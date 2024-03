Warum baut Moderna die Produktionskapazitäten trotz der derzeit geringen Nachfrage nach ihrem „Gift“ erheblich aus?

Von Patricia Harrity

Laut Sasha Latypova, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Pharma und Medizinprodukte, baut Moderna seine Produktionskapazitäten trotz der geringen Nachfrage nach seinem mRNA-„Gift“ erheblich aus. Im Dezember 2022 gab die Regierung bekannt, dass das Vereinigte Königreich eine zehnjährige Partnerschaft mit Moderna eingegangen ist, um „Impfstoffen und der Forschung erheblichen Auftrieb zu geben“ und ein „hochmodernes Impfstoffproduktionszentrum mit der Fähigkeit zur Herstellung von bis zu 250 Millionen Impfstoffen pro Jahr“ zu bauen.

Offenbar werden sie auch in vielen Ländern gebaut, und zwar mit viel mehr Kapazität als für die „Covid-Impfung“, so Sasha, die behauptet, dass laut ihrer Insiderquelle bei Moderna die neue Kapazität nicht für den Grippeimpfstoff bestimmt ist. Ihre Einschätzung ist, dass ‚The ‚Blob‘ etwas „Großes“ plant.

Sasha Latypova hat die Länder aufgelistet, in denen ein Moderna-Produktionszentrum entstehen soll.

Kanada:

„Moderna sagt, dass der Bau seiner neuen mRNA-Impfstoff-Fabrik in Laval, Que. noch in diesem Jahr beginnen wird und die Produktion voraussichtlich Ende 2024 aufgenommen werden kann. Es wird die erste Produktionsstätte des Pharmariesen außerhalb der Vereinigten Staaten sein und geschätzte 180 Millionen Dollar kosten.“

Australien:

„Das US-Biotech-Unternehmen Moderna hat eine Grundsatzvereinbarung über den Bau einer Anlage zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen in Victoria getroffen. Es wird die erste mRNA-Produktionsanlage in der südlichen Hemisphäre sein. Moderna geht davon aus, dass in Australien jährlich bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen hergestellt werden können.“

Grossbritannien:

„Die Anlage, die auch als MITC bekannt ist, soll bis 2025 in Betrieb gehen und das Vereinigte Königreich mit mRNA-Impfstoffen für ein „breites Spektrum“ von Atemwegserkrankungen versorgen, so Moderna. […] Im vergangenen Sommer schloss Moderna eine vorläufige Vereinbarung mit dem Vereinigten Königreich über die Errichtung des MITC als Teil der Bemühungen, den Zugang zu „schnellen Pandemie-Reaktionsfähigkeiten“ zu verbessern. Damals erklärte Moderna, die Einrichtung sei so konzipiert, dass sie „in dringenden Fällen“ aktiviert werden könne. Der Schritt fällt unter die „100-Tage-Mission“ des Vereinigten Königreichs, die darauf abzielt, die Wucht künftiger Pandemien abzuschwächen.

Japan (in Erwartung eines Regierungsabkommens über Impfstoffe):

„Auf einer diplomatischen Reise nach Japan in dieser Woche erklärte der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, gegenüber der Nachrichtenagentur Nikkei, dass das Unternehmen dort eine Produktionsanlage errichten werde, sofern ein langfristiger Impfstoffvertrag mit der Regierung abgeschlossen werde.

Die Anlage wäre ein End-to-End-Produzent von Impfstoffen für COVID, Grippe und alle anderen Impfstoffe, die das Unternehmen mit seiner mRNA-Technologieplattform entwickeln könnte, sagte Bancel der Publikation und verwies auf Schritte, die das Unternehmen in Australien, Kanada und England unternommen hat“.

China:

„SHANGHAI, 28. November 2023 (Reuters) – Der US-amerikanische Impfstoffhersteller Moderna hat diesen Monat mit dem Bau seiner ersten Anlage in China zur Herstellung von mRNA-Medikamenten begonnen, teilte das Unternehmen mit.“

Spanien – Kapazitätserweiterung bei Rovi:

„Diese neue Vereinbarung, die eine Laufzeit von zehn Jahren hat, umfasst eine Reihe von Investitionen, die es ermöglichen sollen, die Produktionskapazität in den Anlagen von ROVI in Madrid, Spanien, zu erhöhen. Neben der Produktion des COVID-19-Impfstoffs von Moderna könnte die Plattform von ROVI auch für künftige mRNA-Impfstoffkandidaten von Moderna genutzt werden.“

Laut meiner Insider-Quelle bei Moderna ist die neue Kapazität nicht für Grippeimpfstoffe gedacht, könnte es aber sein.

Das wahrscheinlichste Produkt, das als nächstes auf den Markt kommt, ist Grippeimpfstoff, und das Unternehmen plant ihn für den kommenden Herbst (2024). Diese Produktionserweiterung ist jedoch zu groß, wenn alles nur für das Grippeprodukt bestimmt ist, wenn man bedenkt, dass die Covid-Auffrischungsimpfungen nur zu etwa 20 % angenommen wurden.

Meine Kapazitätsschätzungen beruhen auf dem, was für Covid zur Verfügung stand, und dem, was jetzt ausgebaut wird.

Für Covid standen Norwood MA, Lonza NH, Lonza Swss und Rovi Spanien zur Verfügung. Jetzt haben sie Norwood, dessen Kapazität doppelt so hoch sein wird wie bei Covid, Kanada, Australien, Großbritannien, Rovi Spanien und möglicherweise Japan und China.

Es hat den Anschein, dass sie diese Anlagen in Erwartung bauen. Es sind keine neuen Produkte zugelassen, außer dem Covid-Vax, das bestenfalls fragwürdig ist.

Sie bauen auch Kapazitäten für die personalisierte Impfstoffbehandlung auf – ein Gentherapieprodukt für Krebs.

Ich stimme mit der Einschätzung meines Korrespondenten überein – der Blob plant etwas „Großes“, für das er eine Menge Gift braucht. Ich rate allen, wachsam zu bleiben und ihre Bullshit-Detektoren auf höchste Präzision einzustellen. Es ist wahrscheinlich, dass bereits im kommenden Herbst biologische/chemische und möglicherweise auch radiologische Waffen zum Einsatz kommen werden. Ich weiß nicht, ob dies bei den Wahlen oder später, im Jahr 2025, der Fall sein wird. Schützen Sie vor allem Ihre Familie und fügen Sie sich nicht.