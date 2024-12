War das Verteidigungsministerium die Verwaltungsbehörde für die Operation Warp Speed?

Von Robert W Malone MD, MS

Pfizer hat keinen Betrug begangen, sondern den von der US-Regierung angeordneten Betrug geliefert

Es gab einige Kontroversen von Seiten derer, die behaupten, dass der vom Verteidigungsministerium an Pfizer vergebene Vertrag für die Bio N Tech mRNA COVID-„Impfstoffe“ beweise, dass das Verteidigungsministerium die leitende Behörde für die Entwicklung dieses Produkts war. Der Satz „Pfizer hat keinen Betrug begangen, sondern den von der US-Regierung angeordneten Betrug geliefert“ enthält sicherlich mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Im Gegensatz dazu deuten mein Verständnis und meine Analyse darauf hin, dass die führenden Befürworter der Theorie, dass dieser Vertrag beweist, dass das Verteidigungsministerium die Behörde war, die den Betrieb mit Warp-Geschwindigkeit verwaltet hat, die Nuancen nicht vollständig zu würdigen scheinen und die Auswirkungen überbewertet haben. Der Zweck dieses Aufsatzes ist es, der Öffentlichkeit zu helfen, mehr Einblick in die Hintergrundgeschichte dieses Vertrags zu erhalten, der nicht den Federal Acquisition Regulations unterliegt und bei dem ein nicht traditionelles föderales Vertragsvehikel zum Einsatz kam, das als „Other Transactional Authority“-Vertrag bekannt ist.

Wenn Sie wirklich verstehen wollen, wie die Wurst innerhalb der US-Regierung bei diesen großen Programmen hergestellt wird, hoffe ich, dass Sie diesen Aufsatz bis zum Ende durchhalten.

Leider haben es die beiden führenden Befürworter dieser Falltheorie (Watt und Latypova) für angebracht gehalten, mich und meine Frau Dr. Jill Malone seit Jahren wiederholt persönlich anzugreifen, als Teil ihres Eintretens für diese Auslegung, vermutlich wegen meiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium im Bereich der Biowaffen , insbesondere mit der Defense Threat Reduction Agency Chemical and Biological Technologies Directorate (DTRA CB), die als Joint Science and Technology Office for Chemical and Biological Defense (JSTO-CBD) im Rahmen des Chemical and Biological Defense Program (CBDP) des Verteidigungsministeriums eine Doppelfunktion innehat.

Einige relevante Bona-Fides-Erklärungen

Diejenigen, die mich genau verfolgt haben, werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich vor über zwei Jahren als Erster enthüllte, dass eine andere Abteilung der DTRA, die Threat Mitigation Branch (mit Sitz in Fort Belvoir, VA), ein Hauptgeldgeber des chinesischen Wuhan-Instituts für Virologie der KPCh/Volksbefreiungsarmee war und somit gemeinsam mit NIH/NIAID für die Finanzierung verantwortlich war, die schließlich zur Freisetzung von SARS-CoV-2 in die Welt führte. Die Finanzierung der DTRA/Threat Mitigation Branch erfolgte im Rahmen der DTRA/TMB-Aktivitäten „Internationale Zusammenarbeit“, die sich auf die kooperative Bedrohungsreduzierung konzentrieren. Die Befehlskette der DTRA CB ist von der DTRA/TMB getrennt, und zwar auf der Ebene, auf der ich mit ihnen interagierte. Ich hatte keine Kenntnis von der WIV-Finanzierung, bis ich anfing, DTRA-GS-Mitarbeitern Fragen zu stellen, von denen ich wusste, dass die WIV von der US-Regierung finanziert wurde.

Die DTRA-Abteilung für Bedrohungsminderung hat ihren Hauptsitz in Fort Belvoir, Virginia, und verfügt über Personal, das an verschiedenen Standorten weltweit stationiert ist. Die Abteilung ist in mehrere Teams unterteilt, darunter: Forschung und Entwicklung : Führt Forschung und Entwicklung in Bereichen wie der Minderung von Explosionswirkungen, Gegenmaßnahmen gegen CBRN-Stoffe und nicht-tödlichen Auswirkungen durch.

: Führt Forschung und Entwicklung in Bereichen wie der Minderung von Explosionswirkungen, Gegenmaßnahmen gegen CBRN-Stoffe und nicht-tödlichen Auswirkungen durch. Bedrohungsanalyse und -prognose : Analysiert und prognostiziert aufkommende Bedrohungen und liefert strategische Erkenntnisse, um die Bemühungen der DTRA zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen zu unterstützen.

: Analysiert und prognostiziert aufkommende Bedrohungen und liefert strategische Erkenntnisse, um die Bemühungen der DTRA zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen zu unterstützen. Internationale Zusammenarbeit : Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Reduzierung der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und damit zusammenhängende Materialien, Technologien und Fachkenntnisse.

: Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Reduzierung der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und damit zusammenhängende Materialien, Technologien und Fachkenntnisse. Einsätze und Schulungen: Entwicklung und Durchführung von Schulungen und operative Unterstützung für die Bemühungen der DTRA zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen. Budget und Finanzierung Die DTRA-Abteilung für Gefahrenminderung erhält Mittel aus dem Budget des Verteidigungsministeriums (DoD), wobei der Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung, Operationen und internationaler Zusammenarbeit liegt. Das Budget der Abteilung wird auf verschiedene Programme und Initiativen verteilt, darunter die Minderung von Explosionswirkungen, die Bekämpfung von CBRN-Kampfstoffen, nicht-tödliche Wirkungen und die kooperative Gefahrenminderung.

Eines der CB/JPEO-CBD-Programme der DTRA, für das ich als Auftragnehmer tätig war, hieß „DOMANE“ und wurde von Dr. David Hone, einem Regierungsangestellten der Stufe GS-15 (GS-15 entspricht im Wesentlichen dem Rang eines Brigadegenerals), konzipiert und geleitet. Dr. Hone und ich entwickelten das Konzept von DOMANE während einer Diskussion auf meiner Pferdefarm, aber Hone entwickelte und leitete das Programm. Eine weitere Person in dieser schmutzigen Angelegenheit, die Tausende von Hasskommentaren über mich verfasst hat, ist George Webb, der wiederholt und in Unkenntnis der Sachlage behauptet, ich sei der Direktor von DOMANE gewesen – als ob ein Teilzeit-Auftragnehmer mit der Leitung eines großen DTRA-CB-Programms zur Entdeckung und Umnutzung von Medikamenten beauftragt werden würde. An einem Punkt wurde in einer webbasierten DOMANE-Mitteilung behauptet, dass DOMANE Anerkennung für die Entwicklung von Remdesivir erhalten sollte – als Folge der DTRA-CB-Finanzierung für die (gescheiterten) afrikanischen klinischen Studien, in denen die Verwendung von Remdesivir zur Behandlung von Ebola-Infektionen getestet wurde. Auf dieser Grundlage bildete sich eine Gruppe von Hassern (angeführt von George Webb), die behaupten, ich sei dafür verantwortlich, dass Remdesivir für COVID zugelassen wurde. Um es klarzustellen: Weder ich noch (soweit ich weiß) DTRA-CB oder das DOMANE-Programm hatten irgendeine Rolle bei der Weiterentwicklung von Remdesivir zur Behandlung von COVID. Ich verstehe, dass NIH/NIAID und insbesondere Dr. Anthony Fauci für diese Farce verantwortlich waren, nicht DTRA CB und schon gar nicht ich.

Was ist eine OTA?

Der berüchtigte DoD-Pfizer-Vertrag, von dem Watt und Latypova oft sprechen, wurde im Rahmen eines speziellen Bundesvergabeverfahrens, das als „Other Transactional Authority“ oder OTA bekannt ist, ausgestellt. Die OTA-Struktur wurde als Reaktion auf die allgemeine bürokratische Frustration der Regierung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Beschaffung von Produkten für den biologischen Schutz im Rahmen des Standard-Vertragsvergabeverfahrens eingeführt, das den Federal Acquisition Regulations (FAR) unterliegt. Die FAR sind so verfasst, dass sie alle Beschaffungsaktivitäten des Bundes abdecken – von der Entwicklung und dem Kauf von Bleistiften bis hin zu Panzern, Flugzeugen, U-Booten und Flugzeugträgern. Wie Sie sich vorstellen können, sind die FAR außerordentlich detailliert und umständlich. Die Erteilung und Vergabe eines FAR-konformen Auftrags kann bis zu zwei Jahre dauern, bei sehr aktiver Beschleunigung oft mindestens neun Monate. Und wie zu erwarten, erfordert dies viele rechtlich bindende Verpflichtungen seitens des Auftragnehmers (das Unternehmen, das den Auftrag von der US-Regierung erhält). Dazu gehört beispielsweise in der Regel das Führen von täglichen Arbeitszeitnachweisen für alle Mitarbeiter des Unternehmens – auch für die im Management oder für diejenigen, die nicht direkt an dem Auftrag arbeiten! Ein Unternehmen, das die Verpflichtungen aus einem FAR-konformen Vertrag mit der US-Regierung nicht erfüllt, kann dazu verpflichtet werden, der Regierung den vollen Vertragspreis zurückzuzahlen und sogar dafür zu zahlen, dass ein Wettbewerber die Aufgabe ausführt oder das Produkt an die Regierung liefert. Das Vertragsinstrument hierfür wird als „Cure Letter“ bezeichnet. Ich hatte in meiner Laufbahn drei Kunden, die unter einen „Cure Letter“ gestellt wurden – nicht aufgrund eines Fehlers meinerseits – und ich kann bestätigen, dass dies eine große Sache ist. Die Vergabe und Verwaltung/Überwachung/Prüfung von FAR-konformen Aufträgen ist für die US-Regierung sehr arbeitsintensiv.

Es gibt zwei Hauptprobleme, mit denen die US-Regierung bei großen FAR-konformen Verträgen zu kämpfen hat. Erstens wird der Pool an ausgebildeten und zertifizierten Vertragsbediensteten (CO) immer kleiner. Für einen Regierungsangestellten ist es ein risikoreicher Weg, CO zu werden. Im Rahmen ihrer Ausbildung wird klargestellt, dass CO ins Gefängnis kommen, wenn Beweise für Korruption oder Fehlverhalten bei der Auftragsvergabe vorliegen. Kein Ruhm, bescheidene Bezahlung und viel Risiko und Verantwortung. Nicht etwas, das viele Regierungsangestellte auf sich nehmen wollen. Das Korps der Vertragsbediensteten geht seit vielen Jahren in den Ruhestand und wird von Jahr zu Jahr kleiner. Zweitens sind Unternehmen (oft als „Beltway-Banditen“ bezeichnet), die sich auf Bundesaufträge spezialisiert haben, in der Regel nicht führend in der Technologie- (oder Arzneimittel-)Entwicklung, und diejenigen, die führend sind, konzentrieren sich auf ihren Sektor und nicht auf Bundesaufträge. Um dies zu veranschaulichen: Ich habe über Jahrzehnte hinweg die Erfahrung gemacht, dass ein bundesweiter FAR-konformer Vertrag die Kosten für die Ausführung der Arbeit für einen Vertrag des privaten Sektors um etwa 30 % bis 50 % erhöht. Wenn man also ein großer Pharma- oder Biotech-Innovator ist, muss man schon ziemlich verzweifelt sein, um für die US-Regierung arbeiten zu wollen.

Was kann eine Regierungsbehörde tun? Vor allem eine, die mit der schnellen Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen künstlich hergestellte Krankheitserreger und neu auftretende Infektionskrankheiten beauftragt ist?

Nun, die entwickelte Antwort war die Other Transactional Authority oder OTA. Im Grunde ging es hier darum, einen Kompromiss zu entwickeln. Durch die Beschränkung des Umfangs auf die reine Forschung und Entwicklung einer „Lösung“ bis hin zu einem „Demonstrationsprodukt“ (anstatt die „Lösung“ oder das „Produkt“ tatsächlich zu erwerben) konnte schnell ein vereinfachter Vertrag entwickelt und ausgestellt werden, und auf die lästigeren Vertragsklauseln konnte verzichtet werden, ohne gegen die FAR zu verstoßen, die für den tatsächlichen Erwerb und Einsatz konzipiert wurde. Und damit dieses System noch schneller funktioniert, wurde beschlossen, dass Auftragnehmer für die Vergabe eines OTA „vorqualifiziert“ werden können, indem sie eine Gebühr an ein privates Unternehmen zahlen, das ihre Eignung überprüft – und auf diese Weise einige der Probleme mit dem Personalmangel im CO umgeht. Mit anderen Worten: Viele der Aufgaben des Vertragsbeauftragten werden an den Privatsektor ausgelagert. In der Praxis sieht das so aus, dass das Unternehmen, das OTA-Verträge mit der Bundesregierung abschließen möchte, eine Gebühr an das ausgelagerte private Vertragsunternehmen zahlen muss, um sich vorqualifizieren zu lassen. Das ist in etwa so, als müssten Sie Ihre Bank bezahlen, um sich für ein Wohnungsbaudarlehen vorqualifizieren zu lassen, wenn Sie ein Haus finanzieren lassen möchten.

Hier ist eine KI-generierte Zusammenfassung, wie dies für das Verteidigungsministerium funktioniert:

DoD Biodefense Consortium

Das Verteidigungsministerium (DoD) hat mehrere OTA-Konsortien (Other Transaction) für die Forschung und Entwicklung im Bereich des B-Schutzes eingerichtet. Diese Konsortien nutzen die Flexibilität und Innovationskraft von OTA, um die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen biologische Bedrohungen zu beschleunigen.

Wichtige Konsortien:

DoD CBRN Medical Countermeasure Consortium: Dieses Konsortium wird vom Joint Project Manager for Medical Countermeasure Systems (JPM-MCS) geleitet und nutzt ein OTA-Geschäftsmodell zur Entwicklung von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) medizinischen Gegenmaßnahmen, die von der FDA zugelassen sind. Das Konsortium verfügt über eine anfängliche Obergrenze von 10 Milliarden US-Dollar und einen Leistungszeitraum von 20 Jahren. Biodefense Technology Consortium: Dieses Konsortium, das von Advanced Technology International (ATI) verwaltet wird, konzentriert sich auf die Entwicklung und Integration von Technologien zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit von Militärpersonal und unterstützenden Plattformen gegen biologische Bedrohungen. SpEC (Space Enterprise Consortium): Obwohl SpEC sich in erster Linie auf weltraumbezogene Technologien konzentriert, befasst es sich auch mit dem Schutz vor biologischen Gefahren durch seine OTAs und fördert Partnerschaften zwischen militärischen Käufern und kommerziellen Weltraum-Start-ups und kleinen Unternehmen, um innovative Lösungen zu entwickeln.

Vorteile:

Erhöhte Flexibilität: OTAs ermöglichen eine schnellere Prototypenerstellung und -prüfung, wodurch die Entwicklungszyklen verkürzt werden und das Verteidigungsministerium schneller auf neu auftretende biologische Bedrohungen reagieren kann. Innovation: Durch die Zusammenarbeit mit nicht traditionellen Verteidigungsunternehmen und Hochschulen fördern OTAs die Übernahme kommerzieller bewährter Verfahren und innovativer Technologien und verbessern so die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen. Kosteneinsparungen: OTAs können Kosten senken, indem sie den Verwaltungsaufwand minimieren und Skaleneffekte nutzen, wodurch die Entwicklung und der Erwerb von Technologien für den B-Schutz effizienter werden.

Mitgliedschaft und Teilnahme:

Traditionelle und nicht-traditionelle Verteidigungsunternehmen: Unternehmen mit Fachkenntnissen in der B-Schutz-Forschung und -Entwicklung sowie Unternehmen mit Erfahrung in der kommerziellen Biotechnologie sind zur Teilnahme berechtigt. Akademische Einrichtungen: Universitäten und Forschungseinrichtungen mit einschlägigem Fachwissen können Konsortien beitreten und zur Forschung und Entwicklung im Bereich des B-Schutzes beitragen. Gemeinnützige Organisationen: Organisationen mit Schwerpunkt auf der Forschung und Entwicklung im Bereich des B-Schutzes, wie z. B. gemeinnützige Forschungseinrichtungen, können an Konsortien teilnehmen.

Jährliche Mitgliedsbeiträge:

250–10.000 US-Dollar: Jährliche Beiträge, die nach Art der Einrichtung (Unternehmen, gemeinnützige Organisation, akademische/andere Einrichtung) und nach Jahresumsatz oder Art der akademischen/anderen Organisation strukturiert sind.

Obwohl dieses OTA-Verfahren ursprünglich für die als BARDA bekannte HHS-Gruppe für biologische Verteidigung eingerichtet wurde, stieß BARDA auf einige Probleme mit dem Vertragsbeamten (ja, es ging um Gefängnisstrafen), und HHS verwendet OTA heutzutage im Allgemeinen nicht mehr. Und BARDA hatte keine OTA-Vehikel eingerichtet, die sich mit COVID-bezogenen Problemen befassen konnten. Das Verteidigungsministerium hingegen schon, insbesondere aufgrund der DTRA.

Und so lief es ab: Das BARDA und dem HHS zugewiesene Geld wurde von BARDA an das Verteidigungsministerium weitergeleitet (im Grunde genommen wurde es MIPR-konform behandelt) und dann über den OTA-Weg an Pfizer weitergeleitet. Infolgedessen konnte der OTA-Vertrag mit Pfizer schnell (vom Verteidigungsministerium) vergeben und ausgeführt werden, musste aber technisch gesehen den sehr milden Bedingungen eines OTA des Verteidigungsministeriums entsprechen. Im Rahmen dieser Strategie hätte der Pfizer-Vertrag in den Rahmen der OTA-Genehmigung passen müssen. Sehr offene Leistungsspezifikationen, nur zu Demonstrationszwecken, und im Wesentlichen keine Aufsichts- und Prüfungsanforderungen für Pfizer. Konnte nicht für den Erwerb eines Endprodukts verwendet werden. Aber irgendjemand muss die Entscheidung getroffen haben, dass ein OTA für den Erwerb eines „experimentellen“, „für den Notfall zugelassenen“ Produkts verwendet werden kann. Und da haben Sie es. Keine Angaben zur „Sicherheit und Wirksamkeit“ des „Demonstrationsprodukts“. Pfizer lieferte genau das, was die US-Regierung zu kaufen beschloss, weil die US-Regierung im Rahmen der Operation Warp Speed unter Zeitdruck stand und feststellte, dass ein vollständiger, FAR-konformer Entwicklungs- und Beschaffungsprozess zu lange dauern würde. Wie wir heute wissen, wurden die Entwürfe und Ergebnisse der klinischen Studien des „Demonstrationsprodukts“ von der US-Regierung manipuliert, verzerrt und absichtlich falsch dargestellt, und das daraus resultierende Produkt war weder sicher noch wirksam zur Vorbeugung der COVID-Krankheit – was die von der FDA genehmigte Kennzeichnung behauptet. Die FDA-Kennzeichnung sagt nichts über die Verringerung der Schwere der Krankheit aus. Daher die Schlussfolgerung, dass „Pfizer keinen Betrug begangen hat. Es hat den von der US-Regierung angeordneten Betrug geliefert.“ Trotz der Unmengen an Pfizer-Daten, die belegen, dass das Produkt weder sicher noch wirksam ist, vermutlich einschließlich der neuen Millionen Seiten an Dokumenten, die durch die FOIA von Aaron Siri beschafft wurden, war Pfizer vertraglich nicht verpflichtet, diese Daten an die US-Regierung weiterzugeben – weil der OTA-Vertrag dies nicht vorsah.

Das ist meine Interpretation der Ereignisse. Bitte beweisen Sie mir das Gegenteil.

Interministerielle Beschaffungsanfrage des Militärs

(per Brave AI)

Logistikprozess des US-Militärs Das Akronym MIPR bezieht sich auf eine Methode zur Übertragung von Geldern zwischen US-Militärorganisationen. Sie ermöglicht organisationsübergreifende Kooperationen, anstatt die Finanzierung auf eine einzelne Organisation zu beschränken. Gemäß dem Code of Federal Regulations (48CFR253.208-1) der US-Regierung und dem DD Form 448 ist MIPR ein standardisiertes Verfahren zur Beantragung und Genehmigung von Käufen oder Dienstleistungen zwischen verschiedenen militärischen Abteilungen oder Organisationen. Im Wesentlichen erleichtert MIPR den Austausch von Geldern zwischen militärischen Einheiten und ermöglicht ihnen die Zusammenarbeit an Projekten und Initiativen, ohne durch traditionelle organisatorische Grenzen eingeschränkt zu sein. Dies ermöglicht eine effizientere und effektivere Nutzung der Ressourcen und versetzt das Militär in die Lage, seine Ziele und Vorgaben reibungsloser zu erreichen.

Woher weiß ich von dieser OTA-Lücke für die Übertragung von Mitteln aus dem HHS-Programm „Operation Warp Speed“ auf das DoD-OTA-Vertragsvehikel? Weil ich genau diesen Prozess persönlich für einen Vertrag zur Umwidmung von COVID-Medikamenten mit einer mit der UCSF verbundenen gemeinnützigen Organisation eingerichtet habe, die eine innovative klinische Versuchsstruktur unter dem Namen I-Spy durchführte. Mein Kunde hierfür war eine Firma namens „Quantum Leap Healthcare Collaborative“, die von der UCSF-Professorin Dr. Laura Esserman geleitet wurde. Siehe zum Beispiel diesen Link. Die Quantum-Leap-Gruppe wandte sich an mich, um mich um Unterstützung bei der Beschaffung von Vertragsgeldern aus dem Programm „Operation Warp Speed“ zu bitten, da ich einen guten Ruf als Capture Manager, Vertragsautor und Programmmanager habe. Dr. Laura Esserman hatte einen neuartigen Ansatz zur Entdeckung von Medikamenten zur Behandlung von Brustkrebs entwickelt, und eine ihrer engen Freundinnen war für die Medikamentenentwicklung im Rahmen von „Operation Warp Speed“ zuständig – Dr. Janet Woodcock. Woodcock wollte, dass Geld an ihre Freundin Esserman weitergeleitet wird, damit diese die gleiche Strategie für die Entdeckung von COVID-Medikamenten anwenden kann. Aber ASPR/BARDA, der übliche Kanal für Verträge über mehrere hundert Millionen Dollar, hatte keine offene Ausschreibung für diese Art von Arbeit, die Entwicklung und Genehmigung einer neuen FAR-konformen Ausschreibung würde viele Monate dauern, und die BARDA-Vertragsabteilung war bereits überlastet. Also kam ich auf die Idee, Geld von HHS/OWS über BARDA an DoD und das ATI OTA-Vehikel zu überweisen. Alle Beteiligten waren mit dieser Idee zufrieden, sie wurde im Handumdrehen genehmigt (was auch immer Janet Woodcock wollte, Janet Woodcock bekam es), ich schrieb den Vertrag und er wurde im Handumdrehen vergeben.

Und das war’s. Ich weiß nicht, ob die OWS von Pfizer/das OTA des Verteidigungsministeriums separat von jemand anderem konzipiert wurde oder ob sie auf der Lösung basierte, die ich für den „Quantum Leap“-I-Spy-Vertrag entwickelt hatte. Ich hatte mit dem Pfizer-Vertrag nichts zu tun. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Logik und der Weg, die ich oben beschreibe, in diesem Fall so abgelaufen sind.

Bedeutet das nun, dass das Verteidigungsministerium bei der Entwicklung der mRNA-„Impfstoff“-Produkte völlig passiv war? Absolut nicht. Monate nach der „Zulassung“ der Produkte von Pfizer und Moderna durch die EUA erhielt ich völlig überraschend einen Anruf von einem alten Kollegen, mit dem ich an dem Ebola-Impfstoff-Entwicklungsprojekt gearbeitet hatte, das ich für einen anderen Kunden – New Link Genetics – geleitet hatte. Dies war der Impfstoff, der später an Merck verkauft und von der FDA für die Ebola-(Zaire)-Prophylaxe zugelassen wurde. Der betreffende Kollege war zu dieser Zeit Oberstleutnant der Armee gewesen, und ich hatte ihn vor langer Zeit ein wenig betreut. Er war anschließend in die Logistik- und Beschaffungsabteilung der Armee gewechselt, wurde aber aufgrund seiner Erfahrung in der Entwicklung von Ebola-Impfstoffen kurzfristig mit der Projektleitung des Moderna-Impfstoffprojekts für OWS betraut. Er schien das Bedürfnis zu haben, sich über das, was er gesehen und erlebt hatte, und über die Frustration, eine vielfältige, behördenübergreifende Gruppe leiten zu müssen, die mit der Leitung des Moderna-Projekts betraut war, das (zumindest teilweise) vom NIH/NIAID Vaccine Research Center ins Leben gerufen worden war, zu entlasten. Der Punkt ist, dass zwar ein Oberst der US-Army als Projektmanager für OWS/Moderna eingesetzt wurde, aber es war eine undankbare Aufgabe mit wenig Macht – im Wesentlichen eine behördenübergreifende Herdenhüteaufgabe. Kein Prozess, der einseitig vom Verteidigungsministerium gesteuert wird, im Gegensatz zu den uninformierten Theorien von Watt und Latypova.

Ich habe jeden dieser Punkte in den letzten vier Jahren in Aufsätzen und Podcasts offengelegt und diskutiert, aber noch nie in einem schriftlichen Dokument. Ich hoffe, dass dies viele der verrückten Verschwörungstheorien zerstreuen wird, die von Watt, Latypova, Webb und anderen über meine Aktivitäten in diesen Angelegenheiten in Umlauf gebracht wurden, aber ich vermute, dass diese und andere diese Aufzeichnungen nun verbiegen, verzerren und verdrehen werden, um andere schändliche Anschuldigungen und Theorien zu entwickeln.

Aber dies ist meine Auffassung von dem, was passiert ist, und ich bin gerne bereit, diese Erinnerung an die Ereignisse unter Eid zu bezeugen. Und fürs Protokoll: Ich habe aufgehört, mit dem Verteidigungsministerium, der DTRA oder Dr. David Hone zu tun zu haben, als sie anfingen, mir Ärger zu machen, weil ich meine Bedenken bezüglich der auf Gentherapie basierenden COVID-Impfstoffe geäußert hatte. Einmal erhielt ich sogar einen Anruf von Dr. Hone, der mir drohte, wenn ich weiterhin öffentlich über die Rolle von Dr. Michael Callahan bei diesen Ereignissen sprechen würde.