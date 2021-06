Wall Street Journal: Sind Impfstoffe gefährlicher als in der Werbung behauptet?

Das Wall Street Journal ist eines der wenigen US-Medien, das sich immer wieder vom Mainstream abweichende Meinungen leistet. So jetzt im einem Meinungsartikel der Professoren Harvey A. Risch (Yale) und Joseph A. Ladapo (UCLA), die den Nutzen der derzeitigen Impfstoffe anzweifeln. Oder in einem Artikel, in dem berichtet wird über die Löschung von Gen-Sequenzen von SARS-CoV-2 aus US Datenbanken auf Wunsch chinesischer Forscher.

Aber sehen wir uns an, was die beiden Professoren über die Impfstoffe zu sagen haben. Ihre Feststellung, dass das was gestern Verschwörungstheorie war, im Laufe der Zeit doch noch zum Mainstream wird, wird auch von dem Artikel über die Löschung von Daten bestätigt. Eine wissenschaftliche Diskussion scheint nicht