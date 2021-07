Von der Covid-Junta zur Covid-Apartheid: Das griechische Beispiel

Von Evans Aggelissopoulos: Er ist Ehemaliger Universitätsdozent aus einer griechischen Familie von politischen Emigranten, der sich auf die Politik des griechischen Tiefen Staates spezialisiert hat.

Früher sagte man, die Griechen hätten ihr Leben für die Freiheit gegeben, aber jetzt geben sie ihre Freiheit für ihr Leben auf

Nach dem teilweisen Rückzug der Mitsotakis-Regierung von ihrer Herangehensweise an Covid, die darin bestand, Schädel in aller Öffentlichkeit durch seine Prätorianer-Garde (die nach einem Jahrzehnt der IWF-Sparpolitik geschult und psychologisch auf die anstehende Aufgabe vorbereitet wurde) einzuschlagen, was zu einer Mini-Rebellion führte, sind die Covid-Clowns, die Griechenland regieren, mit aller Macht zurück und führen eines der ersten Covid-Apartheid-Regime Europas ein. Ab dem 15. Juli, wenn neben Kinos und Theatern auch Restaurants öffnen, wird ein Covid-Pass erforderlich sein, um Zugang zu erhalten. Die Teilung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte scheint das „Neue Normal“ zu sein.

Das „Chinesische Virus“

Um einen verlängerten zweiten Lockdown (November 2020-Mai 2021) zu rechtfertigen, hat die Regierung Mitsotakis die Zahl der Todesfälle auf etwa 10 % aller Todesfälle in einem Jahr (etwa 13.000) hochgeschraubt und damit fast das Niveau Schwedens erreicht, obwohl es eine Maskenpflicht innen und außen, Reisegenehmigungen und eine ganze Reihe anderer Maßnahmen gibt. Damit ist ein für allemal bewiesen, dass im Vergleich zu Schweden nichts gewonnen wurde.

Wenn wir nun einen Schritt weiter gehen, sehen wir, dass Chinas Covid-Todesfälle seit April 2020 unter 4.000 geblieben sind, und das bei einem Land mit 1,5 Milliarden Menschen, während die Zahl in Griechenland dreimal so hoch ist. Wir haben es also mit einem „chinesischen Virus“ zu tun, bei dem es in China fast keine Todesfälle gibt, der aber im kapitalistischen Westen aus dem Ruder läuft, was die Frage aufwirft, ob die Chinesen ihre Covid-Toten massenweise begraben, ohne sie zu melden, oder ob der Westen die meisten Zahlen erfindet? So oder so, beides gleichzeitig geht nicht – ein tödliches chinesisches Virus, das nur Nicht-Chinesen betrifft und ein nicht-tödliches chinesisches Virus.

Haben wir es mit einer tatsächlichen Pandemie zu tun, bei der die Weltbevölkerung im Jahr 2020 tatsächlich wuchs, oder mit politisch-wirtschaftlichen Maßnahmen, um eine Mittelschicht auszulöschen, die noch nicht zu 100% von den großen globalen multinationalen Ketten abhängig ist? Seit den griechischen Lockdowns haben Liefer- und Transportunternehmen aus Übersee entweder ein Comeback gefeiert (wie Uber) oder haben sich niedergelassen (wie „Walt“, ähnlich wie „Uber Eats“). So oder so, der „chinesische Virus“ ist innerhalb Chinas kein politischer Fußball mehr, aber in Griechenland ist Covid immer noch die einzige Show auf der Straße.

Die Zerstörung des Tourismus – eine Covid-1984-Regel nach der anderen

Trotz der Aufhebung bestimmter Beschränkungen beim Besuch von Prinz Charles anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit Griechenlands vom Osmanischen Reich – was in der Praxis zeigt, dass Covid ein sehr cleveres Virus ist – hat die Regierung Mitsotakis alles versucht, um den Tourismus zu stoppen, obwohl sie behauptet, dass er „völlig offen“ sei. Die Besucherzahlen, basierend auf den Ankünften mit dem Flugzeug in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021, liegen bei 76% der Zahlen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Eine Pleite nach der anderen kommt in den Medien an, wird aber auf den hinteren Seiten begraben, da wir „wieder besser aufbauen“.

Das älteste und größte Unternehmen, „Mouzenidis Travel“, das mit Büros von Moskau aus für russische Reisende tätig war und 2019 über 1 Million Touristen gebracht hat, ging gerade pleite. Als Reaktion darauf führte die Regierung Mitsotakis neue Beschränkungen für russische Reisende ein, indem sie sich weigerte, ihren Sputnik-Impfstoff anzuerkennen und sie zwang, einen PCR-Test zu machen, um nach Griechenland fliegen zu können, sowie einen weiteren Test bei der Ankunft. Was die Chinesen betrifft, so ist es ihnen verboten, in die EU zu kommen.

Eine interne Reederei, „Agoudimos Transport“, ist ebenfalls pleite gegangen. Mit Zahlen, die nicht mehr als 30 % des letzten vollen Jahres 2019 betragen werden, und mit weniger Touristen, wird dies ein zweites Jahr mit einem Verlust an Touristeneinkommen bedeuten. Es ist kein Zufall, dass in einer Region Kämpfe zwischen Stadträten ausbrachen, die die Ankunft von Migranten verbieten wollten, da die Hotelbesitzer an dem Punkt angelangt sind, an dem sie jeden haben wollen, um etwas Geld zu kassieren, statt gar nichts.

Dutzende von Hotels stehen zur Versteigerung an, und das Ziel könnte tatsächlich sein, unabhängige Hotels zu schließen oder zu fusionieren, indem man auf den Tourismus abzielt und bestimmte Gegenden in Unterkünfte im Stil von Florida für Rentner (z.B. deutsche Rentner) verwandelt. Das ist der Grund, warum Syriza 14 regionale Flughäfen an ein deutsches Unternehmen übergeben hat und Brüssel ständige Covid-1984 Regeln auferlegt. Indem sie die Konkurrenz zerstören, wollen sie die Kontrolle über viele Hoteleinheiten erlangen, um sie nach eigenem Gutdünken zu nutzen. Indem sie den russischen und chinesischen Tourismus einschränken, machen sie die griechische Tourismusindustrie von staatlichen Handreichungen abhängig, wenn Lockdowns verhängt werden, und sie haben schließlich die Natur des touristischen Arbeitsmarktes verändert.

Vor Covid-1984 bekam man in der Hotelbranche (Köche, Kellner, Reinigungskräfte, Fahrer, Rezeptionisten usw.) einen Standardvertrag für sechs Monate und meldete sich dann in den Wintermonaten beim Arbeitsamt. Jetzt jedoch werden die Verträge von Monat zu Monat abgeschlossen, und die dadurch entstandene Instabilität und Unsicherheit führt dazu, dass viele Arbeiter sich weigern, auch nur in Betracht zu ziehen, dass diese Mängel durch ében diese Instabilität in vielen Inselgebieten entstand. Das Hotelgewerbe ist in Bezug auf Kochen und Reinigung sehr arbeitsintensiv und in diesen Bereichen schwer zu automatisieren.

Die Covid-Junta verwandelt sich in eine Covid-Apartheid

Die Regierung Mitsotakis wurde vom „Economist“ als bester Regelbefolger in Sachen Covid gelobt. Sie versuchen nun, die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte zu unterteilen und führen Maßnahmen durch, um nur die Geimpften zu unterstützen. Der Grund dafür könnte in der geringen Akzeptanz der Impfstoffe liegen.

Eine Analyse der Geimpften im Großraum Athen zeigt Folgendes:

Westliches Athen: 21% mit einer Dosis/16,3% doppelt Geimpfte

Östliches Athen: 21,97% mit einer Dosis/15,88% doppelt Geimpfte

Nördliche Vororte: 81% mit einer Dosis/60% doppelt Geimpfte

Piraeus: 28% mit einer/22% mit zwei Dosen …

Es ist gut, sich an das OXI-Referendum in Griechenland zu erinnern, das mehr als alles andere zum Brexit beigetragen hat, da es de facto ein Pro-EU-Referendum wurde, bei dem alle Medien für ein JA werben.

Westliches Athen

Elefsina: 71.88%/28.12%

Aspropyrgus: 79%/20%

Nördliche Vororte

Marousi: 49.52%/50.48%

Kifisia: 36%/63.92%

Filothei Psihiko: 28%/71.84%

Piräus

Keratisini-Drapa : 72.84%/27.16%

Koridallos: 71.25%/28.75%

Perama: 76,64 %/23,30

Wenn man die Wohlstandsverteilung von Athen kennt, sieht man, dass die sozioökonomische Verteilung von Geimpften und Ungeimpften darin besteht, dass die Gegenden mit mehr Geld die Geimpften sind und die mit weniger Geld mit den Füßen abgestimmt haben, was das Anti-EU-Referendum des letzten Jahrzehnts widerspiegelt. Das erklärt zum Teil die Gehässigkeit aller Parteien im Parlament gegen das Volk. Alle anwesenden Parteien haben entweder für die drei Memoranden mit der Troika gestimmt oder sich beim OXI-Referendum der Stimme enthalten (KKE). In allen Pressemitteilungen oder Erklärungen von Führern der Opposition ist das Erhalten der Impfung die Priorität, alles andere ist zweitrangig.

Die griechische Regierung hat interne Covid-Pässe eingeführt, um vom Festland auf die Inseln reisen zu dürfen, und will sie ausweiten, wenn man von Region zu Region reist. Bei Nichteinhaltung kann man kein Schiff oder Flugzeug besteigen; wenn man nicht geimpft ist, muss man 20 € für einen Schnelltest bezahlen, um reisen zu können und dasselbe nochmal, um zurückzukommen. Die gleiche Regel gilt, wenn man in ein Theater, ein Kino oder einen Nachtclub geht oder ein Fußballspiel unter freiem Himmel besucht …

Es ist also kein Zufall, dass die Mitsotakis-Regierung allen 18- bis 25-Jährigen 150 € als Anreiz ankündigte, wohl wissend, dass sie sich nicht beeilen werden, geimpft zu werden.

Nachdem mit viel Tamtam die Pro-Impfmaßnahmen angekündigt und die Gastronomen aufgefordert wurden, ihr Interesse zu bekunden, erklärten nur 6%, dass sie nur Geimpfte akzeptieren würden, und aus heiterem Himmel ist eine Bewegung auf Facebook und Telegram mit über 60.000 Teilnehmern gegen diese „medizinische Apartheid“ entstanden. Die Regierung, die scheinbar erzürnt ist, kündigte in einem weiteren Maßnahmenpaket an, stichprobenartige Kontrollen in Restaurants durchzuführen. Sollte jemand darin sitzen, der keinen Schnelltest gemacht hat, würde er zusammen mit dem Besitzer zu einer Geldstrafe verurteilt. Lokale würden ab 7 Tagen geschlossen werden. Das ist Covid-Faschismus in Reinkultur.

Regierung kündigt 13 Krankenhausschließungen an

Dieselbe Regierung und dieselben Minister, die mit Ausnahme einiger weniger Ausnahmen im letzten Jahrzehnt, als sie das Troika-Memorandum (2012-14) umsetzten, international berühmt wurden, weil sie Krebsbehandlungen für Patienten absagten, retten nun vorgeblich Leben, indem sie 13 Krankenhausschließungen ankündigen (fünf davon in Athen und Thessaloniki).

Inmitten der „tödlichsten Pandemie“ der Geschichte, so Mitsotakis, liegen bestimmte Krankenhäuser zu dicht beieinander und müssen geschlossen werden, um sicherzustellen, dass sie die Covid-Patienten besser versorgen können, nachdem sie von all den Fällen überrannt wurden, von denen 95% alle über 70 Jahre alt sind und eine oder mehrere gesundheitliche Grunderkrankungen haben. Immer mehr Behauptungen sind aufgetaucht, dass die in fast allen westlichen Ländern eingeführten Covid-Protokolle es waren, die zu so vielen Todesfällen geführt haben, nicht die eigentliche Krankheit selbst. Die fehlende Behandlung, oder genauer gesagt die medizinische Nachlässigkeit bei Menschen über einem bestimmten Alter, die sich nicht in bester Gesundheit befanden, führte zu einem Massensterben und sorgte so dafür, dass das Covid-Narrativ über sein Verfallsdatum hinaus fortgesetzt werden konnte.

Die Zahlen sprechen für sich selbst. Während des zweiten Lockdowns, der etwa sieben Monate dauerte, zog Griechenland mit Schweden gleich und überholte es bezüglich der Zahl der Todesfälle – was die Frage aufwirft, warum dann Lockdowns beschlossen wurden.

EU-Muppet-Griechenland setzt grüne und digitale 2030-Agenda um

Als Van der Leyen nach Griechenland kam, um ein 8-Milliarden-Euro-Paket für eine grüne und digitale ID-Agenda zu verkünden, wurde klar, dass Griechenland einmal mehr als Vorreiter für das neueste sozioökonomische Experiment auserkoren wird, dessen Epizentrum der Techno-Faschismus ist, in dem die meisten Menschen überflüssig werden. Griechenland 2.0 ist eine Version von „Build Back Better“, oder in unserem Fall „Zerstöre und lass nichts übrig“.

Nachdem fast alles verkauft wurde, ist das Testen der neuen Wirtschaft an den Einheimischen der neue Kolonialismus. Ein Beispiel ist die kleine Insel Astypalaia, die ein grünes Paradies werden wird, in dem keine Autos außer Elektroautos benutzt werden dürfen (sie werden auch geliehen sein, nicht im Besitz), nachdem sie riesige Windparks installieren, um den Strom zu erzeugen, was es wahrscheinlich unmöglich macht, zu schlafen.

Die griechische Regierung hat den Achtstundentag abgeschafft und neue Arbeitsgesetze für die Post-Covid-Ära eingeführt. Möglicherweise wird sogar eine obligatorische Sieben-Tage-Woche vorgeschrieben, die nicht durch Überstunden kompensiert, sondern durch zusätzlichen Urlaub abgegolten wird, wenn der Chef es für richtig hält. Wodurch das Ideal des flexiblen Arbeitnehmers einem Schalter an einer Maschine gleichkommt. Wenn man sie einschalten oder zum Laufen bringen will, drückt man einfach den Schalter oder verlängert die Arbeitszeit, unabhängig von den anderen Kosten (z. B. Transport, Kinderbetreuung usw.).

In dieser neuen „woken“ Ära haben wir das Phänomen, dass Migranten, die aufgrund von Heizungsmangel gestorben sind, mit Hunderttausenden von Euro entschädigt werden (ihre Nachkommen sind diejenigen, die die Zahlungen tatsächlich erhalten), nachdem sie illegal in das Land gekommen sind; in der das Land die Pflicht hat, sie unterzubringen, zu ernähren und zu kleiden, während für die Einheimischen kein solches Recht besteht. Es ist kein Zufall, dass Mitsotakis in einer seiner Reden vor den Wahlen erklärte, dass eine seiner Hauptprioritäten darin bestünde, den Nativismus zum Verschwinden zu bringen. Covid, so scheint es, hat ihm eine einmalige Gelegenheit gegeben, dieses Ziel zu erreichen – zusammen mit den Oppositionsparteien, die ihn ständig anfeuern und seine Versäumnisse hervorheben, als ob er die Maßnahmen nicht hart genug umgesetzt hätte.

Die Tatsache, dass die griechische Armee die Lager für illegale Einwanderung betreibt, die in ganz Griechenland gebaut und betrieben werden und jetzt direkt in das Impfprogramm in den größten solchen Zentren in Athen und Thessaloniki involviert ist, zeigt, dass der griechische Staat zu einem militarisierten Anhängsel der Forderungen der Großmächte geworden ist. Wenn diese Verbindung nicht durchbrochen wird, wird dieses Jahrzehnt schlimmer sein als das vorherige.