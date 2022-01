Warum sind die Todesfälle in den USA im letzten Jahr um 40 % über das normale Maß hinausgeschossen?

Mercola.com

OneAmerica, eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz in Indianapolis, berichtet, dass die Sterblichkeitsrate bei Menschen im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) um 40 % höher ist als vor der Pandemie.

Auch bei den Invaliditätsansprüchen ist ein Anstieg zu verzeichnen. Ursprünglich gab es einen Anstieg der Anträge auf kurzfristige Invalidität, aber jetzt sind die meisten Anträge für langfristige Invalidität.

Auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Indiana ist höher als vor der Einführung der COVID-Impfung im Jahr 2021 und so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Die indische Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) meldet für 2021 auch einen Anstieg der Todesfälle um 41 %.

Die COVID-19-Todesfälle waren 2021 deutlich niedriger als 2020, sodass COVID-19 als Ursache für diesen historischen Anstieg der übermäßigen Todesfälle und Behinderungen ausgeschlossen werden kann. Die wahrscheinlichste Ursache sind derzeit die experimentellen COVID-Impfungen

Wie wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, können Daten und Statistiken auf unterschiedlichste Weise manipuliert und verzerrt werden. COVID-Fälle zum Beispiel wurden eindeutig überhöht, indem Menschen ohne Symptome (wahrscheinlich falsch positiv) einbezogen wurden und jeder, der wegen eines anderen Problems ins Krankenhaus kam, als COVID-Patient diagnostiziert wurde, wenn er (wiederum falsch) positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

Einer der zuverlässigsten Datenpunkte, die wir haben, ist die Gesamtmortalität. Es ist sehr schwer, diese Statistik zu verfälschen, da die Menschen entweder tot sind oder nicht. Ihre Aufnahme in die nationale Todesindex-Datenbank basiert auf einem Hauptkriterium – sie sind gestorben – unabhängig von der Ursache.

Von dort aus wird die Todesursache, wie sie auf der Sterbeurkunde vermerkt ist, zu detaillierteren Statistiken hinzugefügt, wie z. B. die Anzahl der Menschen, die in einem bestimmten Jahr an Krebs oder Herzkrankheiten gestorben sind. Während die Ursache eines Todesfalls manipuliert und verändert werden kann, ist die Tatsache, dass ein Todesfall eingetreten ist, sicherer. Darüber hinaus sind die Sterbeziffern in der Regel sehr stabil.

Wir erleben derzeit die höchsten Todesraten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben … die Todesraten sind um 40 % höher als vor der Pandemie. ~ Scott Davidson, CEO von OneAmerica

In einer (nicht begutachteten) Studie unter der Leitung des Wissenschaftlers Denis Rancourt, der die Sterblichkeit in den USA zwischen März 2020 und Oktober 2021 untersuchte, heißt es: „Die Gesamtmortalität nach Zeit ist die zuverlässigste Datenquelle, um echte katastrophale Todesfälle zu erkennen und die Auswirkungen eines Anstiegs der Todesfälle auf Bevölkerungsebene abzuschätzen.“

Über ein 40%iger Anstieg der Todesfälle unter arbeitenden Amerikanern

Vor diesem Hintergrund ist die Ankündigung von OneAmerica, dass die Sterblichkeitsrate von Amerikanern im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) im dritten Quartal 2021 um 40 % über dem Niveau vor der Pandemie lag, ziemlich erstaunlich. OneAmerica ist eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis. Während einer Pressekonferenz Anfang Januar 2022 sagte CEO Scott Davidson:

Wir erleben derzeit die höchsten Sterberaten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica. Die Daten sind konsistent für alle Akteure in diesem Geschäft. Was wir im dritten Quartal gesehen haben und was sich auch im vierten Quartal fortsetzt, ist, dass die Sterberaten um 40 % höher sind als vor der Pandemie. Damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie schlimm das ist: Eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt, würde einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. Also sind 40 % einfach unerhört.

Davidson zufolge wird ein Großteil der gemeldeten Todesfälle nicht als COVID-19-Todesfälle eingestuft, sodass die Todesrate durch etwas anderes in die Höhe getrieben wird. Wie The Center Square berichtet:

Die wöchentlichen Zählungen der CDC, die die Informationen auf den Totenscheinen widerspiegeln und daher eine Verzögerung von bis zu acht Wochen oder länger haben, zeigen, dass es in der Woche, die am 6. November endete, in Indiana weit weniger Todesfälle durch COVID-19 gab als vor einem Jahr – 195 gegenüber 336 – aber mehr Todesfälle durch andere Ursachen – 1.350 gegenüber 1.319.

Auch die Invaliditätsansprüche haben zugenommen

Gleichzeitig hat OneAmerica auch einen Anstieg der Invaliditätsansprüche festgestellt. Ursprünglich gab es einen Anstieg bei den kurzfristigen Invaliditätsansprüchen, aber jetzt sind die meisten Ansprüche für langfristige Behinderungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anstieg der Ansprüche es „weit über 100 Millionen Dollar“ kosten wird, eine unerwartete Ausgabe, die an die Arbeitgeber, die Gruppenlebensversicherungen kaufen, weitergegeben werden wird.

Während dieser Pressekonferenz bestätigte Brian Tabor, Präsident der Indiana Hospital Association, dass die Krankenhäuser in Indiana einen dramatischen Anstieg sowohl der Todesfälle als auch der Krankenhausaufenthalte wegen einer Vielzahl von Erkrankungen verzeichnen.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Indiana ist nicht nur höher als vor der Einführung der COVID-Impfung im Jahr 2021, sondern auch so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Gleichzeitig ist die Zahl der täglichen Todesfälle durch COVID-19 weniger als halb so hoch wie im Jahr 2020.

Woran sterben jüngere, gesunde Amerikaner?

Da COVID-19 keine jüngeren, gesunden Amerikaner tötet, was ist es dann? Was hat sich im Jahr 2021 geändert, das so verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben könnte? Nun, die offensichtlichste Veränderung ist, dass mehr als 100 Millionen Amerikaner die experimentellen COVID-Impfungen erhalten haben, und Ärzte und Wissenschaftler haben mehrere Mechanismen aufgeklärt, durch die diese Gentransfertechnologien verletzen oder töten können. Wie der Blogger für Impfstoffsicherheit Steve Kirsch berichtet:

Normalerweise ändern sich die Todesraten überhaupt nicht. Sie sind sehr stabil. Es bräuchte etwas WIRKLICH GROSSES, um eine so große Wirkung zu erzielen. Die Effektgröße beträgt 12-sigma. Das ist ein Ereignis, das rein zufällig alle 2,832 Jahre eintreten würde. Das ist sehr selten. Im Grunde ist es nie.

Das Universum ist nur 14 Milliarden Jahre alt, was 1,413 Jahren entspricht. Mit anderen Worten: Das Ereignis ist kein statistischer Zufall. Irgendetwas hat eine sehr große Veränderung verursacht … Was auch immer die Ursache ist, sie ist größer und tödlicher als COVID, und sie betrifft fast jeden.

Kirsch listet 14 Hinweise darauf auf, was dieses tödliche „Etwas“ sein könnte, darunter die folgenden:

Der Anstieg der Todesfälle begann nach der Einführung der COVID-Impfungen

Es sind vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64), die sterben

Es gibt mehr überzählige Todesfälle als je zuvor in der Geschichte, was darauf hindeutet, dass sie durch eine neue Bedrohung verursacht werden

Die COVID-Todesfälle sind deutlich zurückgegangen, sodass COVID-19 ausgeschlossen werden kann.

Die Menschen sterben an einer Vielzahl von Ursachen, sodass die meisten Krankheitserreger ausgeschlossen werden können.

Um eine so große Wirkung zu erzielen, muss der tödliche Erreger eine große Anzahl von Menschen betreffen. „Es ist etwas Neues, das mindestens die Hälfte der Bevölkerung betrifft“, schreibt Kirsch, wie zum Beispiel ein neuer vorgeschriebener Impfstoff.

Der Gouverneur von Indiana, Eric Holcomb, drängte und drängt weiterhin darauf, dass alle Menschen geimpft werden.

Da andere Lebensversicherungsgesellschaften den gleichen Trend beobachten, ist der verursachende Faktor von nationaler Bedeutung

Der dramatische Anstieg der Invalidität deutet darauf hin, dass viele, die durch diese neuartige Bedrohung nicht getötet werden, schwer geschädigt sind, oft langfristig. Wie bereits erwähnt, haben Ärzte und Wissenschaftler mehrere Wirkmechanismen beschrieben, durch die die COVID-Spritzen verstümmeln oder töten können.

Unerwünschte Ereignisse werden möglicherweise stärker unterrepräsentiert als kalkuliert

Kirsch fährt fort:

Wir wissen, dass in den USA jährlich etwa 3 Mio. Menschen sterben. 75 % davon sind über 65 Jahre alt, sodass für die unter 65-Jährigen 750 000 Todesfälle pro Jahr übrig bleiben. Wenn diese Zahl im dritten und vierten Quartal um 40 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie gestiegen ist, sollten wir davon ausgehen, dass das zweite Quartal die Hochlaufphase war (wir gehen von einem linearen Anstieg im zweiten Quartal aus). Das sind also 75 000 Todesfälle pro Quartal für Q3 und Q4 und die Hälfte davon, 37 000 Todesfälle in Q2. Das bedeutet, dass in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen wahrscheinlich 187.000 zusätzliche Todesfälle auf eine neue Ursache zurückzuführen sind.

Anschließend vergleicht er diese grobe Schätzung von 187.000 überzähligen Todesfällen mit dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), das zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung am 24. Dezember 2021 2.156 Todesfälle im Alter zwischen 17 und 65 Jahren verzeichnete.

Zieht man die Hintergrundtodesrate von 40 von 2.156 ab und multipliziert sie mit dem von Kirsch berechneten Underreporting-Faktor (URF) von 41, erhält man 87.000 Todesfälle. Mit anderen Worten: Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der Impfschäden um den Faktor 41 zu niedrig angegeben wird, würde die tatsächliche Zahl der Todesfälle durch die COVID-Impfung 87.000 betragen. Das sind jedoch 100.000 weniger als die 187.000 zusätzlichen Todesfälle, die oben berechnet wurden.

Das bedeutet, dass „entweder ein anderer Effekt im Spiel ist, der tatsächlich mehr Menschen zwischen 18 und 64 tötet als der Impfstoff (unwahrscheinlich, aber möglich), schreibt Kirsch, oder „meine URF von 41 unterschätzt die Todesfälle um den Faktor 2,15. Kirsch ist nicht der einzige, der vermutet, dass die neuen COVID-Impfungen für diesen dramatischen Anstieg der Todesfälle verantwortlich sind.

Eine von der Regierung auferlegte Gesundheitskatastrophe zeichnet sich ab

Dr. Robert Malone ging in einem Substack-Artikel auf die Ergebnisse von OneAmerica ein und erklärte:

Wenn sich dieser Bericht bewahrheitet und von anderen in der trockenen Welt der Versicherungsmathematiker bestätigt wird, haben wir es sowohl mit einer großen menschlichen Tragödie als auch mit einem tief greifenden Versagen der US-Regierung und des US-Gesundheitssystems zu tun, die den Bürgern, die für diese „Dienstleistung“ bezahlen, dienen und sie schützen. WENN dies zutrifft, dann haben die so aggressiv beworbenen genetischen Impfstoffe versagt, und die eindeutige staatliche Kampagne zur Verhinderung einer frühzeitigen Behandlung mit lebensrettenden Medikamenten hat zu einem massiven, vermeidbaren Verlust von Menschenleben beigetragen.

Schlimmstenfalls impliziert dieser Bericht, dass die bundesstaatlichen Impfvorschriften am Arbeitsplatz zu einem wahren Verbrechen gegen die Menschheit geführt haben. Massive Verluste an Menschenleben bei (vermutlich) Arbeitnehmern, die gezwungen wurden, einen toxischen Impfstoff in einer höheren Frequenz als die allgemeine Bevölkerung von Indiana zu akzeptieren.

Jessica Rose, Ph.D., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Pure and Applied Knowledge in Israel, äußerte sich ebenfalls zu den neuen Daten:

Was sagt uns das also? Es sagt uns, dass wir uns möglicherweise in einem riesigen dampfenden Haufen Scheiße befinden. Um offen zu sein. Diese Hinweise von unserem Freund bei der Versicherungsgesellschaft sind einfach nur Hinweise. Wenn das, was wir in VAERS und den anderen Meldesystemen für unerwünschte Ereignisse sehen, lediglich ein Spiegelbild dessen ist, was in Bezug auf Verletzungen tatsächlich vor sich geht, wovon ich ausgehe, dann haben wir noch nichts gesehen.

Und wenn die Berichte über Immunschwächen im Zusammenhang mit diesen Injektionen nicht nur anekdotisch oder repräsentativ für eine kleine Teilkohorte von Personen sind, könnten wir es mit einer von der Regierung verordneten vollständigen Gesundheitskatastrophe zu tun haben.

Der Defender berichtete auch über andere Studien und Daten, die darauf hindeuten, dass die COVID-Spritzen massiven Schaden anrichten:

In einer Studie vom September, die als „erschütternd“ bezeichnet wurde, berichteten Forscher von Harvard, Tufts und Veterans Affairs, dass etwa die Hälfte der Krankenhauspatienten, die „im Jahr 2021 auf den COVID-Daten-Dashboards auftauchen“, wahrscheinlich „aus einem ganz anderen Grund“ eingewiesen worden waren. In Ventura County (Kalifornien), wo die Zahl der Krankenhauseinweisungen, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, in erschreckendem Maße zunimmt, argumentieren die Krankenschwestern, dass die Impfstoffe eine der ersten Erklärungen sein sollten, die in Betracht gezogen werden. Warum sonst, so fragen sie, würden ansonsten gesunde Erwachsene in Scharen mit Hirnblutungen, Herzinfarkten, Autoimmunproblemen und Lungenanomalien auftauchen?

Autopsien von Personen, die nach der COVID-Impfung gestorben sind, zeigen schockierende pathologische Veränderungen, die am häufigsten Herz und Lunge, aber auch das Gehirn und andere Organe betreffen … Der Versicherungsmanager aus Indiana ist weit davon entfernt, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, und hat angekündigt, dass er alle Mitarbeiter von OneAmerica zur Impfung verpflichten will. Die Fähigkeit der Branche, die Kosten für die erhöhte Schadenaktivität durch Prämienerhöhungen weiterzugeben, hat dazu geführt, dass Analysten der Versicherungsbranche für das Jahr 2022 ein beschleunigtes Wachstum voraussagen …

Auf der Verbraucherseite ist das Bild weit weniger rosig – sowohl für die Ungeimpften als auch für die Geimpften. So hat beispielsweise der Abgeordnete Patrick Burke (D-Buffalo) aus dem Bundesstaat New York eine Strafgesetzgebung vorgeschlagen, die es Versicherern erlauben würde, Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, die Kostenübernahme für COVID-bezogene Behandlungen zu verweigern. Um die Sache noch schlimmer zu machen, gibt es auch Berichte über Versicherungsgesellschaften, die von Arbeitgebern in Bezirken mit niedrigen Impfraten Prämienerhöhungen verlangen. In der Zwischenzeit berichten viele der durch COVID-Impfstoffe Geschädigten über die Verweigerung von Kranken- und Invaliditätsversicherungsschutz.

Gleicher Trend in vielen anderen Staaten und Ländern

Wie Davidson feststellte, ist OneAmerica nicht das einzige Land, in dem die Zahl der überzähligen Todesfälle in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gestiegen ist. Sie ist auch nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Die indische Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) beispielsweise meldet für 2021 ebenfalls einen Anstieg der Schadensfälle mit Todesfolge um 41 %. Das ist nahezu identisch mit dem von OneAmerica gemeldeten Anstieg um 40 %.

Laut Kirsch meldet Phoenix, Arizona, einen Anstieg der Todesfälle unter den städtischen Angestellten um 100 %. Im Jahr 2021 war sie doppelt so hoch wie der 10-Jahres-Durchschnitt. „Es gibt eindeutig etwas, das nicht nur in Indiana vor sich geht“, schreibt er und fügt hinzu:

Die Zahlen zur Übersterblichkeit in Europa und im Vereinigten Königreich scheinen zu zeigen, dass jüngere Menschen schneller sterben als ältere, und dass Menschen zwischen 0 und 14 Jahren in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 schneller sterben als in der ersten. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Impfstoffe Kinder töten.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Ende Oktober 2021 eine lächerliche „Studie“ veröffentlichten, an der sogar ein Siebtklässler gescheitert wäre, und die behauptete, dass die COVID-Impfung das Risiko, an allen Ursachen, einschließlich Unfällen, zu sterben, um 34 % reduziere.

Die CDC kann den ganzen Tag lang lügen und versuchen, die Menschen mit gefälschten Studien zu verwirren, aber was sie zu diesem Zeitpunkt einfach nicht kann, ist, die Todesraten zu manipulieren. Unabhängige Versicherungsgesellschaften bestätigen jetzt das Ausmaß der Vertuschung und des Betrugs durch die CDC. Die überzähligen Todesfälle in der realen Welt, die wir jetzt sehen, widerlegen eindeutig den Versuch der CDC, das COVID-Impf-Narrativ mit manipulierten Daten zu stützen.

Sicherheitssignal ist unbestreitbar

Wie der Kardiologe Dr. Peter McCullough wiederholt erklärt hat, gab es bereits im Februar 2021 ein eindeutiges Sicherheitssignal, das sich im Laufe der Zeit nur noch verschlimmert hat. Trotzdem wurde keine einzige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, und unsere Gesundheitsbehörden weigern sich, die astronomische Zahl der Todesfälle anzugehen.

An diesem Punkt verliert jeder, der behauptet, die COVID-Impfung sei „sicher und wirksam“, sofort jede Glaubwürdigkeit. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass beides zutrifft. Alles, was wir haben, deutet darauf hin, dass diese Injektionen die tödlichsten Medikamente sind, die jemals in der modernen Medizingeschichte eingesetzt wurden.

Das vielleicht Traurigste an der ganzen Sache ist, dass sie völlig unnötig sind. Die Ärzte haben mehrere wirksame Behandlungsmöglichkeiten ermittelt, mit denen die COVID-Todesrate um 85 % oder mehr gesenkt werden kann. Es gibt keinen medizinischen Grund, die Weltbevölkerung in ein neues Medikamentenexperiment einzubeziehen. Wir hätten all diese überzähligen Todesfälle vermeiden können, wenn wir für eine frühzeitige Behandlung gesorgt hätten, anstatt uns ausschließlich auf einen experimentellen „Impfstoff“ zu verlassen.

Frühzeitige Behandlungsmöglichkeiten

Auch wenn das Gesamtrisiko von COVID-19 stark übertrieben wurde, ist eine frühzeitige Behandlung der Schlüssel zur Verhinderung einer schweren Infektion und zur Vorbeugung von „Langstrecken-COVID“. Hier sind ein paar Vorschläge:

Mund-Nasen-Dekontamination – Das Virus, insbesondere die Delta-Variante, vermehrt sich drei bis fünf Tage lang schnell in der Nasenhöhle und im Mund, bevor es sich auf den Rest des Körpers ausbreitet.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die zweimal tägliche Spülung der Nasengänge mit 2,5 Millilitern 10 %iger Povidon-Iodlösung (ein antimikrobielles Mittel) und normaler Kochsalzlösung ein wirksames Mittel ist.

Eine andere Möglichkeit, die etwas weniger wirksam war, war die Verwendung einer Mischung aus Kochsalzlösung und einem halben Teelöffel Natriumbikarbonat (ein Alkalisierungsmittel). Sie können auch damit gurgeln, um Viren in Mund und Rachen abzutöten. Bei regelmäßiger Anwendung kann dies eine sehr wirksame Präventionsstrategie sein. Druckbare Behandlungsanleitungen finden Sie auf TruthForHealth.org.

Vernebeltes Peroxid – Eine ähnliche Strategie ist die Verwendung von vernebeltem Wasserstoffperoxid, das mit Kochsalzlösung zu einer 0,1%igen Lösung verdünnt wird. Sowohl Wasserstoffperoxid als auch Kochsalzlösung haben eine antivirale Wirkung. Sie können sich meine früheren Videos zu diesem Thema auf BitChute ansehen.

In einer Pressemitteilung der Orthomolekularen Medizin vom 10. Mai 2021 erörterte Dr. Thomas E. Levy – Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie – die Verwendung dieser Behandlung speziell für COVID-19. Levy hat sogar ein ganzes Buch über die Peroxidvernebelung mit dem Titel „Rapid Virus Recovery“ geschrieben, das Sie kostenlos von MedFox Publishing herunterladen können.

Vitamin-D-Optimierung – Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Vitamin-D-Spiegel von über 50 ng/ml das COVID-Sterberisiko auf nahezu Null senkt.

Andere wichtige Nahrungsergänzungsmittel – Vitamin C, Zink, Quercetin und NAC sind wissenschaftlich belegt.

Wichtige Medikamente – Bei einer akuten Infektion können Ivermectin, Hydroxychloroquin oder monoklonale Antikörper eingesetzt werden. Während monoklonale Antikörper und Hydroxychloroquin in einem frühen Stadium des Krankheitsprozesses eingesetzt werden müssen, hat sich Ivermectin in allen Stadien der Infektion als wirksam erwiesen.

Doxycyclin oder Azithromycin werden in der Regel zusätzlich verabreicht, um etwaige bakterielle Sekundärinfektionen zu bekämpfen, ebenso wie inhalatives Budesonid (ein Steroid). Orale Steroide werden am und nach dem fünften Tag bei Lungenschwäche eingesetzt, und Aspirin oder NAC können zur Verringerung des Gerinnungsrisikos hinzugefügt werden.

Normalerweise wird auch Aspirin in voller Stärke empfohlen, aber ich glaube, dass Lumbrokinase und Serrapeptase eine bessere, zumindest sicherere Alternative sind, da sie dazu beitragen, Blutgerinnsel auf natürliche Weise aufzulösen und zu verhindern.

