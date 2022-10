Zwei Videos: Ist unsere POLITIK noch kompetent? | Markus Krall, Christian Rieck, Marc Friedrich und Dr. Geert Vanden Bossche warnt: Impfungen machen Virus für Geimpfte gefährlicher

Im Rahmen der World of Value 2022 treffen Dr. Markus Krall, Prof. Christian Rieck und Marc Friedrich im alphaTrio aufeinander und bieten den Zuhörern eine belebte Diskussionsrunde. Elegant lenkt Moderator Steffen Krug hier die Gesprächsthemen der Gäste von geopolitischen Brennpunkten, über planwirtschaftliche Interventionsmaßnahmen bis hin zum Fiat-Geld-System und der Anreizstruktur der Zentralbank. Eine Stunde belebte, interessante und informative Diskussion – jetzt!

Dr. Geert Vanden Bossche warnt: Impfungen machen Virus für Geimpfte gefährlicher

Der erfahrene flämische Immunologe und Mikrobiologe Dr. Geert Vanden Bossche war sowohl für die Bill und Melinda Gates Stiftung wie auch die Impfallianz GAVI tätig, die von der Gates-Stiftung finanziert wird. Er hat jahrelang an der Entwicklung von Impfstoffen mitgewirkt. Vanden Bossche war einer der ersten, die davor gewarnt haben, in die sogenannte Pandemie hinein zu impfen, da sonst Fluchtmutationen entstehen würden. Wie das Auftauchen der Omikron-Variante zeigt, die jeden mehrfach auch in kurzen Abständen infizieren kann, behielt er recht. In seiner jüngsten Publikation zeigte Vanden Bossche die katastrophalen Folgen der Gentechnik-Spritzen auf – insbesondere in Ländern mit hoher Impfquote! Im Gespräch mit Vivien Vogt erklärt der Immunologe ausführlich, was er mit der Kettenreaktion von neuen Pandemien und Epidemien meint und warum das mit unabsehbaren und dramatischen Folgen für die globale Gesundheit verbunden sein könnte.