Nach Frankreich bereitet sich das nächste europäische Land auf Lebensmittelgutschein vor.

Die Bürger in den europäischen Staaten werden so langsam aber sicher immer wie mehr vom Staat abhängig gemacht. Abhängige Menschen sind leichter zu kontrollieren.

Im März dieses Jahres kündigte bereits Macron an, für die Bedürftigen Lebensmittelgutscheine zu verteilen.

Der französische Präsident Emanuel Macron wiederholte sein Versprechen, Lebensmittelgutscheine an bedürftige Familien auszugeben, da die Treibstoff- und Rohstoffpreise, wie er behauptete, durch die aktuelle russische Militärintervention in der Ukraine stark gestiegen seien.

In einem Interview mit France Blau Radio am Dienstag sagte Macron, die Welt stehe vor einer „globalen Ernährungskrise“.

Details zum Bürgerunterstützungsprogramm mit Gutscheinen müssen allerdings noch bekannt gegeben werden. Es ist noch nicht bekannt, wie hoch die Gutscheine sein würden, welche Produkte sie abdecken würden, wie genau sie verteilt würden und wer Anspruch darauf hätte. Quelle

Nun bereitet sich laut einem Bericht von wrr.nl auch die Niederlande auf eine größere Krise vor.

Die Regierung muss die Gesellschaft so schnell wie möglich auf die nächste Phase der Coronapandemie vorbereiten, so ein neuer Bericht des WRR, des Wissenschaftlichen Rats für Regierungspolitik.

Gerade jetzt ist es wichtig, eine langfristige Planung in Betracht zu ziehen, so der WRR, der den politischen Entscheidungsträgern rät, nicht vor schwierigen Entscheidungen zurückzuschrecken, wenn sie wirklich notwendig sind.

In der WRR werden fünf verschiedene Szenarien skizziert. Für jedes Szenario gibt die Organisation Empfehlungen in einer Reihe von Bereichen. Das Worst-Case-Szenario beinhaltet ein Verteilungssystem mit Gutscheinen.

Wenn die gesamte Wirtschaft zum Stillstand kommt, weil Menschen krank werden oder unter Quarantäne gestellt werden, könnten auch die Marktkräfte und die Lohnbildung zum Erliegen kommen. Damit nicht nur die Wohlhabenden und diejenigen, die über ein großes Netzwerk verfügen, weiterhin Zugang zu Lebensmitteln und Waren haben, kann sich der WRR ein Verteilungssystem mit Lebensmittel- und Medikamentengutscheinen vorstellen.

Der FVD-Abgeordnete Gideon van Meijeren schreibt auf Twitter: „Der WRR – beratendes Gremium für und von der Regierung – bereitet bereits den Boden für Lebensmittelgutscheine vor. Wenn Sie nicht einen Tag lang (mit Mundschutz und QR-Code) für einen Laib Brot und eine Packung Milch anstehen wollen, sollten Sie sich mit haltbaren Lebensmitteln eindecken. Und widerstehen!

De WRR (adviesorgaan voor en door de regering) maakt de geesten alvast rijp voor #voedselbonnen.



Wie niet straks een dag in de rij wil staan (met mondkapje en QR-code) voor een brood en pak melk, doet er goed aan om voldoende houdbaar voedsel in te slaan.



EN KOM IN VERZET! #FVD