, aber in Ermangelung unterzeichneter Dokumente konnte das korrupte Clinton-Regime behaupten, dass es eine solche Vereinbarung, dass die NATO nicht an die Grenzen Russlands heranrückt, nie gegeben hat.

Angesichts der Tatsache, dass das demokratische Clinton-Regime die Beendigung des Kalten Krieges durch Reagan und Gorbatschow durch einen neuen Kalten Krieg ersetzt hat, der nun unter dem Demokraten Biden erheblich ausgeweitet wurde, ist die Duldung der erklärten aggressiven Absichten des Westens gegen Russland durch den Kreml rätselhaft. Wie kann jemand im Kreml jemals wieder ein Wort glauben, das Washington sagt?

In Russland wird Gorbatschow nicht als der große Führer angesehen, der er war. In Amerika gründen unwissende, fahnenschwenkende Patrioten ihren Stolz fälschlicherweise darauf, dass Reagan den Kalten Krieg gewonnen hat.

Soweit ich es als Teilnehmer beurteilen kann, versteht keine der beiden Seiten, was geschehen ist.