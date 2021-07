Video: Klaus Schwab sagt, Nationalismus bedroht Great Reset

In einem Video, das in den sozialen Medien viral geht, sagt Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, dass Nationalismus eine Bedrohung für die Neue Weltordnung sei.

Der James-Bond-artige Bösewicht warnt Globalisten vor der Gefahr, die von Menschen ausgeht, die stolz auf ihr Land sind. „Es ist höchste Zeit für einen Great Reset“, sagt er.

Klaus Schwab says nationalism is a threat to the Great Reset. pic.twitter.com/sjkuw3VlbO