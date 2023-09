Fauci hat gerade zugegeben, dass Masken nicht funktionieren… aber warum?

Masken sind wieder auf dem Vormarsch, aber dieses Mal scheint das Establishment eine Kontroverse zu säen.

Vor einigen Tagen hat der ehemalige medizinische Chefberater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, zugegeben, dass die Beweise für die Maskenpflicht schwach sind.

Warum sollte er dies tun, wo doch die Pandemie 2.0 vorbereitet zu werden scheint? Ist dies ein Zeichen dafür, dass Fauci zum Sündenbock gemacht werden soll? Oder ist etwas anderes im Gange?

Zu all dem werden wir noch kommen. Zunächst einmal der Hintergrund.

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die Cochrane Library die neueste Ausgabe des „The Cochrane Review on Physical Interventions to Reduce the Spread of Respiratory Viruses„, einer regelmäßigen Literaturübersicht, die seit ihrer Gründung im Jahr 2006 von Dr. Thomas Jefferson verfasst wird.

Der Name von Dr. Jefferson ist wahrscheinlich jedem bekannt, der die Covid-Berichterstattung von OffG verfolgt hat, da er zu den ersten namhaften Experten gehörte, die gegen den etablierten Konsens über die „Pandemie“ opponierten.

Wie nicht anders zu erwarten, wurden in der Ausgabe 2023 keine Beweise für die Wirkung von Masken gefunden. Das überrascht kaum. Das Thema ist inzwischen ein alter Hut.

Die riesige Menge an Daten, die zeigen, dass Masken bei der Verhinderung der Ausbreitung von Atemwegsinfektionen unwirksam sind, stammt aus der Zeit vor der Geburt von Covid und ist seitdem nur noch gewachsen. Cochrane ist nur ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein.

Das war vor acht Monaten. Doch dann grub CNN vor zwei Tagen die Studie aus – zusammen mit diesem zeitgenössischen Artikel in der New York Times -, um Dr. Fauci um eine Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen zu bitten.

Faucis Antwort war merkwürdig:

Wenn man über die Auswirkungen auf die Epidemie oder die Pandemie als Ganzes spricht, sind die Daten weniger aussagekräftig, aber wenn man über den individuellen Schutz von Personen spricht, die sich selbst schützen oder davor bewahren, die Krankheit auf andere zu übertragen, gibt es keinen Zweifel, dass es viele Studien gibt, die zeigen, dass es einen Vorteil [für das Tragen von Masken] gibt.

Das ist eher ein Eingeständnis als eine Widerlegung. Einige Faktenprüfer versuchen zu behaupten, er habe Cochrane „entlarvt“, aber das stimmt einfach nicht. Lesen Sie seine Worte. Er hat direkt gesagt, dass die Daten, die den weitverbreiteten Gebrauch von Masken unterstützen, schwach sind.

Die ganze Situation ist sehr seltsam. Ich empfehle Ihnen, sich den Clip anzusehen.

Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt der Pandemie, hätte CNN Fauci niemals eine solche konfrontative Frage gestellt.

Sie hätten nicht nur niemals eine Litanei von Zitaten aus einer Anti-Masken-Studie ohne ein einziges Wort der Widerlegung heruntergebetet, sie hätten auch niemals zugegeben, dass es eine solche Studie gibt.

Wir wissen das, weil sie genau das mit allen anderen gemacht haben.

Außerdem, warum sollte Fauci der Studie überhaupt glauben? Warum sagt er nicht einfach, dass Cochrane sich geirrt hat? Warum nennt er sie nicht „politisch motiviert“ oder „auf Daten aus der Zeit vor Covid“ oder eine der anderen haltlosen Anschuldigungen, die routinemäßig gegen unbequeme Daten erhoben werden?

Kurz gesagt, CNN hatte keinen Grund, diese Frage zu stellen, und Fauci hatte keinen Grund, sie so zu beantworten, wie er es tat.

Faucis Antwort hat bereits zu einer Menge negativer Presse geführt.

Newsweek berichtete, dass Fauci wegen seines „maskierten Geständnisses“ mit einer „wütenden Gegenreaktion“ konfrontiert sei.

Die Daily Mail titelte: „Dr. Fauci gibt zu, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Maskenpflicht die Pandemie gestoppt hat“ und fügte am nächsten Tag hinzu: „Anthony Fauci wird als ‚Betrüger‘ und ‚Lügner‘ bezeichnet, nachdem er zugegeben hat, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Maskenpflicht die COVID-Pandemie gestoppt hat“.

Die New York Post schlug in die gleiche Kerbe: „Fauci als ‚Betrüger‘ und ‚Lügner‘ gebrandmarkt, nachdem er mit einer vernichtenden Studie über Masken konfrontiert wurde“.

Gleichzeitig veröffentlichte die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Right to Know vor wenigen Stunden einen weiteren Artikel, der Fauci in einer anderen Angelegenheit kritisiert: „Fauci wurde über die NIH-Verbindungen zu den neuartigen Coronaviren des Wuhan-Labors bis Januar 2020 informiert“. Diese Geschichte wurde inzwischen von der National Review aufgegriffen.

Das bedeutet nicht, dass alles schlecht ist, denn es gibt ebenso viele Medien, die sich auf seine Verteidigung stürzen.

Die Spaltung verläuft sehr stark entlang der falschen Rechts-Links-Linie, aber man kann nicht leugnen, dass dies die größte Kritik ist, die Fauci in den Mainstream-Medien seit Beginn von Covid erhalten hat.

Könnte es sein, dass Anthony Fauci – der Liebling des Establishments – gefeuert werden soll? Wird er zum Sündenbock gemacht, um den immer noch schwelenden öffentlichen Zorn zu besänftigen? Schließlich hat man sich seit dem „Leak“ seiner E-Mails im Jahr 2021 darauf vorbereitet.

Nicht wirklich, natürlich. Er wird nichts verlieren. Wenn Fauci entlassen wird, ist das ein würdiges Opfer für die Sache, ein theatralischer Abgang im Dienste der Erzählung.

Schließlich hat er gerade einen bequemen neuen Job an der Georgetown University bekommen, der etabliertesten aller Establishment-Schulen. Man kann das als Kompensation für eine Kehrtwende sehen oder als nettes Geschenk zum Ruhestand, so oder so.

Aber es gibt noch eine andere Erklärung.

Es könnte sein, dass sie Fauci nicht ganz fallen lassen, sondern die Heldenverehrung gegen eine kontrollierte Kontroverse eintauschen. Sie füttern die Covid-Skeptiker mit einem Wutköder, in der Hoffnung, die große Masse der von Pandemie 1.0 völlig desillusionierten Menschen auf ihre Seite zu ziehen.

Ja, noch eine gefälschte Binärdatei.

Währenddessen versucht Trump auf der anderen Seite des Ganges, sich als eine Art Covid-Skeptiker auszugeben, wettert gegen die „Covid-Tyrannen“ und ihre „Masken-Mandate“ und hofft verzweifelt, dass die Menschen leichtgläubig genug sind, die Operation Warp Speed und all die anderen Mittel zu vergessen, mit denen er geholfen hat, der Welt Covid zu verkaufen.

Vielleicht geht es nur um die Wahl 2024, vielleicht aber auch um die Vorbereitung einer weiteren „Pandemiewelle“, einer überparteilichen Welle. Die Zeit wird es zeigen.

Aber wenn sie sich tatsächlich auf eine weitere Pandemie in diesem Winter vorbereiten, dann seien Sie nicht überrascht, wenn es dieses Mal viel mehr kontrollierten Dissens gibt.