Amazon bekommt die Erlaubnis US-Bürger während des schlaffen zu überwachen

Amazon erhielt von den Bundesbehörden der USA grünes Licht für den Einsatz eines Radarsensors, der den Schlaf der Menschen überwacht.

Die Federal Communications Commission (FCC) gab Amazon Inc. am Freitag grünes Licht für den Einsatz einer Radarsensor-Technologie, um Bewegungen in drei Dimensionen zu erkennen und „berührungslose Schlafverfolgungsfunktionen zu ermöglichen.“ So ein Bericht der von Bloomberg veröffentlicht wurde.

„Die Verwendung von Radar-Sensoren bei der Schlafverfolgung könnte das Bewusstsein und das Management der Schlafhygiene verbessern, was wiederum für viele Amerikaner erhebliche gesundheitliche Vorteile mit sich bringen könnte“, schrieb Amazon in seinem Antrag vom 22. Juni, der die Genehmigung für die Vermarktung des Radar-Gizmos forderte.

„Radarsensoren werden es den Verbrauchern ermöglichen, potenzielle Schlafprobleme zu erkennen.“

Der Tech-Gigant suggeriert, dass das Gerät Menschen mit Mobilitäts-, Sprach- oder taktilen Beeinträchtigungen“ in die Lage versetzen wird, ihren Schlaf präzise zu überwachen, so die Begründung.

Amazon hat bis jetzt zu dieser Bewilligung keinen Kommentar abgegeben.