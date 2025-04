Von Mike Whitney

„Dies ist einer der wichtigsten Tage in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es ist unsere Erklärung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Arbeitsplätze und Fabriken werden in unser Land zurückkehren, und Sie können dies bereits beobachten. Wir werden unsere heimische Industriebasis stärken.“ Präsident Donald Trump kündigt trotz Warnungen vor Inflation, Rezession und Lieferkettenstörungen einseitige Zölle für 180 Länder an, 2. April 2025

Das ist wahrscheinlich die schlechteste Wirtschaftspolitik, die ich je gesehen habe… Diese Politik wird auf keinen Fall die Produktion zurück in die Vereinigten Staaten bringen und „Amerika wieder reich machen“… Wenn überhaupt, wird sie uns viel ärmer machen. Viele sagen, dass diese Zollpolitik das „Ende der Globalisierung“ bedeutet. Das glaube ich nicht… Das ist das Ende der Teilnahme Amerikas an der Globalisierung… Molson Hart@Molson_Hart, Gründer und CEO von Viahart, einem Unternehmen für Konsumgüter

Der Zweck der Zollpolitik von Präsident Trump ist nicht das, was er vorgibt. Wenn das Ziel der Zölle darin bestünde, das Land zu reindustrialisieren und mehr Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie zu schaffen, wäre die Ankündigung von einer Industriepolitik begleitet worden, die koordinierte staatliche Maßnahmen zum Wiederaufbau der kritischen Industriezweige Amerikas umreißt. Sie hätte Einzelheiten zu Steueranreizen, Infrastrukturinvestitionen, Qualifizierung der Arbeitskräfte, staatlichen Subventionen und Forschungs- und Entwicklungsgeldern enthalten, die alle auf die Erreichung der von Trump erklärten Ziele ausgerichtet wären. Bis jetzt – Ende April – hätte Trump zahlreiche öffentliche Auftritte mit wichtigen Vertretern aus dem Bank- und Wirtschaftssektor gehabt, die ihre Unterstützung für dieses ehrgeizige Projekt zum Wiederaufbau des Landes zu einer Produktionsmacht zum Ausdruck gebracht hätten. Trump hätte auch einen Überblick über die zahlreichen öffentlich-privaten Vereinbarungen gegeben, die mit wohlhabenden Kapitalisten getroffen wurden, die die Idee unterstützen und an ihrer Umsetzung mitwirken wollen.

Aber nichts davon ist geschehen, weil es keine Industriepolitik gibt; genauso wenig wie die Erwartung, dass die Einführung hoher Zölle auf ausländische Importe auf magische Weise „Arbeitsplätze zurück nach Amerika bringen“ wird. Das alles ist ein Wunschtraum, der darauf abzielt, die Öffentlichkeit zu täuschen. Worum geht es also wirklich bei den Zöllen? Die WSWS beantwortet diese Frage wie folgt:

Der wahre Zweck von Trumps Zöllen (mit den Worten des Sozialisten Tom Hall) ist es, „die Lieferketten auf einen Weltkrieg vorzubereiten, insbesondere gegen China“. (Die Regierung) „verfolgt eine Politik, die an die dunkelste Zeit des 20. Jahrhunderts unter den Nazis erinnert, als der Handelskrieg dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 vorausging“. World Socialist Web Site

Wir finden diese Analyse überzeugend, aber nicht besonders glaubwürdig. Es stimmt zwar, dass Trump seine Zollverordnungen nicht mit soliden Vorschlägen zum Wiederaufbau der schwächelnden industriellen Basis Amerikas untermauert hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass er sich auf einen Krieg mit China vorbereitet. Das scheint etwas weit hergeholt. Dennoch lohnt es sich, diese Frage an Grok zu richten, um zu sehen, ob die historische Analogie zutreffend ist.

Frage: Hat Hitler den Handelskrieg genutzt, um vor dem Krieg die Versorgungswege nach Deutschland zu stärken? Grok – Ja, Hitler nutzte den globalen Handelskrieg und die wirtschaftlichen Turbulenzen der 1930er Jahre, um die Versorgungswege Deutschlands zu stärken und sich auf den Krieg vorzubereiten. Der Smoot-Hawley Tariff Act und die darauf folgenden Vergeltungszölle anderer Nationen störten den Welthandel und schufen Deutschland Möglichkeiten, Autarkie (wirtschaftliche Selbstversorgung) anzustreben und sich durch bilaterale Abkommen strategische Ressourcen zu sichern. Und zwar so: Hitlers Regime wollte die Abhängigkeit von Importen verringern, indem es die heimische Produktion ankurbeln wollte, vor allem in der Landwirtschaft und bei synthetischen Materialien (z. B. Treibstoff, Gummi). Der „Vierjahresplan“ der Nazis (1936) legte den Schwerpunkt auf Aufrüstung und Selbstversorgung, um Deutschland vor Handelsstörungen zu schützen. Bilaterale Handelsabkommen: Da der globale Handel beeinträchtigt war, handelte Deutschland Tauschgeschäfte mit kleineren Ländern aus, vor allem in Osteuropa und auf dem Balkan … Ausnutzung geschwächter Volkswirtschaften: Der Handelskrieg schwächte die Volkswirtschaften weltweit und machte die Länder eher bereit, mit Deutschland zu günstigen Bedingungen Handel zu treiben. Kontrolle über benachbarte Volkswirtschaften: Der wirtschaftliche Einfluss Deutschlands auf Österreich und die Tschechoslowakei vor deren Annexion (1938–1939) sicherte den Zugang zu deren Ressourcen und Industrien und stärkte die Versorgungslinien weiter. Der Handelskrieg war zwar nicht der einzige Faktor, aber er führte zu einer fragmentierten Weltwirtschaft, die Hitler manipulierte, um die Kriegsmaschinerie Deutschlands anzukurbeln. Bis 1939 verfügte Deutschland dank dieser Bemühungen über ein robustes, wenn auch nicht vollständiges Versorgungsnetz für die Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs. (Grok)

Man könnte also argumentieren, dass Trump ähnlich denkt wie Hitler und versucht, die USA im Falle einer militärischen Konfrontation mit China unabhängiger zu machen. Das könnte erklären, warum er die Beziehungen zu Putin wieder aufbaut (damit er seine Aufmerksamkeit auf China richten kann). Es könnte auch sein plötzliches Interesse an Grönland erklären, das den USA im Falle eines Krieges im asiatisch-pazifischen Raum einen einfachen Zugang zu Edelmetallen, Seltenen Erden sowie Öl- und Gasvorkommen verschaffen würde. Die faktische Beschlagnahmung des Panamakanals könnte in dasselbe Schema passen, da sie mit der Kontrolle wichtiger Seewege und Seepassagen zusammenhängt. All dies sind Maßnahmen, die man von einer Regierung erwarten würde, die einen langfristigen Konflikt mit einem gleichstarken Konkurrenten auf der anderen Seite der Welt plant.

Wir sind jedoch nach wie vor nicht davon überzeugt, dass dies der Auftakt zu einem Krieg mit China ist. Wir glauben, dass es sich um die „Shock-and-Awe“-Phase einer aggressiven Eindämmungsstrategie handelt, die darauf abzielt, China zu isolieren und einzukreisen, ohne tatsächlich in einen bewaffneten Konflikt zu geraten. Trotzdem sollte mittlerweile klar sein, dass die Inszenierung des „Liberation Day“ lediglich dazu diente, Trumps wahres Motiv zu verschleiern, nämlich einen Handelskrieg gegen China zu beginnen. Das ist es, was wirklich hinter den wahllos auf Freunde und Feinde gleichermaßen gerichteten Zöllen steckt. Das eigentliche Ziel ist China, die größte neue Bedrohung, mit der die USA jemals konfrontiert waren.

Das Embargo für chinesische Waren deutet darauf hin, dass Washington endlich seine endgültige Hinwendung zu Asien vollzieht. Die Ukraine wird den NATO-Verbündeten übergeben, während die USA ihre Aufmerksamkeit auf den Fernen Osten verlagern. Die Regierung hat sich bereits dazu verpflichtet, ihre militärische Präsenz in der Region zu verstärken, Unterstützung für eine Anti-China-Koalition aufzubauen, Zwischenfälle in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer zu provozieren und nun ohne Vorwarnung und ohne die geringste Provokation ein vollständiges Embargo gegen China zu verhängen. Die neuen Zölle passen nahtlos in Washingtons umfassendere Strategie, den einzigen Rivalen einzudämmen, der am ehesten zum unangefochtenen regionalen Hegemon werden könnte.

Aber was auch immer Trumps Absichten gewesen sein mögen, es besteht kein Zweifel daran, dass der Plan schlecht durchdacht war und nicht die von ihm erhoffte Wirkung zeigt. Trump beispielsweise glaubte, dass seine gigantischen Zölle den chinesischen Premierminister Xi Jinping dazu veranlassen würden, zum Telefon zu greifen, um zu sehen, welche Zugeständnisse er machen könnte, um den starken Mann Trump zu besänftigen. Bislang ist dies jedoch nicht geschehen und es sieht auch nicht danach aus, als würde es geschehen. Stattdessen hat der chinesische Außenminister wiederholt erklärt, dass „alle einseitigen Zölle aufgehoben werden müssen“, bevor China überhaupt mit Trump sprechen werde. Kurz gesagt, China hat Trump keine andere Wahl gelassen, als jetzt zu kapitulieren oder zuzusehen, wie die US-Wirtschaft einen Herzstillstand erleidet. Sehen Sie sich diese kurze Liste mit Rezessionsprognosen einiger der größten Namen der Finanzwelt an:

Goldman Sachs: Prognose: Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für 2025 wurde auf 45 % angehoben… Wenn die gegenseitigen Zölle fortgesetzt werden, erwarten sie eine Rezession, wenn auch eine milde, ähnlich wie beim Dotcom-Crash 2001… JPMorgan Chase: Prognose: Die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession bis Ende 2025 wird auf 60 % geschätzt. CEO Jamie Dimon prognostiziert, dass die Zölle das Wachstum verlangsamen und die Inflation ankurbeln werden… TD Securities: Prognose: Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA auf 50 % aufgrund „unerwartet harter“ Zölle. Moody’s Analytics: Prognose: Chefökonom Mark Zandi erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf 40 % und bezeichnet Zölle als „Nährstoff für einen wirtschaftlichen Abschwung“… Deutsche Bank: Prognose: Sieht ein „deutlich erhöhtes Rezessionsrisiko“… Zölle erhöhen die Kerninflation um 1 bis 1,5 Prozentpunkte und verringern das Wachstum durch höhere Kosten und geringere Wettbewerbsfähigkeit. Unsicherheit und Vergeltungsmaßnahmen verstärken die Risiken eines Abschwungs. Morningstar, Prognose: Bezeichnet die Zölle als „selbstverschuldete wirtschaftliche Katastrophe“ und prognostiziert eine Rezession mit einem geringeren BIP-Wachstum für 2025–2026… Begründung: Die Zölle erhöhen die effektiven Sätze auf 20–25 %, den höchsten Stand seit dem Smoot-Hawley Act der 1930er Jahre, was die Inflation erhöht und die Verbrauchernachfrage verringert. Störungen der Lieferketten und Vergeltungsmaßnahmen verschlechtern die Ergebnisse.

Zwar kann niemand eine Rezession mit hundertprozentiger Genauigkeit vorhersagen, doch herrscht zunehmend Einigkeit darüber, dass die Zölle Auswirkungen auf die Ausgaben, die Inflation und das Wachstum haben werden. Die zu erwartenden Folgen sind einfach „vorprogrammiert“.

Was sollte Trump also tun?

Nun, die Daten zeigen eindeutig, dass er einen schweren Fehler begangen hat, der sofortiges Handeln erfordert. Er muss seinen Fehler eingestehen und Kurskorrekturen vornehmen, bevor sich die Störungen in der Lieferkette verschlimmern und das Loch, das er sich selbst gegraben hat, noch größer wird. Er muss die Zölle aufheben, die Regeln und Vorschriften der WTO einhalten und die Mitglieder seines Wirtschaftsberaterteams, die diese verrückte Idee ausgeheckt haben, ersetzen. Wir müssen davon ausgehen, dass es nicht Trump war, der dachte, dass Zölle gegen Chinas sogenannte „unfaire Praktiken“, die „die US-Industrie ausgehöhlt“ hätten, eingesetzt werden könnten. Nein, es waren wahrscheinlich Robert Lighthizer (ein wichtiger Architekt von Trumps Handelskrieg in seiner ersten Amtszeit) und Peter Navarro, ein ehemaliger Handelsberater Trumps, der das Buch „Death by China“ (2011) mitverfasst hat und Trumps Zollpolitik während seiner ersten Amtszeit beeinflusst hat. Das sind die Vordenker, die für das aktuelle Debakel verantwortlich sind. Trump ist lediglich der ahnungslose Komplize, der die destruktiven Ansichten verrückter Ideologen umsetzt. Das erinnert uns an ein Zitat von John Maynard Keynes aus seinem bahnbrechenden Werk „The General Theory of Employment, Interest and Money“ (1936), in dem er folgende Beobachtung über den Einfluss verstorbener Ökonomen machte:

Die Ideen von Ökonomen und politischen Philosophen, ob sie nun richtig oder falsch sind, haben mehr Einfluss, als allgemein angenommen wird. Tatsächlich wird die Welt von kaum etwas anderem beherrscht. Praktiker, die sich für völlig frei von intellektuellen Einflüssen halten, sind in der Regel Sklaven längst verstorbener Ökonomen.

Obwohl weder Lighthizer noch Navarro noch „aus dem Rennen“ sind, ist klar, dass Trump ihren fehlgeleiteten Ideen verfallen ist.

Hier ein kurzer Überblick über die beiden Männer:

Robert Lighthizer – ein wichtiger Architekt von Trumps Handelskrieg in seiner ersten Amtszeit und wahrscheinlich maßgeblich an der aktuellen Zollstrategie beteiligt – ist ein vertrauter Berater Trumps, dessen protektionistische Ansichten mit denen der meisten anderen von Trump ernannten Amtsträger übereinstimmen. „Lighthizer betrachtet China als wirtschaftlichen Gegner, der die Globalisierung ausnutzt, um die US-Industrie zu untergraben. Er befürwortet hohe Zölle, Exportkontrollen und eine Entkopplung, um die amerikanische Industrie zu schützen und das Handelsdefizit (295 Milliarden Dollar gegenüber China im Jahr 2024) zu verringern. Sein Ansatz priorisiert wirtschaftlichen Nationalismus gegenüber militärischer oder ideologischer Konfrontation… Lighthizers Ideen fließen direkt in Trumps Zollsteigerungen für 2025 (125 %–245 % gegenüber China) ein, die als Gegenmaßnahme zu Chinas „mangelndem Respekt“ gerechtfertigt werden…

Lighthizers Protektionismus spiegelt Smoot-Hawleys Absicht wider, die US-Industrie zu schützen, ignoriert jedoch, dass solche Maßnahmen die globalen wirtschaftlichen Konflikte verschärfen können… Robert Lighthizer bleibt auch 2025 informeller Berater und prägt Trumps Zollstrategie durch seine Protegés wie Jamieson Greer. (Grok)

Dann gibt es noch Peter Navarro, der China als räuberische Wirtschaftsmacht betrachtet, die durch unfaire Handelspraktiken Arbeitsplätze in den USA stiehlt. Er befürwortet aggressive Zölle, Exportverbote und die Rückverlagerung der Produktion, um Chinas Handelsvorteil in Höhe von 640 Milliarden Dollar auszugleichen… Navarros Ideen verstärken Trumps Zollsteigerungen für 2025 und seine Entkopplungsziele… Navarros zolllastiger Ansatz erinnert an den Protektionismus von Smoot-Hawley, der durch die Verschärfung der Weltwirtschaftskrise nach hinten losging… Navarros Politik unter Trump könnte ohne eine robuste US-Industriepolitik die globalen Märkte destabilisieren. (Grok)

Schließlich haben wir noch Stephen Miran, Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsberater (CEA):

Miran ist einer der Hauptarchitekten von Trumps Zollstrategie und hat ein „Mar-a-Lago-Abkommen“ vorgeschlagen, um den globalen Handel umzustrukturieren und Länder mit Zöllen zu zwingen, „Tribut“ für die militärische und finanzielle Dominanz der USA zu zahlen (Geopolitical Economy Report, 10. April 2025). In einer Rede am 7. April 2025 bezeichnete er China als „unseren größten Gegner“ und argumentierte, dass Zölle einen Handelskrieg gewinnen könnten, indem sie die Macht des US-Verbrauchermarktes nutzen. Er verteidigte Zölle als historisch erfolgreich und erklärte: „Die amerikanische Wirtschaftsgeschichte hat Zeiten hoher Zölle erlebt, die mit außergewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolgen einhergingen.“

(Anmerkung: Finanzminister Scott Bessent und Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council (NEC), scheinen nur eine untergeordnete Rolle in diesem Zoll-Fiasko zu spielen.

Dies sind die Männer, deren Ideen die aktuelle Zollpolitik vorantreiben. Die sich abzeichnende Wirtschaftskrise lässt sich auf sie und ihre irrigen Ansichten zurückführen.