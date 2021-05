Während COVID-Impfstoffe Rekordgewinne einfahren, werden die CEOs mit massiven Gehaltspaketen und fragwürdigen Aktienverkäufen superreich

childrenshealthdefense.org: Big Pharma CEOs machen Millionen aus den COVID-Impfstoffen, es wirft Fragen auf über massive Gehaltspakete, fragwürdige Aktienverkäufe und Windfall-Profite, die durch Steuergelder ermöglicht werden.

Während Pharmafirmen Milliarden mit COVID-Impfstoffen verdienen und Investoren versichern, dass Pläne für Auffrischungsimpfungen und jährliche Impfungen im Gange sind, stecken die CEOs von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson and Johnson (J&J) Millionen in die Tasche mit massiven Vergütungspaketen und fragwürdigen Aktienverkäufen.

In seinen wöchentlichen Notizen für Investoren im letzten Monat bot der Bernstein-Analyst Ronny Gal schockierende Umsatzschätzungen für die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna an – 24 Milliarden Dollar Umsatz für Pfizer im Vergleich zu 14 Milliarden Dollar für Moderna.

Bis zum vierten Quartal rechnen Gal und sein Team mit einem branchenweiten COVID-Impfstoffumsatz von mehr als 18 Mrd. $ pro Quartal. Die Impfungen von Pfizer-BioNTech und Moderna werden davon etwa 11 Milliarden Dollar ausmachen, während die restlichen Einnahmen zu gleichen Teilen zwischen J&J, AstraZeneca und Novavax aufgeteilt werden, berichtet Fierce Pharma.

Der Umsatzbericht von Pfizer für das erste Quartal, der am 4. Mai veröffentlicht wurde, zeigte, dass der Impfstoff COVID in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat – damit ist er die größte Einnahmequelle von Pfizer. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 26 Milliarden Dollar für den COVID-Impfstoff, nachdem es zuvor 15 Milliarden Dollar geschätzt hatte.

Laut einem Bericht von Accountable.US – einer gemeinnützigen, überparteilichen Organisation, die öffentliche Korruption überwacht – haben Führungskräfte von fünf Pharmafirmen, darunter Moderna, Pfizer, J&J, Emergent Biosolutions (beauftragt mit der Herstellung von J&Js Impfstoff) und Novavax, in den ersten sechs Monaten der „Operation Warp Speed“ 250 Millionen Dollar mit dem Verkauf von Firmenaktien verdient.

Nach Angaben der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) haben Führungskräfte und Direktoren von Pfizer, Moderna, Novavax und Emergent, die staatliche COVID-Impfstoff-Finanzierung erhalten haben, von Anfang September bis zum 15. November 2020 Aktiengeschäfte mit einem Nettogewinn von mehr als 105 Millionen Dollar getätigt.

Im Februar schickte Accountable. US-Briefe an Pfizer, Emergent und Moderna, in denen die Freigabe der 10b5-Automatik-Handelspläne gefordert wurde, die von Top-Führungskräften verwendet wurden, die Millionen von Dollar mit dem Dumping von Unternehmensaktien verdienten, und forderte die CEOs auf, die Verkäufe einzufrieren, bis die SEC eine Untersuchung durchführen und eine aktualisierte Anleitung in Bezug auf Automatik-Handelspläne für Unternehmen, die Steuergelder und Vorabkaufgarantien erhalten, herausgeben konnte.

Moderna-CEO wird zum Milliardär, Top-Führungskräfte verkauften Aktien vor wichtigen Ankündigungen

Moderna startete 2020 als Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit dem Fokus auf Boten-RNA-Technologie. Jetzt ist das Unternehmen eines von dreien mit einem zugelassenen COVID-Impfstoff, der es in diesem Jahr unter die Top-Impfstoffanbieter nach Umsatz bringen könnte, sagte CEO Stéphane Bancel im Januar.

Bancel steht auf Platz 665 der jährlichen Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt im Jahr 2021 und auf Platz neun von Becker’s Hospital Review der 35 Milliardäre im US-Gesundheitswesen. Bancels Nettovermögen beträgt 5,5 Milliarden Dollar.

Laut Fierce Pharma erhielt Bancel ein Gehaltspaket im Wert von 12,85 Millionen Dollar im Jahr 2020, gegenüber 8,9 Millionen Dollar im Jahr 2019, wie aus einem Proxy-Filing im März hervorgeht. Der Chief Executive kassierte ein Gehalt von 950.000 $, einen Bonus von 1,9 Mio. $ und Aktienoptionen im Wert von 9 Mio. $.

Die Gesamtsumme liegt weit unter dem, was Bancel für 2018, nach dem Börsengang des Unternehmens in Höhe von 604 Millionen Dollar, angegeben hat. In diesem Jahr belief sich das Gehaltspaket des CEOs auf 58,6 Millionen Dollar, was ihn zu einem der bestbezahlten Biopharma-CEOs in diesem Jahr machte.

Da Moderna weiterhin Verträge für seine Spritze aushandelt, ist es „nicht unmöglich“, dass der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2021 „den gesamten Umsatz einer der vier großen Impfstofffirmen“ in den Schatten stellen könnte, so Bancel. Das Unternehmen „könnte einer der Top vier, Top drei,“ Impfstoff Unternehmen in diesem Jahr, fügte er hinzu.

Im Jahr 2020 geriet Bancel unter Beschuss, als er die Anzahl der Unternehmensaktien verdreifachte, die durch einen Aktienplan für Führungskräfte verkauft werden sollten, der nur wenige Tage nach der Bekanntgabe positiver früher Ergebnisse für den Impfstoff COVID geändert wurde.

Der Moderna-CEO verkaufte im Juli 2020 mehr als 72.000 Moderna-Aktien und erzielte damit fast 4,8 Millionen Dollar. Das war mehr als das Dreifache der 22.000 Aktien, die er zuvor im gleichen Zeitraum über den Executive Trading Plan des Unternehmens verkaufen wollte.

Allein im letzten Monat hat Bancel mehr als 79.000 Moderna-Aktien verkauft, wobei sein jüngster Verkauf 2,5 Millionen Dollar einbrachte.

Der Mitbegründer und Vorsitzende von Moderna, Noubar Afeyan, hat ebenfalls vom steigenden Aktienkurs profitiert und seit der Ausrufung der Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 Aktien im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verkauft.

Laut Nachrichtenquellen haben mehrere Top-Führungskräfte von Moderna ihre Pläne für den Aktienhandel kurz vor wichtigen Ankündigungen über den Impfstoff des Unternehmens angenommen oder geändert, indem sie Moderna-Aktien im Wert von zig Millionen Dollar verkauften – noch bevor das Unternehmen seine Impfstoffstudien abgeschlossen hatte.

„Wieder einmal wurden Führungskräfte von Pharmafirmen dabei erwischt, wie sie mit ihren Aktienoptionen spielten“, sagte Kyle Herrig, der die staatliche Watchdog-Gruppe Accountable.US leitet, in einer E-Mail an CBS MoneyWatch.

Obwohl kein Insiderhandel vorgeworfen wurde, warf die Tatsache, dass die Pläne während der Pandemie geändert wurden, als Nachrichten über den viel beachteten Impfstoff des Unternehmens auftauchten, Fragen darüber auf, wie Moderna-Führungskräfte in den ersten Monaten der Pandemie Millionen von Dollar einsteckten.

Der COVID-Impfstoff von Moderna wird fast vollständig von den US-Steuerzahlern finanziert. Durch die COVID-Impfstoff-Partnerschaft mit der US-Regierung erhielt Moderna fast 1 Milliarde Dollar für die Forschung und Entwicklung seines Impfstoffs und bis zu 1,525 Milliarden Dollar für die Lieferung von 100 Millionen Dosen seines mRNA-Impfstoffs, mit einer Option für weitere 400 Millionen Dosen.

Pfizer-CEO machte fragwürdige Aktienverkäufe und Millionen aus COVID-Impfstoff

Pfizer zahlte Chairman und CEO Albert Bourla im Jahr 2020 eine Gesamtvergütung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar – eine Steigerung von 17 % gegenüber seiner Vergütung im Jahr 2019 -, da der Pharmariese als erster eine Notfallzulassung für den COVID-Impfstoff erhielt, berichtete Bloomberg.

Bourlas Vergütungspaket umfasste ein Gehalt von 1,65 Mio. $, eine Barvergütung von 5,49 Mio. $ und langfristige Anreize im Wert von 14 Mio. $ in Form von Pfizer-Optionen, die im Laufe der Zeit auslaufen.

Als Albert Bourla Anfang 2019 offiziell den Posten des CEO von Pfizer übernahm, stieg seine Gesamtvergütung um 82 % auf 17,5 Mio. $, nachdem er als COO von Pfizer 9,85 Mio. $ verdient hatte.

Im November 2020 sah sich Bourla der Kritik ausgesetzt, als er Aktien von Pfizer im Wert von 5,6 Mio. $ verkaufte, und zwar am selben Tag, an dem das Pharmaunternehmen bekannt gab, dass sein experimenteller Impfstoff COVID zu mehr als 90 % wirksam ist, was die Aktien in die Höhe schnellen ließ.

Bourla verkaufte die Aktien im Rahmen eines umstrittenen 10b5-1-Aktienhandelsplans, der die Führungskräfte des Unternehmens vor dem Vorwurf des illegalen Insiderhandels schützen soll. Führungskräfte sollen diese Pläne nur anwenden, wenn sie nicht im Besitz von Insiderinformationen sind, die den Aktienkurs eines Unternehmens beeinflussen können. Der Zeitpunkt des Verkaufs warf jedoch Fragen darüber auf, was der CEO von Pfizer wusste und wann, berichtete NPR.

Am 19. August 2020 setzte Bourla seinen Aktienhandelsplan in Kraft, wie aus einer Offenlegung gegenüber der SEC hervorgeht. Am nächsten Tag gab Pfizer eine Pressemitteilung heraus, die „zusätzliche Phase-1-Sicherheits- und Immunogenitätsdaten“ enthielt und bestätigte, dass Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech „auf dem besten Weg sind, die behördliche Prüfung“ für seinen Impfstoffkandidaten bis Oktober zu beantragen.

Daniel Taylor, ein Experte für Insiderhandel und außerordentlicher Professor für Rechnungswesen an der Universität von Pennsylvania, hat die Aktiengeschäfte von Führungskräften der Unternehmen, die COVID-Impfstoffe entwickeln, genau beobachtet. Taylor sagte, der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Verabschiedung von Bourlas Aktienplan und der Pressemitteilung sehe „sehr verdächtig“ aus.

„Es ist völlig unangemessen für Führungskräfte von Pharmaunternehmen, 10b5-1-Pläne am Werktag vor der Bekanntgabe von Daten oder Ergebnissen aus Medikamentenstudien zu implementieren oder zu ändern“, sagte Taylor gegenüber NPR.

Pfizer, inzwischen das zweitlukrativste Medikament der Welt, erhielt für seinen Impfstoff COVID insgesamt 2,5 Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern.

J&J-CEO wegen 30-Millionen-Dollar-Gehaltspaket unter Beschuss

Die Aktionäre von J&J genehmigten Ende letzten Monats auf der Jahreshauptversammlung des Gesundheitsunternehmens den Gehaltsplan von CEO Alex Gorsky für 2020 in Höhe von 29,6 Mio. $ und machten ihn damit zum dritthöchstbezahlten Pharma-CEO.

Dies war eine Steigerung von 17% gegenüber dem Vorjahr und das 365-fache des durchschnittlichen Jahresgehalts eines Mitarbeiters des Unternehmens von 81.000 $, so die Schätzungen von International Shareholder Services (ISS).

Gorsky war Anfang letzten Monats in die Kritik geraten, nachdem berichtet worden war, dass das Unternehmen sein Gehalt erhöht und bei der Berechnung der Aktienzuteilungen rund 9 Mrd. Dollar ausgenommen hatte, die mit der Rolle des Unternehmens in der Opioid-Krise des Landes und mit Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem krebserregenden Asbest in seinem Babypuder Talkum zusammenhängen.

Der Staat Illinois, die Wohltätigkeitsorganisation OxFam und mehrere religiöse Organisationen reichten Briefe bei der SEC ein, in denen sie sich gegen Gorskys Gehalt aussprachen und die Aktionäre aufforderten, bei der Jahreshauptversammlung im letzten Monat mit „Nein“ zu stimmen, wie CBS News berichtete.

Beamte in Illinois sagten, es sei unfair, die Milliarden von Dollar, die das Pharmaunternehmen zur Beilegung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit seiner Rolle in der Opioid-Epidemie gezahlt hat, nicht zu berücksichtigen.

Jedes Jahr veröffentlicht As You Sow, eine Non-Profit-Organisation, die sich für Aktionärsinteressen in Bezug auf Ungleichheit, Umwelt und andere Themen einsetzt, einen Bericht über die „100 am meisten überbezahlten CEOs“, der die Höhe des Gehalts, das bei entsprechender Leistung erwartet werden sollte, das tatsächliche CEO-Gehalt, die Höhe der Überbezahlung und den Prozentsatz der Überbezahlung analysiert. Die Ergebnisse werden von HIP Investor berechnet, der die Höhe der CEO-Gehälter mit der finanziellen Leistung des Unternehmens analysiert.

Im Jahr 2020 verdiente Alex Gorsky $25.365.777, aber basierend auf einer Reihe von Faktoren, die die finanzielle Leistung bewerten, wurde er um $12.122.321 überbezahlt.

„Ich denke, dass [Gorskys] Gehalt exzessiv war“, sagte Rosanna Landis Weaver, CEO Program Manager bei As You Sow. „Man muss einmalige Ereignisse, egal ob sie positiv oder negativ sind, gleichwertig behandeln. Er wird Anerkennung für die außerordentlich guten Dinge wollen, die passieren, wie die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs, aber das bedeutet, dass er auch eine Strafe für die außerordentlich schlechten Dinge bekommen sollte, die ebenfalls passieren.“

Wie The Defender am 12. April berichtete, empfahl auch der Stimmrechtsberater Glass Lewis den Investoren, Gorskys fast 30 Millionen Dollar schweres Gehaltspaket abzulehnen, mit der Begründung, das Gesundheitsunternehmen schütze seine Top-Führungskräfte vor den juristischen Kosten für schlechte Geschäftsentscheidungen.

Gorsky wurde 2012 CEO und stand während der Opioid-Krise an der Spitze von J&J, die nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention zwischen 1999 und 2019 fast 500.000 Menschenleben in den USA forderte.

Er war auch CEO, als das Unternehmen mit einem 8-Milliarden-Dollar-Schwurgerichtsurteil wegen Risperdal konfrontiert wurde und gezwungen war, 2,2 Milliarden Dollar für Off-Label-Marketing und Kickbacks an Ärzte und Apotheker zu zahlen.

J&J erhielt 456 Mio. $ an Bundesmitteln für die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und mehr als 1 Mrd. $ für die Erweiterung der Produktion durch Emergent BioSolutions im Jahr 2020.

AstraZeneca-CEO wegen massiver Gehaltserhöhung unter Beschuss

AstraZeneca steht in der Kritik, nachdem Pläne aufgedeckt wurden, seinem CEO, Pascal Soriot, eine hohe Bonuserhöhung zu gewähren, obwohl der Impfstoff mit zahlreichen Fällen von Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wird, von denen einige zum Tode führten, sowie mit Rechtsstreitigkeiten über Lieferengpässe und Verluste bei COVID im ersten Quartal.

Soriot hat während seiner Amtszeit an der Spitze von AstraZeneca seit 2012 rund 86 Millionen Pfund verdient. Nach den Plänen, die im Jahresbericht des Unternehmens aufgeführt sind, soll Soriots Grundgehalt von 1,289 Mio. £ auf 1,327 Mio. £ steigen, während seine variable aktienbasierte Vergütung von 550 % des Grundgehalts auf 650 % steigt, was eine Auszahlung von bis zu 6,5 Mio. £ bedeutet. Sein maximaler Barbonus soll von 200% des Gehalts auf 250% steigen, was weitere 3,3 Millionen Pfund bedeutet.

Die US-Anlegerberatungsgruppen ISS und Glass Lewis sowie das britische Pendant Pirc forderten die Investoren auf, gegen die Gehaltspolitik zu stimmen.

Die Investment Association war am Montag die jüngste städtische Aktionärsgruppe, die das Unternehmen auf eine mögliche Revolte wegen seiner Gehaltsvorschläge aufmerksam machte, wie The Guardian berichtete. Sie gab eine gelbe Top“-Warnung heraus – die zweitstrengste in einem Ampelsystem von Warnungen über Corporate Governance.

Neville White, Leiter der verantwortungsvollen Anlagepolitik und des Researchs bei EdenTree Investment Management und AstraZeneca-Aktionär, bezeichnete die vorgeschlagenen Bonuserhöhungen als „falsch und unvernünftig.“

White sagte, der Stolz darüber, wie die Führung von AstraZeneca mit der Pandemie umgegangen sei, werde durch „Vorschläge, die Managergehälter erneut in Höhen zu schrauben, die man in Großbritannien selten gesehen hat“, getrübt und ermutigte andere, sich energisch gegen Vorschläge zu wehren, die dem Ruf des Unternehmens schaden würden.

„Wir werden uns diesen Vorschlägen energisch widersetzen und fordern den Vergütungsausschuss von AstraZeneca auf, noch einmal darüber nachzudenken, da dies mit Sicherheit den Ruf des Unternehmens zu einem Zeitpunkt schädigen wird, an dem wir uns ausschließlich auf seine Leistungen konzentrieren sollten“, sagte White.

Am Dienstag hatte AstraZeneca die Zustimmung zu seinem Vergütungspaket für den CEO erhalten, was die Unterstützung von Aktionären erforderte, die mehr als 50% der Aktien des Unternehmens halten. Investoren, die fast 40% der Aktien besitzen, lehnten es ab.