Jetzt auch in Hongkong: Untersuchungen von Todesfall und Nebenwirkungen

Beamte in Hongkong untersuchen einen Todesfall und zwei medizinische Geschichten, die Tage nach der Verabreichung des chinesischen Impfstoffs Sinovac Covid-19 an Personen gemeldet wurden. Bislang konnte kein Zusammenhang zwischen dem Medikament und den Vorfällen hergestellt werden.

Lokale Medien berichteten, dass ein 71-jähriger Mann am Sonntagabend ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er die Impfung am vergangenen Mittwoch erhalten hatte. Es wird angenommen, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist.

Die Gesundheitsbehörden sagten, sie würden den Fall untersuchen. Der Tod fiel mit zwei älteren Personen zusammen, die Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs ins Krankenhaus gebracht wurden. Ein 80-jähriger Mann wurde am Samstag, fünf Tage nach der Impfung, mit Brustschmerzen auf die Intensivstation gebracht.

Am Sonntag wurde eine 72-jährige Frau, die das Medikament einen Tag zuvor erhalten hatte, mit allgemeinem Unwohlsein ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Patienten leiden an Vorerkrankungen, berichteten lokale Medien. Beide Fälle werden nun auf einen möglichen Zusammenhang mit dem Impfstoff untersucht.

Zwei weitere Todesfälle wurden in den letzten Tagen gemeldet, aber die Behörden haben den Impfstoff als mögliche Ursache für die Todesfälle ausgeschlossen.

Eine 55-jährige Frau, die den Impfstoff bekam, starb am vergangenen Wochenende nach einem Schlaganfall und anschließendem Herzinfarkt. Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass ihr Tod nichts mit der Sinovac-Impfung zu tun hat, bereiten aber noch einen abschließenden Bericht zu diesem Thema vor.

Medizinische Experten entschieden am Mittwoch ebenfalls, dass der Tod eines 63-jährigen Mannes, der an Diabetes und Bluthochdruck litt, nicht durch die Impfung verursacht wurde.

Während keiner der Vorfälle nachweislich durch den Impfstoff verursacht wurde, wurden Fragen darüber aufgeworfen, warum Hongkong das Medikament an Menschen im Alter von 60 Jahren und älter verabreicht, obwohl dies in Festlandchina nicht der Fall ist.

Es gibt zahlreiche Berichte über ernste medizinische Episoden und Todesfälle bei Menschen, die verschiedene Covid-19-Impfstoffe erhalten haben, aber keiner der Vorfälle wurde nachweislich durch die Impfungen verursacht. Am Sonntag stoppten österreichische Gesundheitsbehörden die Verwendung einer Charge des Impfstoffs von AstraZeneca als Vorsichtsmaßnahme, während sie den Tod einer Krankenschwester untersuchten, die das Medikament erhalten hatte.