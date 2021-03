Während die Nebenwirkungen Weltweit steigen, zwingt Pfizer die Nationen, Sicherheiten für Klagen zu hinterlegen

Pfizer verlangt von Ländern die Hinterlegung von Staatsvermögen, einschließlich Bankreserven, Militärbasen und Botschaftsgebäuden, als Sicherheit für zu erwartende Klagen wegen Impfschäden, die aus seiner COVID-19-Impfung resultieren

Argentinien und Brasilien haben die Forderungen von Pfizer abgelehnt. Nach Ansicht von Rechtsexperten missbraucht Pfizer seine Macht

In den USA genießen die Impfstoffhersteller bereits volle Freiheit für Verletzungen, die durch den COVID-19-Impfstoff entstanden sind, gemäß dem PREP Act. Wenn Sie verletzt werden, müssen Sie eine Entschädigungsklage beim Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) einreichen, das von den US-Steuerzahlern finanziert wird

Ein großes Problem mit dem CICP ist, dass es innerhalb des Gesundheitsministeriums verwaltet wird, das auch das COVID-19-Impfprogramm sponsert. Dieser Interessenkonflikt macht es unwahrscheinlicher, dass das CICP Fehler an dem Impfstoff zugibt

Die maximale CICP-Auszahlung, die Sie erhalten können – selbst bei dauerhafter Invalidität oder Tod – beträgt $250.000 pro Person, und Sie müssen zuerst Ihre private Versicherung ausschöpfen, bevor das CICP in Kraft tritt

Wie die in Neu-Delhi ansässige World Is One News (WION) berichtet, verlangt Pfizer von den Ländern die Zurückstellung von Staatsgeldern als Sicherheit für zu erwartende Klagen wegen Impfschäden, die aus seiner COVID-19-Impfung resultieren. Mit anderen Worten: Pfizer will, dass die Regierungen garantieren, dass das Unternehmen für alle Kosten entschädigt wird, die sich aus Klagen gegen das Unternehmen ergeben.

WION berichtet, dass Argentinien und Brasilien die Forderungen von Pfizer zurückgewiesen haben. Ursprünglich verlangte das Unternehmen den Erlass von Entschädigungsgesetzen, wie es sie in den USA gibt. Argentinien schlug ein Gesetz vor, das die finanzielle Verantwortung von Pfizer für Verletzungen auf solche beschränken würde, die auf Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit zurückzuführen sind.

Pfizer lehnte den Vorschlag ab. Pfizer lehnte auch einen umgeschriebenen Vorschlag ab, der eine klarere Definition von Fahrlässigkeit enthielt. Pfizer verlangte daraufhin von der argentinischen Regierung, staatliche Vermögenswerte – einschließlich ihrer Bankreserven, Militärbasen und Botschaftsgebäude – als Sicherheit zu hinterlegen. Argentinien weigerte sich. Eine ähnliche Situation trat in Brasilien auf. Pfizer forderte von Brasilien:

„Auf die Souveränität seiner Vermögenswerte im Ausland zugunsten von Pfizer verzichten“

seine inländischen Gesetze nicht auf das Unternehmen anwenden

Pfizer nicht für Lieferverzögerungen bei Impfstoffen bestrafen

Pfizer von jeglicher zivilrechtlichen Haftung für Nebenwirkungen freistellen

Brasilien wies die Forderungen von Pfizer zurück und nannte sie „missbräuchlich“. Wie von WION angemerkt, hat Pfizer seinen Impfstoff mit Hilfe von Regierungsgeldern entwickelt, und nun verlangt es – ein privates Unternehmen – von Regierungen die Übergabe von Staatsvermögen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen keinen Cent verliert, wenn sein Produkt Menschen verletzt, selbst wenn diese Verletzungen das Ergebnis von fahrlässigen Unternehmenspraktiken, Betrug oder Böswilligkeit sind.

Ein gewisser Haftungsschutz ist gerechtfertigt, aber sicherlich nicht für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, Missmanagement, Nichteinhaltung der guten Herstellungspraxis. Unternehmen haben kein Recht, für diese Dinge eine Entschädigung zu verlangen. ~ Lawrence Gostlin, Rechtsprofessor

Neben Argentinien und Brasilien haben Berichten zufolge neun weitere südamerikanische Länder Deals mit Pfizer ausgehandelt. Es ist unklar, ob sie am Ende tatsächlich nationale Vermögenswerte im Gegenzug aufgeben mussten.

Impfstoff-Hersteller beschuldigt, seine Macht zu missbrauchen

„Pharmazeutische Unternehmen sollten ihre Macht nicht dazu nutzen, lebensrettende Impfstoffe in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen einzuschränken. [Dies] scheint genau das zu sein, was sie tun … ein gewisser Haftungsschutz ist gerechtfertigt, aber sicherlich nicht für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, Missmanagement, Nichteinhaltung der guten Herstellungspraxis. Unternehmen haben kein Recht, für diese Dinge eine Entschädigung zu verlangen.“

Mark Eccleston-Turner, Dozent für globales Gesundheitsrecht an der Keele University in England, fügte hinzu:

„[Pfizer] versucht, so viel Profit wie möglich herauszuholen und sein Risiko zu jedem Zeitpunkt der Impfstoffentwicklung und der Einführung des Impfstoffs zu minimieren. Die Entwicklung des Impfstoffs wurde bereits stark subventioniert. Es gibt also ein sehr minimales Risiko für den Hersteller, der dort involviert ist.“

Erwarten Sie keine Entschädigung, wenn Sie durch den COVID-19-Impfstoff verletzt werden

In den USA genießen die Hersteller von Impfstoffen bereits volle Entschädigung für Verletzungen, die durch diesen oder einen anderen Pandemie-Impfstoff entstehen, gemäß dem PREP Act. Wenn Sie verletzt werden, müssen Sie eine Entschädigungsklage beim Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) einreichen, das von den US-Steuerzahlern über eine Zuweisung des Kongresses an das Department of Health and Human Services (DHHS) finanziert wird.

Das CICP ähnelt zwar dem National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), das für nicht pandemische Impfstoffe gilt, ist aber noch weniger großzügig, was die Entschädigung angeht. Während das NVICP zum Beispiel einen Teil der Kosten im Zusammenhang mit einem bestimmten Anspruch übernimmt, ist dies beim CICP nicht der Fall. Das bedeutet, dass Sie auch für Anwalts- und Sachverständigenkosten aufkommen müssen.

Ein wesentliches Problem mit dem CICP ist, dass es innerhalb des DHHS verwaltet wird, das auch das COVID-19-Impfprogramm sponsert. Dieser Interessenkonflikt macht es unwahrscheinlich, dass das CICP einen Fehler am Impfstoff findet.

Ihr einziger Weg der Berufung ist innerhalb des DHHS, wo Ihr Fall einfach von einem anderen Mitarbeiter überprüft würde. Das DHHS ist auch für die Auszahlung verantwortlich, so dass das DHHS effektiv als Richter, Jury und Angeklagter agiert. Wie von Dr. Meryl Nass berichtet, beträgt die maximale Auszahlung, die Sie erhalten können – selbst bei dauerhafter Invalidität oder Tod – $250.000 pro Person; allerdings müssten Sie Ihre private Versicherungspolice ausschöpfen, bevor der CICP Ihnen einen Cent gibt.

Der CICP zahlt nur die Differenz zwischen dem, was Ihre Versicherung abdeckt, und dem für Ihren Fall festgelegten Gesamtauszahlungsbetrag. Bei dauerhafter Invalidität reichen selbst 250.000 Dollar nicht weit. Der CICP hat außerdem eine einjährige Verjährungsfrist, Sie müssen also schnell handeln.

Auch dies ist ein großes Problem, da niemand wirklich weiß, welche Verletzungen durch den COVID-19-Impfstoff entstehen könnten, oder wann, und dies macht es schwierig, die Verletzung mit der Impfung in Verbindung zu bringen. Arbeitgeber, die den COVID-19-Impfstoff verordnen, werden ebenfalls von der Haftung für Nebenwirkungen freigestellt. Stattdessen werden die Ansprüche über die Entschädigungsprogramme der Arbeitnehmer abgewickelt.

Wenn die COVID-19-Impfstoffe so sicher sind, wie die Hersteller behaupten, warum bestehen sie dann auf so viel Entschädigung? Haben sie einen Verdacht oder wissen sie etwas, das sie nicht öffentlich zugeben wollen?

Nebenwirkungen sind unvermeidlich

Natürlich haben diejenigen von uns, die sich mit der Wissenschaft hinter der mRNA-Technologie zur Herstellung dieser neuartigen „Impfstoffe“ befasst haben, längst erkannt, dass damit enorme Risiken verbunden sind. Zunächst einmal werden mRNA-Impfstoffe am treffendsten als Gentherapien bezeichnet, denn genau das sind sie auch.

Sie verwandeln Ihre Zellen in Bioreaktoren, die virale Proteine produzieren, um eine Immunreaktion auszulösen, und es gibt keinen Aus-Schalter. Basierend auf historischen und vorläufigen Erkenntnissen sind offen gesagt, signifikante kurz- und langfristige Nebenwirkungen unvermeidlich.

Zunächst einmal sieht Ihr Körper die synthetische mRNA als „nicht selbst“ an, was dazu führen kann, dass Autoantikörper Ihr eigenes Gewebe angreifen. Judy Mikovits, Ph.D., erklärte dies in ihrem Interview, das in „How COVID-19 ‚Vaccines‘ May Destroy the Lives of Millions“ zu finden ist.

Freie mRNA treibt auch Entzündungskrankheiten an, weshalb es wahrscheinlich problematisch ist, synthetische mRNA thermostabil zu machen – d.h. den Abbau der RNA zu verlangsamen, indem sie in Lipid-Nanopartikel eingeschlossen wird. Auch die Nanopartikel selbst stellen ein Risiko dar. Die COVID-19-Impfstoffe verwenden PEGylierte Lipid-Nanopartikel, von denen bekannt ist, dass sie allergische Reaktionen und Anaphylaxie verursachen können.

Darüber hinaus sind frühere Versuche, ein mRNA-basiertes Medikament mit Lipid-Nanopartikeln zu entwickeln, gescheitert und mussten aufgegeben werden, weil das Medikament bei zu niedriger Dosierung keine Wirkung zeigte und bei zu hoher Dosierung zu toxisch wurde. Eine offensichtliche Frage ist: Was hat sich geändert, das diese Technologie jetzt sicher genug für den Masseneinsatz macht?

Wie in meinem Interview mit Mikovits ausführlich beschrieben, beeinflusst die synthetische RNA das Gen Syncytin, was dazu führen kann:

Entzündung des Gehirns

Dysregulierte Kommunikation zwischen den Mikroglia in Ihrem Gehirn, die für die Beseitigung von Toxinen und Krankheitserregern entscheidend sind

Dysreguliertes Immunsystem

Dysreguliertes Endocannabinoid-System (das Entzündungen beruhigt)

Pathogenes Priming und Antikörper-abhängiges Enhancement

Ein weiteres großes Problem ist, dass wir nicht wissen, ob die Antikörperproduktion bei Coronavirus-Infektionen schützend oder pathogen wirkt. Wenn sie pathogen ist, könnten geimpfte Personen ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung haben, wenn sie in Zukunft SARS-CoV-2 ausgesetzt sind. Wie in einem Bericht vom 11. Dezember 2020, Vaccine: X paper:

„Der/die erste(n) SARS-CoV-2-Impfstoff(e) wird/werden wahrscheinlich auf der Basis von neutralisierenden Antikörpern in Phase 2-Studien zugelassen, aber es bestehen erhebliche Bedenken, die Antikörperantwort bei Coronavirus-Infektionen als alleinigen Maßstab für die schützende Immunität zu verwenden.

Die Antikörper-Antwort ist oft ein schlechter Marker für eine frühere Coronavirus-Infektion, insbesondere bei leichten Infektionen, und sie ist kurzlebiger als Virus-reaktive T-Zellen … eine starke Antikörper-Antwort korreliert mit einer schwereren klinischen Erkrankung, während die T-Zell-Antwort mit einer weniger schweren Erkrankung korreliert; und es wurde eine Antikörper-abhängige Verstärkung der Pathologie und des klinischen Schweregrads beschrieben.

In der Tat ist unklar, ob die Antikörperproduktion bei Coronavirus-Infektionen protektiv oder pathogen ist. Frühe Daten mit SARS-CoV-2 unterstützen diese Erkenntnisse. Daten von Coronavirus-Infektionen bei Tieren und Menschen unterstreichen die Erzeugung einer hochwertigen T-Zell-Antwort in der schützenden Immunität.“

Eine Reihe von Berichten in der medizinischen Literatur hat in der Tat das Risiko eines pathogenen Primings und eines Antikörper-abhängigen Enhancements (ADE) hervorgehoben. Wie in „Out of the Frying Pan and Into the Fire? Due Diligence Warranted for ADE in COVID-19“:

„ADE ist ein immunologisches Phänomen, bei dem eine frühere Immunantwort auf ein Virus ein Individuum anfälliger für eine nachfolgende analoge Infektion machen kann.

Anstelle der viralen Erkennung und Clearance kann die vorherige Entwicklung von virus-spezifischen Antikörpern auf einem nicht-neutralisierenden Niveau die virale Aufnahme erleichtern und die Replikation fördern; eine mögliche Immun-Evasionsstrategie, die intrazelluläre angeborene Immunsensoren oder Mustererkennungsrezeptoren umgeht …

ADE von SARS-CoV wurde auch beschrieben durch einen neuartigen FcγRII-abhängigen und ACE2-unabhängigen Zelleintrittsmechanismus. Die Autoren stellen fest, dass dies Anlass zur Sorge bei der Sicherheitsbewertung von Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV gibt.“

Ähnlich warnt „Pathogenic Priming Likely Contributes to Serious and Critical Illness and Mortality in COVID-19 Via Autoimmunity“, veröffentlicht im Journal of Translational Autoimmunity, dass:

„Das Versagen der SARS- und MERS-Impfstoffe in Tierversuchen beinhaltete eine Pathogenese, die mit einem immunologischen Priming übereinstimmt, das eine Autoimmunität im Lungengewebe aufgrund einer vorherigen Exposition gegenüber dem SARS- und MERS-Spike-Protein beinhalten könnte. Die Pathogenese der Exposition gegenüber SARS-CoV-2 in COVID-19 wird wahrscheinlich zu ähnlichen Ergebnissen führen.“

Um es klar zu sagen: All dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich impfen lassen, tatsächlich ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung haben, wenn Sie in der Zukunft einer beliebigen Anzahl von mutierten SARS-CoV-2-Stämmen ausgesetzt sind.

Aus diesem Grund kann die Empfehlung, Personen zu impfen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren oder eine aktive SARS-CoV-2-Infektion haben, tatsächlich ziemlich gefährlich sein. Dr. Hooman Noorchashm hat kürzlich einen öffentlichen Brief an den Kommissar der U.S. Food and Drug Administration geschickt, in dem er diese Risiken detailliert beschreibt.

Wie mRNA-Injektionen die Prionenkrankheit auslösen können

In einem Artikel mit dem Titel „COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease“ (COVID-19 RNA-basierte Impfstoffe und das Risiko von Prionenkrankheiten), der in der Fachzeitschrift Microbiology & Infectious Diseases veröffentlicht wurde, warnt Dr. Bart Classen, dass es auch beunruhigende Hinweise darauf gibt, dass einige der mRNA-Injektionen Prionenkrankheiten wie Alzheimer und ALS auslösen können. Er schreibt:

„In der aktuellen Arbeit wird die Sorge geäußert, dass die RNA-basierten COVID-Impfstoffe das Potenzial haben, mehr Krankheiten zu verursachen als die Epidemie von COVID-19. Diese Arbeit konzentriert sich auf einen neuen potenziellen Mechanismus für unerwünschte Ereignisse, der eine Prionenerkrankung verursacht, die noch häufiger und schwächer sein könnte als die Virusinfektion, die der Impfstoff verhindern soll …

Die Analyse des Pfizer-Impfstoffs gegen COVID-19 identifizierte zwei potenzielle Risikofaktoren für die Auslösung von Prionenerkrankungen beim Menschen. Die RNA-Sequenz im Impfstoff enthält Sequenzen, von denen man annimmt, dass sie TDP-43 und FUS dazu veranlassen, in ihrer auf Prionen basierenden Konformation zu aggregieren, was zur Entwicklung von häufigen neurodegerativen Erkrankungen führt.

Insbesondere wurde gezeigt, dass die RNA-Sequenzen GGUA, UG-reiche Sequenzen, UG-Tandem-Repeats und G-Quadruplex-Sequenzen eine erhöhte Affinität zur Bindung von TDP-43 und/oder FUS haben und TDP-43 oder FUS dazu veranlassen können, ihre pathologischen Konfigurationen im Zytoplasma anzunehmen.

In der aktuellen Analyse wurden insgesamt sechzehn UG-Tandem-Repeats identifiziert und zusätzliche UG-reiche Sequenzen gefunden. Es wurden zwei GGΨA-Sequenzen gefunden. Möglicherweise sind G-Quadruplex-Sequenzen vorhanden, aber es werden ausgefeilte Computerprogramme benötigt, um diese zu verifizieren.

Das vom Impfstoff kodierte Spike-Protein bindet Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2), ein Enzym, das Zinkmoleküle enthält. Die Bindung des Spike-Proteins an ACE2 hat das Potenzial, das Zinkmolekül freizusetzen, ein Ion, das TDP-43 veranlasst, seine pathologische Prionenumwandlung anzunehmen.“

mRNA-Technologie hat das Potenzial, mikrovaskuläre Verletzungen zu verursachen

Darüber hinaus reichte Dr. J. Patrick Whelan, ein pädiatrischer Rheumatologe, der sich auf das Multisystem-Entzündungssyndrom spezialisiert hat, im Dezember 2020 einen öffentlichen Kommentar bei der FDA ein, in dem er seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass mRNA-Impfstoffe „das Potenzial haben, mikrovaskuläre Verletzungen des Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren auf eine Art und Weise zu verursachen, die in Sicherheitsstudien nicht untersucht wurde“.

Er zitierte Forschungen, die zeigen, dass „das Spike-Protein in Hirnendothelzellen mit der Bildung von Mikrothromben (Gerinnseln) verbunden ist“, und dass, da keine virale RNA im Hirnendothel gefunden wurde, „virale Proteine anscheinend Gewebeschäden verursachen, ohne dass sich das Virus aktiv repliziert.“

„Ist es möglich, dass das Spike-Protein selbst die mit Covid-19 verbundenen Gewebeschäden verursacht?“, fragt er. „In 13/13 Gehirnen von Patienten mit tödlichem COVID-19 sind Pseudovirionen (Spike-, Hüll- und Membranproteine) ohne virale RNA in den Endothelien der zerebralen Mikrogefäße vorhanden …

Es scheint, dass das virale Spike-Protein, das das Ziel der wichtigsten SARS-CoV-2-Impfstoffe ist, auch einer der Hauptverursacher der Schäden an entfernten Organen ist, zu denen das Gehirn, das Herz, die Lunge und die Niere gehören können.

Bevor einer dieser Impfstoffe für die breite Anwendung beim Menschen zugelassen wird, ist es wichtig, bei geimpften Probanden die Auswirkungen der Impfung auf das Herz zu untersuchen … Geimpfte Patienten könnten auch auf entfernte Gewebeschäden in Hautbiopsien im Bereich des Deltas untersucht werden …“

Berichte über Nebenwirkungen nehmen rapide zu

Weltweit häufen sich die Berichte über Menschen, die kurz nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff gestorben sind. In vielen Fällen sterben sie plötzlich innerhalb von Stunden nach der Impfung. In anderen Fällen tritt der Tod innerhalb von wenigen Wochen ein.

Nach 29 Todesfällen bei älteren Menschen erwägt Norwegen Berichten zufolge, sehr alte und todkranke Menschen von der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff auszuschließen. Laut der norwegischen Arzneimittelbehörde:

„Bei den meisten Menschen traten die zu erwartenden Nebenwirkungen des Impfstoffs auf, wie Übelkeit und Erbrechen, Fieber, lokale Reaktionen an der Injektionsstelle und eine Verschlimmerung der Grunderkrankung.“

Das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit merkte außerdem an, dass „bei Personen mit schwerster Gebrechlichkeit selbst relativ milde Nebenwirkungen des Impfstoffs schwerwiegende Folgen haben können“ und dass „bei Personen, die ohnehin nur noch eine sehr kurze Restlebenszeit haben, der Nutzen des Impfstoffs marginal oder irrelevant sein kann.

In Schweden setzten Krankenhäuser in Sörmland und Gävleborg den Impfstoff von AstraZeneca Mitte Februar 2021 aus, nachdem ein ganzes Viertel des geimpften Krankenhauspersonals über Nebenwirkungen berichtete. Um Personalengpässe zu vermeiden und eine Untersuchung durchzuführen, wurde der Impfschub vorübergehend pausiert. Beispiele für Nebenwirkungen, die nach der Impfung mit den Impfstoffen von Pfizer, Moderna und AstraZeneca aus der ganzen Welt berichtet wurden, sind unter anderem:

Anhaltendes Unwohlsein

Bellsche Lähmung

Extreme Erschöpfung

Geschwollene, schmerzhafte Lymphknoten

Schwere allergische, einschließlich anaphylaktische Reaktionen

Thrombozytopenie (eine seltene, oft tödliche Bluterkrankung)

Multisystemisches Entzündungssyndrom

Fehlgeburten

Chronische Krampfanfälle und Konvulsionen

Schwere Kopfschmerzen/Migräne, die nicht auf Medikamente ansprechen

Lähmungen

Schlafstörungen

Psychologische Auswirkungen wie Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Depressionen, Hirnnebel, Verwirrung, Dissoziation und vorübergehende Unfähigkeit, Worte zu bilden

Herzprobleme, einschließlich Myokard- und Tachykardie-Störungen

Erblindung, Sehstörungen und Augenerkrankungen

Schlaganfall

In Großbritannien gab es bis zum 24. Januar 2021 mehr als 49.472 gemeldete Nebenwirkungen für den Impfstoff von Pfizer und 21.032 Reaktionen für den Impfstoff von AstraZeneca. Wie von Principia Scientific International berichtet, „Für beide Impfstoffe bedeutet dies, dass 1 von 333 Personen eine unerwünschte Reaktion erleidet. Diese Rate könnte tatsächlich höher sein, da einige Fälle möglicherweise nicht gemeldet wurden …“

Größtes Risiko von allen: Plötzlicher Tod

Am besorgniserregendsten sind die sich rasch häufenden Berichte über plötzliche Todesfälle, meist bei älteren Menschen, aber auch bei viel jüngeren, gesunden Personen. In den USA waren zwischen Januar 2020 und Januar 2021 70 % der impfstoffbedingten Todesfälle auf COVID-19-Impfstoffe zurückzuführen.

Bis zum 12. Februar 2021 belief sich die Zahl der an VAERS gemeldeten Nebenwirkungen auf insgesamt 15.923, darunter 929 Todesfälle. Von den 799 in den USA gemeldeten Todesfällen trat ein Drittel innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, und 21 % von ihnen waren kardial bedingt.

Der Impfstoff von Pfizer war der gefährlichste in Bezug auf die Todesfälle und war für 58% der Todesfälle verantwortlich, während der Impfstoff von Moderna für 41% der Todesfälle verantwortlich war. Der Impfstoff von Pfizer war auch für 75% der Fälle von Bell’s Palsy verantwortlich, verglichen mit Moderna der bei 25% liegt.

Seltsamerweise hat der Impfstoff von Moderna, basierend auf den bei der FDA eingereichten Daten, eine 5,41-mal höhere Todesrate als der von Pfizer, dennoch liegen beide dramatisch unter dem nationalen Durchschnitt. Wie von The Defender bemerkt, die dramatische Diskrepanz in den Todesraten „verdient Aufmerksamkeit und erfordert eine Erklärung,“ hinzufügen:

„Wenn die Sterberate von Moderna nach der Impfung so weit unter der nationalen Sterberate liegt und gleichzeitig mehr als fünfmal so hoch ist wie die Sterberate von Pfizer nach der Impfung, dann scheint Pfizers Studienstichprobe noch weniger repräsentativ für die gesamte Bevölkerung zu sein …

Der Screening-Prozess und die Ausschlusskriterien in der Moderna-Studie führten zu Hinweisen darauf, dass die allgemeine Bevölkerung mit einer 6,3-fach höheren Rate stirbt als die Todesrate in der Moderna-Studie – was bedeutet, dass die Moderna-Studie, einschließlich ihrer geschätzten Wirksamkeitsrate und des angeblichen Sicherheitsprofils des Impfstoffs, unmöglich für den Großteil der US-Bevölkerung relevant sein kann.

Die von Moderna untersuchten supergesunden Kohorten sind in keiner Weise repräsentativ für die U.S.-Bevölkerung. Bei den meisten Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19 handelt es sich um vorbestehende Gesundheitszustände, wie sie sowohl in den Studien von Pfizer als auch von Moderna ausgeschlossen wurden …

Diejenigen, die an den Studien zur Überwachung nach der Markteinführung teilnehmen, verdienen es zu wissen, dass es für sie keinerlei relevante Informationen über Wirksamkeit und Risiko gibt. In ihrem Eifer, der Menschheit zu helfen oder sich selbst zu helfen, könnten diese Menschen sehr wohl in eine Situation geraten, die aufgrund des pathogenen Primings eine Autoimmunität auslöst, die möglicherweise zu einer Verstärkung der Krankheit führt, sollten sie nach der Impfung infiziert werden.“

Machen Sie eine Risiko-Nutzen-Analyse, bevor Sie sich entscheiden

Um zu vermeiden, dass Sie zu einer traurigen Statistik werden, empfehle ich Ihnen dringend, sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse genau anzusehen, bevor Sie sich eine Meinung über diese experimentelle Gentherapie bilden. Denken Sie auch daran, dass die Letalität von COVID-19 erstaunlich niedrig ist. Sie ist niedriger als die Grippe bei Menschen unter 60 Jahren.

Wenn Sie unter 40 Jahre alt sind, liegt Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben, bei nur 0,01 %, das heißt, Sie haben eine 99,99 %ige Chance, die Infektion zu überleben. Und Sie könnten diese auf 99,999 % verbessern, wenn Sie metabolisch flexibel, insulinempfindlich und mit Vitamin D versorgt sind.

Also, wirklich, gegen was schützen wir mit einem COVID-19-Impfstoff? Diese mRNA-Impfstoffe sind nicht einmal entworfen, um eine Infektion zu verhindern, nur um die Schwere der Symptome zu reduzieren. In der Zwischenzeit könnten sie Sie kränker machen, sobald Sie dem Virus ausgesetzt sind, und/oder anhaltende schwere Nebenwirkungen verursachen, wie die oben beschriebenen.

Ich werde niemandem vorschreiben, was er zu tun hat, aber ich möchte Sie dringend bitten, sich die Zeit zu nehmen, die Wissenschaft zu studieren und die potenziellen Risiken und Vorteile auf der Grundlage Ihrer individuellen Situation abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen, die Sie möglicherweise für den Rest Ihres Lebens bereuen, das mit diesem Impfstoff tatsächlich verkürzt werden kann. Zweifellos vermuten Pfizer und andere Impfstoffhersteller dies ebenfalls, weshalb Pfizer die Nationen dazu drängt, für alle seine Fehler aufzukommen.

Das National Vaccine Information Center (NVIC) hat kürzlich mehr als 50 Videopräsentationen von der kostenpflichtigen Fifth International Public Conference on Vaccination, die vom 16. bis 18. Oktober 2020 stattfand, online gestellt und für jedermann kostenlos zugänglich gemacht.

Das Thema der Konferenz lautete „Schutz der Gesundheit und der Autonomie im 21. Jahrhundert“, und es kamen Ärzte, Wissenschaftler und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, Menschenrechtsaktivisten, Führer von Glaubensgemeinschaften, Verfassungs- und Bürgerrechtsanwälte, Autoren und Eltern von impfgeschädigten Kindern zu Wort, die über Impfstoff-Wissenschaft, -Politik, -Recht und -Ethik sowie über Infektionskrankheiten, einschließlich der Impfstoffe Coronavirus und COVID-19, sprachen.

Im Dezember 2020 veröffentlichte ein britisches Unternehmen falsche und irreführende Informationen über NVIC und seine Konferenz, was NVIC dazu veranlasste, die gesamte Konferenz zur freien Ansicht zu öffnen. Die Konferenz hat alles, was Sie brauchen, um sich zu informieren und Ihre persönlichen Freiheiten und Freiheiten in Bezug auf Ihre Gesundheit zu schützen.

Lassen Sie sich diese unglaubliche Gelegenheit nicht entgehen. Ich war ein Redner auf dieser ermächtigenden Konferenz und bitte Sie dringend, diese Video-Präsentationen zu sehen, bevor sie zensiert und von der technokratischen Elite weggenommen werden.

