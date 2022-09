Warum die Impfkampagne in diesem Herbst besonders riskant sein kann

Mercola.com

Die neuen COVID-Impfstoffe wurden nur an Mäusen getestet

Am 31. August 2022 genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die bivalenten Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Moderna, die denjenigen zur Verfügung stehen, die die primäre Zwei-Dosis-Serie erhalten haben.

Pfizer bringt eine bivalente Injektion für die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 heraus, die derzeit im Umlauf sind. Der bivalente Booster von Moderna zielt auf den bereits ausgestorbenen Wuhan-Stamm und die Omikron-Subvariante BA.1

Die neu formulierten COVID-Booster werden ohne Sicherheits- oder Wirksamkeitsdaten aus Humanversuchen auf den Markt gebracht. Sie erhalten grünes Licht allein auf der Grundlage von Antikörperdaten von Mäusen, obwohl die Antikörperspiegel nichts über die Wirksamkeit aussagen.

Der FDA zufolge ist das Reaktogenitätsprofil des neu formulierten Impfstoffs von Pfizer „insgesamt ähnlich wie das des Prototyps des Impfstoffs BNT162b2“, und die VAERS-Daten beweisen, dass dies kaum ein Verkaufsargument ist.

In diesem Herbst werden die Gesundheitsbehörden auch die saisonale Grippeimpfung vorantreiben, und alle Grippeimpfstoffe werden dieses Jahr vierwertig sein, d. h. sie enthalten Antigene gegen vier Grippestämme. Für Senioren besteht möglicherweise das größte Risiko für Impfschäden, da sie einen hoch dosierten vierwertigen Grippeimpfstoff erhalten werden.

Während sich die USA, Großbritannien und andere Länder auf der ganzen Welt auf eine Impfkampagne gegen die Grippe und COVID im Herbst vorbereiten, lohnt es sich, einige grundlegende Fakten zur Kenntnis zu nehmen. In Untested Bivalent COVID Jab Being Rolled Out“ (Ungetesteter bivalenter COVID-Impfstoff wird eingeführt) habe ich mögliche Probleme mit der neuen bivalenten COVID-Impfung von Moderna für Erwachsene untersucht, die Mitte August 2022 in Großbritannien zugelassen wird.

Am 23. August 2022 reichten Pfizer und Moderna ihre jeweiligen Zulassungsanträge bei der US-Arzneimittelbehörde FDA ein. Pfizer bringt eine bivalente Injektion auf den Markt, die auf die beiden derzeit im Umlauf befindlichen Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 abzielt, während die Spritze von Moderna auf den bereits ausgestorbenen Wuhan-Stamm und die Omikron-Untervariante BA.1 abzielt.

Am 31. August genehmigte die FDA beide Impfungen. Die bivalenten Auffrischungsimpfungen sind nur für Personen erhältlich, die bereits vor mindestens zwei Monaten die primäre Zwei-Dosen-Serie und/oder eine monovalente Auffrischungsimpfung erhalten haben. Nach Angaben der FDA:

Der Moderna COVID-19-Impfstoff, bivalent, ist für die Verwendung als einmalige Auffrischungsdosis bei Personen ab 18 Jahren zugelassen. Der bivalente COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech ist für die Verwendung als einmalige Auffrischungsdosis bei Personen ab 12 Jahren zugelassen … Mit der heutigen Zulassung sind die monovalenten mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht als Auffrischungsdosen für Personen ab 12 Jahren zugelassen … Diese monovalenten Impfstoffe sind weiterhin für die Verabreichung einer Primärserie für Personen ab 6 Monaten zugelassen …

Personen ab 18 Jahren haben Anspruch auf eine einmalige Auffrischungsdosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs, bivalent, wenn mindestens zwei Monate vergangen sind, seit sie die Erstimpfung abgeschlossen oder die letzte Auffrischungsdosis mit einem zugelassenen oder genehmigten monovalenten COVID-19-Impfstoff erhalten haben. Personen ab 12 Jahren haben Anspruch auf eine einmalige Auffrischungsdosis des bivalenten COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech, wenn die Erstimpfung mindestens zwei Monate zurückliegt oder sie die letzte Auffrischungsdosis mit einem zugelassenen oder genehmigten monovalenten COVID-19-Impfstoff erhalten haben.

Die neu formulierten Auffrischungsimpfungen werden verfügbar sein, sobald die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention ihr OK geben. Für alle Auffrischungsimpfungen, einschließlich dieser, gilt übrigens nach wie vor nur die Notfallzulassung (EUA), sodass die Hersteller nicht für Verletzungen haften, und die neu formulierten Impfungen werden nur auf der Grundlage der Antikörperspiegel bei Mäusen freigegeben.

Viele verzichten auf nie endende Aufputschmittel

In der New York Times heißt es:

Die Regierung Biden hat sich schwer getan, die Amerikaner von der Notwendigkeit aufeinander folgender Impfungen zu überzeugen. Nur etwa zwei Drittel der Bevölkerung sind mit der ersten Serie von zwei Impfungen geimpft worden, und noch viel weniger haben Auffrischungsimpfungen erhalten.

Nach den neuesten Statistiken der U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben 262.643.277 Amerikaner mindestens eine COVID-Impfung erhalten (79,1 % der Gesamtbevölkerung); 108.540.822 haben eine erste Auffrischungsdosis erhalten (48,5 %) und 36.323.498 haben eine zweite Auffrischungsdosis erhalten (33,7 %).

Aber halt, das ist noch nicht alles. Soweit wir wissen, können Sie diese „neue und verbesserte“ COVID-Impfung nur dann erhalten, wenn Sie bereits die ersten beiden Impfungen erhalten haben und doppelt geimpft sind. Sie können sich einfach nicht qualifizieren, da sie wollen, dass jeder so viel von den Spike-Proteinen bekommt wie möglich. Wir werden es aber erst dann mit Sicherheit wissen, wenn die CDC diese Woche eine Entscheidung trifft.

Die Tatsache, dass immer weniger Menschen die Auffrischungsimpfung in Anspruch nehmen, ist ein gutes Zeichen, denn es deutet darauf hin, dass die Menschen endlich begreifen, dass die COVID-Impfung weder sicher noch wirksam ist. Der Sinn eines Impfstoffs besteht darin, Sie gegen künftige Infektionen immun zu machen, und alle drei bis sechs Monate eine Auffrischungsimpfung zu erhalten, spricht eindeutig dafür, dass diese Injektionen keinen nennenswerten Schutz bieten.

Die meisten COVID-Fälle, insbesondere schwere Infektionen, treten jetzt auch unter den „Geimpften“ auf, was ihren Reiz weiter untergräbt. Nur die am meisten gehirngewaschenen Menschen denken nicht um, nachdem sie zwei- oder dreimal an COVID erkrankt sind, obwohl sie vollständig geimpft und geboostet sind, was heutzutage keine Seltenheit mehr ist.

Laut MSN9 sind 40 % der Amerikaner, die mit einer SARS-CoV-2-Subvariante ins Krankenhaus eingeliefert werden, vollständig geimpft und geboostet. Auch die Statistiken zur Übersterblichkeit sprechen eine deutliche Sprache: Die alters bereinigte Übersterblichkeit (Todesfälle über der erwarteten Norm) hat sich seit der Einführung der COVID-Impfungen Mitte Dezember 2020 fast verdreifacht.

Die Wirksamkeit von Impfstoffen hängt nicht von der Häufigkeit der Anwendung ab

Es bleibt abzuwarten, wie die Regierung und die Medien die Menschen dazu bringen wollen, mit dieser eindeutig gescheiterten Strategie fortzufahren, aber wenn es nach The Atlantic geht, können wir davon ausgehen, dass Orwellsche Doppeldeutigkeit und irrationale Emotionalität die Oberhand gewinnen werden.

Laut The Atlantic „hängt die Wirksamkeit von Impfstoffen … davon ab, wie und wie oft die Impfungen angewendet werden. Je mehr Menschen die Dosen einnehmen, desto besser wirken sie.“ Dies ist lediglich unverhohlene und unverschämte Propaganda, deren einziger Zweck es ist, die Akzeptanz von COVID-Impfstoffen zu erhöhen. Wie ein Twitter-Nutzer feststellte, ist das völliger Unsinn, denn „die Leistung eines ‚Impfstoffs‘ sollte NICHTS damit zu tun haben, dass jeder ANDERE ihn nimmt.“

Die Aussage, dass die Leistung eines Impfstoffs davon abhängt, „wie oft“ er genommen wird, ist ebenfalls eindeutig irreführend, wenn nicht sogar völlig falsch. Kein Impfstoff in der Geschichte war auf unbegrenzte Zeit mehrmals im Jahr von Auffrischungen abhängig. So funktionieren echte Impfstoffe nicht. In der Vergangenheit wurden Auffrischungsimpfungen in Abständen von mehreren Jahren verabreicht, wenn sie überhaupt erforderlich waren.

Die neue Formulierung wurde nur an Mäusen getestet

Wie bereits erwähnt, werden die neu formulierten Impfstoffe auf den Markt gebracht, lange bevor Daten aus Studien am Menschen vorliegen. Wie The Atlantic berichtet, erhalten sie grünes Licht allein auf der Grundlage von Antikörperdaten von Mäusen. Während dies seit Jahren das Zulassungsprotokoll für Grippeimpfstoffe ist, sind diese mRNA-Impfstoffe kaum ein Allerweltsimpfstoff.

Wir verfügen über keinerlei Langzeitdaten, aber kurzfristig haben die ursprünglichen COVID-Impfungen zu 1.390.594 Berichten über unerwünschte Ereignisse geführt, die im U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS, Daten vom 19. August 202217) erfasst wurden.

Darin enthalten sind 134.245 dringende Arztbesuche, 174.371 Krankenhausaufenthalte und 30.479 Todesfälle, und aufgrund der weit verbreiteten Untererfassung muss man diese Zahlen mit dem Faktor 41 (oder mehr) multiplizieren, um eine Vorstellung von den wahren Auswirkungen zu bekommen. Wenn Sie nachrechnen, werden Sie schnell feststellen, dass die COVID-Impfung in den letzten zwei Jahren die Todesursache Nr. 1 war, weit vor Herzinfarkten und Krebserkrankungen, die nicht mit der Impfung in Verbindung standen.

Nach Angaben der FDA ist das Reaktogenitätsprofil der neu formulierten Impfung „insgesamt ähnlich wie das des Prototyps des Impfstoffs BNT162b2“, und wie Sie aus den VAERS-Daten ersehen können, ist das kaum ein Verkaufsargument.

All diese Wirkungen wurden unter den Teppich gekehrt und als nicht mit den Impfungen zusammenhängend abgetan, und jetzt sollen neu formulierte mRNA-Impfungen auf der Grundlage von nichts als Maus-Antikörperdaten auf den Markt kommen! Es wurde bereits gesagt, aber es lohnt sich, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Antikörperwerte nichts über die Wirksamkeit aussagen.

Zur Erinnerung: Während der gesamten Pandemie wurde von Antikörpertests abgeraten, um festzustellen, ob die COVID-Impfung einen Schutz bietet. Warum? Weil Ihr Antikörperspiegel nichts darüber aussagt, ob Sie gegen Infektionen, symptomatische Erkrankungen und schwere Krankheiten geschützt sind.

Das ist auch hier der Fall. Die Antikörperspiegel als Reaktion auf die COVID-Impfung sagen nichts über die Fähigkeit aus, vor Infektionen und schweren Erkrankungen oder dem Tod zu schützen. In klassischer Orwellscher Doppeldeutigkeit wird behauptet, dass ein hoher Antikörperspiegel nach der Injektion in einer Versuchsreihe ein Beweis für die Wirksamkeit sei. Verschwenden Sie aber nicht Ihre Zeit mit der Messung Ihres Antikörperspiegels, denn das sagt nichts über Ihren Immunschutz aus.

Der bivalente Booster ist mindestens so reaktiv wie das Original

An diesem Punkt können so viele Dinge schief gehen, dass ich mich scheue, Vorhersagen zu treffen. Der FDA zufolge ist das Reaktogenitätsprofil der neu formulierten Impfung „insgesamt ähnlich wie das des Prototyps des BNT162b2-Impfstoffs“, und wie Sie aus den VAERS-Daten ersehen können, ist das kaum ein Verkaufsargument.

The Atlantic spielt die Situation jedoch herunter, indem sie sich nur auf die Tatsache konzentriert, dass wir keine Daten zur Wirksamkeit haben werden, mit denen wir die Öffentlichkeit dazu verleiten und überreden können, mehr von diesen verheerenden experimentellen Gentherapie-Impfungen zu nehmen:

… die Abkürzung bringt einen Haken mit sich: ‚Wir wissen noch nichts über die Wirksamkeit oder Effektivität dieser Omikron-fokussierten Impfstoffe‘, sagte [Mayo Clinic-Impfarzt Gregory] Poland. Die Forscher können nicht mit Sicherheit sagen, inwieweit die Impfungen das ursprüngliche Rezept verbessern werden. Und die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens werden nicht in der Lage sein, die konkreten, beruhigenden Zahlen zu nutzen, die fast jeder anderen Impfung beigefügt wurden, die bisher verabreicht wurde.

Stattdessen wird die Kommunikation davon abhängen, „wie viel Vertrauen man in die Informationen hat, die man von der Regierung erhält“, so Deshira Wallace, UNC-Forscherin für öffentliche Gesundheit. Und das ist im Moment sehr schwierig.

Wie Pfizer schwerwiegende Nebenwirkungen verheimlichte

Was die Sicherheit betrifft, so behaupten die Gesundheitsbehörden, die ursprünglichen COVID-Impfungen seien bereits als sicher „erwiesen“ worden, weshalb die CDC und die FDA uns sagen, sie bräuchten keine Daten aus Humanstudien, um die neu formulierten Auffrischungsimpfungen zu genehmigen.

Nicht nur, dass die VAERS-Daten solche Aussagen widerlegen, wir haben auch noch nicht einmal alle Daten aus den ursprünglichen Studien, und was wir haben, ist mehr als erschreckend. Wie Children’s Health Defense (CHD) bereits im Juni 2022 berichtete, zeigen gerichtlich angeordnete FOIA-Dokumente, dass Pfizer fast alle schweren Reaktionen in seinen Studien als nicht auf die Impfung zurückzuführen einstufte:

Die jüngste Veröffentlichung der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) von Unterlagen über den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech zeigt zahlreiche Fälle von Teilnehmern, die während der Phase-3-Studien schwere unerwünschte Ereignisse erlitten. Einige dieser Teilnehmer zogen sich aus den Studien zurück, andere wurden abgesetzt und einige starben … Die in den Dokumenten dieses Monats enthaltenen CRFs [Fallberichtsformulare] enthalten oft vage Erklärungen zu den spezifischen Symptomen, die bei den Studienteilnehmern auftraten. Sie zeigen auch die Tendenz, fast alle unerwünschten Ereignisse – und insbesondere schwere unerwünschte Ereignisse (SAE) – als „nicht im Zusammenhang“ mit dem Impfstoff stehend einzustufen …

Die vielen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse – und mehrere Todesfälle -, die während der Phase-3-Studien aufgezeichnet wurden, sind auch in einem separaten, umfangreichen Dokument ersichtlich, das mehr als 2.500 Seiten umfasst und solche unerwünschten Ereignisse katalogisiert. In diesem Dokument wird ein breites Spektrum an unerwünschten Ereignissen aufgelistet, die von Studienteilnehmern der Toxizitätsstufe 4 – der höchsten und schwerwiegendsten Stufe – gemeldet wurden. Kein einziges der in diesem Dokument aufgeführten (schwersten) unerwünschten Ereignisse der Stufe 4 wird jedoch als mit der Impfung in Zusammenhang stehend eingestuft.“

Die CHD führt eine Reihe von Beispielen aus den Fallberichten von Pfizer auf, in denen die Teilnehmer an den inzwischen gut bekannten und häufigen Nebenwirkungen des Impfstoffs litten, wie z. B. ein junges Mädchen, bei dem am 15. November 2020 eine tiefe Venenthrombose in der rechten unteren Extremität diagnostiziert wurde.

Ihr Zustand war am 29. März 2021, dem Datum des CRF, immer noch „andauernd“. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und ihr Zustand als „ernst“ eingestuft. Auf dem CRF wurde jedoch angegeben, dass der Zustand „nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt“, sondern auf eine „Fraktur“ zurückzuführen ist, die vor der Injektion am 11. September 2020 aufgetreten war.

Freigabe von Patientendaten aus COVID-Impfversuchen verzögert sich

Einige der wichtigsten Daten – die rohen Patientendaten aus den ersten Versuchen – werden ebenfalls erst Jahre später veröffentlicht. Wie in einem kürzlich erschienenen BMJ-Artikel erwähnt:

Unabhängige Forscher, die an Patientendaten aus den COVID-19-Impfstoffstudien von Pfizer und Moderna interessiert sind, müssen möglicherweise noch länger warten. In Statusberichten, die vor ein paar Tagen beim US-Register für klinische Studien (clinicaltrials.gov) zwischen Februar und Mai eingereicht wurden, haben beide Unternehmen die Termine für den Abschluss der Studien verlängert, Pfizer um neun Monate, vom 15. Mai 2023 auf den 8. Februar 2024. Der voraussichtliche Abschlusstermin für Moderna verschiebt sich vom 27. Oktober auf den 29. Dezember 2022. Pfizer hatte in seinem Studienprotokoll angegeben, dass die Daten der einzelnen Teilnehmer zwei Jahre nach Abschluss der Studie zur Verfügung gestellt werden würden.

Jetzt, da der Termin verschoben wurde, wird Pfizer Anfragen entgegennehmen und prüfen, „wenn die Studie abgeschlossen ist und alle geplanten Analysen durchgeführt wurden“ … Luis Carlos Saiz, Forscher in der Abteilung für Innovation und Organisation des regionalen Gesundheitsdienstes von Navarra (Spanien), sagte, dass der Zugang zu Rohdaten von Patienten für Forscher wichtig sei, weil „er der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen in die Gesundheitspolitik und zum Schutz der Bürger vor potenziellen Eigeninteressen ist“.

Die Rohdaten der Patienten würden es unabhängigen Forschern ermöglichen, die Versuche zu bewerten und die Ergebnisse zu überprüfen. Die von den Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt beschlossenen Impfstrategien müssen durch eine sorgfältige Prüfung der Rohdaten kontrolliert und überprüft werden“, sagte Saiz, insbesondere angesichts der „Enthüllungen über schlechte Praktiken“ in Impfstoffversuchszentren, über die das BMJ berichtete.“

Der Artikel zitiert eine Preprint-Studie, die die ersten vier Monate der Studiendaten von Pfizer und Moderna untersuchte und zu dem Ergebnis kam, dass das übermäßige Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei 12,5 pro 10.000 lag – weit entfernt von dem „1 zu 1 Million“-Risiko eines unerwünschten Ereignisses bei Kinderimpfstoffen. (Ja, viele von uns wissen, dass das Verhältnis der Nebenwirkungen weitaus höher ist, aber das ist es, was unsere Gesundheitsbehörden behaupten.)

Dies ist derselbe Datensatz, den die FDA verwendet hat, um Pfizer und Moderna die EUA zu erteilen, und die einzigen Daten, auf die sie sich stützen kann, um Sicherheitsansprüche für die neu formulierten Booster zu erheben.

Dick Bijl, Präsident der International Society of Drug Bulletins, sagte dem Autor des BMJ, dass wir für die Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses für eine bestimmte Gruppe die Rohdaten benötigen, und zwar alle. Allem Anschein nach werden diese Daten nicht vor 2025 oder so zur Verfügung stehen, und bis dahin tappen wir im Dunkeln.

Die FDA versteht das Wort „sicher“ eindeutig nicht

Das hält die Gesundheitsbehörden jedoch nicht davon ab, endgültige Aussagen zu machen. In einem kürzlichen Tweet erklärte FDA-Kommissar Dr. Robert Califf zum Beispiel:

Die realen Erfahrungen mit den aktuellen mRNA-COVID-19-Impfstoffen, die bereits Millionen von Menschen verabreicht wurden, zeigen uns, dass die Impfstoffe sicher sind. Wie wir aus früheren Erfahrungen wissen, können Stammänderungen vorgenommen werden, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Auch an dieser Aussage sind viele Dinge falsch. Die Realität zeigt, dass die COVID-Spritzen die gefährlichsten Medikamente sind, die jemals auf den Markt gebracht wurden, ohne Ausnahme. Offensichtlich hat die FDA andere Sicherheitsstandards als der Rest der Welt. Vielleicht haben sie das Wort „sicher“ neu definiert und es niemandem gesagt?

Außerdem bezieht sich die Behauptung, dass „Stammveränderungen vorgenommen werden können, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen“, ausschließlich auf Grippeimpfstoffe und nicht auf Gentherapien. Grippeimpfstoffe enthalten lebende oder abgeschwächte Grippeviren, die in Eiern oder anderen biologischen Medien gezüchtet werden. Man kann unter keinen Umständen davon ausgehen, dass eine mRNA-Gentherapie-Injektion – die dem Grippeimpfstoff nicht einmal im Entferntesten ähnelt – sich genauso verhält wie ein Grippeimpfstoff.

Falsche Äquivalenz als Rechtfertigung für nicht getestete Reformulierungen

Der Austausch von Virusstämmen in einem Grippeimpfstoff ist keineswegs dasselbe wie der Austausch von mRNA-Anweisungen. Im Fall von Pfizer programmiert der neu formulierte Booster Ihre Zellen nun darauf, zwei verschiedene Spike-Proteine aus zwei Omikron-Varianten zu produzieren, während Ihr Körper wahrscheinlich immer noch Spike-Protein aus der ersten Serie und den ersten beiden Boostern produziert.

Wir wissen bereits, dass das Spike-Protein der giftigste Teil des Coronavirus ist. Wir haben bereits die verheerenden Auswirkungen des ursprünglichen Spike-Proteins gesehen. Wenn Ihr Körper nun insgesamt DREI verschiedene Arten von Spike-Protein produziert, wie wird sich das auf Ihre biologischen Funktionen auswirken?

Und jetzt kommt der Clou: Die Impfung von Pfizer enthielt 30 Mikrogramm (mcg) mRNA, während Moderna 100 mcg enthielt. Das neue bivalente Präparat von Pfizer enthält nun 90 mcg mRNA zur Herstellung von zwei verschiedenen Arten von Spike-Proteinen und kann theoretisch genauso tödlich sein wie das Originalpräparat von Moderna.

Niemand weiß, wie sich diese neuen Spike-Proteine auf den menschlichen Körper auswirken werden, und die Annahme, dass die Sicherheit auf der Grundlage von Grippeimpfstoffen gegeben ist, ist mehr als idiotisch, da der Grippeimpfstoff die Zellen nicht darauf programmiert, toxische Spike-Proteine zu produzieren. Das ist eine falsche Gleichsetzung, und Califf weiß das sicherlich.

Selbst Dr. Paul Offit – berüchtigt für seine irrationalen Annahmen über die Sicherheit von Impfstoffen – hat den gesunden Menschenverstand, diese Argumentation infrage zu stellen. Wie die New York Post berichtet:

Es ist mir unangenehm, dass wir auf der Grundlage von Mausdaten Millionen oder Dutzende Millionen von Dosen an Menschen verabreichen würden. Paul Offit, sagte dem Journal. Offit, ein Berater der FDA und Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia, geht davon aus, dass der Vergleich zwischen Grippeimpfungen und COVID-19-Impfungen aufgrund der unterschiedlichen Mutationen und Schutzniveaus nicht sehr fundiert ist.

Und, für das Protokoll, während die CDC zunächst behauptete, das Spike-Protein würde nur für eine kurze Zeit produziert werden und würde nicht lange in Ihrem Körper bleiben, löschte die Agentur Anfang August 2022 diese Aussage von ihrer Website – wahrscheinlich, weil sie wissen, dass es falsch war, es hat sich als falsch erwiesen, und sie versuchen nun, einige ihrer Fehltritte und eklatanten Lügen zu bereinigen.

Disclose TV enthüllte die Löschung auf seinem Twitter-Account, mit einem archivierten Link, der die Original-Webseite der CDC zeigt.

Alle Grippeimpfungen werden dieses Jahr vierwertig sein

In diesem Herbst ist mit einer weiteren großen Impfkampagne zu rechnen – möglicherweise sogar mit einer noch größeren als der bisherigen, denn neben der neuen COVID-Auffrischungsimpfung wird auch der saisonale Grippeimpfstoff wieder verstärkt angeboten.

Für Senioren besteht wahrscheinlich das größte Risiko für Impfschäden und Todesfälle, da sie in der Regel einen hoch dosierten Grippeimpfstoff erhalten. Eine dänische Pilotstudie ergab, dass ein hoch dosierter vierwertiger Grippeimpfstoff bei älteren Erwachsenen Vorteile bei der Morbidität und Mortalität bietet, aber ich glaube nicht, dass sich das in der Praxis durchsetzen wird – vor allem, wenn er gleichzeitig mit einer COVID-Auffrischung verabreicht wird.

Ich kann gar nicht genug betonen, wie riskant es sein könnte, eine ungetestete bivalente COVID-mRNA-Impfung mit einem hoch dosierten vierwertigen Grippeimpfstoff zu mischen. Das sind SECHS verschiedene Antigene, die Ihnen injiziert werden, während Sie möglicherweise bereits das ursprüngliche Spike-Protein von früheren Impfungen im Umlauf haben.

Meiner Meinung nach ist das ein Rezept für eine Katastrophe. Ich fürchte, dass viele, deren Immunfunktion durch die COVID-Impfungen geschwächt und unterdrückt wurde, ihre Impfentscheidung in diesem Winter nicht bereuen werden.

Übrigens werden in diesem Jahr ALLE Grippeimpfstoffe vierwertig sein, das heißt, sie schützen gegen vier verschiedene Grippestämme. Es wird keine einfachen, bivalenten oder trivalenten Versionen geben. Denken Sie auch daran, dass die Formulierungen in Mehrfachdosen Thimerosal (Quecksilber) als Konservierungsmittel enthalten, was ein weiteres Gesundheitsrisiko darstellt.

Artikel als PDF:

Quellen: