Vierter Fall von kontaminiertem Moderna-Impfstoff in Japan gemeldet

In Japan wurde ein weiterer Fall von verunreinigtem Moderna Covid-19-Impfstoff gemeldet – der vierte in weniger als einer Woche, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. In einer Moderna-Impfampulle in der Präfektur Kanagawa wurden „mehrere schwarze Partikel“ gefunden.

Der Rest der Charge wurde auf Eis gelegt.

Letzte Woche hatte Japan die Verwendung von 1,63 Millionen Moderna-Dosen ausgesetzt, nachdem es über eine Verunreinigung informiert worden war, bei der es sich um Metall handeln könnte und die auf Magnete reagiert.

Moderna und das spanische Pharmaunternehmen Rovi, das die Impfstoffe abfüllt, erklärten, dass es sich um ein Herstellungsproblem handeln könnte.

Die Präfektur Kanagawa teilte mit, dass der inländische Vertreiber des Impfstoffs, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, das Fläschchen mit der vermuteten Verunreinigung zurückgenommen hatte und dass etwa 3.790 Personen bereits Impfungen aus derselben Charge erhalten hatten. Weitere Moderna-Impfungen wurden diese Woche in zwei anderen Regionen vorübergehend gestoppt. In einigen Fällen wurden Fremdstoffe in unbenutzten Fläschchen gefunden, während andere offenbar dadurch verursacht wurden, dass Teile des Gummistopfens der Fläschchen abbrachen, wenn die Nadeln falsch eingeführt wurden. –Reuters

Am Mittwoch teilte das japanische Gesundheitsministerium mit, dass das nach Kanagawa geschickte Fläschchen aus einer anderen Charge stamme als die früheren Kontaminationsberichte, dass aber offenbar während des Herstellungsprozesses „Gummistopfenmaterial“ in das Fläschchen gelangt sei (was dem Bericht von letzter Woche widersprechen würde, wonach das Material „auf Magnete reagiert“).

Das medizinische Personal wird aufgefordert, die Fläschchen vor der Verwendung visuell auf Fremdkörper oder Verfärbungen zu überprüfen.