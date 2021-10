Warum der „Davoser Mann“ die Geißel der Erde ist

Sagen Sie mir in zehn Sekunden, wen der Davos Man wählen würde, wenn er sich für eine Seite entscheiden müsste: die Vereinigten Staaten oder China?

Ich wette, sie würden sich für China entscheiden. Und hier ist der Grund dafür.

Es wurde mir im Januar 2017 klar. Xi Jinping wurde zum Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, eingeladen. Seine Einladung war ein offener Gegenschlag gegen den neuen Präsidenten Donald Trump. Xi wurde als Held der Globalisierung dargestellt, dem ein demokratisch gewählter Mann aus Queens gegenübergestellt wurde, der sich später „Zoll Man“ nennen sollte.

Klaus Schwab, Gründer des Forums und Davos-Mann Nr. 1, interviewte damals Henry Kissinger, den Mann, der geholfen hatte, China der Welt zu öffnen. Kissinger sagte: „Was Präsident Xi getan hat, ist, ein Konzept der internationalen Ordnung im wirtschaftlichen Bereich vorzuschlagen, das Gegenstand von Gesprächen und die Substanz der Schaffung eines sich entwickelnden Systems sein muss.“

Um es ganz klar zu sagen: Das war keine Kritik. Es war ein sorgfältig formuliertes Lob.

Das einzige wirkliche Problem, das der Davos Man mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hat, ist, dass sie den Monat des Stolzes nicht zulässt. Mit allem anderen sind sie einverstanden: Das chaosfeindliche, zentralisierte Kontrollsystem der KPCh ist ein Gewinner. Der Grund, warum sie dies den Amerikanern und Teilen Europas nicht erfolgreich verkaufen konnten, ist, dass die KPCh das Gesicht der Zentralisierung ist.

Davos Man setzt sich jedoch zur Wehr. Sie „wecken“ das Modell der KPCh für uns auf – sie propagieren alle möglichen Arten von „Gerechtigkeit“, um die Menschen an Bord zu holen.

Greta Thunberg ist die Klimaverkünderin von Davos. Sie ist überall auf ihrer Website zu finden.

Für diejenigen, die das Davoser Universum noch nicht kennen, beginnt alles mit dem Weltwirtschaftsforum, einer Netzwerkveranstaltung von Unternehmensleitern, Präsidenten und der philanthropischen Klasse, die die meisten der Ideen, mit denen wir heute leben, finanziert.

Die regelmäßigen Teilnehmer werden seit langem als Davos Man bezeichnet.

Die einflussreichen unter ihnen sind Eurokraten: ein Teil Aristokrat, ein Teil Bürokrat.

Beide sind in die Macht verliebt und verstrickt. Sie sind die „coolen Kids“ in der globalen Highschool-Cafeteria.

Im letzten Jahr haben sie hinter jeder Idee gestanden, die uns in den Wahnsinn getrieben hat.

Abriegelungen und Impfpässe? Das wird von den Leuten in Davos unterstützt. Die nordamerikanische Niederlassung des Weltwirtschaftsforums hat ihren Sitz in New York City und San Francisco. Beide Städte waren die ersten, die Impfvorschriften für Unternehmen einführten.

Davos fördert ein Startup namens COVID Pass. Sie wollen biometrische Ausweise erstellen, die nicht durch Blut geknackt werden können. Richtig, Blut. Xi Jinping forderte biometrische Pässe, um die Bewegungsfreiheit in der von seinem Land verursachten Pandemie zu gewährleisten. Dass das Forum dies unterstützt, sagt genug.

BlackRock-CEO Larry Fink ist ein Davos-Mann. Fink wurde kürzlich in der Squawk Box von CNBC wegen seiner Heuchelei gegenüber China in Bezug auf den Klimawandel kritisiert. Ich verstehe Fink. Er will jetzt in China sein, da BlackRock keine Partnerschaft mit einem chinesischen Vermögensverwalter eingehen muss. Es ist ein riesiger Vermögensverwaltungsmarkt. BlackRock kann den Einheimischen chinesische Wind-, Solar- und Elektroautoaktien empfehlen. Alles wird verziehen werden.

Davos ist voll von Widersprüchen.

Ihr Manifest spricht sich für gleiche Wettbewerbsbedingungen aus (und lobt gleichzeitig China). Es spricht sich gegen Menschenrechtsverletzungen in unseren Lieferketten aus.

Das bringt uns zu Davos Man’s Lieblingsmedienunternehmen – Disney. Bob Iger, der CEO von Disney, ist Teil des Davoser Universums und Disney ist ein Beispiel für diese Widersprüche. Der Film Mulan wurde in Xinjiang gedreht, wo Tausende von Muslimen in Gefangenschaft leben. Wie dumm kann man sein, von allen Orten in China ausgerechnet Xinjiang auszuwählen?

Die beliebtesten Persönlichkeiten Westeuropas werden von Davos Man gefangen genommen. In Deutschland darf man ohne COVID-Ausweis nichts unternehmen.

In Frankreich und Italien protestieren die Menschen gegen die COVID-Impfpflicht, weil sie nicht geimpft werden wollen. Den redenden Köpfen von Davos Man ist das egal. Sie mögen die Demokratie nicht. Demokratie bringt den Brexit. Demokratie führt zu Handelskriegen.

Wir sagen, die KPCh ist unser Problem. Ohne den Geldfluss der multinationalen Unternehmen aus dem Davoser Universum ist die KPCh ein Papiertiger. Ihre neueste Hyperschallrakete? Wir haben sie mitfinanziert. Vanguard und BlackRock waren Investoren in chinesische Militärunternehmen, bis Präsident Biden ihnen dies am 2. August untersagte.

Die Befürworter einer zentralisierten Kontrolle leiten die Davoser Denkweise. Wir können uns für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzen. Aber mit diesen Leuten an der Spitze können wir das nicht. Sie sind keine verlässliche Stimme eines freien Volkes. Sie sind stattdessen die neue Geißel der Erde.