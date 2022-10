Warum ich YouTube und Google verklagen werde

Direkt zum Video:

September 2021, Google löscht mein YouTube-Konto wegen „Verletzung der Gemeinschaftsrichtlinien“, die sie am selben Morgen eingeführt hatten

Am 28. September 2022 reichte ich eine Klage gegen Google, YouTube und Alphabet Inc. wegen Vertragsbruchs ein. YouTube änderte den Vertrag einseitig und ohne Vorankündigung, was einen Verstoß gegen seine eigenen Bedingungen darstellt, und nutzte dann diese Änderung in letzter Minute, um meine Inhalte zu entfernen

Die Nutzungsbedingungen von YouTube enthalten auch eine „Three-Strikes“-Regelung, die besagt, dass Nutzer drei Verwarnungen erhalten und die Möglichkeit haben, Inhalte, die gegen die Richtlinien verstoßen, zu entfernen, bevor sie gesperrt werden. Ich hatte keine „Strikes“ gegen meinen Kanal an dem Tag, an dem ich deplatformed und gelöscht wurde.

Wir verklagen YouTube auch wegen ungerechtfertigter Bereicherung, da meine Videoinhalte, die in den letzten 16 Jahren mehr als 50 Millionen Aufrufe generiert haben, für YouTube von großem finanziellem Nutzen waren und es ihnen ermöglicht haben, die Werbeeinnahmen auf der Website zu steigern.

Am 8. November 2021 verklagte ich die US-Senatorin Elizabeth Warren, sowohl in ihrer offiziellen als auch in ihrer persönlichen Eigenschaft, wegen Verletzung meiner Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz, da sie versuchte, Amazon.com zu zwingen, mein Buch „The Truth About COVID-19“ zu verbieten.

Am 29. September 2021 löschte Google mein YouTube-Konto wegen „Verstoßes gegen die Community-Richtlinien“ – Richtlinien, die sie noch am selben Morgen eingeführt hatten. Am 28. September 2022 reichte ich eine Klage1 gegen Google, YouTube und Alphabet Inc. wegen Vertragsbruchs ein.

Wie in meiner Klage ausführlich dargelegt, änderte YouTube den Vertrag einseitig und ohne Vorankündigung, was einen Verstoß gegen seine eigenen Bedingungen darstellt, und nutzte dann diese Änderung in letzter Minute, um meine Inhalte zu entfernen, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen, dem Gründungsjahr von YouTube. Zu dem Zeitpunkt, als YouTube meine Inhalte löschte, hatte ich mehr als 300.000 Abonnenten, und meine Videos hatten insgesamt mehr als 50 Millionen Aufrufe erzielt.

Ich war zwar mit der Zensur von YouTube nicht einverstanden, aber als im April 2021 die Richtlinie „COVID-19 Fehlinformationen“ eingeführt wurde, habe ich es sorgfältig vermieden, Inhalte auf YouTube zu veröffentlichen, die gegen diese Richtlinie verstoßen könnten.

In den 16 Jahren, in denen ich auf der Plattform aktiv bin, habe ich nicht ein einziges Mal eine Benachrichtigung über einen „Strike“ gegen meinen Kanal wegen Verletzung der Gemeinschaftsrichtlinien erhalten.

Eindeutiger Vertragsbruch

Dann, am Morgen des 29. September 2022, um 9 Uhr EDT, veröffentlichte die Washington Post einen Artikel mit dem Titel YouTube Is Banning Joseph Mercola and a Handful of Other Anti-Vaccine Activists“. Nach Angaben der WaPo:

YouTube schaltet mehrere Videokanäle ab, die mit hochkarätigen Anti-Impf-Aktivisten wie Joseph Mercola in Verbindung gebracht werden … Als Teil einer neuen Reihe von Richtlinien, die darauf abzielen, Anti-Impf-Inhalte auf der Google-eigenen Website einzuschränken. YouTube wird alle Videos verbieten, in denen behauptet wird, dass von den Gesundheitsbehörden zugelassene Impfstoffe unwirksam oder gefährlich sind. Zuvor hatte das Unternehmen Videos blockiert, die solche Behauptungen über Coronavirus-Impfstoffe aufstellten, nicht aber solche über andere Impfstoffe wie Masern oder Windpocken.

Sechs Minuten NACH der Veröffentlichung dieses WaPo-Artikels, um 9.06 Uhr EDT, erhielt ich eine E-Mail von YouTube, in der mir mitgeteilt wurde, dass mein gesamter Kanal deplattiert und gesperrt worden war. Sie haben nicht nur alte Videos entfernt, in denen ich über Impfstoffe gesprochen habe. Sie haben meinen gesamten Kanal entfernt, einschließlich Tausender von Videos, die nichts mit Impfstoffen zu tun haben.

Wie in meiner Beschwerde beschrieben, deuten die Beweise darauf hin, dass YouTube diese neue Richtlinie schon seit einiger Zeit in Betracht gezogen hatte – nämlich keine verunglimpfenden Äußerungen gegen JEDEN zugelassenen Impfstoff zuzulassen – und dass sie mit einem Reporter der WaPo zusammengearbeitet haben, um diesen Artikel vorzeitig zu verfassen.

Der WaPo-Artikel wurde dann bis zum Morgen des 29. September mit einem Embargo belegt, um mir (oder allen anderen von dieser Änderung Betroffenen) nicht die Möglichkeit zu geben, die neue Richtlinie zu überprüfen, Schritte zu unternehmen, um meinen Kanal in Übereinstimmung mit der Richtlinie zu bringen, oder meine Inhalte auf eine andere Plattform zu verschieben. Stattdessen wurde das geistige Eigentum von 16 Jahren ohne Vorwarnung einfach gelöscht.

Dies ist ein klarer Verstoß gegen die eigenen Nutzungsbedingungen, in denen es heißt, dass YouTube alle Änderungen der Nutzungsbedingungen mit angemessenem Vorlauf ankündigt und den Nutzern die Möglichkeit gibt, diese zu überprüfen und Inhalte zu entfernen, wenn sie mit den neuen Bedingungen nicht einverstanden sind.

Regierung, Medien und soziale Medien arbeiten zusammen, um zu zensieren

Der WaPo-Artikel, der mit der Aktion von YouTube zusammenfällt, ist auch ein eklatantes Beispiel dafür, wie Regierung, soziale Medienplattformen und Medien zusammenarbeiten und Angriffe koordinieren, um Menschen und Organisationen zu zensieren, mit denen sie nicht einverstanden sind oder die eine Bedrohung für ihre Propaganda darstellen.

In einem „News & Events“-Artikel vom 29. September 2021, der von YouTube auf seiner Website veröffentlicht wurde, gab YouTube zu, „eng mit Gesundheitsbehörden“ zusammenzuarbeiten, einschließlich „lokaler und internationaler Gesundheitsorganisationen“, um diese neue Richtlinie zu entwickeln.

YouTube hat gegen seine eigene Three-Strikes-Richtlinie verstoßen

Die Nutzungsbedingungen von YouTube enthalten auch eine „Three Strikes“-Politik, nach der Nutzer drei Verwarnungen erhalten und die Möglichkeit haben, Inhalte, die gegen die Richtlinien verstoßen, zu entfernen, BEVOR sie gesperrt werden.

Ich hatte an dem Tag, an dem ich deplatformed und gelöscht wurde, keine „Strikes“ gegen meinen Kanal. Die Tatsache, dass YouTube hinterhältige Taktiken anwenden musste, um einen Vorwand zu finden, um uns loszuwerden, zeigt nur, wie regelkonform wir eigentlich die ganze Zeit waren.

YouTube hat von den gestohlenen Inhalten profitiert

Ich verklage YouTube auch wegen ungerechtfertigter Bereicherung, denn in den letzten 16 Jahren haben meine Videoinhalte, die mehr als 50 Millionen Aufrufe generiert haben, YouTube einen großen finanziellen Nutzen gebracht und es ihnen ermöglicht, die Werbeeinnahmen auf der Website zu steigern.

Außerdem haben sie sich geweigert, mir zu gestatten, diese Inhalte, die sie noch immer in ihrem Besitz haben, zurückzuholen. YouTube hat also zu Unrecht auf meine Kosten profitiert.

Senatorin Elizabeth Warren wegen Verstoßes gegen den ersten Verfassungszusatz verklagt

Die YouTube-Klage ist nicht die einzige Klage, die wir eingereicht haben, um unsere Rechte in diesem neuen Zeitalter der illegalen Zensur zu schützen.

Am 8. November 2021 habe ich zusammen mit Ronnie Cummins, dem Gründer und Direktor der Organic Consumers Association (OCA) und Co-Autor meines Bestsellers „The Truth About COVID-19“, unserem Verleger Chelsea Green Publishing und Robert F. Kennedy Jr., der das Vorwort geschrieben hat, auch U.S. Senatorin Elizabeth Warren verklagt, sowohl in ihrer offiziellen als auch in ihrer persönlichen Eigenschaft, wegen Verletzung unserer Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz.

Die Klage wurde als Reaktion auf Warrens Versuche eingereicht, Amazon.com zu zwingen, unser Buch zu verbieten. Anfang September 2021 schickte Warren einen Brief an Andy Jassy, den Vorstandsvorsitzenden von Amazon, in dem sie eine „sofortige Überprüfung“ der Algorithmen von Amazon forderte, um Bücher auszusortieren, die mit „COVID-Fehlinformationen“ hausieren gehen, und betonte, dass der Verkauf solcher Bücher durch Amazon „potenziell rechtswidrig“ sei.

Obwohl sie nicht genau erklärte, gegen welche Gesetze Amazon verstoßen könnte, schien sie Jassy davor zu warnen, dass das Unternehmen für fahrlässige Tötung und Mord rechtlich verantwortlich gemacht werden könnte, wenn es Bücher verkauft, die die Leser über COVID-19, seine Behandlung und COVID-Impfungen „falsch informieren“.

Sie nannte mein Buch „The Truth About COVID-19“ als ein Paradebeispiel für „hochrangige und positiv gekennzeichnete Bücher, die auf Unwahrheiten über COVID-19-Impfstoffe und -Heilmittel beruhen“, die sie verboten haben wollte. Sie schrieb:

Dr. Mercola wurde als ‚der einflussreichste Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet‘ bezeichnet. Dieses Buch war nicht nur das Top-Ergebnis bei der Suche nach ‚COVID-19‘ oder ‚Impfstoff‘ in den Kategorien ‚Alle Abteilungen‘ und ‚Bücher‘; es wurde von Amazon als ‚Bestseller‘ und als ‚#1 Best Seller‘ in der Kategorie ‚Politische Freiheit‘ gekennzeichnet. In dem Buch werden gefährliche Verschwörungen über COVID-19 sowie falsche und irreführende Informationen über Impfstoffe verbreitet. Es behauptet, dass Vitamin C, Vitamin D und Quercetin … eine COVID-19-Infektion verhindern können … Und das Buch behauptet, dass man Impfstoffen nicht trauen kann …

Regierungsbeamte können rechtlich niemanden zensieren

Als Regierungsvertreterin ist es für Warren illegal, gegen die US-Verfassung zu verstoßen, und private Unternehmen zu drängen, dies für sie zu tun, ist keine legale Lösung. Wie in unserer Beschwerde erwähnt:

Vor langer Zeit wurde der Erste Verfassungszusatz so verstanden, dass er garantierte, dass Bücher, die die Orthodoxie der Regierung infrage stellen, ohne Angst vor Einschüchterung oder Repressalien durch die Regierung verkauft werden können. Vor fast sechzig Jahren entschied der Oberste Gerichtshof in der Rechtssache Bantam Books v. Sullivan, 372 U.S. 58 (1963), dass Staatsbeamte den Ersten Verfassungszusatz verletzten, indem sie Briefe an Buchhändler schickten, in denen sie davor warnten, dass der Verkauf bestimmter, namentlich genannter Bücher potenziell rechtswidrig sei.

Das „Laster“ solcher Briefe und der darin enthaltenen „verschleierten Androhung“ rechtlicher Konsequenzen bestehe darin, dass sie es der Regierung ermöglichten, eine Zensur zu erreichen und gleichzeitig die Justiz zu umgehen, indem sie „keinerlei Schutzmaßnahmen gegen die Unterdrückung … verfassungsrechtlich geschützter“ Äußerungen vorsähen und somit eine verfassungswidrige „Vorabbeschränkung“ bewirkten, erklärte das Gericht. Dabei spielte es keine Rolle, dass die Beamten, die das Schreiben verschickten, nicht befugt waren, formale rechtliche Sanktionen zu verhängen“ – d. h., dass die Beamten selbst nicht befugt waren, die Buchhändler in einer Weise zu sanktionieren oder zu verfolgen. Diese Tatsache machte die Verfassungswidrigkeit noch deutlicher.

Die Beamten „sind keine Strafverfolgungsbeamten; sie geben nicht vor, dass sie qualifiziert sind, den Händlern nur faire Rechtsberatung zu geben, oder dass sie dies versuchen … [Sie handelten … nicht, um zu beraten, sondern um zu unterdrücken“. Es mache auch keinen Unterschied, so das Gericht ausdrücklich, dass die Briefe als bloße „Ermahnung“ formuliert seien oder dass es den Buchhändlern theoretisch „frei“ stehe, die Briefe zu ignorieren, denn die Beamten hätten „bewusst die Unterdrückung von als ‚anstößig‘ erachteten Veröffentlichungen angestrebt“, und „die Menschen missachten nicht leichtfertig verschleierte Drohungen von Beamten“.

Heute haben einige Mitglieder des Kongresses der Vereinigten Staaten das in Bantam Books niedergelegte Gesetz offenbar vergessen oder glauben, über ihm zu stehen.

Wenn wir die freie Meinungsäußerung verlieren, verlieren wir alles

Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich bei unserem Buch „Die Wahrheit über COVID-19“ um verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerung handelt und dass Warrens Brief Amazon dazu auffordert, geschützte Meinungsäußerung zu unterdrücken.

Doch seit Beginn der Pandemie hat die Regierung systematisch versucht, die Art von Informationen, die in unserem Buch verbreitet werden, zu unterdrücken, und zwar mit der gleichen Taktik, die Warren hier gegen uns angewandt hat – indem sie internetbasierte Unternehmen warnte, dass sich das ganze Gewicht des Zorns der Regierung gegen sie richten würde, wenn sie diese Ansichten nicht zensierten.

Solche Klagen sind zwar zeit- und kostenaufwändig, aber sie sind notwendig. Es lohnt sich, für die Meinungsfreiheit zu kämpfen, denn wenn wir sie verlieren, dann verlieren wir alles.

Wie in „Das größte Opfer von COVID-19“ beschrieben, wurden die Rechte des Einzelnen seit Beginn dieser Pandemie wiederholt mit Füßen getreten und verletzt, und es wird nur noch schlimmer werden, wenn wir uns nicht wehren.

Es ist jetzt klar, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben: Freiheit oder ein Leben unter autoritärer Herrschaft. Es gibt keinen Mittelweg. Wie das alte Sprichwort sagt: „Gib einen Zentimeter, und sie nehmen dir einen Meter.“ Es stimmt, dass das Justizsystem in vielerlei Hinsicht auch gegen uns eingesetzt wurde, aber es ist immer noch unsere beste Chance, die Dinge richtigzustellen und diesen ungeheuerlichen Rechtsverletzungen Einhalt zu gebieten.

