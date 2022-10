Warum mit weiteren künstlichen Pandemien zu rechnen ist

‚Keine Bioabwehrforschung ist rein defensiv – wer sie betreibt, ist automatisch an der Herstellung biologischer Waffen beteiligt.‘

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Zu Beginn der COVID-Pandemie war Francis Boyle, Ph.D., sicher, dass sie das Ergebnis eines Laborlecks war. Er glaubt, dass es sich bei den Affenpocken um eine weitere Laborschöpfung handelt, da sie nun plötzlich 30 Mutationen gegenüber den in Afrika vorkommenden wilden Affenpocken aufweisen

Präsident Biden hat vor kurzem die Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy unterzeichnet, und diese Anordnung verspricht im Grunde, dass wir weitere vom Menschen verursachte Pandemien erleben werden

Abschnitt 12, Absatz VII in Bidens Durchführungsverordnung besagt, dass der Zweck der Verordnung darin besteht, „besorgniserregende Forschung mit doppeltem Verwendungszweck und Forschung, die potenziell pandemische und andere Krankheitserreger mit hohem Risiko beinhaltet, zu entwickeln und zu betreiben sowie zu fördern und umzusetzen“.

Das bedeutet, dass sie die Absicht haben, tödliche Krankheitserreger zu erforschen, von denen jeder einzelne freigesetzt werden könnte, um eine globale Pandemie auszulösen, wenn ein Schreckensereignis notwendig ist, um die Bevölkerung dazu zu bringen, ein falsches Gefühl von Sicherheit der Freiheit vorzuziehen. Boyle glaubt, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass es weitere Pandemien geben wird, weil sie diese absichtlich erzeugen

Boyle glaubt, dass die Affenpocken entwickelt und freigesetzt wurden, um Regierungen und Bevölkerungen zu erschrecken, damit sie den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) akzeptieren, der die WHO zur alleinigen Entscheidungsträgerin in Pandemie-Situationen machen würde

In diesem Interview äußert sich Francis Boyle, der an der Universität Chicago studiert, in Harvard promoviert hat und einen Doktortitel in Politikwissenschaften besitzt, zu den jüngsten Versuchen, der Öffentlichkeit Angst einzujagen, diesmal vor den Affenpocken

Seit Jahrzehnten setzt sich Boyle gegen die Entwicklung und den Einsatz von Biowaffen ein, um die es sich bei COVID-19 offenbar handelt. Er forderte im Rahmen der Biowaffenkonvention von 1972 eine Gesetzgebung gegen Biowaffen und entwarf den Biological Weapons Anti-Terrorism Act, der einstimmig von beiden Häusern des Kongresses verabschiedet und 1989 von George Bush sen. unterzeichnet wurde.

Zu Beginn der Pandemie war Boyle sicher, dass COVID-19 das Ergebnis eines Lecks im Labor war. Er war sogar einer der ersten, der dies ansprach. Natürlich wurde in den letzten mehr als zwei Jahren jeder, der die Theorie des Labordurchbruchs vertrat, verleumdet, diskreditiert, zensiert und verleumdet. Heute wissen wir, dass diese Information wahr war, und sogar die Mainstream-Medien beginnen, darüber zu berichten.

Weißes Haus räumt ein, dass es weitere Pandemien geben wird

Wie in „Executive Order Advances Biotech-Transhumanist Agenda“ ausführlich beschrieben, hat Präsident Biden kürzlich die „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy“ unterzeichnet. Wie Boyle anmerkt, sorgt diese Exekutivanordnung im Grunde für die Schaffung weiterer Biowaffen:

„Es ist eine sehr lange Durchführungsverordnung. Ganz am Ende wird alles verraten, wo es [in Abschnitt 12], Absatz VII, heißt, dass der Zweck dieser Verordnung darin besteht, „besorgniserregende Forschung mit doppeltem Verwendungszweck und Forschung, die potenziell pandemische und andere Krankheitserreger mit hoher Gefahr einschließt, zu entwickeln und zu betreiben, zu fördern und umzusetzen …“. Lassen Sie mich das für Sie ausrechnen. Besorgniserregende Forschung mit doppeltem Verwendungszweck“ bedeutet offensive und dann defensive biologische Kriegswaffen. Die Bideniten geben hier zu, dass ihre Agenda darin besteht, mehr offensive biologische Kriegswaffen zu fördern und einzusetzen. Das ist es, was „bedenkliche Forschung mit doppeltem Verwendungszweck“ bedeutet. Dann soll versucht werden, diese Waffen mit einer Art Scheinimpfstoff zu perfektionieren, der durch Reverse Engineering oder ähnliches hergestellt wird. Sie geben zu, dass sie diese offensiven biologischen Kriegswaffen entwickeln werden, „mit potenziell pandemischen und anderen folgenschweren Krankheitserregern“. Sie werden weitere biologische Kriegswaffen wie COVID-19 erforschen und entwickeln, an denen die Regierung der Vereinigten Staaten beteiligt war. Sie geben dies hier zu. Wenn man sich die Mainstream-Nachrichten anhört, sagen alle: ‚Ja, die nächste Pandemie kommt‘. Und genau von hier kommt sie: „Besorgniserregende Forschung mit doppeltem Verwendungszweck, die potenziell pandemische und andere folgenschwere Erreger beinhaltet.“

Durchführungsverordnung kann Biowaffen-Übereinkommen nicht außer Kraft setzen

Wenn Sie sich fragen, ob diese Art der Forschung an Biowaffen mit doppeltem Verwendungszweck gegen das Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus durch biologische Waffen verstoßen könnte, lautet die Antwort: Ja. Das Gesetz von 1989 verbietet diese Art von Aktivitäten direkt. Aber abgesehen von der Rechtswidrigkeit ist Boyles Hauptanliegen, dass es existenziell gefährlich ist, diesen Weg weiterzugehen.

„COVID-19, das ich als erster aufgedeckt habe, war eindeutig eine offensive biologische Kriegswaffe mit „gain of function“-Eigenschaften, die aus dem BSL-4 von Wuhan, dem chinesischen Fort Detrick, ausgetreten war. Die Bideniten haben deutlich gemacht, dass sie mit voller Kraft voraus fahren. Sie haben den Rubikon überschritten. Sie haben nicht die Absicht, umzukehren. Sie verdoppeln, sie verdreifachen. Meiner Meinung nach ist es das, womit wir heute konfrontiert sind“, sagt er.

Während einige behaupten, dass eine Durchführungsverordnung ein vorheriges Gesetz und/oder einen unterzeichneten Vertrag außer Kraft setzen kann, ist dies laut Boyle in beiderlei Hinsicht falsch.

„Nein, eine Durchführungsverordnung kann weder mein Anti-Terror-Gesetz für biologische Waffen noch das Übereinkommen über biologische Waffen außer Kraft setzen“, sagt er. „Dies ist nur ein Versuch, beide Gesetze zu umgehen – ein Versuch, trotz der Tatsache, dass ein Verstoß gegen mein Anti-Terror-Gesetz über biologische Waffen eine Straftat ist, die mit lebenslanger Haft bestraft wird. Das Justizministerium wollte wiederholt, dass ich die Todesstrafe einfüge, aber ich bin ein lebenslanger Abolitionist und wollte nicht, dass irgendein Gesetz von mir die Todesstrafe enthält.“

Was hat also Vorrang? Und wie können wir diesen Konflikt lösen oder versöhnen? Laut Boyle ist eine Versöhnung nicht möglich, es sei denn, der Kongress erlässt neue Gesetze.

„Wer auch immer diese [Durchführungsverordnung] verfasst hat, wusste genau, dass er gegen das Übereinkommen über biologische Waffen und mein Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus durch biologische Waffen verstößt. Eine Durchführungsverordnung kann weder einen Vertrag noch ein Gesetz außer Kraft setzen. Dies kann nur durch ein späteres Gesetz des Kongresses geschehen.“

Widerstand gegen die medizinische Tyrannei

Ein weiterer Aspekt, der in dem Interview angesprochen wurde, ist die Frage, wie der Emergency Powers Act missbraucht wurde, um uns unserer persönlichen Freiheiten zu berauben. Im Wesentlichen hat diese Pandemie gezeigt, dass man einen demokratisch gewählten Kongress in ein tyrannisches Regime verwandeln kann, das ohne Einschränkung regieren kann.

Boyle hat vor kurzem ein Buch mit dem Titel „Resisting Medical Tyranny: Why the COVID-19 Mandates Are Criminal“ veröffentlicht, in dem er dies erörtert. Darin beschreibt er auch, wie wir mit friedlichen und völlig legalen Mitteln gegen diese tyrannische Übervorteilung kämpfen können.

Rechtfertigung der Versklavung: Biosecurity

Das ist wirklich wichtig und bringt uns zum Thema Affenpocken, das Ende Juli 2022 zum öffentlichen Gesundheitsnotstand erklärt wurde, da es den Kern der Strategie der globalen Kabalen trifft, die Welt zu versklaven, indem sie unsere persönlichen Freiheiten unter dem Vorwand der „Biosicherheit“ immer weiter beschneiden. Wie von Boyle angemerkt:

„Meiner Meinung nach war diese Affenpocken-Epidemie … eine biologische Kriegswaffe, die aus einem Labor kam und an mehreren Orten freigesetzt wurde, um die Menschen zu erschrecken. Und warum? Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Tagung im Rahmen der Weltgesundheitsversammlung (WHA) über Regelungen nachdachte, die wieder einmal die Souveränität der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierungen unserer Bundesstaaten und Kommunen bei der Kontrolle unseres Gesundheitswesens umgangen hätten. Nach dem zehnten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten fällt die öffentliche Gesundheit in den Zuständigkeitsbereich der Bundesstaaten und Kommunen, nicht in den der Bundesregierung. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass Gouverneure in Florida oder Texas andere Maßnahmen ergreifen als die CDC [Centers for Diseases Control and Prevention] in Washington, D.C. Mehrere Gouverneure rebellieren jetzt gegen diese totalitären, diktatorischen [Erlasse] aus Washington, D.C. Um das zu verhindern, haben sie diese Vorschriften ausgearbeitet, die sie in diesem Sommer bei der Weltgesundheitsversammlung durchzusetzen versuchten, was nicht gelang. Die Affenpocken wurden dann meiner Meinung nach freigesetzt, um die Regierungen der Welt zu erschrecken, damit sie diese Vorschriften akzeptieren. Das ist fehlgeschlagen, aber … die WHO trifft sich jetzt, um einen Vertrag auszuhandeln und abzuschließen, der dieselben WHA-Bestimmungen enthält … Der Zweck dieses [globalen] WHO-Vertrages ist es wieder einmal, die amerikanische Souveränität zu umgehen, um auf staatlicher und lokaler Ebene Entscheidungen darüber zu treffen, wie mit Angelegenheiten der öffentlichen Gesundheit bei der nächsten Pandemie umzugehen ist, von der sie wissen, dass sie kommen wird, weil sie sich bereits darauf vorbereiten, gemäß der Biotech-Exekutivverordnung, die ich Ihnen gerade zitiert habe. Sie wissen, dass es kommen wird. Sie bereiten es vor. Sie bereiten es vor. Beim nächsten Mal werden sie mit Hilfe dieses WHO-Vertrages versuchen zu argumentieren, dass der Vertrag das oberste Gesetz des Landes gemäß Artikel VI der US-Verfassung ist und daher die Fähigkeit der staatlichen und lokalen Regierungen übertrumpft und verdrängt … die öffentliche Gesundheit zu bestimmen. In der Tat gibt es einen Fall des Obersten Gerichtshofs, den sie alle kennen, Missouri gegen Holland, der besagt, dass ein abgeschlossener Vertrag den zehnten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten außer Kraft setzt. Wir müssen verstehen, dass diese Leute genau wissen, was sie tun, und wir müssen sie aufhalten.“

Aufruf an den US-Senat, den WHO-Vertrag abzulehnen

Die WHO tagte vom 26. bis 30. September 2022 in Washington, D.C., und laut Boyle waren Vertragsdiskussionen Teil dieser Sitzung. Boyle schlägt vor, unsere Senatoren aufzufordern, einen Brief zu unterzeichnen, in dem sie sich gegen jeden künftigen WHO-Vertrag aussprechen, und diesen Brief dann an die Weltgesundheitsversammlung, die WHO und die Mitgliedsstaaten weiterzuleiten.

„Wenn wir ein Drittel plus ein Mitglied des Senats der Vereinigten Staaten dazu bringen können, [einen solchen Brief] zu unterschreiben, wird das meiner Meinung nach den geplanten Vertrag verhindern“, sagt Boyle. Andere Länder könnten das Gleiche tun. Um es klar zu sagen: Dieser WHO-Vertrag ist ein globaler Vertrag, so dass die USA nicht das einzige Land sind, das seine Souveränität verlieren könnte, wenn er verabschiedet wird. Alle Mitgliedsstaaten sitzen im selben Boot.

„Wenn das Abkommen verabschiedet wird, werden sie es nutzen, um die WHO-Empfehlungen für den Umgang mit der nächsten Pandemie weltweit durchzusetzen, und das wird uns alle umbringen“, sagt Boyle. „Die WHO ist eine verkommene, korrupte, kriminelle Organisation, und der Beweis dafür ist, dass die WHO eine Sponsorinstitution des Wuhan BSL-4 ist, dem Fort Detrick Chinas. Stellen Sie sich vor, die WHO wäre eine Patenorganisation unseres Fort Dietrich. Wir würden wissen, dass die Katze aus dem Sack ist. Das ist genau das, was hier mit der WHO passiert. Die CDC, Bill Gates, die chinesische kommunistische Regierung und Big Pharma, die die WHO bezahlen, werden jeden dazu zwingen, immer mehr Impfstoffe zu nehmen … und immer mehr Auffrischungsimpfungen, für immer. Es wird kein Ende nehmen.“

Gegenwärtig sieht es so aus, als würden sie einfach weiter Druck machen, bis der Vertrag verabschiedet ist. Mehr als ein Drittel des US-Senats dazu zu bringen, ein mögliches Abkommen mit der WHO jetzt oder in Zukunft abzulehnen, könnte die einzige Möglichkeit sein, es dauerhaft zu stoppen.

„[Der Vertrag] wird wahrscheinlich die WHO-Versammlung passieren“, sagt Boyle. „Der Vertreter der US-Regierung könnte ihn unterzeichnen und würde ihn dann an den Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats zur Ratifizierung durch den Senat weiterleiten. Wir müssen das so schnell wie möglich mit diesem Brief abwenden, der von einem Drittel plus einem des Senats unterzeichnet wurde und in dem es heißt: „Wir werden den Vertrag ablehnen. Wir müssen jetzt anfangen, Lobbyarbeit gegen den Vertrag zu betreiben. Wir werden nur wenig Zeit haben, wenn der Vertrag dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats vorgelegt wird. Denken Sie daran, dass die Demokraten den Senat kontrollieren. Sie kontrollieren den Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats. Sie könnten es sehr schnell durchbringen, um es dem gesamten Senat vorzulegen. Wir müssen alles tun, um diesen Vertrag zu stoppen. Sie sind da unten in Florida. Ich hoffe sehr, dass Sie Gouverneur DeSantis auf die Gefahren aufmerksam machen können. Seine Befugnisse zur Regulierung des öffentlichen Gesundheitswesens werden durch diesen Vertrag beendet. Er wird verpflichtet sein, alles zu befolgen, was die WHO ihm aufträgt. Wenn er sich nicht daran hält, kann die Bundesregierung vor das Bundesbezirksgericht der Vereinigten Staaten ziehen und eine einstweilige Verfügung gemäß dem Vertrag erwirken, die ihn zur Einhaltung verpflichtet, und wenn er sich nicht daran hält, könnte er wegen Missachtung zu einer Geldstrafe oder sogar zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Das ist eine sehr gefährliche Situation.“

Auswirkungen des WHO-Vertrags

In der Tat sind sich die meisten Menschen der Tragweite dieses WHO-Vertrags nicht bewusst. Die Verzweigungen sind wirklich tiefgreifend. Boyle erläutert, was passieren könnte, wenn der Vertrag verabschiedet wird:

„Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass in Bidens Durchführungsverordnung die Entwicklung von offensiven biologischen Kriegswaffen unter Verwendung von DNA, Gentechnik, synthetischer Biologie, Gain-of-Function-Eigenschaften und so weiter, auch für Pandemien, mit Volldampf vorangetrieben wird. Das ist die nächste COVID-19-Pandemie. Sie haben es schriftlich zugegeben. Da sie genau wissen, dass die nächste Pandemie kommt, weil sie sie entwickeln, weil sie aus ihren Labors kommt, müssen wir ihre BSL-3- und BSL-4[Labors] schließen. Sie planen und bereiten sich nun darauf vor – mittels dieses Vertrags -, von allen Gesundheitsbehörden hier in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verlangen, dass sie bei der nächsten Pandemie und bei der COVID 19-Pandemie alles befolgen, was die CDC ihnen vorgibt zu tun. Wenn sie das nicht tun, können sie vor einem Bundesgericht verklagt werden, eine einstweilige Verfügung erwirken, Geldstrafen erhalten und der Missachtung schuldig gesprochen werden. Das ist es, was hier auf dem Spiel steht. Ja, es wird die Gouverneure von Florida und Texas, North Dakota usw. völlig überrumpeln und ihnen ihre gesamte Macht nehmen. Die CDC und die WHO werden buchstäblich stalinistische Diktatoren sein, die uns sagen, was wir zu tun haben, wenn es zur nächsten Pandemie kommt, die sie bereits jetzt in Übereinstimmung mit Bidens Biotechnologie-Anordnung planen. So einfach ist das … Die Durchführungsverordnung zur Biotechnologie und der WHO-Vertrag sind miteinander verbunden, und der Ausbruch der Affenpocken diente meiner Meinung nach dazu, alle in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich an die WHO-Vorschriften und jetzt an den WHO-Vertrag halten. Sie brauchten etwas Neues, und so wurden die Affenpocken freigesetzt.“

Helfen Sie uns, den WHO-Vertrag zu stoppen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es keine US-Kampagne, die die Senatoren dazu bringen soll, einen Brief zu unterschreiben, in dem sie erklären, dass sie einen WHO-Vertrag ablehnen werden. Diese muss erst noch ins Leben gerufen werden. Wenn Sie von einer solchen Kampagne wissen oder eine solche Kampagne ins Leben rufen, teilen Sie sie bitte im Kommentarbereich mit.

In Großbritannien läuft derzeit eine Petition, in der das britische Parlament aufgefordert wird, keinen Pandemievertrag der WHO zu unterzeichnen, wenn er nicht zuvor durch ein öffentliches Referendum gebilligt wird. Wenn Sie in Großbritannien leben, können Sie diese Petition hier unterschreiben.

Das britische Parlament wird alle Petitionen mit mehr als 100.000 Unterschriften prüfen, und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat diese Petition 154.660 Unterschriften. Sie bleibt bis zum 17. November 2022 offen. (Eine frühere Petition wurde abgelehnt, weil darin nicht klar zum Ausdruck kam, was die Bürger von der Regierung verlangen. Die aktualisierte Petition verdeutlicht die gewünschte Maßnahme).

Hintergrundinformationen zu den globalen Kabalenführern

Obwohl Boyle in Bezug auf seine Weltanschauung am anderen Ende des Spektrums gelandet ist, durchlief er dieselbe Ausbildung wie viele der globalen Kabalenführer, die jetzt versuchen, die Welt und scheinbar alles und jeden in ihr zu zerstören. Er erklärt:

„Klaus Schwab studierte in Harvard, aber nicht in meinem Programm. Das Programm, in dem ich war, war das GSAS [graduate school of arts and sciences] Ph.D.-Programm, in dem Harvard zukünftige Professoren der Politikwissenschaft wie [Henry] Kissinger, [Zbigniew] Brzezinski und Samuel Huntington ausbildet. Schwab besuchte die Kennedy School in Harvard. Die Kennedy School ist eine falsche Bezeichnung, weil Harvard dort künftige imperiale US-Regierungsoperateure und Speerträger ausbildet. Das sind alles Kriegstreiber und Spione – ich war dabei, als die Schule gegründet wurde – und ihre Mitläufer und fünften Kolumnisten im Ausland, die in die imperiale Elite der USA integriert werden. Klaus Schwab sagte, als er dort studierte, dass er Kissinger für die kompetenteste Person in Harvard hielt. Nun, Kissinger, ich habe genau das gleiche Programm [wie er] durchlaufen. Er ist ein eingefleischter Machiavellist. Daran gibt es keinen Zweifel. Er hat nicht einen einzigen prinzipientreuen Knochen in seinem Körper … Kissinger war derjenige, der Schwab den Job als Leiter des Davoser Forums verschaffte. Wir müssen verstehen, dass hinter Kissinger, wie auch hinter Brzezinski, die Familie Rockefeller steht, die die Rechnungen bezahlt und die Fäden zieht. Kissinger und Brzezinski standen schon seit geraumer Zeit auf der Gehaltsliste der Rockefeller-Familie. Brzezinski war Leiter der von David Rockefeller gegründeten Trilateralen Kommission … Wir wissen auch, dass Kissinger, als er für Nixon arbeitete, die berüchtigte nationale Sicherheitsdirektive herausgegeben hat, die besagt, dass Bevölkerungskontrolle und -reduktion Teil der nationalen Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Ich habe nirgendwo gelesen, dass … [sie] widerrufen worden ist. Das ist meiner Erfahrung nach genau das, was hier mit Klaus Schwab, dem Davoser Forum und den Davosern vor sich geht.“

Noch näher an der Spitze der globalistischen Pyramide finden wir die Familie Rothschild, deren Macht den Rockefellers um Jahrhunderte vorausging. Wenn man bedenkt, dass Boyle seine gesamte Karriere lang ein Harvard-Insider war, wie konnte er dann der dortigen Gehirnwäsche entgehen?

„Ende Mai 1967, ich war gerade 17 Jahre alt geworden, war ich so entsetzt über den Vietnamkrieg, dass ich mir vornahm, die bestmögliche Eliteausbildung zu erhalten und sie gegen die Leute zu verwenden, die das Imperium der Vereinigten Staaten von Amerika regierten. So geschah es dann auch. Ich beschloss, etwas aus meinem Leben zu machen.“

Affenpocken – eine weitere kreierte Biowaffe?

Wie Boyle bereits sagte, glaubt er, dass die Affenpocken eine weitere Laborschöpfung sind, die zu dem Zweck freigegeben wurde, die Öffentlichkeit zu erschrecken, damit sie eine Gesundheitsdiktatur unter der Führung der WHO akzeptiert.

„Wie ich schon sagte, werden sie weiterhin biotechnisch hergestellte Pandemien auf uns loslassen, wenn es ihren Interessen dient, wie Amerithrax im Oktober 2001, um den USA Patriot Act durch den Kongress zu bringen – der einen Polizeistaat in den Vereinigten Staaten von Amerika einführte, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben – und wie COVID-19 und die Affenpocken. Es wird kein Ende dieses Prozesses geben. Meiner Einschätzung nach, wenn ich mir das Timing der Affenpocken ansehe, stammen sie eindeutig aus einem Labor für biologische Kriegsführung. Sie weist 30 genetische Mutationen auf, die über den Wildtyp der Affenpocken in Afrika hinausgehen. Die einzige Möglichkeit, wie es 30 genetische Mutationen über die [wilden] Affenpocken hinaus bekommen haben könnte, ist, dass es in einem Labor gemacht wurde … Sie wurde veröffentlicht, als man gerade versuchte, diese Vorschriften durch die Weltgesundheitsversammlung zu bringen. Sie wurde absichtlich erstellt, um die Regierungen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie diesen WHA-Verordnungen zustimmen. Die Bemühungen um die Verabschiedung des WHO-Vertrages werden auch heute noch fortgesetzt, obwohl sie, wie ich glaube, nicht so erfolgreich waren, wie sie ursprünglich geglaubt hatten. [Aber wir wissen aus der Biden-Verfügung, dass eine weitere Pandemie oder Epidemie der biologischen Kriegsführung kommen wird, wann immer sie meinen, die Menschen erschrecken zu müssen, damit sie ihrer Agenda folgen, die in The Great Reset von Schwab klar dargelegt ist. Lesen Sie einfach sein Buch. Da steht alles drin, auch der Transhumanismus und der Rest … Aber ich glaube nicht, dass es ihnen mit den Affenpocken gelungen ist, den Menschen genug Angst einzujagen, um diesem WHO-Vertrag zuzustimmen, der diktatorische Befugnisse in die Hände von [WHO-Generaldirektor] Tedros [Adhanom Ghebreyesus], der WHO, Bill Gates, der CDC und der chinesischen kommunistischen Regierung legen wird. Alles, was darauf hindeutet, ist, dass wir wahrscheinlich ein anderes angsteinflößendes Biokriegsereignis haben werden. Das geht aus dem Biotech-Beschluss der Biden-Administration ziemlich klar hervor. Sie planen und bereiten es in diesem Moment vor. Es befindet sich in irgendeinem Labor. Wir wissen nur noch nicht, was es sein wird.“

Natürlich haben sie auch eine Reihe anderer Möglichkeiten, die sie nutzen könnten, darunter Unterbrechungen der Versorgungskette, Nahrungsmittel- und Treibstoffknappheit, Deindustrialisierung, Atomkrieg und mehr. Es gibt also eine Menge verschiedener Dinge, die sie tun können, um den Angstfaktor zu aktivieren und die globale Kontrolle zu übernehmen.

Ein Atomkrieg wird immer wahrscheinlicher, da die NATO den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiter anheizt, und ein nuklearer Notfall könnte auch das gesamte Land über Nacht unter das Marshallgesetz stellen. Boyle kommentiert:

„Die Bideniten scheinen an diesem Punkt feindselige Handlungen, kriegerische Handlungen, Kriegshandlungen gegen Russland ohne Ermächtigung durch den Kongress der Vereinigten Staaten unter Verletzung der War Powers Resolution, unter Verletzung der War Powers Clause der US-Verfassung, zu begehen. Wir befinden uns de facto, ich würde noch nicht sagen de jure, aber de facto in einem Kriegszustand mit Russland. Außenminister Lawrow hat gerade gesagt: „Wir stehen am Rande eines De-jure-Krieges mit den Vereinigten Staaten. Wenn es zu einem Atomkrieg zu kommen droht, könnten die Bideniten … uns alle unter Kriegsrecht stellen.“

Mehr Informationen

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich der tyrannischen Übervorteilung widersetzen können, lesen Sie Boyles Buch „Resisting Medical Tyranny: Why the COVID-19 Mandates Are Criminal“.

„Ich habe mehrere juristische Strategien, die auch normale Menschen anwenden können, einschließlich des Versuchs, Staatsanwälte auf staatlicher und lokaler Ebene dazu zu bringen, Fauci und den Rest von ihnen wegen Mordes und Verschwörung zum Mord anzuklagen“, sagt Boyle.

„Wir wollen, dass sie Fauci anklagen und nicht nur eine Zivilklage einreichen. Wir wollen, dass sie ihn anklagen. Ich hatte ein 45-minütiges Treffen per Zoom mit dem Generalstaatsanwalt von Louisiana und bin das Mordgesetz von Louisiana in Bezug auf Fauci, Collins und die Pharmaunternehmen durchgegangen. Er stimmte meiner Theorie des Falles im Rahmen des Mordgesetzes von Louisiana zu. Da steht es. Wir müssen abwarten, was er damit macht. Dann hatte ich ein 35-minütiges Treffen mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt von South Carolina. Ich bin mit ihm das Mordgesetz von South Carolina durchgegangen, und er stimmte meiner Theorie in diesem Fall zu. Im Grunde ist es eine politische Frage. Die Menschen müssen fordern, dass diese beiden Kategorien von Menschen – diejenigen, die COVID-19 entwickelt haben, Fauci und Collins, und dann die Führungskräfte der Pharmafirmen, die die Frankenshots herstellen – wegen Mordes und Verschwörung zum Mord angeklagt werden. Diese [Falldetails] werden in meinem Buch ‚Resisting Medical Tyranny‘ sehr detailliert erläutert.“

Boyle hat diese Strategie auch in einem früheren Interview dargelegt, das in „Roadmap for Prosecuting COVID Crimes“ zu finden ist. Ich habe versucht, diese Strategie selbst umzusetzen und bin dabei, U.S. Right to Know – eine Gruppe, die durch FOIA-Anfragen unwiderlegbare Beweise für eine Verschwörung zur Vertuschung der Laborleck-Theorie zusammengetragen hat – mit dem Generalstaatsanwalt von Florida in Verbindung zu bringen.

Ich hoffe, dass wir das Büro des Generalstaatsanwalts dazu bringen können, die Hauptverantwortlichen für die Entwicklung von SARS-CoV-2 und die COVID-Spritzen anzuklagen, die inzwischen weltweit weit mehr Menschen getötet und verletzt haben als das Virus selbst. Sie können helfen, indem Sie sich an die Generalstaatsanwälte von Louisiana, South Carolina und Florida wenden und sie auffordern, diese Fälle zu verfolgen.

