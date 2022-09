Ist Ihnen klar, was hier geschieht?

Die Landwirte haben mit den Strompreisen zu kämpfen.

Sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber einige Landwirte in Europa haben zu kämpfen. Zuerst sind die Preise für Düngemittel massiv gestiegen. Jetzt haben wir eine Energiekrise, die den Landwirten Probleme bereitet.

Tatsächlich müssen die Landwirte große Mengen an Lebensmitteln wegwerfen, weil sie sich die Strompreise nicht leisten können, sie lassen buchstäblich Tonnen von Lebensmitteln verkommen, weil sie mit der Ernte Geld verlieren würden.

Schauen Sie sich nur an, was in Norwegen passiert. Die staatlichen Medien berichten über einen Landwirt namens Per Odd Gjestvang, der 29 Tonnen Lauch verschwendet, weil er durch die Ernte und Lagerung des Gemüses Geld verlieren würde.

Normalerweise würde er etwa 2 400 Dollar pro Monat für Strom bezahlen, aber jetzt würde er etwa 40 000 Dollar pro Monat zahlen. Das bedeutet, dass seine Strompreise um das 16-fache oder 1600 % gestiegen sind. Das ist nicht tragbar.

Und es geht nicht nur ihm so. Auch andere Landwirte erwägen, ihre Ernte zu vergeuden.

In Schweden hat der größte Tomatenproduzent des Landes seine Winterernte eingestellt, weil er sich die verrückten Strompreise nicht leisten kann.

Alles hat sich sofort geändert. In den letzten Jahren kostete der Strom etwa 50 bis 60 Öre [5 bis 6 US-Cent pro kwh]. Jetzt liegt er manchmal bei 5 bis 6 SEK [46 bis 56 US-Cent pro kwh]. Das ist 10 Mal teurer als noch vor zwei Jahren. Das ist unmöglich“, sagte Mindaugas Krasauskas von der Firma Nordic Greens.

Sie sagen, dass die Erhöhung der Strompreise sie etwa 555 000 bis 740 000 Dollar zusätzlich kosten würde und dass es schwierig ist, mit solchen Preisen Geld zu verdienen.

Aber nicht nur die Strompreise machen den Landwirten zu schaffen, wie Sie vielleicht schon gehört haben, plant die Regierung in den Niederlanden die Schließung von sage und schreibe 11 200 landwirtschaftlichen Betrieben, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Mehr darüber, was in den Niederlanden passiert, können Sie hier lesen:

Aber nicht nur in den Niederlanden, auch in Belgien wurde über die Ausarbeitung neuer Pläne zur Verringerung der Stickstoffemissionen gesprochen, was die Landwirte schwer treffen wird.

Wir befinden uns also in einer Situation, in der die Landwirte mit der Energiekrise zu kämpfen haben, und obendrein planen Länder in Europa, die Landwirte unter dem Vorwand des Klimawandels zur Stilllegung zu zwingen.

Ist Ihnen klar, was hier geschieht?

Wir erleben bereits eine massive Inflation bei den Lebensmittelpreisen, und diese Art von Dingen, die wir sehen, werden nicht gerade dazu beitragen, die Preise zu senken.

Meine Vermutung ist, dass die Preise irgendwann so teuer werden, dass nur noch die Reichen es sich leisten können, Fleisch zu essen, während man Ihnen sagt, Sie sollen Käfer essen, und das sei alles nur zum Guten, weil der Klimawandel!

Es würde mich nicht überraschen, wenn wir bald eine C02-Steuer auf Fleisch sehen werden. Ich meine, in Neuseeland haben sie über die Einführung einer Klimasteuer auf Rülpsen und Fürze von Kühen gesprochen…

Ich verstehe nicht, warum sie Bauernhöfe stilllegen wollen, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Wahrscheinlich hätten wir jetzt nicht einmal diese Energiekrise, wenn wir nicht auf die Klimawandel-Fanatiker hören würden. In Schweden hat sich die grüne Partei stark für die Abschaltung unserer Kernkraftwerke eingesetzt.

In den letzten Jahren hat Schweden mehrere Kernkraftwerke abgeschaltet, und jetzt haben wir verrückte Strompreise. Stellen Sie sich vor, wie gut es wäre, wenn diese Kraftwerke jetzt noch laufen würden… Vielleicht könnte es sich der Tomatenzüchter dann immer noch leisten, in diesem Winter Tomaten anzubauen!

Warum sind sie so gegen die Atomkraft?

Von Peter Imanuelsen | Schwedischer Journalist | Politischer Kommentator | Verfechter von Freiheit, Freundlichkeit und Freiheit |