Haben Sie genug von Covid? Kein Grund zur Sorge! Laut einer von Gates finanzierten internationalen Organisation wird es in Zukunft mehr davon geben.

Die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) hat 11 Viren identifiziert, die das Potenzial haben, die „nächste Pandemie“ auszulösen.

„Die COVID-19-Pandemie war nicht die erste Pandemie, die die Welt verwüstet hat, und sie wird auch nicht die letzte sein. In einer neuen Serie stellen wir aufkommende infektiöse Bedrohungen vor, die das Potenzial haben, sich zu globalen Pandemien auszuweiten“, schreibt die Organisation auf ihrer Website.

Laut Iffim ist GAVI eine internationale Organisation, die im Jahr 2000 gegründet wurde – eine globale Impfstoffallianz, die den öffentlichen und privaten Sektor mit dem Ziel zusammenbringt, „Leben zu retten und die Gesundheit der Menschen zu schützen, indem der Einsatz von Impfstoffen auf gerechte und nachhaltige Weise erhöht wird“.

Die Bill & Melinda Gates Foundation, ein Gründungspartner von GAVI, hat der Organisation bisher insgesamt 4,1 Milliarden Dollar zugesagt.

„Auf dem Global Vaccine Summit 2020 kündigte die Bill & Melinda Gates Foundation 1,6 Milliarden US-Dollar für den nächsten Strategiezeitraum 2021-2025 von GAVI an“, teilte GAVI mit. „Zusätzlich zu dieser Finanzierung hat die Stiftung 150 Mio. USD zur Unterstützung von GAVIs COVAX AMC zugesagt, um einen gerechten Zugang zu Impfstoffen für AMC-berechtigte Volkswirtschaften sicherzustellen.“

Jetzt listet GAVI Viren auf, die das Potenzial haben, sich zu einer globalen Pandemie zu entwickeln, wie zuerst im Chief Nerd’s Telegram erwähnt.

Nachfolgend finden Sie die Liste der Viren, die auf der Website von GAVI erwähnt werden:

Wenn Sie neugierig sind, wer die anderen Partner sind, dann sehen Sie sich das an:

It takes an Alliance to vaccinate 66 million children in a year!



We’re proud to be joined by our partners. Read our new Annual Progress Report athttps://t.co/oz7BnESDD3#UNGA74 #VaccinationSummit19 pic.twitter.com/MHTwtHRAwu