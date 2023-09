Vivek Ramaswamy ist nur ein weiterer ekelhafter Kriegstreiber

Caitlin Johnstone

Er unterscheidet sich nicht wesentlich von all den anderen Kriegstreibern im DC-Sumpf.

Ich sehe, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy in einigen Antikriegskreisen viel Glaubwürdigkeit genießt, was lächerlich ist, weil er eindeutig nur ein weiterer ekelhafter Kriegstreiber ist. Er unterscheidet sich nicht wesentlich von all den anderen Kriegstreibern im DC-Sumpf.

Ich sage das nicht, weil ich eine Art Reinheitspolizei-Eiferer bin, der das Perfekte zum Feind des Guten werden lässt, und auch nicht, weil ich Ramaswamys Anziehungskraft auf diejenigen, die Krieg und Militarismus ablehnen, nicht verstehe. Ich kann durchaus nachvollziehen, warum es glitzernd und interessant aussieht, wenn jemand auf der Debattenbühne die Neokons anprangert und der professionellen Kriegstreiberin Nikki Haley in den Aufsichtsräten von Lockheed und Raytheon viel Glück wünscht, und auf den ersten Blick erscheint seine Unterstützung für eine Verhandlungslösung in der Ukraine bewundernswert.

In Wirklichkeit ist Ramaswamy jedoch nur eine Seite der Dynamik, die wir in jüngster Vergangenheit erörtert haben, bei der die Bevölkerung künstlich in eine Machtdebatte über die Frage manipuliert wird, ob wir die Kriegsführung gegen Russland oder die Kriegsführung gegen China unterstützen sollten, wodurch die Öffentlichkeit dazu verleitet wird, darüber zu streiten, wie die Kriegsführung erfolgen sollte, anstatt ob sie überhaupt erfolgen sollte. Ramaswamy ist ein vehementer China-Falke, dessen extremer Militarismus das Risiko eines Krieges mit China stark erhöhen würde, wenn er Präsident würde, und der einzige Grund, warum er den Krieg in der Ukraine beenden will, ist, die VR China zu lähmen, während er die Aggressionen gegen Peking rapide erhöht.

Die einzigen beiden außenpolitischen Meinungen, die im etablierten Diskurs erlaubt sind, kristallisierten sich in einem Interview heraus: „Wir müssen es mit China aufnehmen“ vs. „Warum möchten Sie es nicht mit Russland aufnehmen?“ Vor langer Zeit bedeutete Journalismus, Ideen wie die Notwendigkeit ständiger Konflikte zu hinterfragen und zu hinterfragen.

The only two foreign policy opinions allowed in establishment discourse, crystallised in one interview: "We have to take on China" vs. "Why don't you want to take on Russia?" A long time ago, journalism meant to question, scrutinise ideas like the need for perpetual conflict. https://t.co/sL0Q25JbBN — Branko Marcetic (@BMarchetich) August 18, 2023

Ramaswamy spricht sich dafür aus, die Ukraine als Verhandlungsmasse zu nutzen, um Moskau von Peking abzulenken. Er vergleicht diesen Ansatz mit der Art und Weise, wie Richard Nixon die chinesisch-sowjetische Spaltung bei seinen Verhandlungen ausnutzte, um Peking während des letzten Kalten Krieges von Moskau abzulenken. Ramaswamy sagt, er würde darüber verhandeln, dass die Russische Föderation die von ihr bereits kontrollierten ukrainischen Gebiete behält und der Ukraine keine künftige NATO-Mitgliedschaft garantiert, wenn Moskau im Gegenzug seine militärische Partnerschaft mit China beendet. Ramaswamy geht nicht auf die Tatsache ein, dass es heute keine Spaltung zwischen Moskau und Peking gibt, die man ausnutzen könnte, und dass Putin ein Idiot wäre, seine sorgfältig gepflegten Beziehungen zu Xi aufzugeben, aber das ist ein Argument für einen anderen Tag.

Der Grund, warum Ramaswamy so sehr darauf bedacht ist, Moskau von Peking abzukoppeln, ist, dass er die Feuerkraft des US-Imperiums auf eine aggressive Konfrontation mit China (das er bei jeder sich bietenden Gelegenheit bedrohlich als „kommunistisches China“ bezeichnet) konzentrieren will. Er will die Einkreisung Chinas durch das US-Imperium rasch verstärken, befürwortet ein „AUKUS-ähnliches Abkommen“ mit Indien, fordert eine verstärkte Militärpräsenz Frankreichs und Großbritanniens im Pazifik und drängt die China umgebenden Verbündeten wie Japan, Australien und die Philippinen, ihre Militärbudgets in Vorbereitung auf einen Krieg zu erhöhen.

Ramaswamy hat seine Position geändert und befürwortet nun die klare Festlegung der USA zur Verteidigung Taiwans gegen mögliche Angriffe aus der Volksrepublik China. Dies soll unter anderem durch eine verstärkte militärische Präsenz in der Taiwanstraße umgesetzt werden, bei der wöchentlich mindestens ein Zerstörer durch die Gewässer fährt. Zuvor hatte er angedeutet, dass Taiwan nach 2028 auf sich allein gestellt sei, insbesondere nachdem die USA keine Abhängigkeit mehr von der Halbleiterproduktion dort hätten. Er korrigiert diese Ansicht jetzt und erklärt, dass die USA im Jahr 2028 einfach zur bisherigen Politik der „strategischen Ambiguität“ zurückkehren würden.

Ich bin der einzige Präsidentschaftskandidat, der bereit ist, das Notwendige zu sagen: Wir WERDEN Taiwan verteidigen. Die USA erkennen Taiwan derzeit nicht einmal als Nation an. Sowohl Demokraten als auch Republikaner unterstützen fraglos die „Ein-China-Politik“ und halten sich gegenüber der Insel an die „strategische Zweideutigkeit“. Kein anderer Präsidentschaftskandidat ist bereit, sich zur militärischen Verteidigung Taiwans zu verpflichten, und im Dezember 2016 wurde Präsident Trump für die Verletzung des diplomatischen Protokolls verspottet, als er einen Glückwunschanruf von Taiwans Präsident entgegennahm.

I am the only Presidential candidate willing to state what is necessary: we WILL defend Taiwan. The U.S. currently doesn’t even recognize Taiwan as a nation. Democrats and Republicans both unquestioningly endorse the “one China” policy and embrace “strategic ambiguity” toward the… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 29, 2023

Ramaswamy stellt all dies unter dem Aspekt der „Abschreckung“ dar, wobei er davon ausgeht, dass China durch diese schillernde Zurschaustellung militärischer Stärke an seinen Grenzen so eingeschüchtert sein wird, dass es sich friedlich verhält, aber wenn die Ukraine uns etwas gelehrt hat, dann, dass solche Eskalationen einen Krieg wahrscheinlicher machen, nicht weniger. Wie Geoffrey Roberts im Journal of Military and Strategic Studies kompetent dargelegt hat, hat die verrückte Eile des Westens, die Ukraine in einen NATO-Bestandteil zu verwandeln, Putin wahrscheinlich zu der Überlegung veranlasst, dass es besser sei, jetzt einen Krieg zu führen, bevor sich ein schwer bewaffneter Stellvertreter – möglicherweise mit Atomwaffen – vor Russlands Haustür formieren könnte.

Die Geschichte lehrt uns, dass Großmächte es nicht gerne sehen, wenn ihre Rivalen an ihren Grenzen militärische Bedrohungen anhäufen. Wie wir kürzlich erörtert haben, haben die USA das letzte Mal, als eine glaubwürdige militärische Bedrohung in der Nähe der US-Grenze auftauchte, so aggressiv reagiert, dass die Welt beinahe untergegangen wäre. Der Grund, warum sich die außenpolitischen „Realisten“ mit ihren Vorhersagen zur Ukraine als so zutreffend erwiesen haben, liegt darin, dass sie verstanden haben, dass sich keine Großmacht das gefallen lassen würde, was der Westen in der unmittelbaren Umgebung Russlands tut. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass China anders handeln würde.

Ramaswamy stellt China ständig als „Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten dar – nicht nur für die Interessen der USA im Ausland, sondern für das Land selbst und seine Bevölkerung. Er plappert chauvinistisch über chinesische Spionageballons und Spionagebasen in Kuba und behauptet, China führe „einen modernen Opiumkrieg gegen die Vereinigten Staaten von Amerika“, indem es mithilfe mexikanischer Drogenkartelle absichtlich Fentanyl in die USA einschleust, um Amerikanern zu schaden.

Als Reaktion auf diesen angeblichen Angriff eines feindlichen ausländischen Feindes verspricht Ramaswamy, die Monroe-Doktrin wiederzubeleben, eine 200 Jahre alte kolonialistische Doktrin, die besagt, dass Lateinamerika im Wesentlichen Eigentum der Vereinigten Staaten ist und für ausländische Konkurrenten tabu ist. Diese Doktrin hat es nie wirklich gegeben – die USA haben sich nach Belieben in lateinamerikanische Angelegenheiten eingemischt, um ihre geopolitischen Interessen auf die verwerflichste Art und Weise durchzusetzen, die man sich nur vorstellen kann -, aber Ramaswamys Vision ist so kämpferisch und aggressiv, dass er offen versprochen hat, in Mexiko einzumarschieren, um die Kartelle mit US-Militärgewalt zu „vernichten“. Er beklagt auch die Art und Weise, wie „linke Wellen Lateinamerika aufgewühlt und zu wirtschaftlicher Instabilität geführt haben“, was bedeutet, dass die USA ihre Bemühungen verstärken sollten, um rechtsgerichtete Regime südlich der Grenze zu installieren und zu erhalten.

Wir sollten unser Militär einsetzen, um die mexikanischen Drogenkartelle zu vernichten und endlich die angebotsbedingte Fentanylkrise zu beenden. Ich habe es unzählige Male gesagt und ich werde es schaffen. Ich applaudiere auch jedem anderen, der sich dazu verpflichtet, das Richtige zu tun, das ist gut für das Land.

We should use our military to annihilate the Mexican drug cartels and finally end the supply-driven fentanyl crisis. I’ve said it countless times & I’ll get it done. I applaud anyone else who commits to doing the right thing too, that’s good for the country. 🇺🇸 https://t.co/wZ0YpCedMW — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) May 10, 2023

Ramaswamy mag sich zwar als Antikriegspopulist ausgeben, der die Neocons hasst, aber in Wirklichkeit geht es ihm nur darum, einen bestimmten Aspekt der US-Kriegsagenda voranzutreiben. Ein Aspekt, der, wie Michael Parenti in seinem Buch Superpatriotism im Jahr 2004 erklärte, zufällig genau die Agenda ist, die die Neocons am eifrigsten vorantreiben wollen:

Der PNAC-Plan sieht eine strategische Konfrontation mit China und eine noch größere ständige militärische Präsenz in jedem Winkel der Welt vor. Das Ziel ist nicht nur die Macht um ihrer selbst willen, sondern die Macht, die natürlichen Ressourcen und Märkte der Welt zu kontrollieren, die Macht, die Volkswirtschaften aller Nationen der Welt zu privatisieren und zu deregulieren, und die Macht, den Völkern überall – einschließlich Nordamerikas – die Segnungen eines ungehemmten globalen ‚freien Marktes‘ auf den Rücken zu heben. Das Endziel besteht nicht nur darin, die Vorherrschaft des globalen Kapitalismus als solchen zu sichern, sondern auch die Vorherrschaft des amerikanischen globalen Kapitalismus, indem das Entstehen einer anderen potenziell konkurrierenden Supermacht verhindert wird.

PNAC“ bezieht sich hier auf das „Project for the New American Century“, eine äußerst einflussreiche neokonservative Denkfabrik, die dazu beigetragen hat, den Weg für die Zunahme des militärischen Expansionismus und Interventionismus im Nahen Osten während der Bush-Regierung zu ebnen. Schon 2004 konnte Parenti erkennen, dass das ultimative Ziel der neokonservativen unipolaristischen Ideologie nicht der Irak, nicht der Iran und nicht einmal Russland, sondern China war.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion etablierte die US-Kriegsmaschinerie die Wolfowitz-Doktrin, eine Politik, die sicherstellen sollte, dass keine rivalisierenden Supermächte entstehen, die mit den Vereinigten Staaten konkurrieren könnten. Den Managern des Imperiums ist seit Langem klar, dass diese Politik letztlich zu einer gewaltsamen Konfrontation mit China führen würde, denn wenn das Ziel die unipolare planetarische Hegemonie ist, kann es nur einen König geben.

Bei allen großen geostrategischen Manövern des Imperiums in den vergangenen Jahren, einschließlich der Ukraine, war China stets das eigentliche Ziel. Jeder, der sagt, er wolle eine Deeskalation mit Russland, um gegen China zu eskalieren, ist nur ein weiterer beschissener Kriegstreiber wie alle anderen, denn er verfolgt dieselbe Agenda. In der heutigen Welt ist China das ultimative Ziel aller US-Kriegstreiberei.

Manche mögen einwenden: „Okay, aber die Ukraine ist jetzt das Problem, und wir sollten jeden unterstützen, der zuallererst diesen Krieg beenden will“, aber ich habe keinen Respekt vor diesem Argument. Es ist jetzt an der Zeit, die Kriegspläne des Imperiums für China zu bekämpfen, denn sie sind bereits im Gange. Je weniger wir uns jetzt dagegen wehren, desto leichter wird es für die Bastarde sein, Zustimmung für diesen schrecklichen Konflikt zu erzeugen, wenn die Zeit gekommen ist. Das gilt umso mehr für jemanden, der ausdrücklich zugibt, dass er nur deeskalieren will, um China anzugreifen.

Hören Sie auf, dieses verlogene Spiel mitzuspielen. Hören Sie auf, auf diese Masche hereinzufallen, mit der opportunistische Pseudo-Populisten die weitverbreitete Anti-Kriegs-Stimmung ausnutzen und gleichzeitig heimlich die Pläne der Kriegsmaschinerie vorantreiben. Die Menschen haben es Trump vier Jahre lang abgekauft, und sie glauben es jetzt wieder mit Vivek Ramaswamy.

Sind die Menschen es nicht leid, dass ihre Intelligenz beleidigt wird?