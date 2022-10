Warum finanziert Fauci die EcoHealth Alliance weiter?

Zahlreiche Experten haben den Kongress aufgefordert, eine Vorladung auszusprechen, um diese riskante gain-of-function Forschung zu untersuchen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

EcoHealth Alliance war maßgeblich an der riskanten Erforschung von Fledermaus-Coronaviren in Wuhan, China, beteiligt, die jetzt im Verdacht stehen, bei der Entstehung von SARS-CoV-2 eine Rolle gespielt zu haben. Diese Forschung wurde von Dr. Anthony Fauci von den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanziert.

Trotz der fragwürdigen Geschichte von EcoHealth und seiner möglichen Rolle bei der COVID-Pandemie gibt Fauci, bevor er sein Amt verlässt, EcoHealth weitere 3,3 Millionen Dollar an zusätzlichen Mitteln.

Das NIAID hat einen EcoHealth-Zuschuss in Höhe von 653.392 Dollar bewilligt, um „das Potenzial für das künftige Auftreten des Fledermaus-Coronavirus in Myanmar, Laos und Vietnam“ zu analysieren. Diese Summe ist für das erste Jahr eines Fünf-Jahres-Projekts, sodass sich die Gesamtfinanzierung auf etwa 3,3 Millionen Dollar beläuft.

Neben der Sammlung und Katalogisierung neuartiger Fledermaus-Coronaviren wird EcoHealth auch „rasch virale Sequenzen und Isolate zur Verwendung in der Impfstoff- und Therapieentwicklung, einschließlich ‚Prototyp-Erreger‘-Impfstoffen, bereitstellen“.

Der Senator von Iowa, Joni Ernst, hat den „Defund EcoHealth Alliance Act“ eingebracht, der besagt, dass „EcoHealth Alliance Inc., einschließlich aller Tochtergesellschaften und verwandten Organisationen, die direkt von EcoHealth Alliance Inc. kontrolliert werden, keine durch Bundesgesetze genehmigten oder bewilligten Mittel für irgendeinen Zweck zur Verfügung gestellt werden dürfen“. Dies geht jedoch nicht weit genug, da es viele andere gibt, die einfach an ihre Stelle treten würden. Was wir brauchen, ist ein Verbot der Forschung mit doppeltem Verwendungszweck und des Funktionsgewinns.

Die EcoHealth Alliance hat in den letzten drei Jahren als Hauptbeteiligter an der riskanten Erforschung von Fledermaus-Coronaviren in Wuhan, China, die von Dr. Anthony Fauci von den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanziert wurde, eine gewisse Bekanntheit erlangt.

Der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, war einer der 15 Mitautoren des 2015 veröffentlichten Papiers „SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronavirus Pose Threat for Human Emergence“ , das der Biowaffenexperte Francis Boyle als „the smoking gun“ bezeichnet, der die für die COVID-Pandemie verantwortlichen Täter entlarvt.

EcoHealth ist über Nathan Wolfe, einen Absolventen des World Economic Forum Young Global Leader, der seit 2004 dem Redaktionsausschuss von EcoHealth angehört, auch mit den von den USA finanzierten Biolabors in der Ukraine verbunden. Wolfe ist der Gründer von Metabiota, das jetzt in den Betrieb von Biolabors in der Ukraine verwickelt ist, von denen Russland behauptet, dass sie geheime Biowaffenforschung betrieben haben.

Viele Artikel wurden geschrieben, in denen die mutmaßliche Rolle von EcoHealth bei der COVID-Pandemie sowie die Finanzierung der riskanten Funktionsforschung durch die National Institutes of Health beschrieben wurden. Trotzdem gibt Fauci, bevor er aus dem Amt scheidet, EcoHealth noch einmal 3,3 Millionen Dollar an zusätzlichen Mitteln. Um zu verstehen, wie ungeheuerlich das ist, lassen Sie uns einen Blick auf das werfen, was wir über EcoHealth und seine Forschungsgeschichte wissen.

EcoHealth hat eine lange Vorgeschichte mit riskanter Forschung

In einem Untersuchungsbericht vom 31. März 2022 untersuchte Katherine Eban, Mitarbeiterin von Vanity Fair, den Inhalt von mehr als 100.000 Dokumenten der EcoHealth Alliance, darunter Sitzungsprotokolle, interne E-Mails und Berichte, von denen die meisten aus der Zeit vor der COVID-19-Pandemie stammen und die eine beunruhigende Realität von „undurchsichtigen Zuschussvereinbarungen, fadenscheiniger NIH-Aufsicht und dem Streben nach staatlichen Zuschüssen durch das Anpreisen von zunehmend riskanter globaler Forschung“ zeigen.

Aufzeichnungen zeigen, dass EcoHealth im Jahr 2014 einen NIAID-Zuschuss in Höhe von 3,7 Millionen Dollar erhielt, um das Risiko des Auftretens von Fledermaus-Coronaviren und das Potenzial für Ausbrüche in menschlichen Populationen zu untersuchen. Fast 600.000 Dollar davon gingen an das Wuhan Institute of Virology (WIV), das ein wichtiger Kooperationspartner war.

2016 läuteten die Alarmglocken, als EcoHealth seinen jährlichen Fortschrittsbericht nicht vorlegte. Das NIAID drohte damit, Gelder zurückzuhalten, bis der Bericht eingereicht wurde, und als Daszak ihn schließlich einreichte, fanden Subventionsspezialisten Grund zur Sorge.

Dem Bericht zufolge versuchten Daszak und seine Mitarbeiter, einen infektiösen Klon des Middle East Respiratory Syndrome (MERS), eines neuartigen Coronavirus mit einer Sterblichkeitsrate von 35 %, herzustellen. Zu diesem Zweck konstruierten sie zwei chimäre Coronaviren, die SARS, dem Virus, das für das Schwere Akute Respiratorische Syndrom verantwortlich ist, ähnlich sind.

Der Bericht veranlasste die Förderungsexperten der National Institutes of Health (NIH) zu der Frage, ob die Arbeit unter das seit Oktober 2014 geltende Bundesmoratorium für die Gewinnung von Funktionsforschung zu Influenza-, SARS- und MERS-Viren fallen sollte.

NIH und EcoHealth umgingen die Moratoriumsregeln

Das Moratorium hatte jedoch einige Schlupflöcher, die Daszak ausnutzte, um seine Forschung fortzusetzen. In einer Antwort vom Juni 2016 an die Förderungsspezialisten behauptete Daszak, dass die SARS-ähnlichen Chimären, die sie konstruiert hatten, vom Moratorium ausgenommen waren, weil die verwendeten Virusstämme nicht dafür bekannt waren, Menschen zu infizieren.

In seinem Schreiben an das NIH bezog sich Daszak auch auf eine Arbeit von Shi Zhengli und Ralph Baric, Ph.D., aus dem Jahr 2015, in der sie ein Experiment beschrieben, bei dem sie Komponenten von SARS-ähnlichen Viren verschiedener Spezies mischten, um eine neuartige Chimäre zu schaffen, die in der Lage ist, menschliche Zellen direkt zu infizieren.

Diese Forschung wurde übrigens sowohl von den NIH als auch von EcoHealth finanziert. Daszak zufolge war die erzeugte Chimäre weniger tödlich als das ursprüngliche SARS, sodass seine Chimäre wahrscheinlich auch weniger tödlich sein würde.

Die NIH-Förderungsexperten waren jedoch alles andere als beruhigt, dass seine MERS-Chimäre nicht gefährlich sein würde, da Shi und Baric in jenem Papier aus dem Jahr 2015 auf die Gefahr solcher Experimente hingewiesen hatten und betonten, dass „wissenschaftliche Prüfgremien ähnliche Studien … als zu riskant für die Weiterführung ansehen könnten.“

Daszak schlug daraufhin einen Kompromiss vor. Wenn einer der chimären Stämme ein zehnmal größeres Wachstum als ein natürliches Virus zeigen würde, würde er die Experimente sofort einstellen, den NIAID-Programmbeauftragten und den institutionellen Ausschuss für biologische Sicherheit über die Ergebnisse informieren und an Entscheidungsbäumen teilnehmen, um zu entscheiden, wie es weitergehen soll.

Ein klarer Fall von ordnungspolitischem Versagen

Wenn man bedenkt, dass der Grund für die Forschung darin bestand, dass diese Erreger möglicherweise eine Pandemie auslösen könnten, ist Daszaks Behauptung, die Forschung stelle kein solches Risiko dar, ziemlich widersprüchlich. Daszaks Argument hatte noch eine weitere Lücke.

Drei Monate bevor Daszak vorschlug, dass das Virus, das sie als Grundgerüst für die Chimären verwenden wollten und das den Namen WIV1 trägt, „noch nie nachweislich Menschen infiziert oder Krankheiten beim Menschen verursacht hat“, hatte sein Mitarbeiter Baric eine Arbeit veröffentlicht, die zeigte, dass WIV1 tatsächlich in der Lage ist, Menschen zu infizieren.

Baric, der an der UNC Chapel Hill arbeitet, hatte herausgefunden, dass sich das WIV1-Virus „in menschlichen Atemwegskulturen und in vivo effizient repliziert“ und eine „ständige Bedrohung“ für die menschliche Bevölkerung darstellt. Dies steht in völligem Widerspruch zu Daszaks Aussage, und es ist zweifelhaft, dass Daszak die drei Monate zuvor von Baric veröffentlichte Arbeit nicht kannte. Es ist auch zweifelhaft, dass die NIH nichts von Barics Ergebnissen wussten.

Trotz alledem stimmte das NIH Daszaks Vorschlag zu. Shi – ein chinesischer Mitarbeiter mit Verbindungen zum chinesischen Militär – sollte Daszak darüber informieren, wenn eine der Chimären die zehnfache Wachstumsrate eines natürlichen Virus aufwies, und Daszak sollte die Behörde über die Ergebnisse informieren, damit diese über das Schicksal des Experiments entscheiden konnte.

Anscheinend ist nichts davon tatsächlich geschehen. Als die Wissenschaftler von EcoHealth das Experiment durchführten, wuchs eines der chimären Viren tatsächlich viel schneller als die anderen und produzierte eine Viruslast, die um das Vierfache höher war als die des Elternvirus.

Dies hätte die von Daszak vorgeschlagene Aufsichtskette auslösen müssen, aber laut dem stellvertretenden NIH-Hauptdirektor Lawrence Tabak, Ph.D., hat EcoHealth den NIH-Programmbeauftragten nicht über diesen Funktionsgewinn informiert.

EcoHealth behauptet indessen, dies getan zu haben, und es wurde ihm standardmäßig erlaubt, weiterzumachen, da niemand bei den NIH Einspruch erhob. Was auch immer daran wahr sein mag, klar ist, dass die NIH den Vorschlag von EcoHealth zur Umgehung der Regeln zur Funktionsvermehrung akzeptiert haben.

Und während alle Beteiligten versucht haben zu leugnen, dass diese Forschung irgendetwas mit Funktionsgewinn zu tun hatte, gab Daszak dies in einer E-Mail an die NIH vom Juli 2016 ausdrücklich zu. „This is terrific!“, schrieb er. „Wir freuen uns sehr zu hören, dass der Förderstopp für die Gain-of-Function-Forschung aufgehoben wurde. „Deutlicher kann man es nicht sagen.

Warum finanziert Fauci jetzt wieder EcoHealth?

Vor diesem Hintergrund – und das ist nur eine Geschichte, die Fragen über die Forschungsethik und die Rolle von EcoHealth bei der COVID-Pandemie aufwirft – warum überschwemmt Fauci EcoHealth jetzt mit neuen Mitteln? Wie von Unherd.com am 3. Oktober 2022 berichtet:

„Die von Peter Daszak geleitete Nichtregierungsorganisation hat von Anthony Faucis Behörde NIAID weitere 600.000 Dollar erhalten. Dies hat, gelinde gesagt, für Aufsehen gesorgt. Die Rolle, die Daszak im Kontext der Pandemie gespielt hat, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seine EcoHealth Alliance ist die Organisation, die für die Weiterleitung von Hunderttausenden von Dollar aus Zuschüssen der US-Regierung an das inzwischen berüchtigte Wuhan Institute of Virology verantwortlich ist, das von vielen als wahrscheinliche Quelle der Pandemie angesehen wird. Wie ich bereits berichtet habe, war er die wichtigste Quelle für die amerikanischen Medien, die zu „beweisen“ versuchten, dass es sich bei der Laborleck-Theorie nur um eine Verschwörung der Rechten handelt. Er organisierte auch heimlich einen Brief in The Lancet, in dem er versuchte, die Debatte zu beenden, indem er diesen möglichen Ursprung als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete. esonders alarmierend ist, dass Daszak 2018 einen Vorschlag bei der Defense Advanced Research Projects Agency [DARPA] einreichte, in dem Wissenschaftler aufgefordert wurden, eine Furin-Spaltstelle – ein entscheidendes und einzigartiges Merkmal von SARS-Cov-2 – in SARS-ähnliche Viren einzufügen. Mit anderen Worten: eine Blaupause für die Herstellung von SARS-2 in einem Labor. Daszaks staatliche Finanzierung wurde 2020 eingestellt, ein Schritt, der den Chef der EcoHealth Alliance aufschreckte. Er forderte seine Mitarbeiter und Partner auf, wichtige genetische Daten nicht zu veröffentlichen, indem sie in die Gendatenbank GenBank des NIH hochgeladen werden. Daszak sagte seinen Kollegen, dass die genetischen Informationen „unerwünschte Aufmerksamkeit“ erregen könnten (er hatte Recht). Zahlreiche Experten … haben den Kongress aufgefordert, Daszak vorzuladen. Stattdessen hat die Regierung seine Finanzierung aufgestockt. Die jüngsten Schlagzeilen über einen neuen Zuschuss in Höhe von 600.000 Dollar sind zwar zutreffend, doch in Wirklichkeit hat Daszaks Organisation vom NIH etwa das Fünffache, nämlich 3,3 Millionen Dollar, für die Virenjagd in Südostasien erhalten.“

Der am 21. September 2022 gewährte Zuschuss in Höhe von 653.392 Dollar zur Analyse des „Potenzials für das künftige Auftreten von Fledermaus-Coronaviren in Myanmar, Laos und Vietnam“ bezieht sich auf das erste Jahr eines Fünfjahresprojekts, so dass sich die Finanzierung auf insgesamt etwa 3,3 Millionen Dollar beläuft.

Vorausschauende Pandemieplanung ist ein Hirngespinst

Die Jagd nach neuartigen Zoonoseviren soll den Forschern helfen, sich auf künftige Pandemien vorzubereiten. Betrachtet man jedoch die zahlreichen Veröffentlichungen über Coronaviren, einschließlich chimärer Coronaviren, die im Verdacht stehen, Vorläufer von SARS-CoV-2 zu sein, so wird deutlich, dass nichts davon dazu beigetragen hat, eine weltweite Pandemie zu verhindern.

Im Gegenteil, die Beweise scheinen darauf hinzudeuten, dass die COVID-Pandemie das Ergebnis dieser Forschung war. Warum also finanzieren die NIH immer noch genau die Organisation, die das Labor, von dem die ganze Welt vermutet, dass es die Quelle der COVID-Pandemie sein könnte, finanziell unterstützt und mit ihm zusammengearbeitet hat?

Wie in der Zusammenfassung des Zuschusses angegeben, wird EcoHealth auch „schnell virale Sequenzen und Isolate für die Verwendung in der Impfstoff- und Therapieentwicklung, einschließlich ‚Prototyp-Pathogen‘-Impfstoffen, über ein bestehendes MOU [Memorandum of Understanding] mit dem NIAID-CREID [NIAID’s Centers for Research in Emerging Infectious Diseases]-Netzwerk liefern“.

Gesetzentwurf zur Verhinderung der Finanzierung der EcoHealth Alliance eingebracht

Die Senatorin von Iowa, Joni Ernst, hat nun einen Gesetzentwurf eingebracht, um die Finanzierung der EcoHealth Alliance durch die Regierung dauerhaft zu beenden. „Steuergelder an EcoHealth zu geben, um Pandemieprävention zu studieren, ist so, als würde man einen mutmaßlichen Brandstifter dafür bezahlen, Brandschutzinspektionen durchzuführen“, sagte sie dem Daily Caller, und fügte hinzu:

„Die NIH hatten Recht, als sie die Finanzierung der Experimente, die EcoHealth Alliance mit dem staatlichen chinesischen Wuhan-Institut durchführte, stornierten. EcoHealth verstößt nicht nur gegen mehrere Bundesgesetze, sondern hat auch immer noch keine Dokumente über diese gefährlichen Studien vorgelegt, die das NIH mehrfach angefordert hat und die wichtige Hinweise auf die Ursprünge der COVID-19-Pandemie liefern könnten. Ich habe einen Gesetzesentwurf eingebracht, um zu garantieren, dass EcoHealth keinen weiteren Cent von einer Bundesbehörde erhält, und um eine Untersuchung einzuleiten, um ein für alle Mal festzustellen, wie viel Geld der US-Steuerzahler durch EcoHealth in Labore in China geflossen ist.“

Der Gesetzesentwurf mit dem Namen „Defund EcoHealth Alliance Act“ legt fest, dass „EcoHealth Alliance, Inc., einschließlich aller Tochtergesellschaften und verwandten Organisationen, die direkt von EcoHealth Alliance, Inc. kontrolliert werden, keine durch Bundesgesetze genehmigten oder bewilligten Mittel für irgendeinen Zweck zur Verfügung gestellt werden dürfen“.

„Stoppt das Geld, stoppt den Wahnsinn“.

Justin Goodman, Senior Vice President of Advocacy and Public Policy beim White Coat Waste Project, sprach sich gegenüber dem Daily Caller für den Gesetzentwurf aus:

„Die Tierversuche der EcoHealth Alliance sollten nicht erneut finanziert werden. Wie wir zuerst aufgedeckt haben, hat diese zwielichtige Gruppe US-Steuergelder an das Wuhan Institute of Virology für gefährliche Tierversuche weitergeleitet, die wahrscheinlich die Pandemie verursacht haben, sie hat ein bundesweites Verbot der gain-of-function-Forschung umgangen, wiederholt gegen Transparenzgesetze verstoßen und Untersuchungen über die Herkunft von COVID behindert. Aufzeichnungen zeigen jedoch, dass die EHA [EcoHealth Alliance] seit Beginn der Pandemie weiterhin Millionen von Steuergeldern erhalten hat. Wir applaudieren Senator Ernst dafür, dass er sich dafür einsetzt, dass die Steuerzahler nicht länger gezwungen sind, diesen rücksichtslosen, skrupellosen Laborauftragnehmer zu finanzieren. Stoppt das Geld, stoppt den Wahnsinn.“

Wir müssen wirklich alle Funktionsforschung verbieten

Wie in „The COVID Rabbit Hole: An Inside Look at the Virus‘ Origin“ ausführlich dargelegt, deuten die Beweise darauf hin, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor ist und dass Fauci, Daszak und andere Forscher, China, die Mainstream-Medien, die Weltgesundheitsorganisation und Technologieunternehmen zusammengearbeitet haben, um es zu vertuschen.

„Alle so genannte B-Schutz-Forschung ist Biowaffenforschung. Es gibt keine harte Trennlinie zwischen den beiden. Daher auch der Begriff ‚Dual-Use‘-Forschung. Was wir brauchen, ist ein Verbot der Forschung mit doppeltem Verwendungszweck, d. h. Forschung, bei der ein Krankheitserreger mit neuen Funktionen ausgestattet wird, die ihn gefährlicher machen, was zum Guten oder Schlechten genutzt werden könnte.“

COVID-19 wäre nicht der erste Ausbruch von Infektionskrankheiten, der durch ein Leck in einem Labor verursacht wurde, und es wird sicher nicht der letzte sein – wenn wir verrückten Wissenschaftlern weiterhin erlauben, diese Art von Arbeit fortzusetzen, das heißt. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass jede so genannte B-Schutz-Forschung eine Biowaffen-Forschung ist. Es gibt keine harte Trennlinie zwischen den beiden.

Während Daszak, Fauci und die anderen darauf bestehen, dass die Erforschung menschlicher Krankheitserreger zu Verteidigungszwecken notwendig ist, sei es zur Vorbereitung auf eine zoonotische Ausbreitung oder auf einen terroristischen Biowaffenangriff, stellt dieselbe Forschung auch die Herstellung illegaler Biowaffen dar. Daher der Begriff „Dual-Use“-Forschung. Wie bereits 2007 im Journal of Science and Engineering Ethics festgestellt wurde:

„Das Dual-Use-Dilemma entsteht im Zusammenhang mit der Forschung in den biologischen und anderen Wissenschaften als Folge der Tatsache, dass ein und dieselbe wissenschaftliche Forschungsarbeit manchmal sowohl für schlechte als auch für gute Zwecke verwendet werden kann. Es handelt sich um ein ethisches Dilemma, da es darum geht, Gutes zu fördern und gleichzeitig Schaden anzurichten, z. B. die Förderung der Gesundheit im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Mittel für die Tötung Unschuldiger. Es ist ein ethisches Dilemma für den Forscher wegen der möglichen Handlungen anderer, z. B. böswilliger Nicht-Forscher, die gefährliche biologische Wirkstoffe stehlen oder die Arbeit des ursprünglichen Forschers nutzen könnten. Und es ist ein Dilemma für Regierungen, die um die Sicherheit ihrer Bürger und deren Gesundheit besorgt sind.“

Der Defund EcoHealth Alliance Act von Senator Ernst würde zwar die Finanzierung einer rücksichtslosen Forschungseinrichtung durch die Regierung beenden, aber es gibt viele andere, die einfach an ihre Stelle treten würden. In dieser Hinsicht würde es also sehr wenig bewirken.

Was wir wirklich brauchen, ist ein Verbot der Dual-Use-Gain-of-Function-Forschung, d. h. der Forschung, bei der ein Krankheitserreger mit neuen Funktionen ausgestattet wird, die ihn gefährlicher machen, was zum Guten oder zum Schlechten genutzt werden könnte. Diese Art von Forschung brauchen wir einfach nicht. Sie ist widerwärtig, denn sie hat bis heute keine einzige Epidemie oder Pandemie verhindert.

