Wächst die australische Tyrannei?

armstrongeconomics.com: Einige Leser in Australien berichten, dass die Regierung jetzt versucht, den Zugang zu unserer Website zu blockieren. Normalerweise kann man das mit einem VPN umgehen. Ich finde es sehr interessant, dass wir in China oder Russland NICHT blockiert sind, aber in Australien? Das ist nur ein Anzeichen für den Niedergang des Westens.

Die Prognosen unseres Computers sind NICHT meine persönliche Meinung. Viele haben uns geschrieben, dass die USA auseinanderbrechen und nach 2032 nicht mehr existieren werden, ebenso wenig wie die EU, was auf unseren WECs bis jetzt undenkbar schien. Leider ist das der Lauf der Geschichte. Die Menschheit macht immer wieder die gleichen Fehler, und die Korruption in den Regierungen ist wie ein Krebsgeschwür, das die Gesellschaft bis zu dem Punkt zerfrisst, an dem sie immer autoritärer wird, wenn ihr Ansehen und ihre Macht abnehmen. Je mehr sich die Menschen von der Regierung abwenden, desto schlimmer reagieren sie, und genau das ist es, worum es bei einer Revolution geht. Die Geschichte wiederholt sich, weil wir nie lernen, und so ist sie ein Prozess der Selbstreferenz.

Sie können freies Denken blockieren, Menschen, die sich gegen diese Tyrannei aussprechen, ins Gefängnis stecken oder sie ermorden lassen. Das wird den Niedergang und den Fall, den sie in Gang gesetzt haben, nicht aufhalten. Diese drastische Aneignung von Macht, die das reine BÖSE ist, wird den Tag nicht retten. Sie werden die Nation spalten und trennen und am Ende werden sie alle Macht verlieren.

Australien erlangte am 1. Januar 1901 den Status einer unabhängigen Nation, nachdem das britische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, das es den sechs australischen Kolonien erlaubte, den Commonwealth of Australia exklusiv zu verwalten. Wie die Vereinigten Staaten wird auch Australien auseinander brechen. Das passiert, wenn Regierungen glauben, sie könnten ihre Macht behalten, indem sie das Volk spalten, um eine einheitliche Revolution zu verhindern.

Nach 2032 müssen wir die repräsentative Regierung abschaffen. Es sollte eine direkte Demokratie sein, in der ein Thema, über das abgestimmt werden soll, für sich allein stehen muss, und es sollte ein oberstes Gericht geben, das feststellt, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist, BEVOR es in Kraft tritt. Es sollte NIEMALS irgendeine direkte Form der Besteuerung geben.