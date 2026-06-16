Paul Dragu

Bill Gates’ Fassade als wohlwollender Milliardär und Wohltäter bröckelt. Er scheint zu den wenigen Opfern – insbesondere aus den Vereinigten Staaten – der Jeffrey-Epstein-Akten zu gehören, die noch immer nicht vollständig veröffentlicht wurden.

Während das Justizministerium weiterhin illegal mehr als zwei Millionen Akten zurückhält, tun die Republikaner im Kongress ihr Bestes, um so zu tun, als würden sie für die uns gezeigten Akten Rechenschaft fordern. Im Februar verhörte der Ausschuss Bill und Hillary Clinton. Das führte zu nichts, trotz eines Berges von Beweisen, die nahelegen, dass die Clintons viel Zeit mit Epstein verbracht haben.

Am Mittwoch saß Gates zu einer nicht-öffentlichen Aussage vor dem House Oversight and Government Reform Committee. Der Ausschuss wollte von ihm Antworten auf Fragen zu seiner Beziehung mit Epstein. Abgeordneter Tim Burchett (Republikaner aus Tennessee), der dem Ausschuss angehört, sagte, Gates wirke «sehr abgekämpft und gestresst».

Bemerkungen vor dem Oversight Committee

Laut einem Transkript seiner Eröffnungserklärung, das er auf seiner persönlichen Website veröffentlichte, sagte Gates dem Ausschuss, er habe nichts von Epsteins kriminellem Verhalten gewusst und sei auch nicht daran beteiligt gewesen:

«Ich habe nie Zeuge von oder Hinweise darauf gehabt, dass Epstein fortlaufende kriminelle Handlungen begangen hat. Ich war nie auf seiner Insel, seiner Ranch oder seinem Haus in Florida. Ich habe nie jemanden zum Opfer gemacht.»

Gates sagte, er habe Epstein 2011 «durch Menschen, denen ich in meiner beruflichen und philanthropischen Arbeit vertraute», kennengelernt. Aber obwohl er ein Team von Leuten hat, die darauf spezialisiert sind, seinen fiktiven Ruf zu bewahren, habe Gates nie ein Memo darüber bekommen, wie verdorben Epstein war. «Ich erinnere mich, dass mir bewusst war, dass Epstein früher rechtliche Probleme hatte, aber ich verstand das volle Ausmaß der von ihm begangenen Verbrechen nicht», sagte er.

Alles, was er erreichen wollte, so erklärte Gates dem Ausschuss, war, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So reich er auch sei, sein «alleiniger Reichtum kann die enorme Finanzierungslücke, die bleibt, nicht schließen», erklärte er. Also dachte er, er würde Hilfe von Epstein annehmen, der ihm sagte, er werde Spender für seine philanthropischen Projekte beschaffen, so Gates.

Gates zeichnete das Bild einer spärlichen Interaktion mit dem Pädophilen. Er sagte, er habe «eine begrenzte Anzahl von vorbereitenden Treffen» mit Epstein gehabt, gefolgt von «ausführlicheren Gesprächen in den Jahren 2013 und 2014». Aber 2014 sei ihm klar geworden, dass «Epstein seine Versprechen niemals einlösen würde». Also brach er den Kontakt ab, sagte er. «Ich sagte ihm, dass wir nicht weitergehen würden, und stellte die Kommunikation und Treffen mit ihm ein.»

In den Epstein-Akten

Gates taucht in den Akten zahlreich auf. Je nach Zählweise schwankt die Anzahl der Erwähnungen zwischen Hunderten und Tausenden. Zu den bemerkenswertesten gehören zwei E-Mail-Entwürfe, in denen Epstein andeutet, dass Gates ihn um Antibiotika gebeten habe, die er seiner damaligen Frau unterjubeln könne, um mögliche sexuell übertragbare Krankheiten zu behandeln, die er ihr möglicherweise nach Affären mit russischen Prostituierten gegeben habe. In seiner Erklärung vor dem Ausschuss scheint Gates sich teilweise auf diese E-Mails zu beziehen und sie zu bestreiten. Bereits im Februar gab er zu, Affären mit russischen Frauen gehabt zu haben, aber eine sei eine Bridgespielerin und eine andere eine Wissenschaftlerin gewesen. Laut einem Journalisten des Wall Street Journal, der sich auf Scheidungsunterlagen beruft, hatte Gates mehr als 20 Affären.

Gates’ «Fehler im Urteil»

Vor dem Ausschuss stellte Gates seine Affären als ein Schema von Epstein dar, um Gates zurück in seinen Orbit zu manipulieren:

«Ich erfuhr, dass Epstein Kenntnis von sensiblen Informationen über mein Privatleben erlangt hatte, einschließlich der Tatsache, dass ich in meiner Ehe untreu gewesen war. Diese Affären hatten nichts mit meinen Interaktionen mit Epstein zu tun, aber sie waren schmerzhaft für meine Familie. Wie die Öffentlichkeit jetzt anhand dessen, was in den Akten veröffentlicht wurde, sehen kann, arbeitete Epstein daran, Informationen über meine Untreue – zusätzlich zu vielen Lügen, die er darauf packte – zu nutzen, um mich unter Druck zu setzen, wieder mit ihm in Kontakt zu treten.»

Gates äußerte am Mittwoch Bedauern darüber, sich mit Epstein eingelassen zu haben. Aber er gab seiner schlechten Charakterbeurteilung die Schuld aufgrund seiner hohen Moral. «Ich war so sehr auf die Möglichkeit konzentriert, Gelder für die globale Gesundheit zu sammeln, dass ich dieses Ziel meine bessere Urteilskraft übersteuern ließ», sagte er.

Gates bedauert seine Verbindung zu Epstein mit Sicherheit, aber das liegt wahrscheinlich aus anderen Gründen. Seine Verbindungen zu Epstein ruinieren den massiven Einfluss, den er weltweit auf die Politik hatte – Einfluss, der globale Impfkampagnen vorangetrieben hat, zerstörerische Energiepolitiken, angeheizt durch Klimahysterie, Kampagnen zur Verdunkelung der Sonne, und sein neuestes Lieblingsprojekt: Hyper-KI-Entwicklung um jeden Preis.

Gates war in all das verwickelt und hat massive Teile seines Vermögens in die globalistische Agenda an diesen Fronten gelenkt. Und sein Einfluss, seine Fähigkeit, das zu tun, beruhte auf einem öffentlichen Image als wohlhabender Mr. Rogers. «Bei der Arbeit, die ich tue, ist der Ruf die Grundlage für die Entwicklung von Partnerschaften, die Leben retten», sagte er. «Das Treffen mit Epstein war ein schwerwiegender Fehler im Urteil und hat diese Arbeit gefährdet.»

Mainstream-Medien nehmen Notiz

Ein bezeichnendes Zeichen für den Verfall von Gates’ Wohltäter-Fassade ist, dass die Mainstream-Medien dies bemerken. Am Mittwoch veröffentlichte das Wall Street Journal einen Podcast-Bericht mit dem Titel «Bill Gates’ sorgfältig aufgebaute Image bröckelt». Die Journalistin Emily Glazer bemerkte, dass sein Ruf «bröckelt», aber «wir es nur noch nicht bemerkt hatten, weil [seine Stylisten] wirklich versuchten, es unter Verschluss zu halten».

Glazer beschrieb detailliert, wie Gates’ «großväterliches» Image im Laufe der Zeit sorgfältig aufgebaut wurde, um ihn so harmlos und vertrauenswürdig erscheinen zu lassen wie eine beliebte Figur im öffentlichen Fernsehen:

«Der Look, den die Stylisten heute anstreben, ist von jemandem, der sehr ruhig und zugänglich ist, ähnlich wie Mr. Rogers. Es sind sehr neutrale Pullover, Rundhals- oder V-Ausschnitt. Darunter ist oft ein neutrales Button-Down-Hemd, neutrale Hosen. Und natürlich trägt Bill seine charakteristischen Optiker mit Silberrand, Carbonbrille, dick umrandete Brille.»

2019 führte eine YouGov-Umfrage Gates als einen der am meisten bewunderten Männer auf. «Er rangierte höher als der Dalai Lama, dann der Papst, dann Barack Obama», sagte Glazer. Das PR-Team nahm dafür Anerkennung in Anspruch. Aber die Epstein-Akten drohen, all diese harte Arbeit zunichte zu machen. «Plötzlich schwindet sein Einfluss.»

Gates scheint über das Ausmaß seiner Verbindungen zu Epstein gelogen zu haben. Die Journalistin Jessica Mendoza beobachtete:

«Die Epstein-Akten enthüllten eine Beziehung zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein, die weitaus komplexer war, als Gates und sein Team dargestellt hatten.»

Glazer fügte hinzu: «Es gab viele neue Fragen, die zeigten, dass dies weit über die Philanthropie hinauszugehen schien.» Sie nannte einige Beispiele dafür, wie sich Gates’ Version seiner Beziehung zu Epstein von den Informationen in den Akten unterscheidet:

«Es stellte sich heraus, dass Epstein mit Gates reiste und ihn dem Vorsitzenden des Nobelpreiskomitees vorstellte. Epstein war an Verhandlungen zwischen Gates’ Angestellten und Gates selbst beteiligt, und Gates posierte für Fotos, die mit Epstein und Frauen in Epsteins Umfeld veröffentlicht wurden, wobei deren Gesichter geschwärzt wurden.»

Internationale Elite reagiert

Gates’ Verbindungen zu Epstein haben ihn bei der internationalen Elite zur Persona non grata gemacht. Im Februar wurde er von der Liste der Hauptredner eines KI-Gipfels in Indien gestrichen. Die Organisatoren einer Energieveranstaltung namens CERAWeek, an der Gates zuvor teilgenommen hatte, übergingen ihn als Redner. Er wurde auch bei Warren Buffetts großer Berkshire-Hathaway-Veranstaltung in Omaha, Nebraska, beiseitegeschoben. Aber die größte Zurücksetzung, so Glazer, «kam von dem Unternehmen, das Gates mitbegründet hatte, Microsoft»:

«Microsoft veranstaltet jedes Jahr einen CEO-Gipfel, und Bill veranstaltet normalerweise dieses Abendessen mit CEOs in seinem Haus. Und ich habe mit CEOs gesprochen, die mir sagten, es sei eines ihrer Lieblingsevents des Jahres. Es ist unglaublich, und sie kommen mit dem Boot dorthin, und es ist sowohl ein wirklich gutes Gespräch als auch eine spektakuläre Umgebung. … Vor dem Abendessen erhielt Gates’ Team die Nachricht, dass es besser sei, es dieses Jahr nicht zu veranstalten.»

Zur Wirksamkeit des Epstein Files Transparency Act sagte der Mitunterzeichner Abgeordneter Thomas Massie (Republikaner aus Kentucky), dass wir wissen werden, dass das Gesetz erfolgreich war, wenn es «reiche Männer in Handschellen gibt, die zum Gefängnis geführt werden». Es hat einige Festnahmen gegeben, aber sie haben nicht gefruchtet. Vielleicht ein weiterer Maßstab für den Erfolg, den Massie in Betracht ziehen sollte, ist, wenn bösartige Akteure ihre Fähigkeit verlieren, die Welt mit ihrem toxischen Einfluss zu vergiften. Denn je mehr Globalisten in der Welt diskreditiert werden, desto besser geht es der Welt.